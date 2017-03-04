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9 نصائح ليستعد فناء منزلك للربيع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
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الفناء، الحديقة، الشرفة، وكل هذه المساحات الخارجية تأخذ قسط كبير من قسوة الشتاء، ويتأثر مظهرها بسبب عوامل الطقس في الشتاء لأنها تعتبر مساحة مهملة في هذا الفصل الكل يهرب منها، لكن على الرغم من كل ذلك إلى أن هذه المساحات نلجأ إليها فور حلول الربيع حيث الجلسات الصافية في الهواء النقي والشمس الدافئة، أجواء ننتظرها كل عام بشوق كبير لذا في هذا الموضوع نقدم لك بعض نصائح الخبراء  للحفاظ على هذه المساحات في حالة ممتازة. 

1- خذ بضع دقائق للعناية بالحديقة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

إعداد النباتات الخاصة بك في الحديقة في فصل الشتاء أمر مهم جدًا حتى تجد حصيلة ذلك مع بداية فصل الربيع، النباتات في الفناء الخلفي يمكنها أن تجعل منه مساحة طبيعية وجذابة . 

2- إضاءة إضافية

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden بلكونات وشرفاتإضاءة
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

الإضاءة أمر حيوي لخلق تأثيرات سحرية وجعل المناظر في المساحة أكثر جاذبية، حتى وإن كانت الإضاءة منخفضة فهي تسمح لك بالتمتع بحديقتك ليلًا ونهارًا. 

3- التخلص من الأوراق المتراكمة

Garden Ed Reeve حديقة
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

يجب أن تكنس فناء منزلك أول بأول للتخلص من أوراق الشجر المتساقطة، مرة واحدة أسبوعيًا، حتى تمنع الرطوبة في المساحة وخصوصًا في فصل الخريف.

4 – تغطية التربة بالحصى

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقمواقد وشوايات
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

الحصى مثالي جدًا في حالة هطول الأمطار لأنه يساعد على تصريف  المياه بسرعة . 

5- إنشاء جلسة حميمية

Black Wicker Chair homify حدائقأثاث
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

لا تنسى أن تخصص لك جزء في فناء منزلك لجلسة لطيفة يمكن أن تجلس بها وأنت تقرأ رواية لكاتبك المفضل أو لتناول كوب من الشاي في الهواء الطلق بالطبع ستشعر بالفرق . 

6- رعاية الخشب

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou بلكونة أو شرفة
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

إذا كان في الفناء أجزاء خشبية فالخشب من المواد التي تحتاج لرعاية دائمًا لأنها تتأثر بالعوامل الجوية لذا لابد من تلميعها بالورنيش كل فترة حتى لا تفقد زهوتها . 

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7- اختار الأثاث بدقة

homify حدائقأثاث
homify

homify
homify
homify

لابد أن تختار أثاث الفناء بدقة حتى يلائم الأسلوب العام للفناء، بالإضافة إلى ذلك هناك أشياء يُفضل أن تلحقها بالمساحة حتى يبدو المكان أجمل مثل الشمعدانات، المزهريات، والوسائد، أشياء بسيطة إلا أنها قادرة على تحويل دفة فنائك . 

8- الرهان على الزهور

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

وضع مجموعة من أواني الزهور أمر لن يكلفك شيء إلا أنه سيغير مظهر المساحة سواء كانت شرفة، غرفة، فناء، لا يهم المكان سوى أنها ستغير من مظهره بدرجة كبيرة للأفضل، يمكنك الاحتفاظ بهذه الأواني داخل المنزل في الأيام الباردة وفور حلول الأيام الحارة ضعها في الفناء . 

9- قليل من الخيال

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

لا تبخل على حديقتك في أن تستخدم خيالك لإعطائها لمسة خاصة، يمكن لمجموعة من قطع الأثاث أن تُشكل جلسة لطيفة للاستمتاع بالطقس وستعطي حديقتك لمسة فريدة . 

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