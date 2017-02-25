شقة على الطراز الكلاسيكي بألوان مُبهجة في موسكو

يأخذك هوميفاي اليوم في رحلة زمنية قصيرة إلى شقة أنيقة على الطراز الكلاسيكي في موسكو، تغمرها الألوان المُبهجة الجميلة، ومُقسمة بطريقة رائعة، وأثاثها ملوكي فخم، حيث تجمع مختلف الألوان في شقة واحدة، تحتوي على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام رئيسي كبير وحمام للضيوف، ستبهرك تفاصيلهم والألوان، ومُقسمة بطريقة بعيدة تمامًا عن الفوضى والعشوائية،فهي مُنظمة ومُرتبة ويبدو كل شيء في مكانه الصحيح..
بألوان متناسقة وتفاصيل راقية يبدأ مدخل هذه الشقة، بأرضية من الرخام الفخم، وجدران باللون الدخاني، وأبواب خشبية بيضاء.. مع فوتيه أنيق مُخطط بالأبيض والأسود، ونجفة كلاسكية تبدأ رحلة الطابع الكلاسيكي الذي سيظهر في تفاصيل الشقة.
زاوية أخرى للمدخل توضح أهمية استخدام المرايا لإعطاء عمق ملحوظ وتزيين المدخل بطريقتها الساحرة، حيث استخدم أيضًا طاولة خشبية بيضاء تحمل التحف والشموع ووحدتي الإضاءة بنفس التصميم النحاسي للنجفة، بطريقة كلاسكية على جانبي المراّة.
لم تغفل هذه الشقة عن الاهتمام بالممرات بالرغم من قصرها، فقد زين الممر الذي يقودنا إلى داخل الشقة باللوحات البسيطة المُعلقة على الجدران في إطارات هندسية من الجبس تُعطي لمسة كلاسكية واضحة في تصميم حوائط الشقة، وتتناغم مع الأرضية الباركيه السوداء.
تصميم بسيط لغرفة الاستقبال مليء بالألوان التي تُعطي حيوية وبهجة للشقة، حيث الجدار الأمامي يحمل مكتبة كبيرة مكونة من ثلاثة أجزاء على الجانبين مجموعة من الأرفف تنتهي بدولاب خشبي أنيق لتخزين الكتب والتحف، وبالمنتصف مدفأة جميلة تحمل فوقها الشموع ومراّة كبيرة بالمنتصف.
للمرة الثانية تتكرر اللمسة الكلاسكية عن طريق النجفة بمنتصف الغرفة، إلا إنها مُحاطة ببيوت النور الأنيق الذي يحمل بداخله العديد من وحدات الإضاءة، بطريقة إنتشار جيدة جعلت الغرفة مشرقة وجميلة، ذلك إلى جانب الأريكة الفوشيا الجميلة، والسجادة التي تحمل مجموعة من درجات الموف والوردي لتناغم أنيق مع التفاصيل.
البساطة سر الأناقة، ولذلك لم تستخدم هذه الشقة غرفة سفرة كبيرة وضخمة، وإنما اعتمدت على منضدة مستديرة من الخشب المطلي باللون الأبيض، وأربعة كراسي حولها بمقاعد وظهر قماسي من اللون الفوشيا، بالإضافة إلى استخدام ستائر قماشية باللون الموف الجميل.
لتزيين غرفة السفرة وجعلها تبدو أكبر أعتمدت الشقة على مراّة تملىء الجدار الجانبي للمكان وتُكمل ديكوره بطريقة رائعة، مع نجفة نحاسية بالسقف تبدو في منتصف المكان إلى جانب ذلك فإن السقف نفسه تم تشكيلة بطريقة جميلة عن طريق الجبس، ليبدو بأشكال هندسية رائعة.
انفتاح رائع للمطبخ على الشقة، فيبدو مُصمم على النظام الأمريكي، لإعطاء لمسة ديكورية حديثة وأنيقة للمكان، فتبدو هذه الشقة تجمع بين الطراز الكلاسيكي والحديث معًا.
مطبخ بسيط بتفاصيل جميلة يعتمد على اللونين الأبيض والأسود، حيث الأرضية رخامية سوداء، ولكن الأثاث يغلب عليه اللون الأبيض، بالإضافة إلى تقسيم المطبخ بطريقة مناسبة تسمح بحرية الحركة داخله، ويتكون من مجموعة أدراج ودواليب تخزينية مناسبة تمنع انتشار الفوضى وتضم جميع الأغراض.
يغلب اللون الأبيض على تفاصيل المطبخ ليُعطي له إشراقة وبهجة، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة الكريستالية الأنيقة بالسقف وحولها وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، وبالمقدمة يأتي بار المطبخ الصغير يفصله على الجزء الخارجي.
