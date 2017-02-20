شقة مصرية فخمة فى الجيزة تصميمها سيدهشك

وهنا نرى غرفة المعيشة بتصميمها الكلاسيكى البسيط، المنزل مساحاته واسعة واعتماد المصمم على الألوان الحيادية أضاف للمنزل مزيد من الشعور بالأتساع، فنرى اللون البيج الفاتح الحيادى مهيمن على الغرفة من الجدران إلى الأرضيات وتصميم السقف وحتى اختيار الأثاث جاء أيضاً باللون البيج الحيادى. هنا لنا وقفة مع تصميم السقف الذى ابدع حقاً الخبراء فى تصميم بطريقة خلقت مزيد من الأتساع للمنزل بأختيارهم للسقف المرتفع واستخدام النقوشات من الجبس والعواميد كل تفاصيل خلقت جمال واضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى.