شقة على الطراز الكلاسيكي بألوان مُبهجة في موسكو

يغلب اللون الأبيض على تفاصيل المطبخ ليُعطي له إشراقة وبهجة، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة الكريستالية الأنيقة بالسقف وحولها وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، وبالمقدمة يأتي بار المطبخ الصغير يفصله على الجزء الخارجي.

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