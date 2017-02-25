ما يجب أن يكون في منزلك إذا كان لديك أكثر من 30 سنة!

قائمة أمنياتك عندما تكبر أو تعمل، قد تكون طويلة أو بلا نهاية، وعلى الرغم من ذلك، كما يقول الحكماء، فإن المرء عليه أن يكون سعيدًا بما لديه، والاستثمار في قضاء اللحظات والخبرات، وليس الأشياء المادية. بلا شك، هؤلاء الحكماء محقون، ونحن في هوميفاي نوافقهم الرأي، ولكن هناك بعض الأمور التي لا تتسبب في ضرر عند امتلاكها في المنزل، والتي تساعد على الاستمتاع باللحظات الجيدة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء. في النهاية ما هي الحياة إلا أن تستمتع، أن تكون سعيدًا، أن تتمتع بمنزلك لتشعر فيه بالراحة.

لذلك، جمعنا لكم في هوميفاي، بطريقة مرحة ومسلية، قائمة بالأشياء التي نعتقد أنه على المرء امتلاكها في منزله، بعد تخطي سن الثلاثين، وذلك على أساس الأسئلة والحوارات التي أجريت مع الناس الذين هم فوق سن الثلاثين، وشاركونا اهتماماتهم، وهواياتهم، وأيضًا رغباتهم والتفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تجعلهم سعداء، وتركز على التصميم والديكورات في المنزل.