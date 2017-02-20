تحول جذري لشقة كبيرة بطريقة مذهلة

في هذا المقال نأخذك في جولة داخل شقة كبيرة كانت على حالة سيئة وتفاصيلها رديئة، ولكن تم تحويلها تمامًا إلى شقة جديدة بطريقة مذهلة، فأصبحت التفاصيل الجديدة كالممحاة التي قضت على سوء التفاصيل القديمة تمامًا وجعلتها مميزة وجميلة، كتغيير الأثاث والأرضية البلاط واستخدام الباركيه، بالإضافة إلى أكثر ما سيجعلك تندهش كثيرًا وهو الشرفة، والتي كانت منطقة غير مستغلة في الشقة وتغمرها الفوضى والأتربة، وتحولت إلى حديقة رائعة لجلسة استرخاء جميلة يمكنك فيها احتساء فنجان القهوة او قراءة كتاب..