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7 أفكار لمنع الفوضى في غرف الأطفال

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri غرفة الاطفال
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إذا أردت أن ترى غرفة طفلك منظمة ومرتبة دائماً، لا تلقي بالمسئولية على عاتقه فقط، بل تحمل معه قدراً من المسئوليه، فقد يكون لك دور في الفوضى الموجودة بغرفته، ولا تتعجب من ذلك، فالإهمال وسوء التخطيط لغرفة الطفل قبل اقتناء الأثاث المناسب قد يجعلها عرضة للفوضى باستمرار بسبب صعوبة ترتيبها وعدم ملائمتها لمساحة الغرفة أو لاحتياجات طفلك!.

ونحن اليوم سنستعرض معاً مجموعة من الأفكار المفيدة لتجنب ومنع الفوضة في غرف الأطفال، حتى ينعم طفلك بطفولة هادئة وتنعم أنت براحة البال.

1- اختيار أثاث ملون

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture غرفة الاطفال خشب Multicolored
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

لاشك أن الطفل تعجبه الألوان الزاهية ويكره الألوان الداكنة والكئيبة، لذا فاختيار أثاث ملون لغرفة الطفل سوف يعزز راحته النفسية أثناء الجلوس فيها و ينمي بداخله الرغبة في الحفاظ على ترتيبها ومظهرها الجميل، على عكس الغرف الكئيبة التى تجعل الطفل مشتت وغير متزن وغير قادر على التحكم في تصرفاته.

وسيكون من الجيد إذا حددت وظيفة لكل خزانة بالغرفة تبعاُ للونها، فمثلا الخزانة الصفراء للألعاب، والخزانة الزرقاء للملابس وهكذا مما سيشعر الطفل أنه يقوم بأمر ممتع أثناء ترتيب غرفته.

2- الأثاث الوظيفي

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

إذا كانت غرفة أطفالك صغيرة فلا داعي للسرر المنفصله،واستبدلهم بسرير واحد من طابقين ويحتوي على مكتب جانبي على سبيل المثال، كما أن هناك بعض الأنواع العملية التى تحتوى على أدراج للتخزين داخل سلم السرير العلوي. وبهذا تكون قد وفرت مساحة كبيرة، وأيضاً عززت أماكن التخزين مما سيجعل تنظيم الغرفة الصغيرة أسهل.

3- أثاث ذكي

Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri غرفة الاطفال
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

انبثقت أفكار كثيرة من فكرة سرير الأدوار الرئيسية، فنرى هنا أن الأدوار ليست بالضرورة أن تكون سريرين، بل يمكن أن تكون سرير والآخر دولاب أو مكتب أو حتى أريكة، وهكذا يمكنك اختيار التصميم المناسب لاحتياجاتك من أجل حسن استغلال المساحة في الغرفة الصغيرة وبالتالي تحقق الراحة لطفلك وتساعده على اتباع النظام.

4- التفكير خارج الصندوق

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

تعرف على ميول طفلك وهواياته، ماطموحه المستقبلي، من أبطاله المفضلين، حتى تتمكن من توليد الأفكار التى تناسب ذوقه لاختيارها كغرفة نوم للطفل، مثل هذه الغرفة التى تشبه منزل الشجرة وتحتوى على لعبة كرة السلة وأيضاً أدراج كثيرة وأماكن للتخزين. فالطفل يتغذى على العناية والإهتمام وتحقيقك لرغباته التى كان يظنها مستحيلة يعزز ثقته بك ويعزز ثقته في نفسه، فيصبح محب للنظام وكل ماهو صائب.

5- دولاب كبير

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لابد من اقتناء دولاب كبير، جيد التصميم بحيث يحتوى على أماكن تخزين عملية وسهلة، تمنع بعثرة الأشياء بسبب صعوبة العثور عليها، وهو أمر شائع في الكثير من الدواليب  سيئة التصميم، والتى تتسبب في إحداث الفوضى بدلاً من تجنبها.

6- الرفوف البسيطة

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design غرفة الاطفال
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

شراء الأثاث الجديد ليس هو الحل الوحيد بالطبع، بل هناك حلولاً أخرى عملية تساعد في نظام غرفة طفلك، مثل الرفوف البسيطة التى يمكنك صنعها بنفسك من الأخشاب المصنفرة جيداً حتى لا تجرح يد طفلك، ثم المدهونه بطبقة متساوية من الطلاء، وتثبيتها على الجدران بالطريقة التى تحب سواء بالطريقة التقليدية أو على شكل صناديق أو أي شكل آخر حسب رغبتك ورغبة طفلك.

وذلك لأن الرفوف تساعد في تنظيم الغرفة بصورة كبيرة لأنها تستطيع حمل الكثير من الأغراض، كما توفر سهولة العثور على الأشياء وسلاسة الحصول عليها.

7- الصناديق والأرقام

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إذا كنت محظوظ بأكثر من طفل، عليك تقسيم الألعاب في صناديق منفصلة حسب عمر كل طفل من أطفالك كما في الصورة، فمثلا تصنع صندوقاً وتكتب عليه سنه واحدة وتضع فيه ألعاب الطفل ذو العام الواحد وهكذا بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، وذلك لأن جزء كبير من الفوضى التى تحدث في غرف الأطفال ناتجة عن بحث كل طفل عن ألعابه ومن ثم بعثرة الألعاب، أو تشاجر الأطفال فيما بينهم لأن كل واحد منهم يريد الحصول على لعبة الآخر.

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