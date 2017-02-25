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ما يجب أن يكون في منزلك إذا كان لديك أكثر من 30 سنة!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Residencia Olinalá, Local 10 Arquitectura Local 10 Arquitectura غرفة السفرة خشب
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قائمة أمنياتك عندما تكبر أو تعمل، قد تكون طويلة أو بلا نهاية، وعلى الرغم من ذلك، كما يقول الحكماء، فإن المرء عليه أن يكون سعيدًا بما لديه، والاستثمار في قضاء اللحظات والخبرات، وليس الأشياء المادية. بلا شك، هؤلاء الحكماء محقون، ونحن في هوميفاي نوافقهم الرأي، ولكن هناك بعض الأمور التي لا تتسبب في ضرر عند امتلاكها في المنزل، والتي تساعد على الاستمتاع باللحظات الجيدة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء. في النهاية ما هي الحياة إلا أن تستمتع، أن تكون سعيدًا، أن تتمتع بمنزلك لتشعر فيه بالراحة.

لذلك، جمعنا لكم في هوميفاي، بطريقة مرحة ومسلية، قائمة بالأشياء التي نعتقد أنه على المرء امتلاكها في منزله، بعد تخطي سن الثلاثين، وذلك على أساس الأسئلة والحوارات التي أجريت مع الناس الذين هم فوق سن الثلاثين، وشاركونا اهتماماتهم، وهواياتهم، وأيضًا رغباتهم والتفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تجعلهم سعداء، وتركز على التصميم والديكورات في المنزل.

1. مساحة دافئة للشعور بالراحة في نهاية اليوم. ومساحة للعيش مع عائلتك والتحدث كما لو كانوا معك طوال اليوم.

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

2. مطبخ وظيفي، مريح، ومثالي لإعداد أفضل الأطباق للعائلة والأصدقاء

Spazi domestici, Blocco Arreda Blocco Arreda مطبخرفوف وأدراج خشب
Blocco Arreda

Blocco Arreda
Blocco Arreda
Blocco Arreda

3. غرفة طعام مع مساحة كافية للعائلة والأصدقاء

Residencia Olinalá, Local 10 Arquitectura Local 10 Arquitectura غرفة السفرة خشب
Local 10 Arquitectura

Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura
Local 10 Arquitectura

4. بالطبع، أدوات المائدة للاستمتاع بأطباق لذيذة أعدت في المنزل بحب وعناية

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

5. خزانة أو غرفة ملابس منظمة، لجعل حياتك أسهل وأيضًا أكثر راحة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6. غرفة نوم بألوانك المفضلة، مع بعض الوسائد، والمزيد من الوسائد، وبالطبع سرير مثالي للراحة.

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

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7. حمام مليء بأجواء الاسترخاء

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

8. أريكة مُريحة

Piso en Retiro, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة المعيشة
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

9. مساحة للتفاز، لمتابعة الأفلام في أيام العطلات، والاستمتاع مع أفراد العائلة

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

10. شرفة مع عريشة تظللها، للاستمتاع بالهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء

Pergolas , Productos Cristalum Productos Cristalum غرفة السفرة ألمنيوم/ زنك Wood effect
Productos Cristalum

Productos Cristalum
Productos Cristalum
Productos Cristalum

11. بار صغير لإعداد المشروبات الترحيبية للأصدقاء، وربما بعض الوجبات الخفيفة للاستمتاع والتسلية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

12. حديقة عضوية صغيرة، مع بعض الأعشاب العطرية، وأيضًا بعض التوابل الطازجة لطهي أطباق شهية وصحية وبتكلفة اقتصادية

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden حدائقأُصص النباتات والفازات خشب نقي Wood effect
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

13. ماذا عن كهف صغير للمشروبات والوجبات السريعة؟

COCINA XUNI, Eos México Eos México مطبخ
Eos México

Eos México
Eos México
Eos México

14. بعض من اللمسات المكسيكية وشيء من التقليدية لأجواء مُريحة ومُشرقة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

15. بعض الأطر واللوحات للاستمتاع باللمسات الفنية

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

16. مكتبة صغيرة أو ركن لترتيب الكتب المفضلة والابحار بين صفحها في وقت الاسترخاء

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مكتب عمل أو دراسة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

17. حفرة نار في الهواء الطلق للاستمتاع بالأوقات الدافئة مع الأصدقاء وأفراد العائلة

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

18. أرجوحة مع مشهد طبيعي للاستمتاع بأقصى درجات الاسترخاء والصفاء الذهني

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

19. مساحة للشواء والاستمتاع بوجبات شهية أثناء العطلات والحفلات

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

20. خطافات لتعليق المعاطف في مدخل المنزل، لترك انطباع جيد، وتنظيم القبعات والسترات، وسهولة الوصول إليها عند الخروج لنزهة سريعة.

Residência Lorena, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design جدران
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

21. رف المجلات في الحمام

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

22. مدفأة- حقيقية أو مجرد ديكور- في غرفة الجلوس، لمنحها أجواء مُريحة ودافئة في ليالي الشتاء الباردة

Cuyamaloya, InteriorEs Silvana McColgan InteriorEs Silvana McColgan غرفة المعيشة طوب Blue
InteriorEs Silvana McColgan

InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan

23 يجب أن تكون لديك القدرة على الإبداع للحصول على أفضل مظهر بدون انفاق الكثير من المال

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

للمزيد من النصائح الديكورية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 11 فكرة مبتكرة لتزيين الممرات

منزل مودرن عائلي ذو تصميم داخلي وخارجي عصري

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