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شقة مصرية فى منتهي الشياكة ستبهرك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 في شقة صغيرة بمنطقة الجيزة يسيطر عليها كلًا من الديكورات الجبسية واللمسات الخشبية فيما تغمرها الألوان المحايدة وعلى رأسها البيج في صمت رهيب، في الوقت الذي تألقت فيه الإكسسوارات والتحف في ترك بصمتها الأخاذة لتزين أرجاء الشقة المختلفة!

المعيشة ووحدة تلفاز ضخمة مفرغة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة تستحوذ على مساحة كبيرة من المنزل.. الألوان المحايدة -وعلى رأسها اللون البيج بدرجاته المختلفة- تسيطر على تصميمها الداخلي بالكامل وكذلك الأثاث والديكورات جميعها ولاسيما الإكسسوارات أيضًا. تتكون الغرفة من كنبتين متعامدتين أمام إحداهما مقعدين بنفس التصميم ونفس الألوان فقط يختلفوا في لون الوسائد التي تزينهم.

أمام المقاعد المختلفة للمعيشة نجد وحدة تلفاز ضخمة بلمسات خشبية تغمر أغلبها أما البقية فهي مفرغة كما نراها في الصورة الواضحة أمامنا، جزء كبير من تلك الوحدة مستغل في وضع التلفاز والذي يعتليه ثلاثة أرفف مربعة الشكل مخصصة للتحف والإكسسوارات، وبالنسبة للجانب الآخر فهو بتصميم غير عادي بعضه مفرغ أيضًا وبعضه الآخر مصمم بفتحات تحوى بقية التحف والإكسسوارات الرفيعة.

جلسة جانبية فقط بكرسيين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جلسة جانبية تقع خلف غرفة المعيشة مباشرة مكونة من مقعدين كلاسيكيين يملأن فراغ تلك البقعة من المنزل تتوسطهما طاولة ونجد أمامهما طاولة أخرى دائرية مكونة من رفين عليها مزهرية تحوى ورود مجففة وبسيطة.

نلمح هنا تصميم السقف المعلق وما يشمله من تجويفات تغلفها الإضاءة الليد من الداخل، يتساقط منه وحدتي إضاءة بأحبال طويلة تمتد على الجدران، فيما نلاحظ ثريا كريستالية تتدلى على الجانب الآخر المخصص للمعيشة.

السفرة معهم في نفس الساحة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالمنطقة المقابلة للجلسة الصغيرة ذات الكرسيين نجد غرفة تناول الطعام مستقلة ومختبئة وحدها خلف وحدة التلفاز التي يمتد منها جدار خشبي يساعد في انفصالها عن بقية المنزل. الساحة بالكامل مذهلة وديكوراتها قمة في الفخامة والأناقة يعمهم التناسق ويزينهم العديد من الإكسسوارات بمختلف أشكالها وأنواعها.  

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غرفة تناول الطعام.. وكأنها جزءًا من مطعم فاخر

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا، صورة عن قرب للسفرة والتي تقع في ساحة صغيرة منفصلة نسبيًاعن بقية المنزل ومجاله الحيوي مكونة من سبعة مقاعد بتصميم عصري مريح ومبطن بنفس ألوان أثاث غرفة المعيشة يتدلى إليها من السقف وحدة إضاءة متعددة اللمبات.  

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