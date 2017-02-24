منزل من الحاويات بتكلفة قليلة

الأوقات الصعبة التي نعيشها في ظل هذه الظروف الافتصادية جعلتنا نسعى دائمًا للبحث عن بدائل تحقق لنا رغباتنا بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذا الموضوع نقدم لك حل عملي إذا لم يكن لديك منزل وتريد بديل تابع معنا تفاصيل هذا المشروع، في هذا الموضوع سنعرض لكم شكل جديد من المنازل وهو عبارة عن منزل مصنوع من حاويات الشحن المتحركة بالإضافة إلى أنها رخيصة الثمن مقارنة بالمنازل المعتادة فأنها فاخرة جدًا ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، بتكلفة مقدارها 300 مليون وون كوري وهذا المبلغ قليل جدًا مقارنة بتكلفة المنازل المعتادة، دعنا نعرض لك تفاصيل هذا المشروع .