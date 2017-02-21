13 فكرة جميلة لتصميم جدران مطبخك

تصميم جدران مطبخك يعتبر من أهم الخطوات التي تقوم بها خلال تصميم منزلك بشكل عام خصوصاً لو كان المطبخ مفتوح على غرف أخرى على الطريقة العصرية فإن ذلك من شانه أن يقلب التصميم رأساً على عقب سواء سلباً او إيجاباً ، لذا فإننا اليوم مع هوميفاي سوف نتعرف على 13 فكرة جميلة لتصميم جدران المطابخ جميعها تتسم بالذوق العالي و تختلف في فكرتها الرئيسية و مادة تصميمها بين السيراميك و الطوب و غيرها من المكونات .

إليكم التفاصيل الرائعة التي ستجعل من مطبخكم أجمل بالتأكيد ..