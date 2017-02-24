6 أفكار لأثاث وجدران مودرن ستجعل بيتك الأجمل

شقة بمساحة كبيرة وألوان فاتحة، اعتمدت على مجموعة كبيرة جدًا من الآرائك وقطع أثاث بسيطة جدًا وكذلك الديكور بسيط أيضًا على الطراز الحديث، هناك أشياء تميز هذه الشقة سنعرضها لك بالتفاصيل مع الصور، مثال رائع للشقق الحديثة دعنا نعرض لك التفاصيل مع الصور.
إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء والأقارب وبيتك عادة ممتليء بالضيوف فأنت بحاجة إلى غرفة معيشة متعددة الآرائك مثل هذا التصميم حتى تستوعب كل ضيوفك، فهي كما نرى عبارة عن مساحة مفتوحة كبيرة مقسمة إلى ثلاث مناطق منطفة لتناول الطعام، منطقة تضم آريكة وشاشة تلفاز، ومنطقة أضافية تضم آرائك متعددة.
الأريكة على شكل حرف L اختيار عملي جدًا لغرفة المعيشة حيث إنها توفر الراحة وتستوعب أفراد عائلتك أو أصدقائك ولا تأحد مساحة كبيرة من الغرفة، فهي مثالية جدًا لغرفة المعيشة مع طاولة قهوة صغيرة وشاشة تلفاز فقط أنت امتلكت غرفة معيشة متكاملة.
نحن هنا في ركن اضافي من هذه المساحة توجد بها أريكة وطاولة صغيرة يبدو أن هذه الشقة لشخص ذو سلطة سواء بين عائلته أو في عمله لذا تحتوى شقته على عدد كبير من الآرائك بأشكال مختلفة .
جزء من جدران المساحة المفتوحة لغرفة المعيشة من الجبس الأبيض نوع بارز مثل الطوب والأخر مستوِ أكثر منه، نوع مختلف من الجدران اعتمد عليه الخبراء ليعطي لمسة مميزة للمساحة .
نحن هنا في المطبخ بعد التشطيب وقبل تجهيزه بالأجهزة الحديثة، كما نرى المطبخ على الطراز الحديث مفتوح على باقي مساحة الشقة، طاولة كبيرة به يمكن أن تغنينا عن وجود غرفة مستقلة لتناول الطعام، اللون الأبيض مع الألوان الهادئة مستمرة معنا في كل أجزاء الشقة .
كما نرى هنا سرير لرضيع بجواره آريكة بحيث يمكنك مراقبة صغيرك أثناء قيلولته، أو النوم عليها حتى تكون بجواره إذا لزم الأمر، فكرة جميلة أيضًا إذا دخل أحد أقاربك غرفة طفلك يمكنهم الجلوس سويًا على الآريكة .
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