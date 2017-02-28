شقة بتصاميم مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية!

يحوز النمط الكلاسيكي على إعجاب الكثير من الناس، على الرغم من ظهور الكثير من الأنماط من بعده، إلا أنه يبقى في مكانة مميزة بين أساليب وأنماط التصميم، وذلك بفضل خاماته الفاخرة وأشكاله الفنية التى تشعرنا بالفخامة والرقي. ولكن لسوء الحظ أن التصاميم الكلاسيكية التقليدية لها عيوب عدة، لا تناسب الأسرة العصرية التى تعيش في عصرنا الحالي، لذا لجأ المصممون إلى مزج النمط الكلاسيكي بالنمط الحداثي للتغلب على عيوب النمط الكلاسيكي والإستفادة من مظهرة الأنيق.

شقة اليوم من تصميم mariya rubleva ، والتي نجحت في جعلها تحفة فنية مبهرة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية بصورة تستحق التأمل والدراسة، فهيا بنا نبدأ رحلة التأمل والمشاهدة في هذه الشقة الجميلة…