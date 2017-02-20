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9 نماذج لغرف معيشة مودرن بأفكار ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من أكثر الغرف في منزلنا ظهوراً  و استخداماً في يومنا العادي، حسيث نمضي فيها الأوقات أمام التلفزيون و نتناول فيها أطراف الحديث مع أفراد عائلتنا  و هي كذلك لا تقل أهمية في الجانب الرسمي  عند استقبال الضيوف و الأصدقاء، و هذا ما يجعلنا دائماً نتسائل عن التصميم الامقل لغرفة معيشتنا الذي يجعلها مثار إعجاب للجميع ، و من هذا المنطلق سوف يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة بين 9 تصميمات مختلفة لغرف معيشة عصرية  ذات أفكار مبدعة  و مناسبة لمعظم الميزانيات و الأذواق .

إليكم التفاصيل ..

1- ألوان مبهجة

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

استخدام الألوان في غرفة معيشتك لا يقلل من أناقتها و رسميتها و قدرتها على استقبال الضيوف ، فقدرتك على توزيع و توازن الالوان بين كل المكونات المتوفرة لديك في الغرفة تعزز اناقتها و قوتها ، لا تخجل من استخدام ألوان مثل الاصفر و الاحمر و لكن اهتم فقط بتحقيق التوازن و الشكل المثالي بينهما و بين باقي الألوان سواء للأثاث أو للحوائط و الارضيات .

2- تفاصيل السقف

sample, triangle triangle غرفة المعيشة White
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

انتبه جيداً لتفاصيل السقف بين الإكسسوارات و الدهانات و الزخارف المتدلية  مثل النجف و المصابيح ، اهتم بشكل كل شيء في السقف مثل الارضيات و الحوائط تماماً، فإن أكثر ما يفعله الضيوف هو النظر للسقف .

3- ديكور الستائر

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

في غرفة معيشتك استخدم ستائر بنمط و طراز مناسب لروح الغرفة، فمثلاً لا تستخدم ستائر كلاسيكية على طراز عصري إلا إذا كنت من هواة الإبداع و الابتكار، و لكن اهتم جيداً بتماشى ألوان الستائر مع السجاد و مع الأثاث المستخدم في الغرفة و لو كانت الغرفة تطل على مشهد طبيعي جيد يمكنك استخدام ستائر أخف سمكاً من المعتاد حتى يظهر المشهد من وراء الستار بشكل رائع

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4- الكنبة

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أهم عنصر في غرفة المعيشة هو الكنبة الرئيسية التي تكون عادة في مقابل التليفزيون و تحمل ثقل الغرفة كلها و التصميم بأكمله في جهتها، الكنبة إما ان تكون بشكلها المعتاد المستطيل أو بحرف L أو حتى طولية و لكن أهم ما يميزها هو أن تكون مناسبة لعدد أفراد سكان المنزل بحيث يكون للجميع مكان يستوعبه عليها و لو لم يكن ذلك يكون باقي المقاعد المكملة للكنبة تناسبهم ، لذا يفضل أن يكون أثاث غرفة المعيشة من طقم واحد .

5- تطبيقات متعددة

WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto غرفة المعيشة
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

غرفة المعيشة يمكن أن تكون غرفة للاستقبال أيضاً و مكتبة و ممر للشرفة و تطبيقات عديدة، أهم شيء في غرفة معيشتك ان تؤدي دورها في كل تلك الزظائف على أكمل وجه، لاحظ في هذا التصميم كيف أن المكتبة و التلفزيون و الاريكية بجوار الشرفة بينهم فصل معنوي غير ملموس و مع ذلك متكاملين في اللون والشكل لأقصى درجة .

6- الأضواء العصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة اهتم بالأشياء العصرية غير المتوقعة مثل المقاعد المختلفة التي نراها في هذا النموذج المختلفة عن الكنبة الرئيسية و لكنها مستمدة لروح الغرفة المعتمدة على اكسسوار النبات الطبيعي لتتألق ، و من جانب آخر عليك الاهتمام بالأضواء القوية في السقف حتى لو لم يكن هناك استخدام لنجفة متوسطة للمشهد ، و لكن لمبات الليد تعطي مظهراً عصرياص و تسمح لك بإضاءة كل الاماكن في الغرفة بالتساوي و هو ما سيجعل غرفتك أكثر بريقاً أمام كل الضيوف .

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7- بلا حدود

PH Altozano, VODO Arquitectos VODO Arquitectos غرفة المعيشة
VODO Arquitectos

VODO Arquitectos
VODO Arquitectos
VODO Arquitectos

لو كان أمام غرفة معيشتك منظر طبيعي فلا تحرم نفسك من لحظات الاسترخاء التي سوف تتحصل عليها بمجرد جلوسك أمام تلك الطبيعة الساحرة و أنت دافيء في منزلك و على أريكتك، فمهما كان الإبداع و التوازن في تصميم غرفة المعيشة فإنها ستكون أكثر قوة و جمالاً بتعانقها مع محيطها الطبيعي .

8- غرفة معيشة خصوصية

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura غرفة المعيشة خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

هناك بعض التصميمات التي تشعر فيها أن غرفة المعيشة ملكاً خاصاً لك مثل غرفة نومك أو مكتبك الخاص، حيث يوجد بها أقل عدد ممكن من المقاعد و هو ما يعود لقلة عدد سكان المنزل في الأساس بين واحد او اثنين ، و هو ما لم يخرج عن مبدأ تحقيق مكان لكل ساكن في المنزل في غرفة المعيشة ، التصميم يتحكم به أريكة منفردة في مقابل تلفزيون عصري و مائدة صغيرة مودرن من الخشب  الأسود من نفس لون التلفزيون و هو ما خلق حالة من التوازن في تلك المساحة الصغيرة .

9- تقسيم غرفة المعيشة بدرجات الرسمية

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

غرفة المعيشة الواسعة يمكن أن تقسم بين غرفة للعائلة و أخرى للضيوف و استقبالهم مثل هذا التصميم المنقسم لجزئين جزء فيه الوان جريئة كالأحمر و مكسور بالأبيض الهاديء بجوار النافذة و اتخذ طابع الرسمية و الجزء الآخر العائلي القريب منا حيث خصص بسجادة رقيقة على الأرضية و ألوان زاهية على الأريكة الكبيرة في الوسادات الخاصة بها مما جعل هناك تنوعاً في الغرفة و ثراءاً في التصميم .

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