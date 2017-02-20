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تحول جذري لشقة كبيرة بطريقة مذهلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
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في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة كبيرة كانت على حالة سيئة وتفاصيلها رديئة، ولكن تم تحويلها تمامًا إلى شقة جديدة بطريقة مذهلة، فأصبحت التفاصيل الجديدة كالممحاة التي قضت على سوء التفاصيل القديمة تمامًا وجعلتها مميزة وجميلة، كتغيير الأثاث والأرضية البلاط واستخدام الباركيه، بالإضافة إلى أكثر ما سيجعلك تندهش كثيرًا وهو الشرفة، والتي كانت منطقة غير مستغلة في الشقة وتغمرها الفوضى والأتربة، وتحولت إلى حديقة رائعة لجلسة استرخاء جميلة يمكنك فيها احتساء فنجان القهوة او قراءة كتاب..

غرفة المعيشة في حالتها القديمة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كانت الغرفة فارغة بجدران خرسانية باللون الأبيض الباهت، ومُتسخة، والسقف مليئ بالأسلاك الكهربائية المتقطعة، والأرضية من الرخام القديم، أنظر كيف تم توظيف كل شيء لتهيئة غرفة المعيشة..

تجديد رائع وتقسيم جيد للمساحة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

قسمت غرفة المعيشة بطريقة رائعة لتوفير مساحات للحركة وعدم خنق الغرفة بالكثير من قطع الأثاث، حيث اعتمدت على أريكة كبيرة من القماش الرمادي وكرسي أسود، وستائر انيقة باللون البيج الفاتح، مع سجادة زرقاء للمسة ناعمة تحت الأقدام، وتابلوه من الزهور لتزيين جدران الغرفة.

إضاءة رائعة وتغيير كامل للأرضية

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تم تغيير الأرضية الرخامية القديمة بأرضية من خشب الباركيه الأنيق، لغرفة دافئة وجميلة، مع استخدام وحدات الإضاءة الزجاجية التي تدلى من السقف بشكل جميل، بالإضافة إلى وحدة إضاءة جانبية بسيطة لزيادة الضوء في المكان.

الممرات على حالها القديم

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كانت الممرات للغرف بأرضية من البلاط القديم، وجدران خرسانية تقليدية، وإطارات من الخشب لأبواب الغرف، إلى ان تحولت بعد ذلك إلى أرضية باركيه مع تغيير تفاصيل الشقة بأكملها.

المطبخ قبل التجديد

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كان المطبخ على حالته القديمة من أرضية بلاطية رديئة، وجدران من السيراميك الكلاسيكي، وسقف خرساني مليء بالأسلاك المقطوعة.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كانت الفوضى تملىء المكان، والأثاث أبيض باهت من الخشب القديم، وسوء الترتيب جعل هناك أماكن معتمة في المطبخ.

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المطبخ الاّن !

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

أصبح المطبخ غاية في الروعة باستبدال الأرضية القديمة بأرضية خشبية من الباركيه، واستخدام أثاث فاتح اللون وبسيط، لمطبخ على شكل حرف L، وبالتنظيم الجيد توفرت مساحة مناسبة لوضع منضدة مطبخ صغيرة بمجموعة كراسي حولها، والإضاءة الجميلة بالعديد من وحدات الإضاءة المرصعة فالسقف.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استخدام اللوحات البسيطة لتزيين الجدران بطريقة جميلة، مع بار المطبخ الواسع لعمل بشكل مُريح.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

العديد من وحدات التخزين هي الحل الأمثل للتغلب على الفوضى بالمطبخ، بالإضافة إلى مجموعة الأرفف المعلقة على الحائط، لحمل الأغراض التي تُستخدم باستمرار، مع بعض التحف لتزيين المطبخ.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استخدام ورق الحائط أعلى الحوض لتزيين الجدار وإعطاء لمسة جمالية بسيطة في المطبخ، مع عمل أماكن لتعليق الأدوات المطبخية بسهولة.

غرفة النوم القديمة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كانت الأرضية من البلاط، والجدران الخرسانية مطلية بالأبيض ولكنها متأثرة بعوامل الجو والأتربة، والنوافذ عارية دون ستائر، مع دولاب قديم أبيض خشبي بإطارات وردية ومقابض كلاسكية.

اختلاف تام للغرفة بعد التعديل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تغيير كامل لغرفة النوم جعلها تبدو أنيقة أكثر، جدران باللون البيج الفاتح، ووحدة إضاءة على شكل كرة من الشبك تتدلى من السقف، ووحدتي إضاءة على جانبين السرير، تبدو من خلالهم الغرفة مشرقة، مع سرير مُزدوج بمفروشات منقوشة وجميلة بالألوان البُنية.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تغيير رائع ومميز للأرضية باستبدال البلاط بالأرضية الباركية الجميلة التي تتناسب مع ألوان الغرفة ومفروشاتها.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

دولاب جديد بأبواب هندسية مُربعة أنيقة وجميلة، يبدو تطورًا رائعًا على عكس القديم الذي كانت أدراجه ووحداته التخزينية مكشوفه وعشوائية.

الحمام الأول قبل تجديده

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كان الحمام سيء تمامًا من أرضية وجدران من السيراميك قديم ومُتسخ، وكبينة استحمام صغيرة وقديمة، وإضاءة خافتة وغير مناسبة للحمام مما سبب له العتمة.

إعادة الحياة للحمام

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

أصبح الحمام جميل ومقسم بطريقة رائعة، كل شيء في مكانه، استبدال السيراميك القديم بالرخام الكبير البسيط، ووضع سجادة صغيرة فالأرضية، مع استخدام إضاءة مناسبة ووحدة زجاجية أنيقة معلقة فالسقف الخرساني البسيط.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

طاولة خشبية أنيقة تحمل حوضين من السيراميك للوجه، مع أربع أدراج دون مقابض، ورفين للملابس والمناشف، إلى جانب المرايا الجميلة التي استخدمت للجدران والتي تُعطي مساحة أكبر للحمام.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استبدال كبينة الاستحمام القديمة ببانيو جديد للحفاظ على بقية مساحة الحمام والبعد عن الضيق، مع استخدام مراّة كبيرة أمامه لزيادة الحجم المكان وإعطاء لمسة ديكور أنيقة.

الحمام الثاني في حالته الأولى

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كان الحمام غير متناسق ويحتاج إلى ترتيب أكثر بسبب صغر مساحته، فكانت الأرضية رخامية قديمة، والجدران من السيراميك الصغير، وحوض تقليدي ومراّة بإطار أحمر لا يناسب التفاصيل.

الحمام بعد التعديل

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الوصول بالحمام إلى أفضل درجة ممكنة بإستخدام السيراميك المنقوش والسادة على الأرضية والجدران، مع حوض أسود جديد على طاولة بدولاب تخزيني صغير، ومراّة مستديرة بإطار أسود يناسب الألوان.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

عمل منطقة صغير للاستحمام بدُش معدني معلق على الحائط داخل كبينة صغيرة تنفصل عن الخارج بباب زجاجي بسيط، وأرضية سوداء من الرخام ومصرف للمياه.

غرفة الأطفال قبل تجديدها

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

كانت الغرفة فارغة بأرضية من البلاط كبقية الشقة، وجدران خرسانية بيضاء ووحدات إضارة غير منظمة بالسقف، ونافذة عارية دون ستائر.

تجديد رائع..!

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تغير الوضع تمامًا حينما تم استبدال الأرضية البلاط بالباركية الجميل، واستخدام ورق الحائط المنقوش لتزيين غرفة الأطفال بالرسوم والنقوش الجميلة، ووحدة الإضاءة الكبيرة التي تُعطي إشراقة رائعة للغرفة، مع الستائر الجميلة الملونة التي تتناسب مع ألوان الغرفة، بالإضافة إلى تعدد الألوان واختلافها الذي أعطى بهجة للغرفة.

شرفة كبيرة ولكنها غير مُستغلة

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تمتلك هذه الشقة شرفة كبيرة تطل على الخارج ولكنها غير منظمة وغير مستغلة، بأرضية من البلاط القديم، وتُركت للأتربة والفوضى، فكانت مساحة مهدورة بالفعل في المكان.

أصبحت حديقة!

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استغلال هذا المكان بالشكل الامثل كان هو الحل للحصول على حديقة رائعة ومميزة وجلسة جميلة بالشقة، حيث تحولت الشرفة إلى حديقة بإستبدال البلاط بأرضية من الزرع الصناعي الجميل، ووضع بعض الأشجار واللمسات الخضراء على الجوانب، مع دهان الجدران واستخدام أثاث بسيط من مجموعة كراسي ومنضدة، لتتحول الشرفة القديمة إلى جلسة رائعة للاسترخاء.

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

ركن صغير بصنبور مياه معلق على الجدران لغسل النباتات وتنظيفها باستمرار، مع جدران من السيراميك الملون بالأبيض والرمادي.

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REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SANTA POLA, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco
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