11 فكرة تجعل غرفة المعيشة حديثة وعصرية

لاشك أننا جميعاً نعشق لحظة العودة إلى المنزل، بعد يوم عمل طويل وشاق، والجلوس لنسترخي على أريكة غرفة المعيشة المريحة ونستمتع بقضاء الوقت مع الأسرة أثتاء مشاهدة التلفاز أو نستمتع بمشروبنا المفضل أثناء قراءة كتاب شيق.
ولكن هذه المتعة لن تتحقق إلا عندما تهتم بعناصر غرفة المعيشة، وتتأكد من جودتها وقدرتها على تلبية احتياجاتك أنت وأسرتك، لذا فنحن اليوم نقدم لك 11 فكرة تساعدك في الحصول على غرفة معيشة حديثة وعصرية تواكب متطلبات الأسرة في عصرنا الحديث، فهيا بنا نبدأ..
أطلقنا على الرفوف هذا الإسم لأنها أصبحت أشهر وسائل التنظيم والتخزين في المنازل الحديثة، ومن المتوقع أن تصبح الرفوف أكثر انتشاراّ، وذلك بفضل الإتجاه العام نحو العملية والسهولة في التصميم. فالرفوف سهلة التركيب، ولا تحتاج ميزانية كبيرة أو صيانة، كما يمكن صنعها منزلياً بخامات متاحة، فقط تأكد من صنفرتها جيداً، وطلائها بطبقة متساوية من الدهان باللون المناسب.
وفي هذه الغرفة نرى الرفوف وقد تم تزويدها بإضاءة مميزة تسلط الضوء على ما تحملة، لتعطي شكل جمالي رائع وتعزز أناقة الغرفة.
نرى هنا غرفة معيشة بألوان متناغمة، وأثاث مريح متعدد الأشكال والألوان لمظهر فريد من نوعه، وأضاف المصمم مصباح سقف بتصميم عصري من الدوائر المتعددة، ليضيف إضاءة مميزة ولافتة الانتباه، مما يجعل غرفة المعيشة محفورة في ذاكرة الزائرين.
لا يخرج الثنائي الكلاسيكي من الأبيض والأسود عن خطوط الموضة إطلاقاً، فهو صالح لكل زمان ولأي غرفة بالمنزل. والإستعانة به في غرفة المعيشة يجعلها فاخرة بعيداً عن المبالغة والتكلف.
استطاع المصمم الحصول على غرفة معيشة مريحة من خلال اعتماد أثاث بأسلوب المينيمال البسيط، واستعاض بالألوان المتنوعة والزاهية عن الزخرفة. ونلاحظ أن الألوان الزاهية لم تتعدى الثلاث ألوان هما الأصفر والفوشيا والأزرق، بينما حرص على طلاء الحوائط بالأبيض المحايد،واستخدام أرضيات خشبية بلون بيج فاتح محايد أيضاً، وذلك لأن المصمم يرغب في الحصول على غرفة زاهية ومبهجة بدون ابتذال.
توازن الأجواء شيء ضروري للحصول على غرفة معيشة حديثة ومريحة، وذلك للحفاظ على اعتدال مستويات الطاقة في مشاعر الإنسان، للشعور بالمزاج الجيد. فنجد هنا أن اعتماد المصمم للأسلوب الصناعي في ديكورات الغرفة مثل المصباح المعدني، وحائط الطوب المدهون باللون الأبيض بدون بطانة مع ألوان باردة كالحيادي والأسود، لم يجعله يتجاهل لمسات الطبيعة في المكان من خلال النباتات والأخشاب الدافئة للحفاظ على توازن الغرفة.
لا أحد ينكر أن التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ عن حياة الأسرة العصرية، فهي في كل ما حولنا. والإهتمام بعناصر التقنية في غرفة المعيشة يجعل الجلوس فيها مريحاً ويعزز الرفاهية في الغرفة، لذا فاختيار تلفاز ذو شاشة كبيرة ومريحة للعين، مع نظام صوتي مثالي يضمن استمتاع مثالي بأوقات الفراغ، خاصة عند الاستعانة بمدفأة حديثة كما هو الحال في هذه الغرفة.
أسلوب الفراغ المفتوح يجعل من السهل الحصول على غرفة معيشة مريحة، وذلك لأنه يساعد في حسن تنظيم المنزل وخاصة المنزل ذو المساحة الصغيرة، فضلاً عن كونه علامة مميزة لغرفة المعيشة الحديثة أو المودرن. استعن بهذا الأسلوب لتستفيد من مزاياه العديدة وتحصل على منزل مودرن وجميل.
اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى ورق الحائط وأشكله المتنوعة، بعدما كان استخدامه قد قلّ في بداية الألفينات ولكنه عاد ليثبت بجدارة أنه من الأدوات التى لا يستهان بها في تزيين المنزل، فهو يأتي بأشكال متنوعة ومميزة تساعدك في الحصول على غرفة معيشة حديثة وعصرية خاصة عند اعتماد ورق حائط مميز بتقنية ال3D.
أصبحت الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية سمة من سمات غرفة المعيشة الحديثة، ويفضل اختيار هذه الأشكال الهندسية بخطوط مستقيمة واضحة وزوايا حادة خالية من المنحنيات حتى تحصل على إطلالة مميزة للغرفة تواكب بها أحدث صيحات الموضة.
هناك خامات تعطي غرفة المعيشة طابع الحداثة دون عناء، ومن ضمن هذه الخامات الأخشاب بلونها الطبيعي أو الفنيل حسب الميزانية المتاحة لديك وأسلوب التصميم الذي تتبعه. أما في الأثاث والمنسوجات فتعد الجلود على رأس الخامات التى تساعد في الحصول على غرفة معيشة حديثة.
شراء طقم كامل من الأثاث لغرفة المعيشة، أصبح من الأمور الماضية، فلم يعد ضرورياً أن تكون الأريكة بنفس تصميم الكراسي، بل لم يعد ضرورياً وجود أريكة من الأساس للحصول على غرفة معيشة حديثة، هذا ويمكنك الإكتفاء بالكراسي التى يمكن شرائها بصورة فردية غير متشابهة لأجواء أكثر حداثة.