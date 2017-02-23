الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 حوض حمام فريد من نوعه

ريم عوض ريم عوض
EFH G am Starnberger See, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
Loading admin actions …

تغيير تفصيلة صغيرة من تفاصيل الحمام يمكنها أن تعيد حمامك للحياة من جديد، وتشعرك بالفرق في الديكور. من أمثلة هذه التغييرات هي الحصول على حوض مختلف وفريد من نوعه يحول الحمام لتحفة فنية بسبب وجوده. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأحواض الرائعة خارج المألوف في تصميم الأحواض سواء في المنزل أو في الأماكن العامة. 

1- حوض حلزوني

EFH G am Starnberger See, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

هل فكرت يومًا في الحصول على حوض من الجرانيت ولكن بحفر بداخله يجعل الماء ينساب بطريقة مميزة كهذا التصميم الحلزوني الذي يبدو كالدوامة؟ والمرآة التي يوجد إضاءة خلفها تزيد من غموض وعمق التصميم.

2- حوض زجاجي

Architektenwohnung in Augsburg - WOHNGLUECK GmbH - Immobilien, WOHNGLUECK GmbH (Immobilien) WOHNGLUECK GmbH (Immobilien) حمام
WOHNGLUECK GmbH (Immobilien)

WOHNGLUECK GmbH (Immobilien)
WOHNGLUECK GmbH (Immobilien)
WOHNGLUECK GmbH (Immobilien)

لعل من أكثر الأحواض التي تضفي انتعاشًا ورقي على الحمام هو الحوض الزجاجي الشفاف خاصة في الحمامات التي بها تباين بين الأسود والأبيض وتحتاج لبعض العناصر الشفافة والمرايا العاكسة.

3- حوض عمودي

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام المرو أو الكوارتز
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

بدلًا من التصميم التقليدي لحوض الحمام المثبت بالعرض، ما رأيك في هذا التصميم للحوض العمودي على الحائط لاذي يستغل طول المساحة خاصة إذا كان الحمام تصميمه طويل ونحيف؟ مع تعليق بعض الفوط في قضبان أسفل الحوض لتوفير المساحة قدر الإمكان. وفكرة الخزانات على الجانبين من الأفكار الرائعة التي تجبنك الفوضى.

اقرأ أيضًا أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام

4- حوض عمودي

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام جرانيت
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

فكرة أخرى للحوض العمودي الذي يبدو وكأنه يخرج أوتوماتيكيًا من الحائط وستعيده للداخل بعد الانتهاء من استخدامه! ونلاحظ اختيار المصمم للون الأحمر في خلفية الحوض لتكسر من الأبيض والأسود المستخدم في الحمام بلون صادم وأنيق. تصميم رائع بالفعل!

5- حوض مسطح

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام المرو أو الكوارتز
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

الأحواض المسطحة هي من آخر صيحات أحواض الحمام، لما تضفيه من بساطة وأناقة غير عادية على التصميم، الذي يبعد تمامًا عن التقليدية في تصميم الأحواض. ويزيد من المساحة المكشوفة للعين.

6- مسطح، عتيق وعصري

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام أسمنت
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

مثال آخر للحوض المسطح، تصميم هذا الحوض الرخامي يجعله يبدو كأنه قديم أو عتيق ولكن بتصميم عصري.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- حوض مسطح

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام حجر جيري
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

حوض آخر مسطح من الجرانيت والزجاج في المنتصف.

8- حنفية معلقة من السقف

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام المرو أو الكوارتز
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

هل فكرت يومًا أن تجعل الحنفية مثبتة من السقف! فكرة جديدة وفريدة من نوعها وستبهر جميع زائريك.

9- حوض أسود مسطح

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام جرانيت
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

الجرانيت الأسود يعطي شخصية قوية عند استخدامه في أي غرفة، فما بالك إذا كان في حوض مسطح فخم كهذا؟

10- حوض علوي

Cuban Overture, Schaberl:Artwork Schaberl:Artwork حمام زجاج Brown
Schaberl:Artwork

Schaberl:Artwork
Schaberl:Artwork
Schaberl:Artwork

الحوض الموضوع فوق الخزانة ليبدو كالطبق العميق يجعل الحمام يبدو أكثر عصرية وجمال. ومن القطع المميزة في هذا الحمام الخزانة المتخفية خلف المرآة!

اقرأ أيضًا 11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة

11- حوض مربع

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام جرانيت
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

الحوض المربع ربما يكون تقليديًا، ولكن بتصميم بهذه النحافة لا يكون تقليديًا على الإطلاق!

هل أعجبتك أحواض الحمام وتريد أفكار مميزة لأحواض المطبخ؟ اقرأ 7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية مميزة

8 أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام
ما رقم الحوض الذي نال إعجابك؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً