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منزل عصري بتفاصيل ديكورية مُلهمة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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مزيج رائع من الأبيض المُشرق، والنغمات البنية الدافئة، تتخللهما لمسات فيروزية مُبهجة، لتزيين أرجاء هذا المنزل بأجواء عصرية أنيقة، مع أرضية خشبية وديكورات من الجبس تزين السقف، لإتمام المشهد الجمالي.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة بين غرف منزل حديث من تنفيذ MARIYA RUBLEVA، لإلهامكم بلمسات ديكورية رائعة لتطبيقها في منازلكم. ستعجبكم بالتأكيد الإضاءات والتفاصيل الديكورية في الجدران!

مساحة مفتوحة من البهجة والأناقة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بالدخول إلى المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة من البهجة والأناقة الكلاسيكية في ثوبها الحديث، حيث غرفة المعيشة المُريحة، ومطبخ أنيق مع بار، وفي النهاية غرفة الطعام بجانب النافذة الزجاجية لتناول وجبة شهية مع إطلالة ممتعة.

النغمات البنية في الأرضية الخشبية والمنضدة الرخامية للمطبخ، تُضفي الدفء على أجواء المكان، وتشكل تداخلًا رائعًا مع اللمسات الفيروزية والبيضاء في المربعات الجبس المزينة للسقف، وكذلك الستائر التي تغطي النافذة الزجاجية.

غرفة معيشة رائعة لأوقات عائلية ممتعة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الكثير من التفاصيل، تجعل من غرفة المعيشة مساحة رائعة لقضاء أوقات عائلية ممتعة، حيث الأريكة المُريحة بلونها الأبيض مع وسائد صغيرة باللونين الفيروزي والكافيه، تتناغم مع السقف والجدران الحجرية، وقد وضعت منضدة تبدو رخامية، وتزين سطحها بقطع ديكورية فريدة وأنيقة.

على اليمين، نجد الجدار قد تزين بقوالب من الطوب الحجري، وفي منتصفه شاشة سوداء مسطحة كبيرة، لمتابعة البرامج وقضاء أوقات مسلية، وقد ثبتت في الجدار اسفلها، منضدة خشبية بيضاء، تحوي أربع من الأدراج، لتوفير مساحة تخزينية، تساعد في الحفاظ على الغرفة نظيفة ومرتبة.

الكثير من التفاصيل في جدار واحد

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في الجانب الأخر من غرفة المعيشة، نجد الجدار قد اتخذ الأبيض كخلفية أساسية، وقد انقسم إلى ثلاثة أجزاء، في المنتصف يبرز جزء قد احتضن مدفأة بإطار حجري، وإلى اليمين أرفف معلقة تحوي بعض الكتب والتحف الصغيرة، أما إلى اليسار، فقد صممت مربعات داخل الجدار، لعرض وترتيب قطع ديكورية فريدة.

الإضاءات الخفية داخل المربعات، وفوق الأرفف، تزيد من القيمة الجمالية لهذا الجدار المليء بالتفاصيل.

طاولة طعام بسيطة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في نهاية المساحة المفتوحة، وبالقرب من النافذة الزجاجية، وضعت طاولة الطعام، بنغمات من الرمادي الداكن والفاتح، وقد تدلت فوقها ثريا عصرية أنيقة، تناقض الطابع الكلاسيكي للمنزل، ولكنها في الوقت ذاته تمنحه مظهرًا رائعًا.

اتخذ الجدار خلف الطاولة، نغمة ترابية فاتحة، تتماشى بسلاسة مع النغمات البنية والفيروزية، وقد تزين الجدار بإطارات صغيرة، بينما استندت إليه على جانبي العمود البارز، خزانات بيضاء، ترتفع عن الأرض، مع تصميم بسيط وراقي، للاحتفاظ بأدوات المائدة قريبة من السفرة.

مطبخ مُريح برغم صغر المساحة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

قبل أي شيء، تبدو الإضاءات في هذا المطبخ رائعة، حيث وحدات الإضاءة المتدلية من السقف بتصميم عصري أنيق للغاية، إضافة إلى الوحدات الصغيرة المثبتة في السقف فوق الأرفف المعلقة، والتي جعلتها تتلألأ جمالًا.

