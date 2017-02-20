10 أفكار جذابة لمدخل منزلك

الأنطباعات الأولى تدوم دائماً ومدخل منزل هو الأنطباع الذى يأخذة ضيوفك عن منزلك، فهو حقاً عنوان المنزل لذلك الأهتمام به وبتفاصيل تثمبمه أمر ضرورى جداً، ونحن البوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار مميزة جداً لتصميم مدخل منزلك من وحى الخبراء لتختار منها ما يناسبك والانطباع الذى تريد ابرازه لضيوفك عن منزلك سواء كان عصرى، كلاسيكى أو بسيط.

