منزل عصري بتفاصيل ديكورية مُلهمة

مزيج رائع من الأبيض المُشرق، والنغمات البنية الدافئة، تتخللهما لمسات فيروزية مُبهجة، لتزيين أرجاء هذا المنزل بأجواء عصرية أنيقة، مع أرضية خشبية وديكورات من الجبس تزين السقف، لإتمام المشهد الجمالي.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة بين غرف منزل حديث من تنفيذ MARIYA RUBLEVA، لإلهامكم بلمسات ديكورية رائعة لتطبيقها في منازلكم. ستعجبكم بالتأكيد الإضاءات والتفاصيل الديكورية في الجدران!