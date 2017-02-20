تحول جذري لشقة كبيرة بطريقة مذهلة

في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة كبيرة كانت على حالة سيئة وتفاصيلها رديئة، ولكن تم تحويلها تمامًا إلى شقة جديدة بطريقة مذهلة، فأصبحت التفاصيل الجديدة كالممحاة التي قضت على سوء التفاصيل القديمة تمامًا وجعلتها مميزة وجميلة، كتغيير الأثاث والأرضية البلاط واستخدام الباركيه، بالإضافة إلى أكثر ما سيجعلك تندهش كثيرًا وهو الشرفة، والتي كانت منطقة غير مستغلة في الشقة وتغمرها الفوضى والأتربة، وتحولت إلى حديقة رائعة لجلسة استرخاء جميلة يمكنك فيها احتساء فنجان القهوة او قراءة كتاب..
كانت الغرفة فارغة بجدران خرسانية باللون الأبيض الباهت، ومُتسخة، والسقف مليئ بالأسلاك الكهربائية المتقطعة، والأرضية من الرخام القديم، أنظر كيف تم توظيف كل شيء لتهيئة غرفة المعيشة..
قسمت غرفة المعيشة بطريقة رائعة لتوفير مساحات للحركة وعدم خنق الغرفة بالكثير من قطع الأثاث، حيث اعتمدت على أريكة كبيرة من القماش الرمادي وكرسي أسود، وستائر انيقة باللون البيج الفاتح، مع سجادة زرقاء للمسة ناعمة تحت الأقدام، وتابلوه من الزهور لتزيين جدران الغرفة.
تم تغيير الأرضية الرخامية القديمة بأرضية من خشب الباركيه الأنيق، لغرفة دافئة وجميلة، مع استخدام وحدات الإضاءة الزجاجية التي تدلى من السقف بشكل جميل، بالإضافة إلى وحدة إضاءة جانبية بسيطة لزيادة الضوء في المكان.
كانت الممرات للغرف بأرضية من البلاط القديم، وجدران خرسانية تقليدية، وإطارات من الخشب لأبواب الغرف، إلى ان تحولت بعد ذلك إلى أرضية باركيه مع تغيير تفاصيل الشقة بأكملها.
كان المطبخ على حالته القديمة من أرضية بلاطية رديئة، وجدران من السيراميك الكلاسيكي، وسقف خرساني مليء بالأسلاك المقطوعة.
كانت الفوضى تملىء المكان، والأثاث أبيض باهت من الخشب القديم، وسوء الترتيب جعل هناك أماكن معتمة في المطبخ.
أصبح المطبخ غاية في الروعة باستبدال الأرضية القديمة بأرضية خشبية من الباركيه، واستخدام أثاث فاتح اللون وبسيط، لمطبخ على شكل حرف L، وبالتنظيم الجيد توفرت مساحة مناسبة لوضع منضدة مطبخ صغيرة بمجموعة كراسي حولها، والإضاءة الجميلة بالعديد من وحدات الإضاءة المرصعة فالسقف.
استخدام اللوحات البسيطة لتزيين الجدران بطريقة جميلة، مع بار المطبخ الواسع لعمل بشكل مُريح.
العديد من وحدات التخزين هي الحل الأمثل للتغلب على الفوضى بالمطبخ، بالإضافة إلى مجموعة الأرفف المعلقة على الحائط، لحمل الأغراض التي تُستخدم باستمرار، مع بعض التحف لتزيين المطبخ.
استخدام ورق الحائط أعلى الحوض لتزيين الجدار وإعطاء لمسة جمالية بسيطة في المطبخ، مع عمل أماكن لتعليق الأدوات المطبخية بسهولة.
كانت الأرضية من البلاط، والجدران الخرسانية مطلية بالأبيض ولكنها متأثرة بعوامل الجو والأتربة، والنوافذ عارية دون ستائر، مع دولاب قديم أبيض خشبي بإطارات وردية ومقابض كلاسكية.
تغيير كامل لغرفة النوم جعلها تبدو أنيقة أكثر، جدران باللون البيج الفاتح، ووحدة إضاءة على شكل كرة من الشبك تتدلى من السقف، ووحدتي إضاءة على جانبين السرير، تبدو من خلالهم الغرفة مشرقة، مع سرير مُزدوج بمفروشات منقوشة وجميلة بالألوان البُنية.