البيج والسماوي هما اللونين الغالبين في تفاصيل غرفة المعيشة، تبدو جميلة وبسيطة ومُريحة للأعصاب، الأرضية من الباركيه الفاتح، ونافذتين ينسدل عليهم الستائر الجميلة، ونجفة مميزة وكلاسكية في منتصف السقف، مع ركن مكتبي صغير أسفل النافذة.
استغلال المساحة والجدار بجانب النافذة لعمل مكتبة تلفزيون صغيرة، ودولاب تخزيني كبير للحد من الفوضى بالغرفة وتوفير مساحات تخزينية كبيرة.
اعتمدت الغرفة على أريكة واحدة من القماش البيج الغامق مع وسائد منقوشة وسادة باللون الأزرق السماوي، وبالخلف على الحائط نجد لوحة مليئة بالألوان الجميلة تُعطي بهجة للمكان.
الغرفة مرتبة تمامًا بعيدة عن الفوضى واستخدام العديد من الأثاث أو التفاصيل الضخمة، بالإضافة إلى التنظيم بحيث يبدو كل شيء في مكانه الصحيح.
استخدمت هذه الغرفة منضدة خشبية صغيرة، لحمل فازة للزهور البنفسجية التي أعطت لمسة زينة جميلة للغرفة.
حمام بسيط استخدم اللونين الأبيض والأسود لأناقة فائقة، الأرضية رخامية سودار والجدران من قطع السيراميك الأبيض الصغيرة، والحوض والمرحاض من السيراميك الأبيض الفاتح، بالإضافة إلى استخدام نجفة أنيقة بالمنتصف للمسة كلاسكية مميزة، مع المراّة المقسمة لأشكال هندسية جميلة، وتُعطي اتساع للحمام، واستخدام لوحة فنية أنيقة لتزيين الجدران.
الأناقة والترتيب والتنظيم والألوان كل هذه الأشياء تجتمع في غرفة النوم هذه، والتي يتناغم فيها اللون الأزرق مع اللون البيج لتفاصيل جميلة بالغرفة، بحيث تزداد نسبة اللون الأزرق أكثر، مما يٌعطي أجواء جميلة ورومانسية وهادئة، أما الأرضية فكانت من الباركيه الأسود الذي تناسب تمامًا مع ألوان الغرفة وأثاثها.
تظهر اللمسات الكلاسكية في الشموع الجميلة على جانبي السرير، وبعض الصور العائلية واللمسات الذهبية في إطار المراّة، والتي تُعطي اتساع أكثر للغرفة بلمستها الساحرة، وتبدو مهمة لإلقاء نظرة طولية كاملة على الشكل العام قبل الخروج من المنزل.
اعتمدت الغرفة على العديد من وحدات الإضاءة لإعطاء إشراقة أكثر وإنارة مميزة للمكان، بحيث استخدمت الإضاءة الخفية
بيوت النور في السقف، مع ثلاث بلورات ذهبية تتدلى من السقف، واحدة بالمنتصف وإثنين على جانبي السرير، تنبعث منهم إضاءة مميزة تزيد من إضاءة الغرفة وجمالها.
لبعض من المرح تم وضع شاشة تلفزيون أمام السرير للمشاهدة والاستمتاع والاسترخاء، إلى جانب ذلك فقد استخدمت الغرفة مفروشات حريرية جميلة على السرير، وسجادة من الكتان للأرضية.
في الزاوية الأخرى من الغرفة وبجانب النافذة التي تنسدل عليها الستائر البيج والزرقاء، تم استغلال المساحة لعمل ركن صغير كالمكتب بكرسي خشبي أنيق، وطاولة بثلاثة أدراج تخزينية باللون الأبيض، وفوقها مراّة مُستديرة بإطارات ذهبية جميلة.
حمام كبير مفتوح على غرفة النوم، بتفاصيل أنيقة بين اللونين الأبيض والأسود، حيث الأرضية رخامية سوداء، والجدران منقسمة إلى جزء أبيض في الأسفل وجزء أسود بالأعلى، وسقف خرساني باللون الأبيض، فيبدو تناقص اللونين مميز وأنيق، مع فصل جزء كامل لعمل كبينة استحمام مميزة، بجدران الفسيفساء الفضية، مع دُش معدني أنيق.
بالرغم من وجود كبينة استحمام جميلة بالحمام، إلا ان البانيو قطعة أثاث لا غنى عنها للحصول على جلسة استرخاء تُهدء الأعصاب في حمامك، جيث استخدم هذا الحمام بانيو سيراميكي أبيض جميل، بأرجل معدنية متينة.
استغلال مساحة الحمام الكبيرة لعمل وحدات تخزينية مختلفة، ساعد على الحد من الفوضى في الحمام، حيث اعتمد على طاولة بيضاء تحتوي على أدراج ودواليب، مع دولاب معلق إلى جانبها يحتوي على وحدات تخزين مختلفة أيضًا.