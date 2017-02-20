10 تصميمات للجدران الحجرية ستريد مثلها فى منزلك

الجدران الحجرية من اللمسات الرائعة جداً فى الديكور، فهى لها رونقها وحضورها الخاص التى تضيفه على أى تصميم، ونحن اليوم فى هوميفاى سنلقى الضوء على بعض التصميمات والنصائح لاستخدام الجدران الحجرية فى منزلك.
هنا نرى تصميم لغرفة مبهجة بألوان جذابة جداً من تفاصيل مميزة استعان بها المصمم، فنرى الأرضيات من الباركيه الخشبى بلونه البيج الحيادى مع الجدران ذات اللون الأبيض الحيادى، أضاف المصمم أيضاً لمسات من الألوان المبهجة الصريحة مع لمسة ريفية جذابة فى تصميم تلك الجدران الحجرية، المميز فى تصميم الحجر أنه يستطيع ان يضيف لك لمسة ريفية بمنتهى البساطة اذا كنت من عشاق النمط الريفى.
الجدران الحجرية لا تضيف لمسات ريفية وكلاسيكية فقط فى تصميماته بل أحياناً يمكنك توظيفها لخلق لمسة عصرية فى تصميم منزلك، مثل هذا التصميم فهنا استخدم المصمم الجران الحجرية بلون أورجوانى داكن اندمج مع تصميم غرفة المعيشة وخلق لمسات عصرية مميزة.
اذا كان لديك غرفة درجة حرارتها ورطوبتها عالية يمكنك الاستعانة بالجدران الحجرية فى تصميمها، فمن مميزات الحجر فى تصميم الجدران انه يستطيع امتصاص الحرارة والرطوبة من الجو المحيط به.
الحجر من أقدم المواد المعمارية المستخدمة فى التصميمات والديكور، لذلك وجوده فى أى تصميم يعطى شعوراً بالخلد ولمسة كلاسيكية دافئة على التصميم، وهنا استعان به المصمم فى تصميم هذا الحمام مع عنصرالخشب والسيراميك الذين أعطوا للحمام تفاصيل خالدة طبيعية.
الجدران الحجرية من مميزاتها أيضاً انها لا تحتاج غلى صيانة وتنظيف بشكل دائم مثل الجدران ذات الطلاء التقليدي والجدران الأسمنتية، فهى الأفضل من بينهم ولا تتلف بسهولة.
الجدران الحجرية تعتبر من العناصر المقاومة بشكل جيد لكلاً من الرطوبة ، الصدأ والحشرات أيضاً، لذلك هى تعتبر اختيار عملى جداً، كما أن اختياره فى تصميمات غرف السفرة يضيف على الغرفة لمسة من الأناقة بشكل رائع.
الجدران الحجرية تعتبر مثالية جداً لتصميم جدران الحمام بكونها مقاومة للماء مما يجعلها مثالية جداً لعدم تكوين البكتريا والعفن بسهولة، لذلك ننصحك بتطبيقها فى حمام منزلك.
اذا اردت أن تخلق جواً غير تقليدى فى جدران المطبخ الخاص بك فعليك بالجدران الحجرية، فالجدران الحجرية تضيف لمسة جذابة جداً ومميزة فى تصميمات المطابخ وتخلق انسجاماً بين تفاصيل الأثاث والديكورات داخل المطبخ.
عند المزج بين الخشب والحجر فى تصميم واحد فأنت تحصل على لمسة كلاسيكية مميزة جداً فى تصميمات منزلك، فكما نرى هنا عند منطقة الدرج قام المصمم بالمزج بين الجدران الحجرية ولمسات الخشب بطريقة أضافت اناقة مفرطة عند تصميم الدرج.
الرائع فى استخدام الجدران الحجرية عند مدخل المنزل الخارجى انه يعطيك بجانب الإطلالة الجمالية الأنيقة لمسة من الدفئ والترحيب، ولأن الأنطباعات الأولى تدوم مدخل المنزل هو اول انطباع عن منزلك وتصميمه من الداخل فننصحك بالجدران الحجرية.
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