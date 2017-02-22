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11 فكرة تجعل غرفة المعيشة حديثة وعصرية

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة Blue
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لاشك أننا جميعاً نعشق لحظة العودة إلى المنزل، بعد يوم عمل طويل وشاق، والجلوس لنسترخي على أريكة غرفة المعيشة المريحة ونستمتع بقضاء الوقت مع الأسرة أثتاء مشاهدة التلفاز أو نستمتع بمشروبنا المفضل أثناء قراءة كتاب شيق.

ولكن هذه المتعة لن تتحقق إلا عندما تهتم بعناصر غرفة المعيشة، وتتأكد من جودتها وقدرتها على تلبية احتياجاتك أنت وأسرتك، لذا فنحن اليوم نقدم لك 11 فكرة تساعدك في الحصول على غرفة معيشة حديثة وعصرية تواكب متطلبات الأسرة في عصرنا الحديث، فهيا بنا نبدأ..

1- رفوف المستقبل

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

أطلقنا على الرفوف هذا الإسم لأنها أصبحت أشهر وسائل التنظيم والتخزين في المنازل الحديثة، ومن المتوقع أن تصبح الرفوف أكثر انتشاراّ، وذلك بفضل الإتجاه العام نحو العملية والسهولة في التصميم. فالرفوف سهلة التركيب، ولا تحتاج ميزانية كبيرة أو صيانة، كما يمكن صنعها منزلياً بخامات متاحة، فقط تأكد من صنفرتها جيداً، وطلائها بطبقة متساوية من الدهان باللون المناسب.

وفي هذه الغرفة نرى الرفوف وقد تم تزويدها بإضاءة مميزة تسلط الضوء على ما تحملة، لتعطي شكل جمالي رائع وتعزز أناقة الغرفة. 

2- مصباح أنيق

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

نرى هنا غرفة معيشة بألوان متناغمة، وأثاث مريح متعدد الأشكال والألوان لمظهر فريد من نوعه، وأضاف المصمم مصباح سقف بتصميم عصري من الدوائر المتعددة، ليضيف إضاءة مميزة ولافتة الانتباه، مما يجعل غرفة المعيشة محفورة في ذاكرة الزائرين.

3 – المونوكروم

Главная по дизайну. INTERIA AWARDS-2016, Archiprofi Archiprofi غرفة المعيشة
Archiprofi

Archiprofi
Archiprofi
Archiprofi

لا يخرج الثنائي الكلاسيكي من الأبيض والأسود عن خطوط الموضة إطلاقاً، فهو صالح لكل زمان ولأي غرفة بالمنزل. والإستعانة به في غرفة المعيشة يجعلها فاخرة بعيداً عن المبالغة والتكلف.

4 – تنوع الألوان

Passive in Park Slope, Sarah Jefferys Design Sarah Jefferys Design غرفة المعيشة
Sarah Jefferys Design

Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design

استطاع المصمم الحصول على غرفة معيشة مريحة من خلال اعتماد أثاث بأسلوب المينيمال البسيط، واستعاض بالألوان المتنوعة والزاهية عن الزخرفة. ونلاحظ أن الألوان الزاهية لم تتعدى الثلاث ألوان هما الأصفر والفوشيا والأزرق، بينما حرص على طلاء الحوائط بالأبيض المحايد،واستخدام أرضيات خشبية بلون بيج فاتح محايد أيضاً، وذلك لأن المصمم يرغب في الحصول على غرفة زاهية ومبهجة بدون ابتذال.

5- أجواء متوازنة

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

توازن الأجواء شيء ضروري للحصول على غرفة معيشة حديثة ومريحة، وذلك للحفاظ على اعتدال مستويات الطاقة في مشاعر الإنسان، للشعور بالمزاج الجيد. فنجد هنا أن اعتماد المصمم للأسلوب الصناعي في ديكورات الغرفة مثل المصباح المعدني، وحائط الطوب المدهون باللون الأبيض بدون بطانة مع ألوان باردة كالحيادي والأسود، لم يجعله يتجاهل لمسات الطبيعة في المكان من خلال النباتات والأخشاب الدافئة للحفاظ على توازن الغرفة.

6 – الإهتمام بالتكنولوجيا

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

لا أحد ينكر أن التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ عن حياة الأسرة العصرية، فهي في كل ما حولنا. والإهتمام بعناصر التقنية في غرفة المعيشة يجعل الجلوس فيها مريحاً ويعزز الرفاهية في الغرفة، لذا فاختيار تلفاز ذو شاشة كبيرة ومريحة للعين، مع نظام صوتي مثالي يضمن استمتاع مثالي بأوقات الفراغ، خاصة عند الاستعانة بمدفأة حديثة كما هو الحال في هذه الغرفة.

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7 – الفراغ المفتوح

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

أسلوب الفراغ المفتوح يجعل من السهل الحصول على غرفة معيشة مريحة، وذلك لأنه يساعد في حسن تنظيم المنزل وخاصة المنزل ذو المساحة الصغيرة، فضلاً عن كونه علامة مميزة لغرفة المعيشة الحديثة أو المودرن. استعن بهذا الأسلوب لتستفيد من مزاياه العديدة وتحصل على منزل مودرن وجميل.

8 – ورق حائط ثلاثي الأبعاد

Sandy Led, Artur Akopov Artur Akopov غرفة المعيشة
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

اتجهت الأنظار مرة أخرى إلى ورق الحائط وأشكله المتنوعة، بعدما كان استخدامه قد قلّ في بداية الألفينات ولكنه عاد ليثبت بجدارة أنه من الأدوات التى لا يستهان بها في تزيين المنزل، فهو يأتي بأشكال متنوعة ومميزة تساعدك في الحصول على غرفة معيشة حديثة وعصرية خاصة عند اعتماد ورق حائط مميز بتقنية ال3D.

9 – الأشكال الهندسية

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

أصبحت الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية سمة من سمات غرفة المعيشة الحديثة، ويفضل اختيار هذه الأشكال الهندسية بخطوط مستقيمة واضحة وزوايا حادة خالية من المنحنيات حتى تحصل على إطلالة مميزة للغرفة تواكب بها أحدث صيحات الموضة.

10 – الخامات

Make Your Home Look Expensive & Beautiful, Axis Group Of Interior Design Axis Group Of Interior Design غرفة المعيشة Yellow
Axis Group Of Interior Design

Axis Group Of Interior Design
Axis Group Of Interior Design
Axis Group Of Interior Design

هناك خامات تعطي غرفة المعيشة طابع الحداثة دون عناء، ومن ضمن هذه الخامات الأخشاب بلونها الطبيعي أو الفنيل حسب الميزانية المتاحة لديك وأسلوب التصميم الذي تتبعه. أما في الأثاث والمنسوجات فتعد الجلود على رأس الخامات التى تساعد في الحصول على غرفة معيشة حديثة.

11 – الأثاث الفردي

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors غرفة المعيشة
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

شراء طقم كامل من الأثاث لغرفة المعيشة، أصبح من الأمور الماضية، فلم يعد ضرورياً أن تكون الأريكة بنفس تصميم الكراسي، بل لم يعد ضرورياً  وجود أريكة من الأساس للحصول على غرفة معيشة حديثة، هذا ويمكنك الإكتفاء بالكراسي التى يمكن شرائها بصورة فردية غير متشابهة لأجواء أكثر حداثة.

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