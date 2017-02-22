شقة كلاسيكية تتألق بألوان الباستيل الساحرة

تأخذنا هوميفاي اليوم في رحلة إلى شقة غير تقليدية، نشعر فيها بالدفء والإسترخاء مع صفاء الذهن، بفضل الأسلوب الحساس والراقي المتبع في التصاميم الداخلية. فقد استعان المصممون فيmuda-home-design بألوان أثيرية رائعة، تحمل الألفة والوئام في غرف المنزل المختلفة، كما سلطوا اهتماماً كبيراً على التفاصيل الصغيرة، وتفننوا في وضح لمسات فنية حولت المنزل إلى جوهرة ثمينة تتمنى اقتنائها، وهذا ما سنراه بالتفصيل فيما بعد…
يظهر المكتب بطلة أنيقة وناعمة بعيداً عن الرسمية والرتابة التى تشتهر بها تصميمات المكاتب التقليدية، وذلك بفضل الأثاث العملي والمريح باللون الأبيض الذي اختاره المصمم للمكتب، مما أعطى انطباع بالرومانسية الكلاسيكية التى اشتهرت بها الستينات ومازلنا نتشوق إليها حتى الآن.
والمكتب عبارة عن بلورة زجاجية تستند على حوامل خشبية، مع كرسي أنيق بمسند مريح باللون السيمون الفاتح، بالإضافة إلى مكتبة باللون الأبيض مزدانة ببعض النباتات وتساعد في المحافظة على ترتيب المكتب الدائم.
في الجهة الأخرى من الغرفة نجد سفرة أنيقة باللون الأبيض وبتصميم ذكي لا يهدر المساحة، حيث جائت طاولة الطعام بتصميم كلاسيكي دائري، وذلك لأن الشكل الدائري هو الأنسب للمسحات الصغيرة، بينما جاءت الكراسي بلون بني داكن ومساند بيضاء لخلق تناقض مثير في المكان.
وقد كان للإكسسوارات المستخدمة في تزيين الطاولة مثل المزهرية من الخزف والمصباح العتيق من النحاس والزجاج، دور كبير في إعطاء شخصيةفريدة للغرفة. بينما جائت اللمسة الفاخرة من الثريا الكريستال البراق التى منحت المكان إضاءة مميزة.
يلفت نظرنا اللون الأزرق الهادي في الحوائط، وهو من الألوان المعروفة باسم ألوان الباستيل، والذي جعل المظهر العام للمكتب والسفرة مفعم بالنعومة والهدوء.
نرى غرفة المعيشة أيضاً في نفس الفراغ المفتوح الذي تتواجد فية غرفة السفرة والمكتب، مما يعد اعتماد هذا الأسلوب-أسلوب الفراغ المفتوح- في المنزل خيار جيد لحسن استغلال المساحة واكتساب سمة الحداثة والعملية.
ونجد في غرفة المعيشة سلام نفسي وسكينة مذهلة بفضل المدفأه ذات التصميم الكلاسيكي وألوان الباستيل في الحوائط كما ذكرنا من قبل، وفي الأريكة باللون النود أو البيج الفاتح مع وسائد مريحة ملونة باللون السيمون الهاديء والأزرق الفاتح، أما الأرضيات الخشبية للغرفة فكانت بطل الرواية منذ أول وهلة، وذلك للتأثير المريح والدافيء الذي تتركه في نفوسنا بالإضافة إلى أناقتها التى لا يمكن إنكارها.
يرجع تميز المدفأه إلى اتخاذها تصميم كلاسيكي بلمسات شرقية يفوح منها عبق التاريخ والفن القديم، حيث جائت بطراز عثماني وإكسسوارات عربية من النحاس المشغول، ولم ينسى المصمم إذافة بعض اللمسات الشخصية من خلال وضع إطارات لصور العائلة.
مدخل المنزل بسيط للغاية، لكنه على الرغم من ذلك مليء بالتفاصيل التى تم اختيارها بعناية، فعلى سبيل المثال تم تركيب الألواح الخشبية لممر المدخل بصورة عموية مما أعطى عمق للممر وساعد في الإيحاء باتساعه، وأيضاً القوس في الباب عند نهاية المدخل تعطينا نبوءة عن اعتماد الأسلوب الكلاسيكي في بقية المنزل. وقد تزين المدخل بمرآة عملية كبيرة بإطار باللون الأسود و رف بسيط على الجهة المقابلة بنفس اللون، مما خلق تناقض مثير مع لون الحوائط الأبيض.
مدخل غرفة النوم مزين بالشموع الملونة التى ملأت المكان بالرومانسة والرقة، بالإضافة إلى بعض الإطارات لتززين الحائط أبيض اللون، مما يعطي تمهيداً لروحك قبل دخول الغرفة للإسترخاء والخلود إلى نوم هاديء.
تميزت غرفة النوم بإضاءة مميزة بنوعيها، فنرى الإضاءة الطبيعية الجيدة وهي تمر من خلال الستائر البيضاء الشفافة، وأيضاً نرى الإضاءة الصناعية على جانبي السرير وفي السقف، وهو ما يضمن خيارات متنوعة تعزز الرفاهية والراحة في الغرفة.
ويلفت انتباهنا أيضاً السرير الوثير مع مجموعة الوسائد الملونة، ورأس السرير العالي الذي جعله يبدو فاخراً رغم بساطته.