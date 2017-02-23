8 أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام

لا مانع من أن تخرج عن المألوف في الأكسسوارات والتفاصيل الصغيرة، التي تغير كثيرًا من ديكور الغرف والشكل النهائي للتصميم. من ضمن هذه التفاصيل، فوط الحمام! هل سئمت من الطريقة التقليدية لتعليق وتخزين الفوط في الحمام؟ في هذا المقال نقدم لكم أفكار مختلفة نرجو أن تنال إعجابك.
فكرة أخرى لشراء حوض به مكان في جانبيه لتعليق الفوط، ولكن في هذا التصميم مكانهما من الأمام. وعلى جانب منهما نجد شماعة معلقة بالطول بشكل عمودي على الحائط وليست موازية له كما هة المعتاد في التصميمات التقليدية.
لماذا تضع الفوط في مكان أو شماعة منفصلة عن الحوض إذا كان بإمكانك أن تستغل الحوض نفسه كشماعة؟ هذا النوع من الأحواض يباع جاهزًا في محلات السيراميك والأدوات الصحية.
إذا كانت لديك خزانة أسفل الحوض، فلمَ لا تستخدمها في تثبيت قضبان لتعليق الفوط؟ يمكنك أيضًا استخدام أرفف الخزانة في تخزين الفوط، ومن الطرق التقليدية في هذه الصورة الشماعات المثبتة على الحائط ولكن يمكنك الخروج عن المألوف في تصميمها عن طريق اختيار شماعات بتصميم فريدة من نوعها.
الشماعات الموضوعة على الأرض تضيف ديكور للحمام خاصة ذات المستويات المختلفة. يمكنك أن تختار بين التي تثبت في الأرض والمتحركة إذا كانت مساحة حمامك صغيرة. في الصورة القادمة مثال للشماعة المثبتة في الأرض.
مثال آخر لشماعة ستانليس مثبتة في الأرض ولكن عليك أن تختار المكان المناسب حتى لا تضطر لتغيير المكان لاحقًا.
إذا كنت تريد تثبيت الشماعة على الأرض ولكن بخامة تتكامل مع الخزانة أسفل الحوض فلمَ لا تختار نفس الخامة الخشبية للخزانة بنفس التصميم لإضافة ديكورية أنيقة؟
من قال أن السلالم لاستخدامها في الصعود والهبوط فقط؟ مؤخرًا أصبحت السلالم تستخدم في كثير من الأحيان كقطعة ديكور وجزء عملي من الغرف كشماعة للملابس أو الفوط.
هذا تصميم أكثر عصرية من السلم الريفي في الصورة السابقة. يتلاءم لوته مع البانيو ذا اللون الداكن ويتباينا مع لون الحمام الفاتح.