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15 فكرة لظهر السرير جميلة وستعجب بها

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
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من التفاصيل المهمة جداً فى اثاث غرفة النوم هو السرير وتصميم، الذي يجب أن يخلق لك الشعور بالراحة، الهدوء والأناقة معاً، وأناقة السرير لا تأتي فقط من كونه متناسق مع اثاث الغرفة وتصميمها بل أيضاً من خلال تفاصيله ومن تلك التفاصيل ظهر السرير، فبأمكانك اختيار ما شئت من تصميم السرير مع أضافة لمسات من الأناقة والأختلاف على تصميم ظهر السرير الخاص بك، كيف يتحقق ذلك هذا ما سنتناوله فى هذا المقال من خلال 15 فكرة جذابة ومميزة جداً لظهر السرير.

1- الخشب من اللمسات الجذابة جداً والتى تضيف لمسة من الأناقة على التصميمات، وهنا المصمم استعان بالخشب بطريقة زخرفية انيقة فى ظهر السرير وقام بعمل تصميم وهمى لنافذة.

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

. 2- أضافة بعض اللوح ذات الرسومات الجذابة على الجدار خلف السرير يمكنه أن يضيف على الغرفة تميز وأناقة خاصةً مع اختيار ظهر السرير بلمسة كلاسيكية رائعة.

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

3- يمكنك اختيار ظهر للسرير بتفاصيل خشبية عتيقة لأضافة لمسات من الأناقة على الغرفة مع اختيار رسومات للجدار خلف السرير.

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

4- ما رأيك بسقف مرتفع ذو شخصية جديدة فى ظهر السرير؟، تلك الفكرة تعتبر عبقرية جداً اذا كان هناك بعض المشاكل والتلف فى الجدار خلف السرير لديك.

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

هنا استعان المصمم بفكرة الأنسجام اللونى فى كافة جدران الغرفة مستخدماً ظهر السرير، فنرى هنا الاندماج بين اللون الأبيض، الرمادي للجدران و لمسات من اللون البرتقالى فى تصميم ظهر السرير

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov غرفة نوم
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

6- التناقض بين اللمسات العصرية والتصميمات العتيقة فى تلك الغرفة رائع جداً، فتصميم الغرفة بالكامل على النمط العصرى الحديث مع لمسات عتيقة من خلال ظهر السرير الذى أضاف له المصمم تلك اللوحات الخشبية العتيقة.

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

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7- وهنا نرى التفاصيل الريفية من خلال لمسة الخشب فى تلك الغرفة مع اللمسات العصرية للتصميم التي خلقت إبداعاً بشكل واضح.

Zig Zag bed room キリコ設計事務所 غرفة نوم
キリコ設計事務所

Zig Zag bed room

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

8- تلك الغرفة بسيطة جداً فى تصميمها واختيار ديكوراتها والأثاث لذلك جاء تصميم الجدار أيضاً خلف السرير أيضاً مع ظهر سرير ذو عمدان حديدية جذابة.

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

9- استخدام الحديد المطوع فى ظهر السرير من اللمسات التي تضيف أناقة و تعطى تفاصيل من الأسلوب الاستعمارى الكلاسيكى الأنيق على تصميم الغرفة.

Дизайн квартиры в скандинавском стиле, Mebius Group Mebius Group غرفة نوم
Mebius Group

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

10- فكرة اخرى لتصميم ظهر السرير استعان المصمم فيه بظهر من اللون الرمادى مبطن بشكل خلق جمال وجاذبية.

Mieszkanie Wilanów, Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

11- فكرة أخرى لظهر السرير من الخشب الأنيق الذى أعطى لمسة مميزة ودافئة على التصميم مع أضافة تلك السبوتات التى ميزت ظهر السرير وأضاءته.

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

12- تصميم مميز ورائع لظهر سرير بتفاصيل الأرابيسك الخشبى لكن بلون مبهج.

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

13- وهنا تصميم لظهر من الخشب بتصميم كلاسيكي بسيط

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 غرفة نوم
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

14-تصميم جداً تشعر وكأنها خزانة خلف السرير.

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

15- تصميم من الخشب أيضاً بسيط وتقليدى، ولكن أعطته المصمم لمسة من الأختلاف بأضافة هذا اللون المبهج على تصميمه.

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

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