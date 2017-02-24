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منزل من الحاويات بتكلفة قليلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
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الأوقات الصعبة التي نعيشها في ظل هذه الظروف الافتصادية جعلتنا نسعى دائمًا للبحث عن بدائل تحقق لنا رغباتنا بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذا الموضوع نقدم لك حل عملي إذا لم يكن لديك منزل وتريد بديل تابع معنا تفاصيل هذا المشروع، في هذا الموضوع سنعرض لكم شكل جديد من المنازل وهو عبارة عن منزل مصنوع من حاويات الشحن المتحركة بالإضافة إلى أنها رخيصة الثمن مقارنة بالمنازل المعتادة فأنها فاخرة جدًا ويمكن نقلها من مكان إلى آخر، بتكلفة مقدارها 300 مليون وون كوري وهذا المبلغ قليل جدًا مقارنة بتكلفة المنازل المعتادة، دعنا نعرض لك تفاصيل هذا المشروع . 

مظهر خارجي مثير للإعجاب

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

الحاويات وسيلة لتقليل التكلفة والوقت أيضًا لذا فلا تحتاج لبناء هيكل افتراضي، تختلف عدد الحاويات المكونة للمنزل على حسب المساحة أو عدد أفراد العائلة، فـهناك منازل تتكون من حاوية واحدة أو عدة حاويات مكدسة مزينة بشكل معماري جميل مثير للإعجاب. 

الشرفة

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

إذا كانت المساحة المتاحة لك ليست كبيرة وتريد امتلاك شرفة في منزلك يمكنك الاعتماد على الشرفة القابلة للمدّ حتى لا تقلل من المساحة الداخلية ويمكنك فتحها أو غلقها متى شئت، ففي حالة أن الطقس مشمس يمكنك فتحها وإعداد جلسة لطيفة لضيوفك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن جدران وأرضية الحاويات تحتاج إلى العزل الجيد حتى تحتفظ بالدفء وتعزل الصوت جيدًا ولابد من توفير نظام تهوية جيد.

الدقة أهم شيء

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

قبل تنفيذ المشروع الخبراء يدققوا على نوع المواد التي ستجهز بها الحاويات بحيث تكون مقاومة للماء، تنفيذ مثل هذا المشروع قد يبدو لك أمر سهل لكنه يحتاج إلى التدقيق كثيرًا في كل التفاصيل. 

منزل صديق للبيئة

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren منازل
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

العيب الوحيد في منزل الحاويات أنها لا تحتوي على نوافذ إلا إذا كانت هناك نوافذ مثبتة على الجانبين، إلا أنه يتوافر بها الكثير من فتحات التهوية تسمح بدخول أشعة الشمس وتجديد الهواء داخل الحاويات، يوجد ألواح شمسية مثبتة على ألواح خشبية على الجزء الخارجي للمنزل، في النهاية هذه الحاويات ليست مجرد منزل وحسب بل إنها منزل صديق للبيئة .

مخطط المنزل

Pocketcontainer - einfach selber bauen, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

على الرغم أن منازل الحاويات مساحتها صغيرة جدًا حوالي 15 م2 إلا أنه يحتوي على نوافذ كبيرة على الجانب الأيسر وشرفة، وهناك اهتمام كبير بالتهوية والإضاءة . 

الداخل

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

نحن هنا في غرفة المعيشة مُطلة على الشرفة مباشرة، المساحة لا تسمح بتواجد قطع أثاث كثيرة لذا في هذه الصورة من هذه الزاوية لا نرى سوى أريكة، المساحة صغيرة مقارنة بالمنازل التقليدية إلا أنها ليست خانقة . 

غرفة مشرقة

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

على الرغم من أن المساحة ضيقة إلا أننا على اليسار نرى مكتب صغير، في النهاية لدينا منزل متكامل بأقل الإمكانيات والتكلفة . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

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هل سمعت عن منازل الحاويات من قبل؟ 

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