تصميم المطبخ برغم صغر مساحته، يبدو مُريحًا ووظيفيًا، فقد صمم على طراز أمريكي، ما بار أنيق وبضعة كراسي مرتفعة ذات أرجل معدنية بطلاء ذهبي أنيق، فيما اكتفى المصمم بمستوى واحد من الخزانات، يعلوه سطح منضدة إعداد الطعام، خاصة أن أدوات المائدة يحتفظ بها في الخزانتين إلى جانب طاولة الطعام.

مكتب متكامل مع درجات لونية قوية

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

على الرغم من قوة الألوان في غرفة المكتب، إلا أنها تبدو متناسقة ودافئة، حيث التقاء ألوان الستائر الخضراء مع السقف الذي تزين ببيوت النور، وبضعة مصابيح صغيرة في الأطراف، وانتشار نغمات بنية دافئة في الأخشاب المصنع منها الأثاث، بينما زينت الجدران بورق حائط بنغمة برتقالية فاتحة، واكتست الأريكة بنغمة افتح من الأخضر.

تبدو غرفة المكتب متكاملة، حيث المكتب الخشبي، وعلى جانبيه مكتبتان متفاوتتان في الأحجام، للاحتفاظ بالأوراق والمراجع، وفي الجزء الأخر من الغرفة، وضعت أريكة مُريحة أمام منضدة خشبية تحوي عدة أدراج مفتوحة ومغلقة، وقد ثبتت في الجدار فوقها، شاشة تلفاز مسطحة كبيرة، لنيل قسط من الراحة وسط ساعات العمل، والحصول على بعض الترفيه.

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استغلال المساحات بذكاء في غرفة الأطفال

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تتميز غرفة الأطفال ليس فقط بألوانها المُنعشة، ولكن أيضًا بذكاء استغلال مساحاتها، حيث استغلال ارتفاع السقف لتصميم علية وضعت بها سرائر النوم، وزودت بسلم خشبي مع درابزين أبيض أنيق يتناغم مع اللمسات البيضاء في أرجاء الغرفة.

بينما استخدمت المساحة المتبقية في الغرفة لتصميم مكتبة أسفل الدرج، بلون أحمر قوي، ووضعت أمامها أريكة زرقاء مُريحة، تزينت الأرضية أمامها بسجادة من مربعات بدرجات اللون الأزرق، ورسومات تُشير إلى حب الأطفال لهواية الإبحار، وهو ما تؤكده القطعة المزينة للجدار المواجه لنا.

ركن مرح للدراسة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في الجزء الأخر من غرفة الأطفال، وضع مكتب خشبي أبيض مع عدد من الأدراج، أمام النافذة الزجاجية التي تدلت فوقها ستائر بيضاء مع أطر حمراء، لتتناغم مع مزيج الألوان في الغرفة، أما الجدار المجاور للمكتب، فقد اتخذ لون أزرق حاد، وتزين برسومات طفولية لطيفة، فيما تزين العمود البارز منه، ببعض الصور.

أناقة المظهر الخشبي في الحمام

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بالوصول للحمام، نجد أنفسنا في مساحة أنيقة تزينها مربعات السيراميك ذات المظهر الخشبي بلون بني فاتح، وقد زينت النصف السفلي من الجدار الجانبي، وشكلت كتلة ضخمة فوق الحوض مع بعض وحدات الإضاءة المستديرة، وكذلك زينت المنضدة التي تحمل الحوض.

برغم اختفاء الخزانة من هذا الحمام، إلا أنه مازال نظيفًا ومرتبًا بفل الرف المصمم في الجدار وقد وضعت عليه أدوات الاستحمام والعناية الصحية، وأيضًا منشر معدني لترتيب المناشف. 

يمكنك الاطلاع على المزيد من التصميمات المُلهمة في هذا المقال، شقة بسيطة مشرقة تعكس الراحة

المزيد من الصور

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design
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