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شقة على الطراز الكلاسيكي بألوان مُبهجة في موسكو

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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يأخذك هوميفاي اليوم في رحلة زمنية قصيرة إلى شقة أنيقة على الطراز الكلاسيكي في موسكو، تغمرها الألوان المُبهجة الجميلة، ومُقسمة بطريقة رائعة، وأثاثها ملوكي فخم، حيث تجمع مختلف الألوان في شقة واحدة، تحتوي على غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام رئيسي كبير وحمام للضيوف، ستبهرك تفاصيلهم والألوان، ومُقسمة بطريقة بعيدة تمامًا عن الفوضى والعشوائية،فهي مُنظمة ومُرتبة ويبدو كل شيء في مكانه الصحيح..

المدخل..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بألوان متناسقة وتفاصيل راقية يبدأ مدخل هذه الشقة، بأرضية من الرخام الفخم، وجدران باللون الدخاني، وأبواب خشبية بيضاء.. مع فوتيه أنيق مُخطط بالأبيض والأسود، ونجفة كلاسكية تبدأ رحلة الطابع الكلاسيكي الذي سيظهر في تفاصيل الشقة.

سحر المرايا

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

زاوية أخرى للمدخل توضح أهمية استخدام المرايا لإعطاء عمق ملحوظ وتزيين المدخل بطريقتها الساحرة، حيث استخدم أيضًا طاولة خشبية بيضاء تحمل التحف والشموع ووحدتي الإضاءة بنفس التصميم النحاسي للنجفة، بطريقة كلاسكية على جانبي المراّة.

ممرات قصيرة وجميلة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لم تغفل هذه الشقة عن الاهتمام بالممرات بالرغم من قصرها، فقد زين الممر الذي يقودنا إلى داخل الشقة باللوحات البسيطة المُعلقة على الجدران في إطارات هندسية من الجبس تُعطي لمسة كلاسكية واضحة في تصميم حوائط الشقة، وتتناغم مع الأرضية الباركيه السوداء.

غرفة استقبال أنيقة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تصميم بسيط لغرفة الاستقبال مليء بالألوان التي تُعطي حيوية وبهجة للشقة، حيث الجدار الأمامي يحمل مكتبة كبيرة مكونة من ثلاثة أجزاء على الجانبين مجموعة من الأرفف تنتهي بدولاب خشبي أنيق لتخزين الكتب والتحف، وبالمنتصف مدفأة جميلة تحمل فوقها الشموع ومراّة كبيرة بالمنتصف.

بيوت النور ونجفة كلاسكية

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

للمرة الثانية تتكرر اللمسة الكلاسكية عن طريق النجفة بمنتصف الغرفة، إلا إنها مُحاطة ببيوت النور الأنيق الذي يحمل بداخله العديد من وحدات الإضاءة، بطريقة إنتشار جيدة جعلت الغرفة مشرقة وجميلة، ذلك إلى جانب الأريكة الفوشيا الجميلة، والسجادة التي تحمل مجموعة من درجات الموف والوردي لتناغم أنيق مع التفاصيل.

السفرة..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

البساطة سر الأناقة، ولذلك لم تستخدم هذه الشقة غرفة سفرة كبيرة وضخمة، وإنما اعتمدت على منضدة مستديرة من الخشب المطلي باللون الأبيض، وأربعة كراسي حولها بمقاعد وظهر قماسي من اللون الفوشيا، بالإضافة إلى استخدام ستائر قماشية باللون الموف الجميل.

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تفاصيل ديكورية رائعة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لتزيين غرفة السفرة وجعلها تبدو أكبر أعتمدت الشقة على مراّة تملىء الجدار الجانبي للمكان وتُكمل ديكوره بطريقة رائعة، مع نجفة نحاسية بالسقف تبدو في منتصف المكان إلى جانب ذلك فإن السقف نفسه تم تشكيلة بطريقة جميلة عن طريق الجبس، ليبدو بأشكال هندسية رائعة.

انفتاح مميز

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

انفتاح رائع للمطبخ على الشقة، فيبدو مُصمم على النظام الأمريكي، لإعطاء لمسة ديكورية حديثة وأنيقة للمكان، فتبدو هذه الشقة تجمع بين الطراز الكلاسيكي والحديث معًا.

المطبخ..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

مطبخ بسيط بتفاصيل جميلة يعتمد على اللونين الأبيض والأسود، حيث الأرضية رخامية سوداء، ولكن الأثاث يغلب عليه اللون الأبيض، بالإضافة إلى تقسيم المطبخ بطريقة مناسبة تسمح بحرية الحركة داخله، ويتكون من مجموعة أدراج ودواليب تخزينية مناسبة تمنع انتشار الفوضى وتضم جميع الأغراض.

تعدد وحدات الإضاءة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يغلب اللون الأبيض على تفاصيل المطبخ ليُعطي له إشراقة وبهجة، بالإضافة إلى وحدة الإضاءة الكريستالية الأنيقة بالسقف وحولها وحدات الإضاءة الصغيرة المرصعة بالسقف، وبالمقدمة يأتي بار المطبخ الصغير يفصله على الجزء الخارجي.

