9 نماذج لغرف معيشة مودرن بأفكار ملهمة

هناك بعض التصميمات التي تشعر فيها أن غرفة المعيشة ملكاً خاصاً لك مثل غرفة نومك أو مكتبك الخاص، حيث يوجد بها أقل عدد ممكن من المقاعد و هو ما يعود لقلة عدد سكان المنزل في الأساس بين واحد او اثنين ، و هو ما لم يخرج عن مبدأ تحقيق مكان لكل ساكن في المنزل في غرفة المعيشة ، التصميم يتحكم به أريكة منفردة في مقابل تلفزيون عصري و مائدة صغيرة مودرن من الخشب الأسود من نفس لون التلفزيون و هو ما خلق حالة من التوازن في تلك المساحة الصغيرة .