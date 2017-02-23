8 أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام

لا مانع من أن تخرج عن المألوف في الأكسسوارات والتفاصيل الصغيرة، التي تغير كثيرًا من ديكور الغرف والشكل النهائي للتصميم. من ضمن هذه التفاصيل، فوط الحمام! هل سئمت من الطريقة التقليدية لتعليق وتخزين الفوط في الحمام؟ في هذا المقال نقدم لكم أفكار مختلفة نرجو أن تنال إعجابك.