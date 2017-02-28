7 أفكار لمنع الفوضى في غرف الأطفال

إذا أردت أن ترى غرفة طفلك منظمة ومرتبة دائماً، لا تلقي بالمسئولية على عاتقه فقط، بل تحمل معه قدراً من المسئوليه، فقد يكون لك دور في الفوضى الموجودة بغرفته، ولا تتعجب من ذلك، فالإهمال وسوء التخطيط لغرفة الطفل قبل اقتناء الأثاث المناسب قد يجعلها عرضة للفوضى باستمرار بسبب صعوبة ترتيبها وعدم ملائمتها لمساحة الغرفة أو لاحتياجات طفلك!.

ونحن اليوم سنستعرض معاً مجموعة من الأفكار المفيدة لتجنب ومنع الفوضة في غرف الأطفال، حتى ينعم طفلك بطفولة هادئة وتنعم أنت براحة البال.