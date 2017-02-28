منزل مساحته 130م² بتصاميم مبتكرة وألوان زاهية

قبل البدء في تصميم منزل جديد، قد تحدث الحيرة بين أنواع الأساليب والألوان التى سنعتمدها، فهناك من يحب الجانب الآمن ويميل إلى الألوان الحيادية والترابية التى تعطي مظهر أنيق بدون مبالغة، ولكنها قد تشعرك بالملل إن لم يتم توظيفها بالأسلوب الصائب. وهناك من يحب الخروج عن المألوف ويريد نشر المشاعر الإيجابية والبهجة في منزله، فإذا كنت من النوع الثاني وتفضل الألوان الزاهية والتصاميم المبتكرة، فأنت على موعد معنا لنصحبك في جولة إلى منزل فائق الروعة على مساحة 130 متر مربع،والذي سنتعلم منه حسن تقسيم الفراغات، وكيفية تنسيق الألوان والخامات.
الألوان في غرفة المعيشة تغازل النظر بجمالها، فنرى الأزرق في الأريكة والأرجواني في الكراسي، وجميع الأثاث مبطن بالمخمل الناعم الذي يوحي بالرقة والفخامة. أما طاولة القهوة فجاءت بتصميم لافت للنظر من الأخشاب بمظهر طبيعي بدون معالجة وكأنها جزء من الأشجار في صورتها الخام.
وتقع غرفة السفرة على يسار غرفة المعيشة، بينما يجد المطبخ خلف المعيشة، وجميعهم في مساحة واحدة مشتركة لتعزيز الترابط بين أجزاء المنزل وبين أفراد الأسرة.
تبدو الغرفة مشرقة وأنيقة بفضل اللون الأبيض في الحوائط والسجاد، مع الستائر الشفافة التى تسمح بمرور الضوء من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، والذي زاد الغرفة جمالاً وبهجة.
وقد صنع المصمم ركن خاص بصورة بسيطة من خلال وضع الكرسي الأرجواني ذو التصميم الإنسيابي بجانب النافذة، وإلى جانبه طاولة صغيرة تحمل مزهرية ورود حراء رائعة،للجلوس والإسترخاء والإستمتاع بالضوء الطبيعي أثناء قراءة كتابك المفضل.
أما بالنسبة للتلفاز فاستغنى المصمم عن طاولة التلفاز، وقام بتثبيته في الحائط لتوفير المساحة وتسهيل الحركة في المكان بدون ضيق أو عرقلة.
جمعت غرفة السفرة بين أكثر من تصميم مبتكر، ونبدأ الحديث عنهم بمصباح السقف ذو التصميم العصري الذي يسلط الضوء على السفرة، مما يساهم في تحديد هذه المنطقة وفصلها بطريقة غير مباشرة عما حولها.
ثم نذكر طاولة الطعام ذات القوائم الزجاجية الشفافة، والتى تظهر قرص الطاولة وكأنه مستند على الهواء! وأخيرا التصاميم المتنوعة للمقاعد بين الكراسي الصفراء والأريكة الرمادية ذات الوسائد الخضراء، وهي فكرة غير تقليدية لتصميم مقاعد السفرة ولكنها نالت إعجاب الجميع.
يتألق المطبخ بالأسطح والحوائط الرخامية الفاخرة، والتى ساهمت في زيادة اتساع المطبخ لأنها تعكس الضوء فتزيد من انتشاره بالمكان. وقام المصمم بتزويد بار المطبخ بمجموعة من المصابيح البسيطة التى تتدلى على ارتفاع قريب من المنزل مما يعزز عصرية وأناقة المطبخ.
الاستعانة بدواليب الحائط في المطابخ من أهم الأفكار التخزينية وأكثرها عملية، وذلك لأنها تضم الكثير من الأغراض بدون أن تشغل حيز إضافي خارج بروز الحائط، وهو ما يجعلنا لا نشعر بازدحام المكان مهما قمنا بتخزين عدد كبير من الأغراض على عكس دواليب التخزين التقليدية.
تبدو غرفة النوم فسيحة وهادئة، وذلك بفضل الأرضيات الخشبية التى استمرت في جميع أجزاء المنزل وصولاً بغرفة النوم، بالإضافة إلى الإرتفاع المضاعف لسقف الغرفة واللون الأبيض للحوائط والسقف مما ساهم في انتشار الضوء.
ونرى في غرفة النوم مفاجأة غير متوقعة تعزز الرفاهية والترف في الغرفة، وهي البانيو المفتوح بجانب السرير وخارج الحمام، وكأنه بمثابة تشجيع على أخذ حمام دافي بمجرد الإستيقاظ من النوم دون أن تذهب إلى الحمام!.