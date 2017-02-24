6 أفكار لأثاث وجدران مودرن ستجعل بيتك الأجمل

نحن هنا في المطبخ بعد التشطيب وقبل تجهيزه بالأجهزة الحديثة، كما نرى المطبخ على الطراز الحديث مفتوح على باقي مساحة الشقة، طاولة كبيرة به يمكن أن تغنينا عن وجود غرفة مستقلة لتناول الطعام، اللون الأبيض مع الألوان الهادئة مستمرة معنا في كل أجزاء الشقة .