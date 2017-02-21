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13 فكرة جميلة لتصميم جدران مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Отдельные проекты, «Студия 3.14» «Студия 3.14» مطبخ
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تصميم جدران مطبخك يعتبر من أهم الخطوات التي تقوم بها خلال تصميم منزلك بشكل عام خصوصاً لو كان المطبخ مفتوح على غرف أخرى على الطريقة العصرية فإن ذلك من شانه أن يقلب التصميم رأساً على عقب سواء سلباً او إيجاباً ، لذا فإننا اليوم مع هوميفاي سوف نتعرف على 13 فكرة جميلة لتصميم جدران المطابخ جميعها تتسم بالذوق العالي و تختلف في فكرتها الرئيسية و مادة تصميمها بين السيراميك  و الطوب و غيرها من المكونات .

إليكم التفاصيل الرائعة التي ستجعل من مطبخكم أجمل بالتأكيد ..

1- جدران مطبخ ملساء و مشرقة

The Cow Shed Barn Conversion Kitchen in-toto Kitchens Design Studio Marlow مطبخ
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

The Cow Shed Barn Conversion Kitchen

in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

اختيار الشكل الناعم و اللامع لجدار مطبخك يعني ان المطبخ بالكامل لن يكون فيه تفاصيل عديدة لافساح المجال أكثر لاحساس الهدوء الذي سوف يسببه ذلك الجدار في المطبخ و المحيط بشكل عام، الطوب الأبيض و السيراميك هما أبرز المواد التي ستمكنك من تصميم ذلك الشكل و كذلك استخدام الاضواء فوق الجدار و تسليطها عليه لإبراز جماله سيزيد من هذا الشعور بالتألق .

2- ألوان

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

استخدام الحوائط الملونة و المختلفة عن باقي المطبخ تعتبر فكرة جيدة خصوصاً للذين يعانون من ضيق المطبخ أو شكله المستطيل ، يمكنك تصميم جدار بلون مختلف و تجعل ذلك اللون منتشر في النجف و بالتالي ستزيد من الشعور بالتوازن في التصميم بأكمله بشكل عصري تماماً

3- الكتابة على الجدران

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

استخدام الديكور الذي يسمح لك بالكتابة على الجدران يساعدك على وضع بصمة شخصية على جدران المطبخ سواء كانت الكتابة قابلة للمسح أو لا ، و في تلك الحالة يمكنك استخدام الخلفيات الداكنة و الكتابة بلون فاتح مثل الأبيض و الأسود و العكس و الأصفر و الأسود و العكس .

4- البراويز

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

عادة ما تستخدم البراويز في غرف المعيشة و الممرات لتضفي جانباً رسمياً على التصميم و لكن هل فكرت أن استخدام البراويز في المطبخ سيكون أمراً جيداً، بالفعل استخدام البراويز المختلفة في شكلها و رسالتها سيضفي تفاصيل أكثر للمطبخ و يسمح لك بفرصة أكبر لتحقيق أكبر قد من التوازنات بين كل مكونات المطبخ

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5- منظر طبيعي

Fototapety w kuchni, Demural.pl Demural.pl مطبخديكورات واكسسوارات
Demural.pl

Demural.pl
Demural.pl
Demural.pl

عن طريق ورق الحائط أو الفينيل يمكنك تصميم حائط طبيعي بلوحة كبيرة تصور منظر طبيعي حقيقي كما و كأنه صورة و طبعت على جدار مطبخك او كأنها نافذة تطل منها على الخارج لأن الشكل يكون طبيعي بدون أي تعديل ، لاحظ شكل النباتات في خلف البوتوجاز

6- تصميمات نباتية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

زخارف النبات من أجمل الإكسسوارات التي يمكن أن تضيفها لحائط مطبخك مما سيمنحك رائحة ذكية و منظر رائع للمطبخ و تعدد كبير في الألوان خصوصاً لو كان اللون المنتشر في المطبخ هو الابيض فقط أو اي لون منفرد آخر .

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7- كتابات بطول الحائط

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia مطبخديكورات واكسسوارات Black
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

لو كان لديك حائط لن تستخدم فيه أي رفوف او خزانات فلماذا لا تستخدم إحدى الجمل المتكررة بشكل جمالي و التي تعبر عن وظيفة المطبخ و ما تحبه فيه من مشروبات و مأكولات، لاحظ انتشار كلمة كوفي و اسبريسو في هذا الجدار المثالي .

8- ديكور الصحون و الخزف

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI مطبخ
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

استخدام الصحون الخزفية الجميلة على جدران مطبخك تزيده جمالاً و لمعاناً بشرط أن تهتم بنظافتها و لمعانها على الدوام و لا ستمح بتراكم الاتربة عليها، لو ضمنت ذلك فبالتأكيد ستضمن شكل أكثر من راقي لتصميم مطبخك خصوصاً لو أحسنت اختيار الألوان الخاصة بالخزف ، لاحظ التدرج  في الصحون بين الازرق و الأبيض في تلك الصورة .

9- الخطوط

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

استخدام الخطوط العرضية مناسب للغاية لتزيين المطابخ الضيقة لأنها تزيد من الشعور بالمساحة ، و لو قمنا باستخدام الخطوط على الجدران الوسطى مثلاً فيفضل أن تكون باقي الجدران لا يوجد بها أي تفاصيل و ذلك لتحقيق عدم انزعاج من كثرة الخطوط خصوصاً في مكان عملي مثل المطبخ الذي يتطلب توازن دقيق بين الراحة النفسية و التفاصيل .

10- رفوف

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

استخدام الرفوف في تزيين مطبخك يعتبر حلاً عملياً و جميلاً في الوقت ذاته لأنه يضمن لك مكان لتخزين الأدوات و الاواني و العبوات و في الوقت ذاته لو احسنت تنسيق تلك الأغراض سيخرج لك الشكل أكثر من رائع و متناسق لأقصى درجة خصوصاً أن كل الأغراض تستخدم في المطبخ فستجد بينها رابط بصري قوي .

11- السيراميك الملون

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

السيراميك على الحائط مفيد للتصميم خصوصاً لو كان المطبخ ليس به تفاصيل كثيرة، فألوان السيراميك المتداخلة تضمن لك ثراءاً واضحاً في الناحية الجمالية كما أنها سوف تساعدك على زيادة تألق مطبخك بفضل ملمسها الناعم و شكلها اللامع .

12- زهور

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

الزهور في الجدار تجذب الانظار و تضفي شيئاً من الطبيعية و الهدوء النفسي لسائر التصميم ، و لكن عليك فقط اختيار التكرار المناسب و الذي لا يؤذي العين عن النظر إليه و ضرورة تحقيق اللون المتكرر في الجدار في باقي مكونات المطبخ حتى يكون من نفس روح التصميم ، مثل تكرار اللون الأحمر في الخزانات و كذلك اختيار زهرة حمراء على الجدار في هذا النموذج الحالم .

13- طوب أكثر خشونة

Отдельные проекты, «Студия 3.14» «Студия 3.14» مطبخ
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

قد يكون ذوقك هو البعد عن أي مواد ناعمة على الجدار خصوصاً لو كان تصميم منزلك اقرب للاستايل الريفي أو أنت تحب شكل المواد الطبيعية في منزلك كالخشب و الطوب و الصخور و النبات، هذا النموذج هو الأقرب لك و لذوقك بكل تأكيد، فنحن قمنا هنا بتزيين المطبح كاملاً بحوائط الطوب الطبيعي و قمنا بدهانها فقط باللون الأبيض مع احتفاظها تماماً بشكلها الطبيعي من تعرجات و خشونة واضحة .

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