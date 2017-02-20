الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة مصرية فخمة فى الجيزة تصميمها سيدهشك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لأننا دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، نحن اليوم فى جولة مع شقة بتصميم مميز جداً فى الجيزة أضاف الخبراء لتصميمها ابداع وفخامة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة.

مدخل إلى غرفة معيشة رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تمر من المدخل لتجد نفسك فى طريقك إلى غرفة المعيشة، وتجد امامك أرضيات من السيراميك باللون البيج الحيادى يتوسطه لمسة من الزخارف الملونة وطاولة ذات اطار زجاجى تلك التفاصيل جذبت النظر على تصميم جذاب ورائع وشوقت االنظر أكثر لرؤية تصميم غرفة المعيشة.

غرفة معيشة مميزة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى غرفة المعيشة بتصميمها الكلاسيكى البسيط، المنزل مساحاته واسعة واعتماد المصمم على الألوان الحيادية أضاف للمنزل مزيد من الشعور بالأتساع، فنرى اللون البيج الفاتح الحيادى مهيمن على الغرفة من الجدران إلى الأرضيات وتصميم السقف وحتى اختيار الأثاث جاء أيضاً باللون البيج الحيادى. هنا لنا وقفة مع تصميم السقف الذى ابدع حقاً الخبراء فى تصميم بطريقة خلقت مزيد من الأتساع للمنزل بأختيارهم للسقف المرتفع واستخدام النقوشات من الجبس والعواميد كل تفاصيل خلقت جمال واضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى.

تفاصيل الديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تفاصيل الديكور أيضاً تلائمت مع تصميمات غرفة المعيشة وجاءت مكملة للتصميم واعطته جاذبية واضحة، فنرى هنا اختيار لتفاصيل من الديكور كلاسيكية، حتى اختيار السجاد والثريات عزز النمط الكلاسيكي فى غرفة المعيشة.

غرفة سفرة جذابة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تمر من غرفة المعيشة لتجد نفسك عند غرفة السفرة التى لم تقل جمالاً وفخامة عن تصميم باقى المنزل، بأختلاف لون الكافية الهادئ الذى هيمن على الغرفة وتصميمها واكتفى المصمم فقط بلمسات من اللون البيج الحيادى، استعان المصمم بطاولة من اللون الكافية مربعة يحاوطها بعض الكراسى بتصميم كلاسيكى بسيط ومميز.

تنوع الأضاءة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اما الأضاءة فجاءت متنوعة بشكل رائع جداً بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، والأضاءة الصناعية من تلك النجفة الكلاسيكية الرائعة وبيت النور فى السقف كل تلك التفاصيل أعطت لتصميم غرفة السفرة جمال وجاذبية.

حمام مشوق

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

 هنا نجد تصميم الحمام الذى اعطاه المصمم تفاصيل ولمسات كلاسيكية فخمة، فنجد اللون البيج الحيادى مهيمن على تصميم الأرضيات والجدران بشكل جذاب، مع كسر حيادية اللون البيج من خلال هذا الجدار بالللون الأحمر ذو نقشات كلاسيكية مذهبة، خلف المرآة والطاولة الرخامية ذات التفاصيل الذهبية. تلك التفاصيل أعطت لتصميم المدخل ولمن يدخل المنزل للمرة الاولى أنك اما منزل ذة تصميم كلاسيكى فخم فتدخل المنزل وانت فى تشوق لرؤيته بالكامل ويتردد فى ذهنك صور الصالون المذهب والثريات الكريستالية الفخمة.

10 حمامات مُودرن بتصميمات ساحرة
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الشفة بتصميمها الفريد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً