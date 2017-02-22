شقة صغيرة تبدو أكبر بفضل النمط الإسكندينافي!

من المعروف أن النمط الإسكندينافي يعتمد على لمسات الأخشاب الدافئة باللون الفاتح تحديداً، مع اللون الأبيض في الدهانات أو أي لون من الألوان الباردة أو المحايدة كالأزرق الهاديء أو الرمادي.

ونلاحظ هنا أن المنزل قد اعتمد الطلاء الأبيض في كافة حوائط المنزل، واعتمد الأخشاب الفاتحة في الأثاث ومعظم أرضيات للمنزل ، مما ساهم في انتشار الضوء بالمنزل، وبالتالي عزز الشعور بالإتساع وزيادة الفراغ الوهمي بالمنزل.