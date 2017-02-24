12 نصيحة هامة لمنزلك إذا كنت متزوج

هل وجدت شريك حياتك؟، إذا كانت إجابتك نعم فهذا المقال مثالي بالنسبة لك خاصة الأزواج الذين ليس لديهم وقت لمشاركة بعضهما في أشياء ترفيهية خارج المنزل مثل الذهاب إلى السينما سويًا أو قضاء وقت متتع في حديقة، في هذا الموضوع نعرض لك تفاصيل كثيرة تجعل منزلك أكثر حميمية، دعنا نعرض لك هذه التفاصيل مع الصور.
التغيير الذي سيطرأ على غرفة نومك في حالة إنك متزوج ليس فقط في كون سريرك سيصبح مزدوج هذا أمر بديهي لكن لابد أن تكون غرفة نومك مكان يوثق كل شيء عن شخصيتك.
بار المطبخ ذلك الشريط الذي يجمع الزوجان أثناء تناولهما للإفطار المساحة منظمة بطريقة جيدة، كرسيان صغيران في المساحة يمكنا أن يكملا وظيفة هذا
البار.
يقدم لك الخبراء الفكرة الثالثة في هذا الموضوع وهي وجود شرفة في غرفة نومك أمر يمكن أن يتم بأقل تكلفة من خلال مقعدين فقط وبعض النباتات تساعد في استرخاء الزوجين قبل النوم .
غرفة لزوجين فقط لا ينبغي أن تكون واسعة جدًا لكن لابد من تحديد أماكن جلوس الضيوف والمقاعد المخصصة للزوجين.
بالقرب من المدخل لن يكون هناك أزمة إذا خصصت جلسة صغيرة لكما بكرسيين صغيرين، ويمكن أن تكون هذه المساحة غرفة متعددة الوظائف اسعى دائمًا لاستغلال كافة المساحات يمكن أن تنجزا فيها على سبيل المثال مكالمات خاصة بالعمل .
لابد وأن نبذل جهد أيضًا في تجميل المناطق الخارجية من المنزل لأن هذه المناطق يمكن أن يتمتع بها الشريكان بأقل التكلفة يمكن أن تضع مقعدين فقط وإعداد جلسة رائعة تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق وسط المساحة الخضراء وحمام سباحة صغير .
لابد من تغطية الأرض في المساحة الممتدة من الحديقة للاستمتاع بالطقس دون تلطيخ ملابسنا أو أحذيتنا، تخيل بعد ظهر اليوم تجلس في الفناء للدردشة مع شخص مميز .
أن تكون متزوج ليس الوقت فقط الذي ستتقاسمه مع شريكك لكن المساحة أيضًا، وهنا يجب أن تكون الخزانة كبيرة حتى تتسع لثياب الشريكين .
حتى الممرات يجب الأخذ في اعتبارنا أنها لفردين وليست لفرد واحد لذا يجب عدم تكرير العناصر، واستخدام مرآتين أفضل من واحدة فقط وطاولة طويلة أفضل من واحدة صغيرة جدًا.
في كثير من الأحيان نريد استخدام كل المواد وقطع الأثاث في نفس الوقت لكن يُفضل غالبًا استخدام بعضها فقط وخاصة في غرفة المكتب لتوفيرالمساحة والنفقات.
غرفة طعام لفردين لا تحتاج لمساحة كبيرة أو العديد من العناصر فلا يوجد أي داعي لشراء غرفة ضخمة، نحن لا نحتاج سوى غرفة صغيرة تحقق لنا الحميمية .
إذا كنت أنت وشريك حياتك لديكما سيارة يمكنكما تقاسم المرآب وقضاء أوقات جميلة قبل تجهيز السيارة للسفر.
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