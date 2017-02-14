7 ديكورات لجدران منزلك ستقع في حبها

جدران منزلك من اساسيات المنزل التى تشارك بشكل كبير فى أظهار نمط وتصميم منزلك بطريقة كبيرة، لذلك اختيارات ديكوراتها وتصميمها من الأشياء التى يجب الألتفات لها عند تصميم منزلك، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك الدليل الكامل الذى سيساعدك على اختيار ديكوران جدران منزلك بعناية.
تعتبر الجدران المجسمة من الافكار المميزة جداً لديكورات الجدران والتى بدورها ستعطيك لمسة فنية على جدران منزل، الجدران المجسمة عبارة عن ألواح مجسمة مختلفة احياناً تكون خشبية واحياناً من الجبس على حسب التصمبم الذى تريده فى منزلك، تلزق تلك الألواح على الجدران فتعطى تصميماً ثلاثى الأبعاد، الجدران الكجسمة رائعة جداً اذا كنت ترغب فى اخفاء أى عيوب فى تصميمات الجدران الخاصة بك.
ابسط ديكورات ولمسات فنية يمكنك أضافتها على جدران منزلك هى طلائها، فطلاء الجدران رغم بساطته إلا أنه يضيف لمسة جمالية على الجدران، يمكنك اللهب بأختيار ألوان ودهانات مناسبة ومتناسقة مع اثاث منزلك بطريقة مريحة لعينيك، اذا كان الاثاث فى منزلك بألوان داكنة يمكنك اختيار الوان فاتحة لطلاء الجدران ستتناسق مع الأثاث والعكس اذا كان الأثاث فى منزلك بألوان فاتحة أختار الوان داكنة او صريحة للجدران حتى تظهر الأثاث أو يمكنك الأعتماد على الألوان الحيادية.
ابسط الديكورات التى يمكنك أضافتها لجدران منزلك هى الستائر، فلا يوجد منزل يخلو من النوافذ والتى تحتاج إلى وجود ستائر بالتأكيد، فبمجرد تغيير ستائر منزلك ستحصل على تغيير شامل فى ديكورات منزلك.
ورق الجدران من أفضل التفاصيل التى يمكنك أضافتها لتزيين جدرانك، فهناك الكثير من الأشكال والألوان لورق الجدران ومنها الكلاسيكية، العصرية واشكال ثلاثية الأبعاد تتناسب مع جميع الانماط، فأياً كان تصميم منزلك ونمطه ستجد ما يناسبك ويناسب نمط فى تصميمات ورق الجدران.
يمكنك استخدام الأضاءة لتزيين الجدران الخاصة بك من خلال اضافة بعض السبوتات أو المصابيح للجدران وستعطيك لمسة مميزة وانيقة لجدران منزلك.
الاستعانة بالصور والتابلوهات فى ديكور حوائط المنزل من اللمسات المميزة جداً التى يمكنك أضافتها وستعطيك اطلالة مختلفة ومميزة فى منزلك، فاذا كنت تشعر أن جران منزلك ينقصها شئ لكسر الرتابة فاستعن بالتابلوهات، هناك العديد والعديد من التصميمات للتابلوهات منها الكلاسيكية، العصرية والتابلوهات ذات الأطارات الخشبية وغيرها
رسومات الجدران من اللمسات الراقية جداً التى يمكنك اضافتها لجدران منزلك وستعطيكى تغييراً شاملاً فى المنزل، فقط عليك أخذ فى الأعتبار موقع الجدار الذى سترسم عليه، فأذا كان الجدار خلف أريكة أو كرسى فى غرفة المعيشة عليك عمل رسومات بالعرض على الجدار، أى جدار اخر تريد الرسم عليه بالطول على ان تكون الرسمة من أسفل لأعلى.
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