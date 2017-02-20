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10 أفكار جذابة لمدخل منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
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الأنطباعات الأولى تدوم دائماً ومدخل منزل هو الأنطباع الذى يأخذة ضيوفك عن منزلك، فهو حقاً عنوان المنزل لذلك الأهتمام به وبتفاصيل تثمبمه أمر ضرورى جداً، ونحن البوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار مميزة جداً لتصميم مدخل منزلك من وحى الخبراء لتختار منها ما يناسبك والانطباع الذى تريد ابرازه لضيوفك عن منزلك سواء كان عصرى، كلاسيكى أو بسيط.

1- الخشب لمدخل دافئ

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الخشب من اللمسات المعمارية الرائعة جداً التى تضيف لمسات من الدفئ فى أى تصميم، وهنا فى هذا المدخل قام المصمم بأستخدام الخشب ليعطى مزيد من الدفئ والترحيب على تصميم المدخل، المدخل مطعم بالخشب بالكامل مع بعض لمسات من الديكور والمرىة التى أعطت جمال وجاذبية على تصميم المدخل.

2- تفاصيل بسيطة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

اذا كانت مساحة المدخل لديك صغيرة ومحدودة يمكنك الاستعانة بتفاصيل ديكور بسيطة، كما نرى فى هذا المدخل استعان المصمم بتفاصيل بسيطة كالكرسي والمرآه والمصابيح المعلقة على الجدار بطريقة خلقت تميز واناقة على المدخل.

3- بار خشبي صغير

Projeto VR 01, HAUS HAUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

فكرة اخرى بسيطة جداً لتزيين المدخل الخاص بك عن طريق الاستعانة ببار خشبى صغير لوضع الديكورات والصور التذكارية، تلك لمسة بسيطة وتعطى حميمية لتصميم المدخل الخاص بك.

4- التفاصيل الكلاسيكية

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

اذا كنت تحب النمط الكلاسيكي وتريد الانطباع الكلاسيكي أن يدوم فى منزلك وتصميمه يمكنك الاستعانة بالتفاصيل الكلاسيكية فى المدخل، مثل تابلوه جذاب على الجدار أو بعض القطع من التحف والأنتيكات على الأرفف.

5- بهجة ومرح

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

اذا كنت تريد البهجة ان تكون البطل فى  تصميم منزلك فعليك البدء من تصميم المدخل لأن الأنطباعات الاولى تدوم والمدخل  هو اول انطباع عن منزل، فهنا علي سبيل المثال استعان المصمم بطلاء جدران باللون سماوى فاتح وصريح وزينه ببعض التابلوهات ذات الإطارات الملونة وبعض تفاصيل من الديكر بطريق جذابةن خلقت بهجة ومرح عند تصميم المدخل.

6- مدخل بتصميم حديث

Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Green
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

تصميم رائع ومميز جداً لمدخل عصري حديث، لعب المصمم بالألوان وانسجامها معاً بطريقة رائعة جداً كما نرى.

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7- مدخل أنيق

Apartamento Palazzo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مدخل أنيق وفخم جداً فى تصميمه فنرى هما الرخام كيف صنع جمالاً وإطلالة رائعة جداً لتصميم المدحل بالكامل، الأرضيات جاء تصميمها من الرخام مع بعض اللمسات من تصميم الجدران أيضاً الذى أعطى المدخل أناقة وفخامة.

8- مدخل فريد

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

مدخل فريد بتصميمه على الطراز الحديث مع تباين قوى فى الألوان فنرى الجدار باللون الأسود وبالأسفل تلك الطاولة الصغيرة باللون الوردى الصريح وسجادة بنفس اللون خلقت اناقة واندماج قوى فى تصميم المدخل، ولكزيد من العملية أضاف المصمم تلك الشماعة لتسمح لك بوضع أغراضك.

9- الجاذبية عنوان هذا المدخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Turquoise
homify

homify
homify
homify

حقاُ الجاذبية كانت عنوان تصميم هذا المدخل، أضافة تلك المقاعد مع تفاصيل الديكور حققت غاية المصمم فى نشر الجمال والأناقة على التصميم.

10- مدخل مفعم بالأناقة

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

الخشب مرة ثانية يعود ليضيف لمسات من الدفئ والجمال على تصميم المدخل، مدخل أنيق جداً وبسيط فى تفاصيل اثاثه والديكورات التى اختارها المصمم بعناية شديدة لتعطى هذا الجمال فور دخولك إلى المنزل.

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