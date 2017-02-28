منزل مودرن يتألق باللون الأبيض والأخشاب الدافئة

الأساليب المليئة بالخطوط المستقيمة والتصميمات الخالية من الزخارف أصبحت محط الأنظار في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً للعملية الكبيرة التى توفرها هذه الأساليب في التصميم، فالأثاث التبسيطي أو المينيمال الخالي من الزخرفة يصلح لكل زمان ومكان، كما أنه لا يشغل حيز من الفراغ ولا يسبب الشعور باختناق المكان.
واليوم تأخذنا هوميفاي في جولة لمنزل من تصميم homestories، ويتميز المنزل بأثاثه الوظيفي والعملي، وألوانه الحيادية الهادئة التى تعطي المكان تأثير راقي بعيداً عن التكلف والمبالغة.
يتضح لنا اتباع المنزل لأسلوب الفراغ المفتوح، فنرى مساحة مشتركة تحتوى على غرفة السفرة وغرفة المعيشة بدون حواجز بينهما مما يوفر أجواء عائلية مترابطة. وقد سيطرت الأخشاب الدافئة على هذه المساحة المشتركة فنراها في الأرضيات وفي الأثاث مع اللون الأبيض الموجود أيضاً في دهان الحوائط، وذلك لكسر رتابة الألوان الحيادية فضلاً عن مميزات الأرضيات الخشبية وأناقتها المعروفة.
دائماً ما تتسبب قطع الأثاث الغير ضرورية في حدوث الفوضى والازدحام في غرفة المعيشة، فتصبح الغرفة عشوائية وغير مرتبة مما يلغي الهدف الرئيسي من غرفة المعيشة وهو تحقيق الراحة والإسترخاء، لذا تخلى المصمم هنا عن أية قطعة غير ضرورية وترك الفراغ نظيفاً لنشعر وكأن الغرفة تتنفس.
وقام المصمم بخلق تناقض مثير في الغرفة من خلال استخدام أريكة باللون الأسود، بينما اكتست الحوائط باللون الأبيض، وأراد المصمم التعبير عن هذا التناقض في ورة مبسطة من خلال وضع لوحات من الأبيض والأسود على الحائط، مما خلق توازن ملحوظ في الأجواء ودفع الرتابة والملل بعيداً عن الغرفة.
قام المصمم بتحديد منطقة السفرة بتسليط الضوء عليها من خلال مصباح بسيط يتدلى على ارتفاع قريب، واختار طاولة طعام دائرية لتناسب المساحة الضيقة في المكان وتتسع لأكثر من فرد بدون التسبب في تكدس الغرفة.
وهكذا حافظ المصمم على بساطة غرفة المعيشة والسفرة الموجودتان في فراغ واحد، من أجل الحصول على منزل راقي ومنظم دائماً.
يبدو المطبخ بصورة أكبر من مساحته الفعلية، وذلك بفضل حسن استغلال المساحة وتقسيم الفراغات، مما جعل المطبخ بعيداً عن حدوث الفوضى وسوء الترتيب.
واكتست معظم أجزاء المطبخ باللون الأبيض العصري، عدا بعض الأجزاء التى احتلتها الأخشاب بمظهرها الطبيعي الفاتح، مما جعل المطبخ يبدو مشرقاً عند دخول ضوء الشمس أو استخدام الإضاءة الصناعية.
كما استبدل المصمم الأرضيات الخشبية بأخرى من السيراميك باللون الرمادي، نظراً لكفاءة السيراميك الكبيرة في مقاومة الرطوبة والمياة.
صنع المصمم بار لتناول المشروبات والوجبات السريعة في المطبخ بفكرة بسيطة للغاية، ولا تهدر المساحة من خلال وضع رف خشبي طويل وتزويدة بكرسي مريح، فتستطيع الجلوس ووضع الأغراض على الرف بسهولة مثلما تفعل مع البار ولكن بتكاليف أقل وحيز أصغر.
أول ما يلفت انتباهنا في الغرفة هو ورق الحائط المميز في الحائط خلف السرير، فنقشته البسيطة الناعمة قد تناغمت مع الأجواء العامة للمنزل. وقد حرص المصمم استخدامة في غرفة النوم فقط ليكسب الغرفة بعض الخصوصية والاهتمام الإضافي.
وقد اهتم المصمم بتنوع الإضاءة في غرفة النوم، لضمان الإضاءة المناسبة أثناء الانشطة المتعددة خلال اليوم، فنلاحظ المصابيح على جانبي السرير وأيضاً مصباح السقف ذو التصميم العصري من المعدن، بالإضافة للإضاءة الطبيعية من نافذة الغرفة.
تم استغلال المرايا بذكاء في غرفة النوم من خلال إضافتها إلى أبواب دولاب الحائط، مما جعل صورة الغرفة ككل تنعكس في المرايا لنشعر بتضاعف مساحة الغرفة وزيادة اتساع الفراغ.
ونستطيع أن نرى من خلال هذه الصورة التصميم متعدد الوظائف للسرير، الذي يحتوي على أماكن لتخزين الأغطية والأغراض من موسم لآخر بدون المساس بنظام الغرفة وترتيبها، أو شغل حيز إضافي من الفراغ.