13 فكرة جميلة لتصميم جدران مطبخك

تصميم جدران مطبخك يعتبر من أهم الخطوات التي تقوم بها خلال تصميم منزلك بشكل عام خصوصاً لو كان المطبخ مفتوح على غرف أخرى على الطريقة العصرية فإن ذلك من شانه أن يقلب التصميم رأساً على عقب سواء سلباً او إيجاباً ، لذا فإننا اليوم مع هوميفاي سوف نتعرف على 13 فكرة جميلة لتصميم جدران المطابخ جميعها تتسم بالذوق العالي و تختلف في فكرتها الرئيسية و مادة تصميمها بين السيراميك و الطوب و غيرها من المكونات .
إليكم التفاصيل الرائعة التي ستجعل من مطبخكم أجمل بالتأكيد ..
اختيار الشكل الناعم و اللامع لجدار مطبخك يعني ان المطبخ بالكامل لن يكون فيه تفاصيل عديدة لافساح المجال أكثر لاحساس الهدوء الذي سوف يسببه ذلك الجدار في المطبخ و المحيط بشكل عام، الطوب الأبيض و السيراميك هما أبرز المواد التي ستمكنك من تصميم ذلك الشكل و كذلك استخدام الاضواء فوق الجدار و تسليطها عليه لإبراز جماله سيزيد من هذا الشعور بالتألق .
استخدام الحوائط الملونة و المختلفة عن باقي المطبخ تعتبر فكرة جيدة خصوصاً للذين يعانون من ضيق المطبخ أو شكله المستطيل ، يمكنك تصميم جدار بلون مختلف و تجعل ذلك اللون منتشر في النجف و بالتالي ستزيد من الشعور بالتوازن في التصميم بأكمله بشكل عصري تماماً
استخدام الديكور الذي يسمح لك بالكتابة على الجدران يساعدك على وضع بصمة شخصية على جدران المطبخ سواء كانت الكتابة قابلة للمسح أو لا ، و في تلك الحالة يمكنك استخدام الخلفيات الداكنة و الكتابة بلون فاتح مثل الأبيض و الأسود و العكس و الأصفر و الأسود و العكس .
عادة ما تستخدم البراويز في غرف المعيشة و الممرات لتضفي جانباً رسمياً على التصميم و لكن هل فكرت أن استخدام البراويز في المطبخ سيكون أمراً جيداً، بالفعل استخدام البراويز المختلفة في شكلها و رسالتها سيضفي تفاصيل أكثر للمطبخ و يسمح لك بفرصة أكبر لتحقيق أكبر قد من التوازنات بين كل مكونات المطبخ
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عن طريق ورق الحائط أو الفينيل يمكنك تصميم حائط طبيعي بلوحة كبيرة تصور منظر طبيعي حقيقي كما و كأنه صورة و طبعت على جدار مطبخك او كأنها نافذة تطل منها على الخارج لأن الشكل يكون طبيعي بدون أي تعديل ، لاحظ شكل النباتات في خلف البوتوجاز
زخارف النبات من أجمل الإكسسوارات التي يمكن أن تضيفها لحائط مطبخك مما سيمنحك رائحة ذكية و منظر رائع للمطبخ و تعدد كبير في الألوان خصوصاً لو كان اللون المنتشر في المطبخ هو الابيض فقط أو اي لون منفرد آخر .
لو كان لديك حائط لن تستخدم فيه أي رفوف او خزانات فلماذا لا تستخدم إحدى الجمل المتكررة بشكل جمالي و التي تعبر عن وظيفة المطبخ و ما تحبه فيه من مشروبات و مأكولات، لاحظ انتشار كلمة كوفي و اسبريسو في هذا الجدار المثالي .
استخدام الصحون الخزفية الجميلة على جدران مطبخك تزيده جمالاً و لمعاناً بشرط أن تهتم بنظافتها و لمعانها على الدوام و لا ستمح بتراكم الاتربة عليها، لو ضمنت ذلك فبالتأكيد ستضمن شكل أكثر من راقي لتصميم مطبخك خصوصاً لو أحسنت اختيار الألوان الخاصة بالخزف ، لاحظ التدرج في الصحون بين الازرق و الأبيض في تلك الصورة .
استخدام الخطوط العرضية مناسب للغاية لتزيين المطابخ الضيقة لأنها تزيد من الشعور بالمساحة ، و لو قمنا باستخدام الخطوط على الجدران الوسطى مثلاً فيفضل أن تكون باقي الجدران لا يوجد بها أي تفاصيل و ذلك لتحقيق عدم انزعاج من كثرة الخطوط خصوصاً في مكان عملي مثل المطبخ الذي يتطلب توازن دقيق بين الراحة النفسية و التفاصيل .
استخدام الرفوف في تزيين مطبخك يعتبر حلاً عملياً و جميلاً في الوقت ذاته لأنه يضمن لك مكان لتخزين الأدوات و الاواني و العبوات و في الوقت ذاته لو احسنت تنسيق تلك الأغراض سيخرج لك الشكل أكثر من رائع و متناسق لأقصى درجة خصوصاً أن كل الأغراض تستخدم في المطبخ فستجد بينها رابط بصري قوي .
السيراميك على الحائط مفيد للتصميم خصوصاً لو كان المطبخ ليس به تفاصيل كثيرة، فألوان السيراميك المتداخلة تضمن لك ثراءاً واضحاً في الناحية الجمالية كما أنها سوف تساعدك على زيادة تألق مطبخك بفضل ملمسها الناعم و شكلها اللامع .
الزهور في الجدار تجذب الانظار و تضفي شيئاً من الطبيعية و الهدوء النفسي لسائر التصميم ، و لكن عليك فقط اختيار التكرار المناسب و الذي لا يؤذي العين عن النظر إليه و ضرورة تحقيق اللون المتكرر في الجدار في باقي مكونات المطبخ حتى يكون من نفس روح التصميم ، مثل تكرار اللون الأحمر في الخزانات و كذلك اختيار زهرة حمراء على الجدار في هذا النموذج الحالم .
قد يكون ذوقك هو البعد عن أي مواد ناعمة على الجدار خصوصاً لو كان تصميم منزلك اقرب للاستايل الريفي أو أنت تحب شكل المواد الطبيعية في منزلك كالخشب و الطوب و الصخور و النبات، هذا النموذج هو الأقرب لك و لذوقك بكل تأكيد، فنحن قمنا هنا بتزيين المطبح كاملاً بحوائط الطوب الطبيعي و قمنا بدهانها فقط باللون الأبيض مع احتفاظها تماماً بشكلها الطبيعي من تعرجات و خشونة واضحة .