منزل مودرن يتألق باللون الأبيض والأخشاب الدافئة

الأساليب المليئة بالخطوط المستقيمة والتصميمات الخالية من الزخارف أصبحت محط الأنظار في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً للعملية الكبيرة التى توفرها هذه الأساليب في التصميم، فالأثاث التبسيطي أو المينيمال الخالي من الزخرفة يصلح لكل زمان ومكان، كما أنه لا يشغل حيز من الفراغ ولا يسبب الشعور باختناق المكان.

واليوم تأخذنا هوميفاي في جولة لمنزل من تصميم homestories، ويتميز المنزل بأثاثه الوظيفي والعملي، وألوانه الحيادية الهادئة التى تعطي المكان تأثير راقي بعيداً عن التكلف والمبالغة.