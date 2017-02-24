منزل من الحاويات بتكلفة قليلة

الأوقات الصعبة التي نعيشها في ظل هذه الظروف الافتصادية جعلتنا نسعى دائمًا للبحث عن بدائل تحقق لنا رغباتنا بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذا الموضوع نقدم لك حل عملي إذا لم يكن لديك منزل وتريد بديل تابع معنا تفاصيل هذا المشروع، في هذا الموضوع سنعرض لكم شكل جديد من المنازل وهو عبارة عن منزل مصنوع من حاويات الشحن المتحركة بالإضافة إلى أنها رخيصة الثمن مقارنة بالمنازل المعتادة فأنها فاخرة جدًا ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، بتكلفة مقدارها 300 مليون وون كوري وهذا المبلغ قليل جدًا مقارنة بتكلفة المنازل المعتادة، دعنا نعرض لك تفاصيل هذا المشروع .
الحاويات وسيلة لتقليل التكلفة والوقت أيضًا لذا فلا تحتاج لبناء هيكل افتراضي، تختلف عدد الحاويات المكونة للمنزل على حسب المساحة أو عدد أفراد العائلة، فـهناك منازل تتكون من حاوية واحدة أو عدة حاويات مكدسة مزينة بشكل معماري جميل مثير للإعجاب.
إذا كانت المساحة المتاحة لك ليست كبيرة وتريد امتلاك شرفة في منزلك يمكنك الاعتماد على الشرفة القابلة للمدّ حتى لا تقلل من المساحة الداخلية ويمكنك فتحها أو غلقها متى شئت، ففي حالة أن الطقس مشمس يمكنك فتحها وإعداد جلسة لطيفة لضيوفك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن جدران وأرضية الحاويات تحتاج إلى العزل الجيد حتى تحتفظ بالدفء وتعزل الصوت جيدًا ولابد من توفير نظام تهوية جيد.
قبل تنفيذ المشروع الخبراء يدققوا على نوع المواد التي ستجهز بها الحاويات بحيث تكون مقاومة للماء، تنفيذ مثل هذا المشروع قد يبدو لك أمر سهل لكنه يحتاج إلى التدقيق كثيرًا في كل التفاصيل.
العيب الوحيد في منزل الحاويات أنها لا تحتوي على نوافذ إلا إذا كانت هناك نوافذ مثبتة على الجانبين، إلا أنه يتوافر بها الكثير من فتحات التهوية تسمح بدخول أشعة الشمس وتجديد الهواء داخل الحاويات، يوجد ألواح شمسية مثبتة على ألواح خشبية على الجزء الخارجي للمنزل، في النهاية هذه الحاويات ليست مجرد منزل وحسب بل إنها منزل صديق للبيئة .
على الرغم أن منازل الحاويات مساحتها صغيرة جدًا حوالي 15 م2 إلا أنه يحتوي على نوافذ كبيرة على الجانب الأيسر وشرفة، وهناك اهتمام كبير بالتهوية والإضاءة .
نحن هنا في غرفة المعيشة مُطلة على الشرفة مباشرة، المساحة لا تسمح بتواجد قطع أثاث كثيرة لذا في هذه الصورة من هذه الزاوية لا نرى سوى أريكة، المساحة صغيرة مقارنة بالمنازل التقليدية إلا أنها ليست خانقة .
على الرغم من أن المساحة ضيقة إلا أننا على اليسار نرى مكتب صغير، في النهاية لدينا منزل متكامل بأقل الإمكانيات والتكلفة .
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