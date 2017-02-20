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10 تصميمات للجدران الحجرية ستريد مثلها فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة المعيشة
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الجدران الحجرية من اللمسات الرائعة جداً فى الديكور، فهى لها رونقها وحضورها الخاص التى تضيفه على أى تصميم، ونحن اليوم فى هوميفاى سنلقى الضوء على بعض التصميمات والنصائح لاستخدام الجدران الحجرية فى منزلك.

1- لمسة ريفية مليئة بالأناقة

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة المعيشة
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

هنا نرى تصميم لغرفة مبهجة بألوان جذابة جداً من تفاصيل مميزة استعان بها المصمم، فنرى الأرضيات من الباركيه الخشبى بلونه البيج الحيادى مع الجدران ذات اللون الأبيض الحيادى، أضاف المصمم أيضاً لمسات من الألوان المبهجة الصريحة مع لمسة ريفية جذابة فى تصميم تلك الجدران الحجرية، المميز فى تصميم الحجر أنه يستطيع ان يضيف لك لمسة ريفية بمنتهى البساطة اذا كنت من عشاق النمط الريفى.

2- لمسة عصرية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

الجدران الحجرية لا تضيف لمسات ريفية وكلاسيكية فقط فى تصميماته بل أحياناً يمكنك توظيفها لخلق لمسة عصرية فى تصميم منزلك، مثل هذا التصميم فهنا استخدم المصمم الجران الحجرية بلون أورجوانى داكن اندمج مع تصميم غرفة المعيشة وخلق لمسات عصرية مميزة.

3- لمسة باردة

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

اذا كان لديك غرفة درجة حرارتها ورطوبتها عالية يمكنك الاستعانة بالجدران الحجرية فى تصميمها، فمن مميزات الحجر فى تصميم الجدران انه يستطيع امتصاص الحرارة والرطوبة من الجو المحيط به.

4- لمسة خالدة

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

الحجر من أقدم المواد المعمارية المستخدمة فى التصميمات والديكور، لذلك وجوده فى أى تصميم يعطى شعوراً بالخلد ولمسة كلاسيكية دافئة على التصميم، وهنا استعان به المصمم فى تصميم هذا الحمام مع عنصرالخشب والسيراميك الذين أعطوا للحمام تفاصيل خالدة طبيعية.

5- الجدران الحجرية سهلة الأستخدام

homify جدران ألواح خشب مضغوط Green
homify

homify
homify
homify

الجدران الحجرية من مميزاتها أيضاً انها لا تحتاج غلى صيانة وتنظيف بشكل دائم مثل الجدران ذات الطلاء التقليدي والجدران الأسمنتية، فهى الأفضل من بينهم ولا تتلف بسهولة. 

6- الجدران الحجرية من العناصر المقاومة

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

الجدران الحجرية تعتبر من العناصر المقاومة بشكل جيد لكلاً من الرطوبة ، الصدأ والحشرات أيضاً، لذلك هى تعتبر اختيار عملى جداً، كما أن اختياره فى تصميمات غرف السفرة يضيف على الغرفة لمسة من الأناقة بشكل رائع.

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7- الجدران الحجرية اختيار مثالى لتصميم الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الجدران الحجرية تعتبر مثالية جداً لتصميم جدران الحمام بكونها مقاومة للماء مما يجعلها مثالية جداً لعدم تكوين البكتريا والعفن بسهولة، لذلك ننصحك بتطبيقها فى حمام منزلك.

8- لمسة غير روتينة

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

اذا اردت أن تخلق جواً غير تقليدى فى جدران المطبخ الخاص بك فعليك بالجدران الحجرية، فالجدران الحجرية تضيف لمسة جذابة جداً ومميزة فى تصميمات المطابخ وتخلق انسجاماً بين تفاصيل الأثاث والديكورات داخل المطبخ.

9- مباراة كلاسيكية بين الخشب والحجر

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

عند المزج بين الخشب والحجر فى تصميم واحد فأنت تحصل على لمسة كلاسيكية مميزة جداً فى تصميمات منزلك، فكما نرى هنا عند منطقة الدرج قام المصمم بالمزج بين الجدران الحجرية ولمسات الخشب بطريقة أضافت اناقة مفرطة عند تصميم الدرج.

10- من الخارج لمزيد من الدفئ والترحيب

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

الرائع فى استخدام الجدران الحجرية عند مدخل المنزل الخارجى انه يعطيك بجانب الإطلالة الجمالية الأنيقة لمسة من الدفئ والترحيب، ولأن الأنطباعات الأولى تدوم مدخل المنزل هو اول انطباع عن منزلك وتصميمه من الداخل فننصحك بالجدران الحجرية.

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