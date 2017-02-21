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16 تصميم أنيق لحديقة منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz حديقة
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تصميم حديقتك يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تصميم منزلك بشكل عام، و قد يخطيء البعض في ظنه أن الحديقة جزء خارجي قد لا يؤثر في النظرة العامة و مستوى جودة تصميم المنزل و لكن طريقة استخدامك للحديقة و استغلالها في عزائمك و حفلاتك الرسمية قد يضعها في مصاف الأماكن التي تحتاج للاهتمام بها لتظهر منزلك بالشكل اللائق على الدوام ..

هوميفاي اليوم في رحلة شيقة في الهواء الطلق و تحديداً بين 16 تصميم رائع لحدائق بأفكار مبدعة و تصميم متناسق و شكل مزهر و مبهج و يستطيع تلبية كل احتياجاتك ..

إليكم التفاصيل ..

1- حديقتك بأضواء رائعة

Modern Landscape Design, Matthew Murrey Design Matthew Murrey Design حديقة
Matthew Murrey Design

Matthew Murrey Design
Matthew Murrey Design
Matthew Murrey Design

الأضواء لا تكون جميلة في حالة قوتها فقط و هذه ليست قاعدة و لكن التزيين بواسطة الضوء هو من أحدث صيحات الديكور حالياً خصوصاً في الحدائق و هذا بين الشدة و الخفوت و التدرج بينهما و هنا يكمن الإبداع، استخدم الضوء في جوار النبات الذي يوجد في الحديقة لأنه سوف يساعد على إظهار النبات بمظهر رائع و كذلك الحوائط التي خلفه .

2- نباتات غريبة

Navarra 1, Jardinarias Jardinarias حديقة
Jardinarias

Jardinarias
Jardinarias
Jardinarias

حديقتك بطلها الأول هو النبات لذا احرص أن يكون النبات ذو عامل جذب قوي للعين سواء بلونه أو بتنسيقه أو حتى بغرابة شكله و تكوينه مما يزيد من الإلهام و التأمل الذي تقدمه الحديقة لنا في كل يوم .

3- ممر وسط الزهور

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz حديقة
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

لا تنسى أنك في حديقة فلو قررت أن تصمم إحدى الممرات فيها فمن المنطقي أن يكون محاطاً بالزهور و الورود من كل جوانبه و احرص دائماً على تقليم النبات على الطريق حتى لا يطغى عليه و يؤذي من يمر .

4- الطبيعة و النار

'Armonie', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

مثلما نوهنا على ضرورة استخدام النبات و الأضواء و المساحات التي توفر لنا المرور بسهولة في الحديقة فإننا يمكن أن نزيد من الجوانب الطبيعية في الحديقة عن طريق اعطاء مجال أكبر للنار و الصخور للظهور في حديقتنا ربما بشكل مدفأة في الوسط أو بمشاعل للنور في محيط الجلسات مما سيعطي انطباع جيد للغاية و احساس لا يوصف .

5- الممرات الصخرية

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حديقة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

من الاساليب الرائعة في تصميم ممرات الحدائق استخدام الصخور كممر متفرق متصل فوق الحشائش ليسهل من الحركة و المرور فوقها في حالة غمرها بالمياة و سقياها و هي تؤدي لمزيد من التألق للحديقة .

6- الحصوات

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

بدلاً من الحشائش الخضراء المعتادة يمكننا استبدالها بالحصوات الملونة الزلط الذي يمكن أن يغطي التربة التي تغرس فيها النباتات و فوق تلك الحصوات نقوم بنفس فكرة الممر الصخري و لكن بالخشب أو بالجرانيت 

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7- مكان مفتوح

L'utilizzo dell'Arte Topiaria: Grande tradizione del giardino all'Italiana, Fiorenzobellina-lab Fiorenzobellina-lab حديقة
Fiorenzobellina-lab

Fiorenzobellina-lab
Fiorenzobellina-lab
Fiorenzobellina-lab

لو كان حول حديقتنا مجال للرؤية و طبيعة ساحرة فلماذا لا نستفيد بها في جعل المحيط كله معانقاً للتصميم، و هذا عن طريق البعد عن استخدام الأشجار العالية و الأسوار الحاجبة للمحيط الطبيعي و نكتفي بالديكور الأرضي بالحشائش و تنسيق الزهور و الجلسات في مستوى أفقي .

