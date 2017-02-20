شقة مصرية فخمة فى الجيزة تصميمها سيدهشك

لأننا دائماً نسعى إلى إلقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، نحن اليوم فى جولة مع شقة بتصميم مميز جداً فى الجيزة أضاف الخبراء لتصميمها ابداع وفخامة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم الشقة.
تمر من المدخل لتجد نفسك فى طريقك إلى غرفة المعيشة، وتجد امامك أرضيات من السيراميك باللون البيج الحيادى يتوسطه لمسة من الزخارف الملونة وطاولة ذات اطار زجاجى تلك التفاصيل جذبت النظر على تصميم جذاب ورائع وشوقت االنظر أكثر لرؤية تصميم غرفة المعيشة.
وهنا نرى غرفة المعيشة بتصميمها الكلاسيكى البسيط، المنزل مساحاته واسعة واعتماد المصمم على الألوان الحيادية أضاف للمنزل مزيد من الشعور بالأتساع، فنرى اللون البيج الفاتح الحيادى مهيمن على الغرفة من الجدران إلى الأرضيات وتصميم السقف وحتى اختيار الأثاث جاء أيضاً باللون البيج الحيادى. هنا لنا وقفة مع تصميم السقف الذى ابدع حقاً الخبراء فى تصميم بطريقة خلقت مزيد من الأتساع للمنزل بأختيارهم للسقف المرتفع واستخدام النقوشات من الجبس والعواميد كل تفاصيل خلقت جمال واضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى.
تفاصيل الديكور أيضاً تلائمت مع تصميمات غرفة المعيشة وجاءت مكملة للتصميم واعطته جاذبية واضحة، فنرى هنا اختيار لتفاصيل من الديكور كلاسيكية، حتى اختيار السجاد والثريات عزز النمط الكلاسيكي فى غرفة المعيشة.
تمر من غرفة المعيشة لتجد نفسك عند غرفة السفرة التى لم تقل جمالاً وفخامة عن تصميم باقى المنزل، بأختلاف لون الكافية الهادئ الذى هيمن على الغرفة وتصميمها واكتفى المصمم فقط بلمسات من اللون البيج الحيادى، استعان المصمم بطاولة من اللون الكافية مربعة يحاوطها بعض الكراسى بتصميم كلاسيكى بسيط ومميز.
اما الأضاءة فجاءت متنوعة بشكل رائع جداً بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة، والأضاءة الصناعية من تلك النجفة الكلاسيكية الرائعة وبيت النور فى السقف كل تلك التفاصيل أعطت لتصميم غرفة السفرة جمال وجاذبية.
هنا نجد تصميم الحمام الذى اعطاه المصمم تفاصيل ولمسات كلاسيكية فخمة، فنجد اللون البيج الحيادى مهيمن على تصميم الأرضيات والجدران بشكل جذاب، مع كسر حيادية اللون البيج من خلال هذا الجدار بالللون الأحمر ذو نقشات كلاسيكية مذهبة، خلف المرآة والطاولة الرخامية ذات التفاصيل الذهبية. تلك التفاصيل أعطت لتصميم المدخل ولمن يدخل المنزل للمرة الاولى أنك اما منزل ذة تصميم كلاسيكى فخم فتدخل المنزل وانت فى تشوق لرؤيته بالكامل ويتردد فى ذهنك صور الصالون المذهب والثريات الكريستالية الفخمة.