تغيير رائع ومميز للأرضية باستبدال البلاط بالأرضية الباركية الجميلة التي تتناسب مع ألوان الغرفة ومفروشاتها.
دولاب جديد بأبواب هندسية مُربعة أنيقة وجميلة، يبدو تطورًا رائعًا على عكس القديم الذي كانت أدراجه ووحداته التخزينية مكشوفه وعشوائية.
كان الحمام سيء تمامًا من أرضية وجدران من السيراميك قديم ومُتسخ، وكبينة استحمام صغيرة وقديمة، وإضاءة خافتة وغير مناسبة للحمام مما سبب له العتمة.
أصبح الحمام جميل ومقسم بطريقة رائعة، كل شيء في مكانه، استبدال السيراميك القديم بالرخام الكبير البسيط، ووضع سجادة صغيرة فالأرضية، مع استخدام إضاءة مناسبة ووحدة زجاجية أنيقة معلقة فالسقف الخرساني البسيط.
طاولة خشبية أنيقة تحمل حوضين من السيراميك للوجه، مع أربع أدراج دون مقابض، ورفين للملابس والمناشف، إلى جانب المرايا الجميلة التي استخدمت للجدران والتي تُعطي مساحة أكبر للحمام.
استبدال كبينة الاستحمام القديمة ببانيو جديد للحفاظ على بقية مساحة الحمام والبعد عن الضيق، مع استخدام مراّة كبيرة أمامه لزيادة الحجم المكان وإعطاء لمسة ديكور أنيقة.
كان الحمام غير متناسق ويحتاج إلى ترتيب أكثر بسبب صغر مساحته، فكانت الأرضية رخامية قديمة، والجدران من السيراميك الصغير، وحوض تقليدي ومراّة بإطار أحمر لا يناسب التفاصيل.
الوصول بالحمام إلى أفضل درجة ممكنة بإستخدام السيراميك المنقوش والسادة على الأرضية والجدران، مع حوض أسود جديد على طاولة بدولاب تخزيني صغير، ومراّة مستديرة بإطار أسود يناسب الألوان.
عمل منطقة صغير للاستحمام بدُش معدني معلق على الحائط داخل كبينة صغيرة تنفصل عن الخارج بباب زجاجي بسيط، وأرضية سوداء من الرخام ومصرف للمياه.
كانت الغرفة فارغة بأرضية من البلاط كبقية الشقة، وجدران خرسانية بيضاء ووحدات إضارة غير منظمة بالسقف، ونافذة عارية دون ستائر.
تغير الوضع تمامًا حينما تم استبدال الأرضية البلاط بالباركية الجميل، واستخدام ورق الحائط المنقوش لتزيين غرفة الأطفال بالرسوم والنقوش الجميلة، ووحدة الإضاءة الكبيرة التي تُعطي إشراقة رائعة للغرفة، مع الستائر الجميلة الملونة التي تتناسب مع ألوان الغرفة، بالإضافة إلى تعدد الألوان واختلافها الذي أعطى بهجة للغرفة.
تمتلك هذه الشقة شرفة كبيرة تطل على الخارج ولكنها غير منظمة وغير مستغلة، بأرضية من البلاط القديم، وتُركت للأتربة والفوضى، فكانت مساحة مهدورة بالفعل في المكان.
استغلال هذا المكان بالشكل الامثل كان هو الحل للحصول على حديقة رائعة ومميزة وجلسة جميلة بالشقة، حيث تحولت الشرفة إلى حديقة بإستبدال البلاط بأرضية من الزرع الصناعي الجميل، ووضع بعض الأشجار واللمسات الخضراء على الجوانب، مع دهان الجدران واستخدام أثاث بسيط من مجموعة كراسي ومنضدة، لتتحول الشرفة القديمة إلى جلسة رائعة للاسترخاء.
ركن صغير بصنبور مياه معلق على الجدران لغسل النباتات وتنظيفها باستمرار، مع جدران من السيراميك الملون بالأبيض والرمادي.
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