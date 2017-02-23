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8 أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام

ريم عوض ريم عوض
Fugenlose Oberflächengestaltung, FARBCOMPANY FARBCOMPANY حمام Grey
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لا مانع من أن تخرج عن المألوف في الأكسسوارات والتفاصيل الصغيرة، التي تغير كثيرًا من ديكور الغرف والشكل النهائي للتصميم. من ضمن هذه التفاصيل، فوط الحمام! هل سئمت من الطريقة التقليدية لتعليق وتخزين الفوط في الحمام؟ في هذا المقال نقدم لكم أفكار مختلفة نرجو أن تنال إعجابك.

1- على جانبي الحوض من الأمام

La serie O.novo Vita nominada al iF Universal Design Award 2016, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

فكرة أخرى لشراء حوض به مكان في جانبيه لتعليق الفوط، ولكن في هذا التصميم مكانهما من الأمام. وعلى جانب منهما نجد شماعة معلقة بالطول بشكل عمودي على الحائط وليست موازية له كما هة المعتاد في التصميمات التقليدية.

2- على جانبي الحوض

AAL Ambient Assisted Living - barrierefreie & altersgerechte Wohnung, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG حمام
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

لماذا تضع الفوط في مكان أو شماعة منفصلة عن الحوض إذا كان بإمكانك أن تستغل الحوض نفسه كشماعة؟  هذا النوع من الأحواض يباع جاهزًا في محلات السيراميك والأدوات الصحية.

3- أمام الحوض

Exklusive Wohnung am Meer, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio حمام
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

إذا كانت لديك خزانة أسفل الحوض، فلمَ لا تستخدمها في تثبيت قضبان لتعليق الفوط؟ يمكنك أيضًا استخدام أرفف الخزانة في تخزين الفوط، ومن الطرق التقليدية في هذه الصورة الشماعات المثبتة على الحائط ولكن يمكنك الخروج عن المألوف في تصميمها عن طريق اختيار شماعات بتصميم فريدة من نوعها.

4- على شماعة أرضية

Fugenlose Oberflächengestaltung, FARBCOMPANY FARBCOMPANY حمام Grey
FARBCOMPANY

FARBCOMPANY
FARBCOMPANY
FARBCOMPANY

الشماعات الموضوعة على الأرض تضيف ديكور للحمام خاصة ذات المستويات المختلفة. يمكنك أن تختار بين التي تثبت في الأرض والمتحركة إذا كانت مساحة حمامك صغيرة. في الصورة القادمة مثال للشماعة المثبتة في الأرض.

5- شماعة ستانليس مثبتة في الأرض

Badezimmerumbau, Global Inspirations Design Global Inspirations Design حمام
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

مثال آخر لشماعة ستانليس مثبتة في الأرض ولكن عليك أن تختار المكان المناسب حتى لا تضطر لتغيير المكان لاحقًا.

6- شماعة خشبية

Cinco buenas razones para elegir muebles de baño de Villeroy & Boch, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

إذا كنت تريد تثبيت الشماعة على الأرض ولكن بخامة تتكامل مع الخزانة أسفل الحوض فلمَ لا تختار نفس الخامة الخشبية للخزانة بنفس التصميم لإضافة ديكورية أنيقة؟  

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7- على سلم

Landhaus, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

من قال أن السلالم لاستخدامها في الصعود والهبوط فقط؟ مؤخرًا أصبحت السلالم تستخدم في كثير من الأحيان كقطعة ديكور وجزء عملي من الغرف كشماعة للملابس أو الفوط.

8- فكرة أخرى للسلم

Bathroom INpuls interior design & architecture حمام
INpuls interior design &amp; architecture

Bathroom

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

هذا تصميم أكثر عصرية من السلم الريفي في الصورة السابقة. يتلاءم لوته مع البانيو ذا اللون الداكن ويتباينا مع لون الحمام الفاتح.

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