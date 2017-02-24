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6 أفكار لأثاث وجدران مودرن ستجعل بيتك الأجمل

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
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شقة بمساحة كبيرة وألوان فاتحة، اعتمدت على مجموعة كبيرة جدًا من الآرائك وقطع أثاث بسيطة جدًا وكذلك الديكور بسيط أيضًا على الطراز الحديث، هناك أشياء تميز هذه الشقة سنعرضها لك بالتفاصيل مع الصور، مثال رائع للشقق الحديثة  دعنا نعرض لك التفاصيل مع الصور.  

منطقة متعددة الآرائك

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء والأقارب وبيتك عادة ممتليء بالضيوف  فأنت بحاجة إلى غرفة معيشة متعددة الآرائك مثل هذا التصميم حتى تستوعب كل ضيوفك، فهي كما نرى عبارة عن مساحة مفتوحة كبيرة مقسمة إلى ثلاث مناطق منطفة لتناول الطعام، منطقة تضم آريكة وشاشة تلفاز، ومنطقة أضافية تضم آرائك متعددة. 

أريكة على حرف L

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

الأريكة على شكل حرف L اختيار عملي جدًا لغرفة المعيشة حيث إنها توفر الراحة وتستوعب أفراد عائلتك أو أصدقائك ولا تأحد مساحة كبيرة من الغرفة، فهي مثالية  جدًا لغرفة المعيشة مع طاولة قهوة صغيرة وشاشة تلفاز فقط أنت امتلكت غرفة معيشة متكاملة. 

ركن أضافي

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

نحن هنا في ركن اضافي من هذه المساحة توجد بها أريكة وطاولة صغيرة يبدو أن هذه الشقة لشخص ذو سلطة سواء بين عائلته أو في عمله لذا تحتوى شقته على عدد كبير من الآرائك بأشكال مختلفة . 

جدار من الجبس الأبيض

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

جزء من جدران المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة من الجبس الأبيض نوع بارز مثل الطوب والأخر مستوِ أكثر منه، نوع مختلف من الجدران اعتمد عليه الخبراء ليعطي لمسة مميزة للمساحة .

المطبخ

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores مطبخ
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

نحن هنا في المطبخ بعد التشطيب وقبل تجهيزه بالأجهزة الحديثة، كما نرى المطبخ على الطراز الحديث مفتوح على باقي مساحة الشقة، طاولة كبيرة به يمكن أن تغنينا عن وجود غرفة مستقلة لتناول الطعام، اللون الأبيض مع الألوان الهادئة مستمرة معنا في كل أجزاء الشقة . 

غرفة الأطفال

Paço de Arcos, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة الاطفال
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

كما نرى هنا سرير لرضيع بجواره آريكة بحيث يمكنك مراقبة صغيرك أثناء قيلولته، أو النوم عليها حتى تكون بجواره إذا لزم الأمر، فكرة جميلة أيضًا إذا دخل أحد أقاربك غرفة طفلك يمكنهم الجلوس سويًا على الآريكة .  

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