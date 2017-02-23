11 حوض حمام فريد من نوعه

تغيير تفصيلة صغيرة من تفاصيل الحمام يمكنها أن تعيد حمامك للحياة من جديد، وتشعرك بالفرق في الديكور. من أمثلة هذه التغييرات هي الحصول على حوض مختلف وفريد من نوعه يحول الحمام لتحفة فنية بسبب وجوده. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأحواض الرائعة خارج المألوف في تصميم الأحواض سواء في المنزل أو في الأماكن العامة.
هل فكرت يومًا في الحصول على حوض من الجرانيت ولكن بحفر بداخله يجعل الماء ينساب بطريقة مميزة كهذا التصميم الحلزوني الذي يبدو كالدوامة؟ والمرآة التي يوجد إضاءة خلفها تزيد من غموض وعمق التصميم.
لعل من أكثر الأحواض التي تضفي انتعاشًا ورقي على الحمام هو الحوض الزجاجي الشفاف خاصة في الحمامات التي بها تباين بين الأسود والأبيض وتحتاج لبعض العناصر الشفافة والمرايا العاكسة.
بدلًا من التصميم التقليدي لحوض الحمام المثبت بالعرض، ما رأيك في هذا التصميم للحوض العمودي على الحائط لاذي يستغل طول المساحة خاصة إذا كان الحمام تصميمه طويل ونحيف؟ مع تعليق بعض الفوط في قضبان أسفل الحوض لتوفير المساحة قدر الإمكان. وفكرة الخزانات على الجانبين من الأفكار الرائعة التي تجبنك الفوضى.
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فكرة أخرى للحوض العمودي الذي يبدو وكأنه يخرج أوتوماتيكيًا من الحائط وستعيده للداخل بعد الانتهاء من استخدامه! ونلاحظ اختيار المصمم للون الأحمر في خلفية الحوض لتكسر من الأبيض والأسود المستخدم في الحمام بلون صادم وأنيق. تصميم رائع بالفعل!
الأحواض المسطحة هي من آخر صيحات أحواض الحمام، لما تضفيه من بساطة وأناقة غير عادية على التصميم، الذي يبعد تمامًا عن التقليدية في تصميم الأحواض. ويزيد من المساحة المكشوفة للعين.
مثال آخر للحوض المسطح، تصميم هذا الحوض الرخامي يجعله يبدو كأنه قديم أو عتيق ولكن بتصميم عصري.
حوض آخر مسطح من الجرانيت والزجاج في المنتصف.
هل فكرت يومًا أن تجعل الحنفية مثبتة من السقف! فكرة جديدة وفريدة من نوعها وستبهر جميع زائريك.
الجرانيت الأسود يعطي شخصية قوية عند استخدامه في أي غرفة، فما بالك إذا كان في حوض مسطح فخم كهذا؟
الحوض الموضوع فوق الخزانة ليبدو كالطبق العميق يجعل الحمام يبدو أكثر عصرية وجمال. ومن القطع المميزة في هذا الحمام الخزانة المتخفية خلف المرآة!
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الحوض المربع ربما يكون تقليديًا، ولكن بتصميم بهذه النحافة لا يكون تقليديًا على الإطلاق!
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