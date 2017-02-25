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7 خزانات غير عادية مع أبواب منزلقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة نومخزانة الملابس
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نقدم لك في هذا المقال، أفكار لحجرات وخزائن سوف تسحرك، خاصة لوضعها في غرفتك، فقط افتح عينيك وشاهد!

خزانة الملابس ذات الأبواب المنزلقة، هي قطعة الأثاث التي توفر المزيد من الراحة في غرفتك، وأيضًا المزيد من المساحة، كما أنها تعتبر قطعة ديكور حديثة ومبتكرة.

من منا لا يتمنى الحصول على غرفة الأحلام، حيث كل شيء مرتب ومنظم في خزانة ملابس أنيقة، دون الحاجة إلى فتح كل الأبواب، ولذلك صممت الأبواب المنزلقة، حيث الوظيفية والإبداع.

لهذا، نحن بصدد مشاهدة 7 نماذج غير عادية من الخزانات ذات الأبواب المنزلقة، لإلهامك لتجديد غرفة نومك الخاصة.. لنبدأ في مشاهدتها!

1. خزانة مدمجة مع أبواب منزلقة شفافة

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الباب المنزلق هو خيار رائع لتوفير المساحة في غرفتك، لأن زاوية الفتح للأبواب المنزلقة لا تحتاج سوى الحد الأدنى من المساحة، وأحيانًا لا يكون لدينا المساحة الكافية.

كذلك فإنه من الجيد دائمًا الرهان على الخزانة المدمجة، مع تصميم رائع يتضمن مرآة أو باب شفاف لتوليد شعور بالاتساع.

​2. خزانة مدمجة مع باب خشبي منزلق

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

عندما تفكر في تصميم أصلي وأنيق، تجد أنه معقد قليلًا، خاصة عدما تبحث عن شيء مختلف لتزيين المساحة لديك. لحسن الحظ، لدينا مثل هذا التصميم، حيث أصالة الأسلوب، بفضل المواد الفريدة والألوان الجذابة في الأبواب.

​3. الجمال الكامل في الأخشاب

Catalogo Vittoria, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c غرفة نومخزانة الملابس
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

تلك الخزانة أيضًا رائعة، فبالإضافة إلى جمالها البارز، وحتى يتسنى لخزانتك أداء وظيفتها المناسبة، لابد من تحليل التقسيم الداخلي، كما أن الأمر يتوقف على تفضيلاتك الشخصية.

من المهم أن نلاحظ الأمور ذات الأولوية بالنسبة لك، وما ستوفره من موراء خزانة الملابس وغيرها من قطع الأثاث، لاختيار التصميم الصحيح لغرفتك.

​4. خزنة مدمجة في غرفة فتاة

Armarios a Medida, Muebles Ebanos Muebles Ebanos غرفة نومخزانة الملابس
Muebles Ebanos

Muebles Ebanos
Muebles Ebanos
Muebles Ebanos

نتائج مثالية لاختيار الخزانة المناسبة في غرفة نوم لفتاة أوسيدة، وذلك بفضل الأنوثة في مزيج الألوان الذي ينتصر منذ النظرة الأولى لأي أميرة. الأشكال والظلال تتمتع بنسبة متوازنة تحقق تصميم رائع لخزانة في غرفة محايدة.

​5. الأكريليك مع نغمات ترابية

Armario japones cristal opaco, Arconada Armarios Arconada Armarios غرفة نومخزانة الملابس
Arconada Armarios

Arconada Armarios
Arconada Armarios
Arconada Armarios

تصميم الخزانة يمكن أن يحتفظ بالأشياء كما هي بسيطة، مع مجرد اختيار الألوان والمواد الرئيسية بشكل لطيف لحل أنيق. الألوان المحايدة بنسب متناغمة، تجعل تلك الخزانة تتمتع بكمال يليق بأي مساحة.

​6. خزانة مدمجة مع نمط تبسيطي

ARMARIOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة نومخزانة الملابس
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

ربما لا تسرق نظرك في البداية، وربما تمر عليها مرور الكرام، ومع ذلك، فهي تتمتع تمامًا بتلك الميزة الي تجعلها ساحرة لكونها قادرة على الاندماج في الغرفة وأن تكون جزء جميل منها.

في الواقع، يمكن أت تمر دون ملاحظتها، ولكن الأبواب الثلاثة تشكل مساحة كافية للتخزين، كما أن وحدات الإضاءة فوقها في السقف، تساعد على إضاءة داخل الخزانة.

​7. خزانة مدمجة بطلاء أبيض

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

ننتهي من قائمة الخزانات مع مثال أبيض تمامًا، وتصميم بسيط، يعطي المساحة المحيطة به لمسة بسيطة وحيوية، فتلك الخزانة مثالية لأولئك الذين يحبون الألوان المحايدة.

لمزيد من التصميمات الفريدة لخزانة الملابس، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 خزانات حديثة للملابس سترغب في مثلها

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