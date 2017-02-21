16 تصميم أنيق لحديقة منزلك

تصميم حديقتك يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تصميم منزلك بشكل عام، و قد يخطيء البعض في ظنه أن الحديقة جزء خارجي قد لا يؤثر في النظرة العامة و مستوى جودة تصميم المنزل و لكن طريقة استخدامك للحديقة و استغلالها في عزائمك و حفلاتك الرسمية قد يضعها في مصاف الأماكن التي تحتاج للاهتمام بها لتظهر منزلك بالشكل اللائق على الدوام ..
هوميفاي اليوم في رحلة شيقة في الهواء الطلق و تحديداً بين 16 تصميم رائع لحدائق بأفكار مبدعة و تصميم متناسق و شكل مزهر و مبهج و يستطيع تلبية كل احتياجاتك ..
إليكم التفاصيل ..
الأضواء لا تكون جميلة في حالة قوتها فقط و هذه ليست قاعدة و لكن التزيين بواسطة الضوء هو من أحدث صيحات الديكور حالياً خصوصاً في الحدائق و هذا بين الشدة و الخفوت و التدرج بينهما و هنا يكمن الإبداع، استخدم الضوء في جوار النبات الذي يوجد في الحديقة لأنه سوف يساعد على إظهار النبات بمظهر رائع و كذلك الحوائط التي خلفه .
حديقتك بطلها الأول هو النبات لذا احرص أن يكون النبات ذو عامل جذب قوي للعين سواء بلونه أو بتنسيقه أو حتى بغرابة شكله و تكوينه مما يزيد من الإلهام و التأمل الذي تقدمه الحديقة لنا في كل يوم .
لا تنسى أنك في حديقة فلو قررت أن تصمم إحدى الممرات فيها فمن المنطقي أن يكون محاطاً بالزهور و الورود من كل جوانبه و احرص دائماً على تقليم النبات على الطريق حتى لا يطغى عليه و يؤذي من يمر .
مثلما نوهنا على ضرورة استخدام النبات و الأضواء و المساحات التي توفر لنا المرور بسهولة في الحديقة فإننا يمكن أن نزيد من الجوانب الطبيعية في الحديقة عن طريق اعطاء مجال أكبر للنار و الصخور للظهور في حديقتنا ربما بشكل مدفأة في الوسط أو بمشاعل للنور في محيط الجلسات مما سيعطي انطباع جيد للغاية و احساس لا يوصف .
من الاساليب الرائعة في تصميم ممرات الحدائق استخدام الصخور كممر متفرق متصل فوق الحشائش ليسهل من الحركة و المرور فوقها في حالة غمرها بالمياة و سقياها و هي تؤدي لمزيد من التألق للحديقة .
بدلاً من الحشائش الخضراء المعتادة يمكننا استبدالها بالحصوات الملونة
الزلط الذي يمكن أن يغطي التربة التي تغرس فيها النباتات و فوق تلك الحصوات نقوم بنفس فكرة الممر الصخري و لكن بالخشب أو بالجرانيت
لو كان حول حديقتنا مجال للرؤية و طبيعة ساحرة فلماذا لا نستفيد بها في جعل المحيط كله معانقاً للتصميم، و هذا عن طريق البعد عن استخدام الأشجار العالية و الأسوار الحاجبة للمحيط الطبيعي و نكتفي بالديكور الأرضي بالحشائش و تنسيق الزهور و الجلسات في مستوى أفقي .
من الافكار الرائعة لتنسيق حديقة متنوعة أن تقوم بتصميم حديقة أصغر حجماً على مساحة صغيرة في منتصف الحديقة الأكبر و تعدد من استخدامات الحديقة الأكبر بين اللعب و الجلسات و الممرات و تخصص الحديقة الصغرى بالحصى و النباتات لتحمل طابع زخرفي أكثر .
في بعض الاحيان قد يكون استخدام الممرات المستقيمة أمر غير مفضل في حديقتك خصوصاً لو كان المدخل الخاص بالحديقة يبتعد كثيراً عن وسطها أو تكون الحديقة في حد ذاتها غير منتظمة الشكل و في تلك الحالة يكون الممر المتكسر أو المنحني أكثر جمالاً و عملية .
و هذا التصميم يقدم لنا فكرة رائعة بدمج المياة كعنصر رئيسي في تصميم حديقتنا التي تقترب بنا شيئاً فشيئاً للجانب الطبيعي سواء في الزهور و المكونات من الحجر الطبيعي أو الطوب و بالتالي فإن انشاء نافورة أو مصدر للمياة تتدفق بصوت رقيق في خلفية المشهد سيكون مناسباً للغاية في تلك الحالة و يمثل اضافة حقيقية .
لو كانت حديقتك صغيرة الحجم و منزلك يأخذ الطابع العائلي أكثر فإن ترك المساحة الخاصة بها حرة للعب و التمشي سيكون أجمل الحلول و أكثرها عملية دون الاعتماد على أي شيء من زخارف النبات أو الكماليات الطبيعية الأخرى، فقط ترك كل المساحة مكسوة بالحشائش الطبيعية .
قد يكون تصميم منزلنا في مكان مرتفع بعض الشيء عن المدخل الخارجي له و في تلك الحالة قد يكون أمامنا حل رائع لبناء حديقة معلقة و تصميم سلم مناسب في قلبها و هذا النموذج الرائع يعتبر دليلاً على جمال تلك الفكرة .
يمكنك انشاء بركة أو حوض طبيعي من الخرسانة و ملئه بالماء و نشر النباتات فيه لتنمو بشكل طبيعي ليكون نموذج طبيعي في حديقتك و تنعم باكثر من مكون من قلب الطبيعي في منزلك مثل الماء و نمو النبات و الزهور و كذلك استخدام الصخور و الحصى كأرضية لمحيط تلك البركة مما يعد محاكاة للأنهار و لكن في بيتك .
قد نكون أنشأنا ممراً لسهولة الحركة في داخل حديقتنا و المرور من خلالها و لكننا لابد أن نعي أن تزيين الممر هي مهمتنا المقبلة لو اخترنا أن تكون حديقتنا متألقة دوماً، استخدم الحصى الملون لعمل أشكال رائعة في حديقتك و لتصنع تداخل رائع في كل عناصرها .
لا تغفل أبداً انشاء جلسة هادئة في حديقتك التي تناسب ذلك، سواء أن تناسبها من جهة ان تكون مساحتها جيدة لا تضيق بالجلسة و من جهة ان تكون الحديقة قابلة للجلوس فيها و ليست مطلة على باب خارجي أو ممر رئيسي لا يسمح بإنشاء جلسات، قد يمكنك انشاء جلسة في إحدى أركان الحديقة و تعريشها بالأشجار و يمكنك تسييج الجلسة بأسوار من البامبو أو من الطوب وفقاً لذوقك .
الحديقة لابد أن تكون زاهية و تفاصيلها غزيرة و لكن متكاملة لاحظ هنا اللون الأخضر في المكونات النباتية و اللون الأبيض في الأرضية و الحائط و التوازن الدقيق في كل شيء حتى في التدرج بين نبات الصبار و بين الشجر الصغير المستند على السور كل ذلك يعتبر ابداعاً و ليس مجرد تكديس ، فعليك أن تختار لكل مكان الإكسسوار المناسب له بدقة حتى يكون الشكل المتكامل و نجاح التصميم هو الموقف النهائي في حديقتك .