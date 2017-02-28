7 أفكار لمنع الفوضى في غرف الأطفال

إذا أردت أن ترى غرفة طفلك منظمة ومرتبة دائماً، لا تلقي بالمسئولية على عاتقه فقط، بل تحمل معه قدراً من المسئوليه، فقد يكون لك دور في الفوضى الموجودة بغرفته، ولا تتعجب من ذلك، فالإهمال وسوء التخطيط لغرفة الطفل قبل اقتناء الأثاث المناسب قد يجعلها عرضة للفوضى باستمرار بسبب صعوبة ترتيبها وعدم ملائمتها لمساحة الغرفة أو لاحتياجات طفلك!.
ونحن اليوم سنستعرض معاً مجموعة من الأفكار المفيدة لتجنب ومنع الفوضة في غرف الأطفال، حتى ينعم طفلك بطفولة هادئة وتنعم أنت براحة البال.
لاشك أن الطفل تعجبه الألوان الزاهية ويكره الألوان الداكنة والكئيبة، لذا فاختيار أثاث ملون لغرفة الطفل سوف يعزز راحته النفسية أثناء الجلوس فيها و ينمي بداخله الرغبة في الحفاظ على ترتيبها ومظهرها الجميل، على عكس الغرف الكئيبة التى تجعل الطفل مشتت وغير متزن وغير قادر على التحكم في تصرفاته.
وسيكون من الجيد إذا حددت وظيفة لكل خزانة بالغرفة تبعاُ للونها، فمثلا الخزانة الصفراء للألعاب، والخزانة الزرقاء للملابس وهكذا مما سيشعر الطفل أنه يقوم بأمر ممتع أثناء ترتيب غرفته.
إذا كانت غرفة أطفالك صغيرة فلا داعي للسرر المنفصله،واستبدلهم بسرير واحد من طابقين ويحتوي على مكتب جانبي على سبيل المثال، كما أن هناك بعض الأنواع العملية التى تحتوى على أدراج للتخزين داخل سلم السرير العلوي. وبهذا تكون قد وفرت مساحة كبيرة، وأيضاً عززت أماكن التخزين مما سيجعل تنظيم الغرفة الصغيرة أسهل.
انبثقت أفكار كثيرة من فكرة سرير الأدوار الرئيسية، فنرى هنا أن الأدوار ليست بالضرورة أن تكون سريرين، بل يمكن أن تكون سرير والآخر دولاب أو مكتب أو حتى أريكة، وهكذا يمكنك اختيار التصميم المناسب لاحتياجاتك من أجل حسن استغلال المساحة في الغرفة الصغيرة وبالتالي تحقق الراحة لطفلك وتساعده على اتباع النظام.
تعرف على ميول طفلك وهواياته، ماطموحه المستقبلي، من أبطاله المفضلين، حتى تتمكن من توليد الأفكار التى تناسب ذوقه لاختيارها كغرفة نوم للطفل، مثل هذه الغرفة التى تشبه منزل الشجرة وتحتوى على لعبة كرة السلة وأيضاً أدراج كثيرة وأماكن للتخزين. فالطفل يتغذى على العناية والإهتمام وتحقيقك لرغباته التى كان يظنها مستحيلة يعزز ثقته بك ويعزز ثقته في نفسه، فيصبح محب للنظام وكل ماهو صائب.
لابد من اقتناء دولاب كبير، جيد التصميم بحيث يحتوى على أماكن تخزين عملية وسهلة، تمنع بعثرة الأشياء بسبب صعوبة العثور عليها، وهو أمر شائع في الكثير من الدواليب سيئة التصميم، والتى تتسبب في إحداث الفوضى بدلاً من تجنبها.
شراء الأثاث الجديد ليس هو الحل الوحيد بالطبع، بل هناك حلولاً أخرى عملية تساعد في نظام غرفة طفلك، مثل الرفوف البسيطة التى يمكنك صنعها بنفسك من الأخشاب المصنفرة جيداً حتى لا تجرح يد طفلك، ثم المدهونه بطبقة متساوية من الطلاء، وتثبيتها على الجدران بالطريقة التى تحب سواء بالطريقة التقليدية أو على شكل صناديق أو أي شكل آخر حسب رغبتك ورغبة طفلك.
وذلك لأن الرفوف تساعد في تنظيم الغرفة بصورة كبيرة لأنها تستطيع حمل الكثير من الأغراض، كما توفر سهولة العثور على الأشياء وسلاسة الحصول عليها.
إذا كنت محظوظ بأكثر من طفل، عليك تقسيم الألعاب في صناديق منفصلة حسب عمر كل طفل من أطفالك كما في الصورة، فمثلا تصنع صندوقاً وتكتب عليه سنه واحدة وتضع فيه ألعاب الطفل ذو العام الواحد وهكذا بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، وذلك لأن جزء كبير من الفوضى التى تحدث في غرف الأطفال ناتجة عن بحث كل طفل عن ألعابه ومن ثم بعثرة الألعاب، أو تشاجر الأطفال فيما بينهم لأن كل واحد منهم يريد الحصول على لعبة الآخر.