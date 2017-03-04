9 نصائح ليستعد فناء منزلك للربيع

الفناء، الحديقة، الشرفة، وكل هذه المساحات الخارجية تأخذ قسط كبير من قسوة الشتاء، ويتأثر مظهرها بسبب عوامل الطقس في الشتاء لأنها تعتبر مساحة مهملة في هذا الفصل الكل يهرب منها، لكن على الرغم من كل ذلك إلى أن هذه المساحات نلجأ إليها فور حلول الربيع حيث الجلسات الصافية في الهواء النقي والشمس الدافئة، أجواء ننتظرها كل عام بشوق كبير لذا في هذا الموضوع نقدم لك بعض نصائح الخبراء للحفاظ على هذه المساحات في حالة ممتازة.
إعداد النباتات الخاصة بك في الحديقة في فصل الشتاء أمر مهم جدًا حتى تجد حصيلة ذلك مع بداية فصل الربيع، النباتات في الفناء الخلفي يمكنها أن تجعل منه مساحة طبيعية وجذابة .
الإضاءة أمر حيوي لخلق تأثيرات سحرية وجعل المناظر في المساحة أكثر جاذبية، حتى وإن كانت الإضاءة منخفضة فهي تسمح لك بالتمتع بحديقتك ليلًا ونهارًا.
يجب أن تكنس فناء منزلك أول بأول للتخلص من أوراق الشجر المتساقطة، مرة واحدة أسبوعيًا، حتى تمنع الرطوبة في المساحة وخصوصًا في فصل الخريف.
الحصى مثالي جدًا في حالة هطول الأمطار لأنه يساعد على تصريف المياه بسرعة .
لا تنسى أن تخصص لك جزء في فناء منزلك لجلسة لطيفة يمكن أن تجلس بها وأنت تقرأ رواية لكاتبك المفضل أو لتناول كوب من الشاي في الهواء الطلق بالطبع ستشعر بالفرق .
إذا كان في الفناء أجزاء خشبية فالخشب من المواد التي تحتاج لرعاية دائمًا لأنها تتأثر بالعوامل الجوية لذا لابد من تلميعها بالورنيش كل فترة حتى لا تفقد زهوتها .
لابد أن تختار أثاث الفناء بدقة حتى يلائم الأسلوب العام للفناء، بالإضافة إلى ذلك هناك أشياء يُفضل أن تلحقها بالمساحة حتى يبدو المكان أجمل مثل الشمعدانات، المزهريات، والوسائد، أشياء بسيطة إلا أنها قادرة على تحويل دفة فنائك .
وضع مجموعة من أواني الزهور أمر لن يكلفك شيء إلا أنه سيغير مظهر المساحة سواء كانت شرفة، غرفة، فناء، لا يهم المكان سوى أنها ستغير من مظهره بدرجة كبيرة للأفضل، يمكنك الاحتفاظ بهذه الأواني داخل المنزل في الأيام الباردة وفور حلول الأيام الحارة ضعها في الفناء .
لا تبخل على حديقتك في أن تستخدم خيالك لإعطائها لمسة خاصة، يمكن لمجموعة من قطع الأثاث أن تُشكل جلسة لطيفة للاستمتاع بالطقس وستعطي حديقتك لمسة فريدة .
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