9 نصائح ليستعد فناء منزلك للربيع

الفناء، الحديقة، الشرفة، وكل هذه المساحات الخارجية تأخذ قسط كبير من قسوة الشتاء، ويتأثر مظهرها بسبب عوامل الطقس في الشتاء لأنها تعتبر مساحة مهملة في هذا الفصل الكل يهرب منها، لكن على الرغم من كل ذلك إلى أن هذه المساحات نلجأ إليها فور حلول الربيع حيث الجلسات الصافية في الهواء النقي والشمس الدافئة، أجواء ننتظرها كل عام بشوق كبير لذا في هذا الموضوع نقدم لك بعض نصائح الخبراء للحفاظ على هذه المساحات في حالة ممتازة.