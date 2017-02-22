شقة صغيرة تبدو أكبر بفضل النمط الإسكندينافي!

لابد وأن نعترف أن الشقق الصغيرة تستهلك مجهوداً كبيراً من أجل الوصول إلى التصميم المناسب، ولكن مع الأسلوب أو النمط الإسكندينافي في التصميم، يصبح هذا الأمر أكثر سهولة. واليوم نأخذكم في رحلة إلى شقة من تصميم homestories الذي يجعل لكل بيت قصة فريدة تستحق السرد، وقد نجح في نسج قصة رائعة أيضاً لشقة اليوم، التى تبدو أكبر وأكثر اتساعاً من مساحتها الفعلية، وذلك بفضل مميزات النمط الإسكندينافي التى سنستعرضها معاً خلال جولتنا، فهيا نبدأ…
يتكون أثاث غرفة المعيشة من أريكة مريحة بالمخمل الرمادي، مع كرسي متحرك بنفس اللون والخامة، ويمكن تحريك هذا الكرسي بضمه بالقرب من الأريكة لمزيد من الراحة،أو وضعه بعيداً لخلق أماكن أكثر للجلوس. كما تحتوى الغرفة أيضاً على منضدة عملية للتلفاز، والتى تظهر باللون الأبيض مع لمسات الخشب، كما حرص اختراها المصمم مليئة بأماكن التخزين للحفاظ على نظام الغرفة.
نلاحظ اتباع المنزل لأسلوب الفراغ المفتوح الذي أضفى على المنزل سمة الحداثة والجرأة، فنرى غرفة المعيشة والسفرة تتشاركان الفراغ ذاته بدون حواجز فيما بينهما، وهو ما أسفر عن الإيحاء باتساع المكان والتغلب على ضيق المساحة.
جمعت السفرة بين الخامات الطبيعية الناعمة، والخامات الصناعية القاسية، فنرى الخامات الطبيعية في أخشاب أثاث السفرة والأرضيات، أما الخامات الصناعية فنجدها في إطارات النوافذ باللون الأسود، وفي مصباح السقف المعدنيز وقد كان لهذا التناقض أثر إيجابي في تحقيق أجواء التوازن في الغرفة.
من المعروف أن النمط الإسكندينافي يعتمد على لمسات الأخشاب الدافئة باللون الفاتح تحديداً، مع اللون الأبيض في الدهانات أو أي لون من الألوان الباردة أو المحايدة كالأزرق الهاديء أو الرمادي.
ونلاحظ هنا أن المنزل قد اعتمد الطلاء الأبيض في كافة حوائط المنزل، واعتمد الأخشاب الفاتحة في الأثاث ومعظم أرضيات للمنزل ، مما ساهم في انتشار الضوء بالمنزل، وبالتالي عزز الشعور بالإتساع وزيادة الفراغ الوهمي بالمنزل.
مطبخ هذا المنزل عملي ومليء بأماكن التخزين التى تحافظ على نظام وترتيب المطبخ الدائم،برغم مساحته الغير كبيرة نسبياً، وذلك بفضل تصميمه البسيط والمليء بالخطوط المستقيمة والخالية من الزخرفة أوالمنحنيات التى لا تناسب المساحات الضيقة.
وقد اتخذ المصمم أرضيات المطبخ من السيراميك الرمادي، بدلاً من الأخشاب الفاتحة التى استخدمها في بقية أجزاء المنزل، وذلك لكون السيراميك أفضل في الأماكن التى تتعرض للرطوبة والمياه لأنه لا يتلف بسهولة، بينما الأخشاب تحتاج إلى صيانة واحتياطات خاصة.
يشبة المطبخ المقهي الصغير الذي تجتمع فيه مع أصدقائك لتناول فطورك، وهذا ما يجعل تناول الإفطار أمر ممتع كل يوم، ويرجع هذا للاعتماد على طاولات صغيرة تستند على الحائط وتصلح لجلوس شخصين أو ثلاثة على الأكثر، مع تزيين المكان بلوحات الحائط والنباتات الخضراء مثل المطاعم الصغيرة.
أضاف الفينيل الملصوق على حائط المطبخ الألوان المبهجة للمكان، مما أكسب المطبخ شخصية مميزة وأنيقة. ويرجع استخدام خامة الفينيل كديكور إلى كونها خامة عملية سهلة التركيب والتغيير أيضاً إذا مللت من نقشتها ذات يوم، كما أنها مقاومة للمياه و زهيدة السعر وهو مايجعلها مناسبة لحوائط المطبخ.
استخدم المصمم اللون الأزرق الفاتح في حوائط الغرفة، مع ستائر رمادية شفافة وأرضيات خشبية فاتحة اللون، جميعها ألوان هادئة تسمح بعكس الضوء وتوحي باتساع المكان ومن ثم الشعور بالراحة من أجل الخلود إلى نوم هانيء على هذا السرير المريح وبسيط التصميم.
واستغنى المصمم عن الدولاب التقليدي واستبدله بدولاب الحائط المبتكر الذي يؤدي نفس الوظيفة ولكن بدون إهذار المساحة وشغل الفراغ، مما قد يؤدي لازدحام الغرفة.