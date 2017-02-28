منزل مساحته 130م² بتصاميم مبتكرة وألوان زاهية

الألوان في غرفة المعيشة تغازل النظر بجمالها، فنرى الأزرق في الأريكة والأرجواني في الكراسي، وجميع الأثاث مبطن بالمخمل الناعم الذي يوحي بالرقة والفخامة. أما طاولة القهوة فجاءت بتصميم لافت للنظر من الأخشاب بمظهر طبيعي بدون معالجة وكأنها جزء من الأشجار في صورتها الخام.

وتقع غرفة السفرة على يسار غرفة المعيشة، بينما يجد المطبخ خلف المعيشة، وجميعهم في مساحة واحدة مشتركة لتعزيز الترابط بين أجزاء المنزل وبين أفراد الأسرة.