8- حديقة داخل الحديقة

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs حديقة
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

من الافكار الرائعة لتنسيق حديقة متنوعة أن تقوم بتصميم حديقة أصغر حجماً على مساحة صغيرة في منتصف الحديقة الأكبر و تعدد من استخدامات الحديقة الأكبر بين اللعب و الجلسات و الممرات و تخصص الحديقة الصغرى بالحصى و النباتات لتحمل طابع زخرفي أكثر .

9- ممر متكسر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في بعض الاحيان قد يكون استخدام الممرات المستقيمة أمر غير مفضل في حديقتك خصوصاً لو كان المدخل الخاص بالحديقة يبتعد كثيراً عن وسطها أو تكون الحديقة في حد ذاتها غير منتظمة الشكل و في تلك الحالة يكون الممر المتكسر أو المنحني أكثر جمالاً و عملية .

10 – مصدر للمياة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

و هذا التصميم يقدم لنا فكرة رائعة بدمج المياة كعنصر رئيسي في تصميم حديقتنا التي تقترب بنا شيئاً فشيئاً للجانب الطبيعي سواء في الزهور و المكونات من الحجر الطبيعي أو الطوب و بالتالي فإن انشاء نافورة أو مصدر للمياة تتدفق بصوت رقيق في خلفية المشهد سيكون مناسباً للغاية في تلك الحالة و يمثل اضافة حقيقية .

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11- مساحة حرة

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة حجر Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

لو كانت حديقتك صغيرة الحجم و منزلك يأخذ الطابع العائلي أكثر فإن ترك المساحة الخاصة بها حرة للعب و التمشي سيكون أجمل الحلول و أكثرها عملية دون الاعتماد على أي شيء من زخارف النبات أو الكماليات الطبيعية الأخرى، فقط ترك كل المساحة مكسوة بالحشائش الطبيعية .

12- سلالم و مرتفعات

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. حديقة
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

قد يكون تصميم منزلنا في مكان مرتفع بعض الشيء عن المدخل الخارجي له و في تلك الحالة قد يكون أمامنا حل رائع  لبناء حديقة معلقة و تصميم سلم مناسب في قلبها و هذا النموذج الرائع يعتبر دليلاً على جمال تلك الفكرة .

13- بركة صناعية

Ruhepo(o)l: stilvolle Wohlfühloase, qbus architektur & innenarchitektur qbus architektur & innenarchitektur حديقة
qbus architektur &amp; innenarchitektur

qbus architektur & innenarchitektur
qbus architektur &amp; innenarchitektur
qbus architektur & innenarchitektur

يمكنك انشاء بركة أو حوض طبيعي من الخرسانة  و ملئه بالماء و نشر النباتات فيه لتنمو بشكل طبيعي ليكون نموذج طبيعي في حديقتك و تنعم باكثر من مكون من قلب الطبيعي في منزلك مثل الماء و نمو النبات و الزهور و كذلك استخدام الصخور و الحصى كأرضية لمحيط تلك البركة مما يعد محاكاة للأنهار و لكن في بيتك .

14- تزيين الممرات

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE حديقة حديد Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

قد نكون أنشأنا ممراً لسهولة الحركة في داخل حديقتنا و المرور من خلالها و لكننا لابد أن نعي أن تزيين الممر هي مهمتنا المقبلة لو اخترنا أن تكون حديقتنا متألقة دوماً، استخدم الحصى الملون لعمل أشكال رائعة في حديقتك و لتصنع تداخل رائع في كل عناصرها .

15- جلسات

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

لا تغفل أبداً انشاء جلسة هادئة في حديقتك التي تناسب ذلك، سواء أن تناسبها من جهة ان تكون مساحتها جيدة لا تضيق بالجلسة و من جهة ان تكون الحديقة قابلة للجلوس فيها و ليست مطلة على باب خارجي أو ممر رئيسي لا يسمح بإنشاء جلسات، قد يمكنك انشاء جلسة في إحدى أركان الحديقة و تعريشها بالأشجار و يمكنك تسييج الجلسة بأسوار من البامبو أو من الطوب وفقاً لذوقك .

16- ألوان

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

الحديقة لابد أن تكون زاهية و تفاصيلها غزيرة و لكن متكاملة لاحظ هنا اللون الأخضر في المكونات النباتية و اللون الأبيض في الأرضية و الحائط و التوازن الدقيق في كل شيء حتى في التدرج بين نبات الصبار  و بين الشجر الصغير المستند على السور كل ذلك يعتبر ابداعاً و ليس مجرد تكديس ، فعليك أن تختار لكل مكان الإكسسوار المناسب له بدقة حتى يكون الشكل المتكامل و نجاح التصميم هو الموقف النهائي في حديقتك .

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