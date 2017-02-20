9 نماذج لغرف معيشة مودرن بأفكار ملهمة

غرفة المعيشة من أكثر الغرف في منزلنا ظهوراً و استخداماً في يومنا العادي، حسيث نمضي فيها الأوقات أمام التلفزيون و نتناول فيها أطراف الحديث مع أفراد عائلتنا و هي كذلك لا تقل أهمية في الجانب الرسمي عند استقبال الضيوف و الأصدقاء، و هذا ما يجعلنا دائماً نتسائل عن التصميم الامقل لغرفة معيشتنا الذي يجعلها مثار إعجاب للجميع ، و من هذا المنطلق سوف يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة بين 9 تصميمات مختلفة لغرف معيشة عصرية ذات أفكار مبدعة و مناسبة لمعظم الميزانيات و الأذواق .
إليكم التفاصيل ..
استخدام الألوان في غرفة معيشتك لا يقلل من أناقتها و رسميتها و قدرتها على استقبال الضيوف ، فقدرتك على توزيع و توازن الالوان بين كل المكونات المتوفرة لديك في الغرفة تعزز اناقتها و قوتها ، لا تخجل من استخدام ألوان مثل الاصفر و الاحمر و لكن اهتم فقط بتحقيق التوازن و الشكل المثالي بينهما و بين باقي الألوان سواء للأثاث أو للحوائط و الارضيات .
انتبه جيداً لتفاصيل السقف بين الإكسسوارات و الدهانات و الزخارف المتدلية مثل النجف و المصابيح ، اهتم بشكل كل شيء في السقف مثل الارضيات و الحوائط تماماً، فإن أكثر ما يفعله الضيوف هو النظر للسقف .
في غرفة معيشتك استخدم ستائر بنمط و طراز مناسب لروح الغرفة، فمثلاً لا تستخدم ستائر كلاسيكية على طراز عصري إلا إذا كنت من هواة الإبداع و الابتكار، و لكن اهتم جيداً بتماشى ألوان الستائر مع السجاد و مع الأثاث المستخدم في الغرفة و لو كانت الغرفة تطل على مشهد طبيعي جيد يمكنك استخدام ستائر أخف سمكاً من المعتاد حتى يظهر المشهد من وراء الستار بشكل رائع
أهم عنصر في غرفة المعيشة هو الكنبة الرئيسية التي تكون عادة في مقابل التليفزيون و تحمل ثقل الغرفة كلها و التصميم بأكمله في جهتها، الكنبة إما ان تكون بشكلها المعتاد المستطيل أو بحرف L أو حتى طولية و لكن أهم ما يميزها هو أن تكون مناسبة لعدد أفراد سكان المنزل بحيث يكون للجميع مكان يستوعبه عليها و لو لم يكن ذلك يكون باقي المقاعد المكملة للكنبة تناسبهم ، لذا يفضل أن يكون أثاث غرفة المعيشة من طقم واحد .
غرفة المعيشة يمكن أن تكون غرفة للاستقبال أيضاً و مكتبة و ممر للشرفة و تطبيقات عديدة، أهم شيء في غرفة معيشتك ان تؤدي دورها في كل تلك الزظائف على أكمل وجه، لاحظ في هذا التصميم كيف أن المكتبة و التلفزيون و الاريكية بجوار الشرفة بينهم فصل معنوي غير ملموس و مع ذلك متكاملين في اللون والشكل لأقصى درجة .
في غرفة المعيشة اهتم بالأشياء العصرية غير المتوقعة مثل المقاعد المختلفة التي نراها في هذا النموذج المختلفة عن الكنبة الرئيسية و لكنها مستمدة لروح الغرفة المعتمدة على اكسسوار النبات الطبيعي لتتألق ، و من جانب آخر عليك الاهتمام بالأضواء القوية في السقف حتى لو لم يكن هناك استخدام لنجفة متوسطة للمشهد ، و لكن لمبات الليد تعطي مظهراً عصرياص و تسمح لك بإضاءة كل الاماكن في الغرفة بالتساوي و هو ما سيجعل غرفتك أكثر بريقاً أمام كل الضيوف .
لو كان أمام غرفة معيشتك منظر طبيعي فلا تحرم نفسك من لحظات الاسترخاء التي سوف تتحصل عليها بمجرد جلوسك أمام تلك الطبيعة الساحرة و أنت دافيء في منزلك و على أريكتك، فمهما كان الإبداع و التوازن في تصميم غرفة المعيشة فإنها ستكون أكثر قوة و جمالاً بتعانقها مع محيطها الطبيعي .
هناك بعض التصميمات التي تشعر فيها أن غرفة المعيشة ملكاً خاصاً لك مثل غرفة نومك أو مكتبك الخاص، حيث يوجد بها أقل عدد ممكن من المقاعد و هو ما يعود لقلة عدد سكان المنزل في الأساس بين واحد او اثنين ، و هو ما لم يخرج عن مبدأ تحقيق مكان لكل ساكن في المنزل في غرفة المعيشة ، التصميم يتحكم به أريكة منفردة في مقابل تلفزيون عصري و مائدة صغيرة مودرن من الخشب الأسود من نفس لون التلفزيون و هو ما خلق حالة من التوازن في تلك المساحة الصغيرة .
غرفة المعيشة الواسعة يمكن أن تقسم بين غرفة للعائلة و أخرى للضيوف و استقبالهم مثل هذا التصميم المنقسم لجزئين جزء فيه الوان جريئة كالأحمر و مكسور بالأبيض الهاديء بجوار النافذة و اتخذ طابع الرسمية و الجزء الآخر العائلي القريب منا حيث خصص بسجادة رقيقة على الأرضية و ألوان زاهية على الأريكة الكبيرة في الوسادات الخاصة بها مما جعل هناك تنوعاً في الغرفة و ثراءاً في التصميم .