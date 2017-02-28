شقة بتصاميم مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية!

يحوز النمط الكلاسيكي على إعجاب الكثير من الناس، على الرغم من ظهور الكثير من الأنماط من بعده، إلا أنه يبقى في مكانة مميزة بين أساليب وأنماط التصميم، وذلك بفضل خاماته الفاخرة وأشكاله الفنية التى تشعرنا بالفخامة والرقي. ولكن لسوء الحظ أن التصاميم الكلاسيكية التقليدية لها عيوب عدة، لا تناسب الأسرة العصرية التى تعيش في عصرنا الحالي، لذا لجأ المصممون إلى مزج النمط الكلاسيكي بالنمط الحداثي للتغلب على عيوب النمط الكلاسيكي والإستفادة من مظهرة الأنيق.
شقة اليوم من تصميم mariya rubleva ، والتي نجحت في جعلها تحفة فنية مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية بصورة تستحق التأمل والدراسة، فهيا بنا نبدأ رحلة التأمل والمشاهدة في هذه الشقة الجميلة…
أثاث غرفة المعيشة خداثي وبسيط التصميم،حيث يتكون من أريكة على حرف الL، بلون رمادي مع وسائد ملونة وطاولة قهوة بلمسة من الخشب وبلورة زجاجية. وتم استخدام سجاد أبيض بإطار أزرق لتعاكس تماماً صورة السقف المدهون بالأزرق والإطار أبيض!
لاحظنا الأسلوب الحديث في أريكة الغرفة والسجاد، ولكن في هذه الصورة سنلاحظ النمط الكلاسيكي فمثلاً عند حائط التلفاز نرى التحف الفنية الكلاسيكية المليئة بالزخرفة، وأيضاً الكرسي المريح بنقشة الكاروهات على النمط الكلاسيي الريفي، الذي يتناغم مع مظهر الأخشاب بجوار المدفأة.
من الواضح اتباع المنزل أسلوب الفراغ المفتوح الذي أصبح سمة مميزة للمنازل الحديثة، فنرى غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة السفرة في فراغ مفتوح واحد لخلق مساحة اجتماعية مشتركة تشجع على الجو العائلي الدافيء والترابط الأسري.
وتظهر هنا غرفة السفرة بأثاث كلاسيكي من الأخشاب البنية ولكن بدون زخرفة، وقد اختار المصمم طاولة طعام دائرية بسبب ضيق مساحة الغرفة، وقام بتسليط الضوء على الطاولة لتحديد منطقة السفرة من خلال ثريا ضخمة بتصميم كلاسيكي فخم.
أما اللمسات الحداثية في الغرفة فتظهر في لوحة الحائط العصرية، والستائر البسيطة بدون براقع أو زخرفة.
إذا كنت تظن أن أسطح العمل في المطبخ لا تصلح أن تكون إلا بالرخام، فأنت في حاجة إلى إمعان النظر في هذا المطبخ الأنيق. ويفاجئنا هذا المطبخ باستخدام خامة الخشب في أسطح العمل بدلاً من الرخام التقليدي، مما جعل المطبخ حداثي بامتياز ويناسب الشخصيات الجريئة التى تكسر الروتين.
والإضاءة المميزة في المطبخ تتحدث عن نفسها من خلال نقاط الضوء في السقف، والمصابيح المتدلية فوق البار للفت الإنتباه إليه وجعله محور الإهتمام في المطبخ لتناول الفطور أو الوجبات السريعة.
ثنائي الأبيض والأسود من أشهر وأجمل الثنائيات الكلاسيكية، وقد اكتست ديكورات الغرفة بهذا الثنائي المثير للإهتمام، الذي يمنحك تناقض مثمر يغنيك عن الإستعانة بالألوان الأخرى التى قد تبدو متكلفة أو مشتتة للإنتباه.
ويظهر سرير الغرفة في طلة ملكية بفضل تصميمه الكلاسيكي ورأس السرير من الطابتونية المبطن بالمخمل الأبيض، أما سجاد الغرف فجاء بنقشات كلاسيكية مميزة تثير فينا الحنين إلى الماضى.
وكل هذا ماكان ليبدو جميلاً بدون الإهتمام بأنواع الإضاءة المختلفة في الغرفة، سواء الإضاءة الصناعية من مصباح السقف الكلاسيكي، أو الإضاءة الطبيعية التى تنتشر من خلال النافذة المزينة بستائر من المخمل الأسود على الجوانب، وأخرى من الشيفون الأبيض الذي يسمح بمرور الضوء.
يلفت انتباهنا حسن تقسيم الحمام بصورة حادة وواضحة، مما وفر مكان مناسب لكل عناصر الحمام. وقد تزين الحمام أيضاً بالمونوكروم أو ثنائي الأبيض والأسود، مما يجعل المكان مبهراً للأسرة أو الضيوف.
ونلاحظ انتشار الإضاءة المميزة في السقف وأعلى المرايا، مما جعل الحمام يبدوا مشرقاً وأنيقاً دون عناء.