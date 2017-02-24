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12 نصيحة هامة لمنزلك إذا كنت متزوج

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
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هل وجدت شريك حياتك؟، إذا كانت إجابتك نعم فهذا المقال مثالي بالنسبة لك خاصة الأزواج الذين ليس لديهم وقت لمشاركة بعضهما في أشياء ترفيهية خارج المنزل مثل الذهاب إلى السينما سويًا أو قضاء وقت متتع في حديقة، في هذا الموضوع نعرض لك تفاصيل كثيرة تجعل منزلك أكثر حميمية، دعنا نعرض لك هذه التفاصيل مع الصور.  

1- غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

التغيير الذي سيطرأ على غرفة نومك في حالة إنك متزوج ليس فقط في كون سريرك  سيصبح مزدوج هذا أمر بديهي لكن لابد أن تكون غرفة نومك مكان يوثق كل شيء عن شخصيتك. 

2- مطبخ صغير وعملي

Casa Alor, mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica مطبخ Green
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

بار المطبخ ذلك الشريط الذي يجمع الزوجان أثناء تناولهما للإفطار المساحة منظمة بطريقة جيدة، كرسيان صغيران في المساحة يمكنا أن يكملا وظيفة هذا البار

3- شرفة بالقرب من الغرفة

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يقدم لك الخبراء الفكرة الثالثة في هذا الموضوع وهي وجود شرفة في غرفة نومك أمر يمكن أن يتم بأقل تكلفة من خلال مقعدين فقط وبعض النباتات تساعد في استرخاء الزوجين قبل النوم .

4- مقاعد صغيرة للاسترخاء ومشاهدة التلفاز

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

غرفة لزوجين فقط لا ينبغي أن تكون واسعة جدًا لكن لابد من تحديد أماكن جلوس الضيوف والمقاعد المخصصة للزوجين. 

5- جلسة بالقرب من المدخل

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

بالقرب من المدخل لن يكون هناك أزمة إذا خصصت جلسة صغيرة لكما بكرسيين صغيرين، ويمكن أن تكون هذه المساحة غرفة متعددة الوظائف اسعى دائمًا لاستغلال كافة المساحات يمكن أن تنجزا فيها على سبيل المثال مكالمات خاصة بالعمل . 

6- التراس

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura بلكونة أو شرفة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

لابد وأن نبذل جهد أيضًا في تجميل المناطق الخارجية من المنزل لأن هذه المناطق يمكن أن يتمتع بها الشريكان بأقل التكلفة يمكن أن تضع مقعدين فقط وإعداد جلسة رائعة تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق وسط المساحة الخضراء وحمام سباحة صغير . 

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7- فناء صغير دافيء

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لابد من تغطية الأرض في المساحة الممتدة من الحديقة للاستمتاع بالطقس دون تلطيخ ملابسنا أو أحذيتنا، تخيل بعد ظهر اليوم تجلس في الفناء للدردشة مع شخص مميز .  

8- خزانة مفيدة للغاية

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

أن تكون متزوج ليس الوقت فقط الذي ستتقاسمه مع شريكك لكن المساحة أيضًا، وهنا يجب أن تكون الخزانة كبيرة حتى تتسع لثياب الشريكين .

9- الممرات

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

حتى الممرات يجب الأخذ في اعتبارنا أنها لفردين وليست لفرد واحد لذا يجب عدم تكرير العناصر، واستخدام مرآتين أفضل من واحدة فقط وطاولة طويلة أفضل من واحدة صغيرة جدًا.

10- غرفة المكتب

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مكتب عمل أو دراسة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

في كثير من الأحيان نريد استخدام كل المواد وقطع الأثاث في نفس الوقت لكن يُفضل غالبًا استخدام بعضها فقط وخاصة في غرفة المكتب لتوفيرالمساحة والنفقات. 

11- غرفة الطعام

Projeto Atibaia - SP, Samy & Ricky Arquitetura Samy & Ricky Arquitetura بلكونة أو شرفة
Samy &amp; Ricky Arquitetura

Samy & Ricky Arquitetura
Samy &amp; Ricky Arquitetura
Samy & Ricky Arquitetura

غرفة طعام لفردين لا تحتاج لمساحة كبيرة أو العديد من العناصر فلا يوجد أي داعي لشراء غرفة ضخمة، نحن لا نحتاج سوى غرفة صغيرة تحقق لنا الحميمية . 

12- جراج بحجم معقول

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl مرآب~ كراج
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

إذا كنت أنت وشريك حياتك لديكما سيارة يمكنكما تقاسم المرآب  وقضاء أوقات جميلة قبل تجهيز السيارة للسفر. 

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