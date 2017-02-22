شقة كلاسيكية تتألق بألوان الباستيل الساحرة

في الجهة الأخرى من الغرفة نجد سفرة أنيقة باللون الأبيض وبتصميم ذكي لا يهدر المساحة، حيث جائت طاولة الطعام بتصميم كلاسيكي دائري، وذلك لأن الشكل الدائري هو الأنسب للمسحات الصغيرة، بينما جاءت الكراسي بلون بني داكن ومساند بيضاء لخلق تناقض مثير في المكان.

وقد كان للإكسسوارات المستخدمة في تزيين الطاولة مثل المزهرية من الخزف والمصباح العتيق من النحاس والزجاج، دور كبير في إعطاء شخصيةفريدة للغرفة. بينما جائت اللمسة الفاخرة من الثريا الكريستال البراق التى منحت المكان إضاءة مميزة.

يلفت نظرنا اللون الأزرق الهادي في الحوائط، وهو من الألوان المعروفة باسم ألوان الباستيل، والذي جعل المظهر العام للمكتب والسفرة مفعم بالنعومة والهدوء.