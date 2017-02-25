7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

نقدم لك في هذا المقال، أفكار لحجرات وخزائن سوف تسحرك، خاصة لوضعها في غرفتك، فقط افتح عينيك وشاهد!

خزانة الملابس ذات الأبواب المنزلقة، هي قطعة الأثاث التي توفر المزيد من الراحة في غرفتك، وأيضًا المزيد من المساحة، كما أنها تعتبر قطعة ديكور حديثة ومبتكرة.

من منا لا يتمنى الحصول على غرفة الأحلام، حيث كل شيء مرتب ومنظم في خزانة ملابس أنيقة، دون الحاجة إلى فتح كل الأبواب، ولذلك صممت الأبواب المنزلقة، حيث الوظيفية والإبداع.

لهذا، نحن بصدد مشاهدة 7 نماذج غير عادية من الخزانات ذات الأبواب المنزلقة، لإلهامك لتجديد غرفة نومك الخاصة.. لنبدأ في مشاهدتها!