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غرفة معيشة داخلية

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

البيج والسماوي هما اللونين الغالبين في تفاصيل غرفة المعيشة، تبدو جميلة وبسيطة ومُريحة للأعصاب، الأرضية من الباركيه الفاتح، ونافذتين ينسدل عليهم الستائر الجميلة، ونجفة مميزة وكلاسكية في منتصف السقف، مع ركن مكتبي صغير أسفل النافذة.

تقسيم مميز لاستغلال المساحة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استغلال المساحة والجدار بجانب النافذة لعمل مكتبة تلفزيون صغيرة، ودولاب تخزيني كبير للحد من الفوضى بالغرفة وتوفير مساحات تخزينية كبيرة.

أثاث بسيط

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اعتمدت الغرفة على أريكة واحدة من القماش البيج الغامق مع وسائد منقوشة وسادة باللون الأزرق السماوي، وبالخلف على الحائط نجد لوحة مليئة بالألوان الجميلة تُعطي بهجة للمكان.

ترتيب وتنظيم

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الغرفة مرتبة تمامًا بعيدة عن الفوضى واستخدام العديد من الأثاث أو التفاصيل الضخمة، بالإضافة إلى التنظيم بحيث يبدو كل شيء في مكانه الصحيح.

لمسات الزهور

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدمت هذه الغرفة منضدة خشبية صغيرة، لحمل فازة للزهور البنفسجية التي أعطت لمسة زينة جميلة للغرفة.

حمام الضيوف

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

حمام بسيط استخدم اللونين الأبيض والأسود لأناقة فائقة، الأرضية رخامية سودار والجدران من قطع السيراميك الأبيض الصغيرة، والحوض والمرحاض من السيراميك الأبيض الفاتح، بالإضافة إلى استخدام نجفة أنيقة بالمنتصف للمسة كلاسكية مميزة، مع المراّة المقسمة لأشكال هندسية جميلة، وتُعطي اتساع للحمام، واستخدام لوحة فنية أنيقة لتزيين الجدران.

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

غرفة النوم..

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الأناقة والترتيب والتنظيم والألوان كل هذه الأشياء تجتمع في غرفة النوم هذه، والتي يتناغم فيها اللون الأزرق مع اللون البيج لتفاصيل جميلة بالغرفة، بحيث تزداد نسبة اللون الأزرق أكثر، مما يٌعطي أجواء جميلة ورومانسية وهادئة، أما الأرضية فكانت من الباركيه الأسود الذي تناسب تمامًا مع ألوان الغرفة وأثاثها.

لمسات كلاسكية وديكورية رائعة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تظهر اللمسات الكلاسكية في الشموع الجميلة على جانبي السرير، وبعض الصور العائلية واللمسات الذهبية في إطار المراّة، والتي تُعطي اتساع أكثر للغرفة بلمستها الساحرة، وتبدو مهمة لإلقاء نظرة طولية كاملة على الشكل العام قبل الخروج من المنزل.

الإضاءة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اعتمدت الغرفة على العديد من وحدات الإضاءة لإعطاء إشراقة أكثر وإنارة مميزة للمكان، بحيث استخدمت الإضاءة الخفية بيوت النور في السقف، مع ثلاث بلورات ذهبية تتدلى من السقف، واحدة بالمنتصف وإثنين على جانبي السرير، تنبعث منهم إضاءة مميزة تزيد من إضاءة الغرفة وجمالها.

جلسة مرحة ومفروشات أنيقة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لبعض من المرح تم وضع شاشة تلفزيون أمام السرير للمشاهدة والاستمتاع والاسترخاء، إلى جانب ذلك فقد استخدمت الغرفة مفروشات حريرية جميلة على السرير، وسجادة من الكتان للأرضية.

ركن مكتبي صغير

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في الزاوية الأخرى من الغرفة وبجانب النافذة التي تنسدل عليها الستائر البيج والزرقاء، تم استغلال المساحة لعمل ركن صغير كالمكتب بكرسي خشبي أنيق، وطاولة بثلاثة أدراج تخزينية باللون الأبيض، وفوقها مراّة مُستديرة بإطارات ذهبية جميلة.

حمام داخلي كبير

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

حمام كبير مفتوح على غرفة النوم، بتفاصيل أنيقة بين اللونين الأبيض والأسود، حيث الأرضية رخامية سوداء، والجدران منقسمة إلى جزء أبيض في الأسفل وجزء أسود بالأعلى، وسقف خرساني باللون الأبيض، فيبدو تناقص اللونين مميز وأنيق، مع فصل جزء كامل لعمل كبينة استحمام مميزة، بجدران الفسيفساء الفضية، مع دُش معدني أنيق.

البانيو

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بالرغم من وجود كبينة استحمام جميلة بالحمام، إلا ان البانيو قطعة أثاث لا غنى عنها للحصول على جلسة استرخاء تُهدء الأعصاب في حمامك، جيث استخدم هذا الحمام بانيو سيراميكي أبيض جميل، بأرجل معدنية متينة.

وفرة الوحدات التخزينية

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استغلال مساحة الحمام الكبيرة لعمل وحدات تخزينية مختلفة، ساعد على الحد من الفوضى في الحمام، حيث اعتمد على طاولة بيضاء تحتوي على أدراج ودواليب، مع دولاب معلق إلى جانبها يحتوي على وحدات تخزين مختلفة أيضًا.

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design
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