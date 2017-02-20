10 أفكار جذابة لمدخل منزلك

الأنطباعات الأولى تدوم دائماً ومدخل منزل هو الأنطباع الذى يأخذة ضيوفك عن منزلك، فهو حقاً عنوان المنزل لذلك الأهتمام به وبتفاصيل تثمبمه أمر ضرورى جداً، ونحن البوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار مميزة جداً لتصميم مدخل منزلك من وحى الخبراء لتختار منها ما يناسبك والانطباع الذى تريد ابرازه لضيوفك عن منزلك سواء كان عصرى، كلاسيكى أو بسيط.
الخشب من اللمسات المعمارية الرائعة جداً التى تضيف لمسات من الدفئ فى أى تصميم، وهنا فى هذا المدخل قام المصمم بأستخدام الخشب ليعطى مزيد من الدفئ والترحيب على تصميم المدخل، المدخل مطعم بالخشب بالكامل مع بعض لمسات من الديكور والمرىة التى أعطت جمال وجاذبية على تصميم المدخل.
اذا كانت مساحة المدخل لديك صغيرة ومحدودة يمكنك الاستعانة بتفاصيل ديكور بسيطة، كما نرى فى هذا المدخل استعان المصمم بتفاصيل بسيطة كالكرسي والمرآه والمصابيح المعلقة على الجدار بطريقة خلقت تميز واناقة على المدخل.
فكرة اخرى بسيطة جداً لتزيين المدخل الخاص بك عن طريق الاستعانة ببار خشبى صغير لوضع الديكورات والصور التذكارية، تلك لمسة بسيطة وتعطى حميمية لتصميم المدخل الخاص بك.
اذا كنت تحب النمط الكلاسيكي وتريد الانطباع الكلاسيكي أن يدوم فى منزلك وتصميمه يمكنك الاستعانة بالتفاصيل الكلاسيكية فى المدخل، مثل تابلوه جذاب على الجدار أو بعض القطع من التحف والأنتيكات على الأرفف.
اذا كنت تريد البهجة ان تكون البطل فى تصميم منزلك فعليك البدء من تصميم المدخل لأن الأنطباعات الاولى تدوم والمدخل هو اول انطباع عن منزل، فهنا علي سبيل المثال استعان المصمم بطلاء جدران باللون سماوى فاتح وصريح وزينه ببعض التابلوهات ذات الإطارات الملونة وبعض تفاصيل من الديكر بطريق جذابةن خلقت بهجة ومرح عند تصميم المدخل.
تصميم رائع ومميز جداً لمدخل عصري حديث، لعب المصمم بالألوان وانسجامها معاً بطريقة رائعة جداً كما نرى.
مدخل أنيق وفخم جداً فى تصميمه فنرى هما الرخام كيف صنع جمالاً وإطلالة رائعة جداً لتصميم المدحل بالكامل، الأرضيات جاء تصميمها من الرخام مع بعض اللمسات من تصميم الجدران أيضاً الذى أعطى المدخل أناقة وفخامة.
مدخل فريد بتصميمه على الطراز الحديث مع تباين قوى فى الألوان فنرى الجدار باللون الأسود وبالأسفل تلك الطاولة الصغيرة باللون الوردى الصريح وسجادة بنفس اللون خلقت اناقة واندماج قوى فى تصميم المدخل، ولكزيد من العملية أضاف المصمم تلك الشماعة لتسمح لك بوضع أغراضك.
حقاُ الجاذبية كانت عنوان تصميم هذا المدخل، أضافة تلك المقاعد مع تفاصيل الديكور حققت غاية المصمم فى نشر الجمال والأناقة على التصميم.
الخشب مرة ثانية يعود ليضيف لمسات من الدفئ والجمال على تصميم المدخل، مدخل أنيق جداً وبسيط فى تفاصيل اثاثه والديكورات التى اختارها المصمم بعناية شديدة لتعطى هذا الجمال فور دخولك إلى المنزل.
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