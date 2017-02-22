8 ألوان تمنح المطبخ شخصية فريدة وأنيقة

منذ الإستيقاظ نهاراّ مروراً بالعمل وحتى الخلود للنوم ليلاّ، لن تصدق حجم المؤثرات التى استقبلها العقل بفعل الألوان من حولك، سواء الألوان الطبيعية في الخضرة والنبات، أو ألوان الدهانات في المنزل والمكتب، و بالطبع هذه المؤثرات قد تحكمت في مزاجك اليومي إلى حد كبير، لذا فالإهتمام بألوان الأماكن التى نجلس فيها ونقضى بها أوقاتاً طويلة شيء ضروري للحفاظ على صحة نفسية سليمة.
وسنتحدث اليوم عن المطبخ والألوان التى يحبذ الإستعانة بها عند الشروع في تصميمه، وذلك لأننا جميعاً نقضي أوقاتاً يومية في المطبخ لتناول الطعام أوتحضير الوجبات، وهذا ما يجعل تحديد لون المطبخ شيء صعب بصورة خاصة. لذا سنقدم لكم في مقالنا أجمل الألوان التى تصلح في ديكورات المطبخ، لتعطيه شخصية مميزة وفريدة، لها تأثير جيد على صحة الإنسان النفسية والجسدية.
اللون الأحمر القاني أو كما يسميه البعض الأحمر الصيني، من أجمل الألوان المحفزة للمشاعر الإيجابية لدى الإنسان مثل مشاعر السعادة والمرح والإقبال على الحياة، واختياره في مطبخك لن يجعلك تندم إطلاقاً، فهو واحد من ضمن أكثر الألوان المحبوبة والمفضلة على مر الزمن في ديكورات مختلف الغرف.
ولأن اللون الأحمر يعد واحد من أنقى صور الطاقة اللونية، فنحن ننصح به للحصول على مطبخ مليء بالطاقة والقوة الوجدانية، فهو مثالي للأشخاص المفعمة بالمشاعر والمحبة للإبداع.
اللون الأزرق من الألوان الكلاسيكية المشهورة للمطابخ، فهو معروف بالهدوء ونشر السلام في المكان الذي يتواجد فيه، ومن إحدى مميزات اللون الأزرق أنه يسمح بمشاركة غيره من الألوان، مثل ما نلاحظ في هذا المطبخ، حيث شارك اللون الأزرق البارد، لون آخر زاهي كالأصفر، فظهر المطبخ في صورة أنيقة ومتعشة.
ولأن اللون الأزرق من الألوان التى تساعد في الإسترخاء وتنظيم الطاقة الكامنة لنفسية الإنسان، فنحن ننصح به الأشخاص الهادئة المحبة للنظام والترتيب حتى يتجنبوا الألوان الأخرى التى تسبب اضطراب الذهن، وينعموا بالسكون في مطبخهم الخاص.
الرمادي هو اللون المناسب لأصحاب الشخصيات المعتدلة والأنيقة، فهو لون حيادي جذاب، يجمع بين غموض اللون الأسود وعصرية اللون الأبيض. وقد استخدم المصمم اللون الرمادي في هذا المطبخ ليحصل على أجواء متوازنة، وعزز هذا التوازن باستخدام خامات داكنة مع أخرى فاتحة، وأيضاُ خامات لامعة مع أخرى مطفية، كما اهتم بالستائر الحديثة والإضاءة في جوانب المطبخ لضمان الفخامة والتألق في المكان.
اللون الكريمي من الألوان الهادئة التى توجهت إليها الأنظار في عام 2017، فهي تشبة إلى حد كبير اللون الأبيض العصري ولكنها ليست ناصعة بشكل فج، وهو ما يجعلها مألوفة للعين، ومناسبة للمطابخ المعتمدة على الخامات الطبيعية كالأخشاب والأحجار. كما يعتبر اللون الكريمي بديلا حيادياً رائعاً لمن لا يحبون اللون الرمادي، ويريدون الحصول على طلة حيادية و أنيقة لمطبخهم.
الأصفر هو لون الإبداع اللامتناهي، فهو من الألوان القليلة التى تبث السعادة في المكان، وتحفز الشعور بمزاج جيد طوال اليوم، ووجوده في المطبخ يجعل بداية اليوم أثناء تناول الإفطار، نشيطة وممتعة، وذلك لأن اللون الأصفر بدرجاته محفز للفص الأيسر من العقل، ومن المعرفو أن الفص الأيسر هو المسئول عن الفن والخيال في دماغ الإنسان.
ولأن اللون الأصفر من الألوان الدافئة، يمكننا استخدامه في ثنائي مع غيره من الألوان الباردة كالأزرق كما سبق وذكرنا، وكالأسود أيضاً. ولكن بالرغم من كون الأصفر لون دافيء إلا أنه يساعد في انتشار الضوؤ في المكان، مما سيجعل مطبخك منيراً ومشرقاً على الدوام.
اللون البرتقالي مثالي لمحبي الخروج عن المألوف والتحرر من جميع القيود، فهذا اللون الغير تقليد يعزز من طموح الإنسان وصحته العاطفية والجسدية، وبالإضافة إلى النشاط الذي يشعرنا به اللون البرتقالي، فهذا اللون قادر على بث الألفة والفرح في المكان، كما أنه ينم عن عقلية ناضجة وتستطيع تقبل الآخرين والأفكار الجديدة عليها.
وفي هذا المطبخ نلاحظ أن المصمم قد منح المطبخ شخصيتان فريدتان وليس شخصية واحده، وذلك عن طريق مزج الرتقالي باللون الأبيض العصري، ومزجه مع اللون الخشبي في الأخشاب الطبيعية، مما أعطى شخصية عصرية وأخرى دافئة وحميمية للمطبخ، مما دفع الملل والروتين بعيداً عن جو المطبخ.
للون الأبيض تأثير مميز على من يراه، فبمجرد رؤيتك لشخص يرتدي اللون الأبيض تشعر كأنه مخلص ونبيل المشاعر حتى وإن لم يكن كذلك، لذا فاستخدامه في المطبخ سيجعل مطبخك يبدو نظيفاً ومرتباً دون أدنى شك.
وقد اقترن اللون الأبيض بالتصاميم الحديثة والعصرية في الآونه الأخيرة، وذلك لارتباطة بالنقاء والأحاسيس الإيجابية والتواضع، كما أن اختياره ينم عن شخصية لا ترضى إلا بالكمال والمثالية.
ولأن اللون الأبيض يوحي بالبرودة، فمن المفضل اقترانه بخامات طبيعية دافئة لكسر برودته، مثل الأخشاب والنباتات .
يعد اللون الأخضر أكثر لون صديق لعين الإنسان، فهو لون الطبيعة والنباتات الرائعة التى تعزز الشعور بالراحة النفسية ونشرالطاقة الإيجابية في المكان. ويرتبط اللون الأخضر ارتباط وثيق بشخصية الإنسان وعقله الباطن، فاللون الأخضر هو لون التعايش والوئام مع الآخرين والطبيعة من حولنا.
واختيار اللون الأخضر في المطبخ مثالي للحصول على شهية مفتوحة، والشعور بنظاقة المكان وأناقته، فضلاً عن البهجة التى سينشرها في الأجواء.