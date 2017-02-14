7 ديكورات لجدران منزلك ستقع في حبها

ابسط ديكورات ولمسات فنية يمكنك أضافتها على جدران منزلك هى طلائها، فطلاء الجدران رغم بساطته إلا أنه يضيف لمسة جمالية على الجدران، يمكنك اللهب بأختيار ألوان ودهانات مناسبة ومتناسقة مع اثاث منزلك بطريقة مريحة لعينيك، اذا كان الاثاث فى منزلك بألوان داكنة يمكنك اختيار الوان فاتحة لطلاء الجدران ستتناسق مع الأثاث والعكس اذا كان الأثاث فى منزلك بألوان فاتحة أختار الوان داكنة او صريحة للجدران حتى تظهر الأثاث أو يمكنك الأعتماد على الألوان الحيادية.