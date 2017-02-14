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7 ديكورات لجدران منزلك ستقع في حبها

منة اسماعيل منة اسماعيل
تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب جدران
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جدران منزلك من اساسيات المنزل التى تشارك بشكل كبير فى أظهار نمط وتصميم منزلك بطريقة كبيرة، لذلك اختيارات ديكوراتها وتصميمها من الأشياء التى يجب الألتفات لها عند تصميم منزلك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك الدليل الكامل الذى سيساعدك على اختيار ديكوران جدران منزلك بعناية.

1- الجدران المجسمة

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

تعتبر الجدران المجسمة من الافكار المميزة جداً لديكورات الجدران والتى بدورها ستعطيك لمسة فنية على جدران منزل، الجدران المجسمة عبارة عن ألواح مجسمة مختلفة احياناً تكون خشبية واحياناً من الجبس على حسب التصمبم الذى تريده فى منزلك، تلزق تلك الألواح على الجدران فتعطى تصميماً ثلاثى الأبعاد، الجدران الكجسمة رائعة جداً اذا كنت ترغب فى اخفاء أى عيوب فى تصميمات الجدران الخاصة بك.

2- طلاء الجدران

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

ابسط ديكورات ولمسات فنية يمكنك أضافتها على جدران منزلك هى طلائها، فطلاء الجدران رغم بساطته إلا أنه يضيف لمسة جمالية على الجدران، يمكنك اللهب بأختيار ألوان ودهانات مناسبة ومتناسقة مع اثاث منزلك بطريقة مريحة لعينيك، اذا كان الاثاث فى منزلك بألوان داكنة يمكنك اختيار الوان فاتحة لطلاء الجدران ستتناسق مع الأثاث والعكس اذا كان الأثاث فى منزلك  بألوان فاتحة أختار الوان داكنة او صريحة للجدران حتى تظهر الأثاث أو يمكنك الأعتماد على الألوان الحيادية.

3- الستائر

غرفة المعيشة القصر للدهانات والديكور غرفة المعيشة
القصر للدهانات والديكور

غرفة المعيشة

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

ابسط الديكورات التى يمكنك أضافتها لجدران منزلك هى الستائر، فلا يوجد منزل يخلو من النوافذ والتى تحتاج إلى وجود ستائر بالتأكيد، فبمجرد تغيير ستائر منزلك ستحصل على تغيير شامل فى ديكورات منزلك.

4- ورق الجدران

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

ورق الجدران من أفضل التفاصيل التى يمكنك أضافتها لتزيين جدرانك، فهناك الكثير من الأشكال والألوان لورق الجدران  ومنها الكلاسيكية، العصرية واشكال ثلاثية الأبعاد تتناسب مع جميع الانماط، فأياً كان تصميم منزلك ونمطه ستجد ما يناسبك ويناسب نمط  فى تصميمات ورق الجدران.

5- الأضاءة

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

يمكنك استخدام الأضاءة لتزيين الجدران الخاصة بك من خلال اضافة بعض السبوتات أو المصابيح للجدران وستعطيك لمسة مميزة وانيقة لجدران منزلك.

6- الصور والتابلوهات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاستعانة بالصور والتابلوهات فى ديكور حوائط المنزل من اللمسات المميزة جداً التى يمكنك أضافتها وستعطيك اطلالة مختلفة ومميزة فى منزلك، فاذا كنت تشعر أن جران منزلك ينقصها شئ لكسر الرتابة فاستعن بالتابلوهات، هناك العديد والعديد من التصميمات للتابلوهات منها الكلاسيكية، العصرية والتابلوهات ذات الأطارات الخشبية وغيرها 

7- رسومات الجدران

dining room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة السفرة خشب Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

dining room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

رسومات الجدران من اللمسات الراقية جداً التى يمكنك اضافتها لجدران منزلك وستعطيكى تغييراً شاملاً فى المنزل، فقط عليك أخذ فى الأعتبار موقع الجدار الذى سترسم عليه، فأذا كان الجدار خلف أريكة أو كرسى فى غرفة المعيشة عليك عمل رسومات بالعرض على الجدار، أى جدار اخر تريد الرسم عليه بالطول على ان تكون الرسمة من أسفل لأعلى.

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