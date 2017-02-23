شقة مصرية فى منتهي الشياكة ستبهرك

جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 في شقة صغيرة بمنطقة الجيزة يسيطر عليها كلًا من الديكورات الجبسية واللمسات الخشبية فيما تغمرها الألوان المحايدة وعلى رأسها البيج في صمت رهيب، في الوقت الذي تألقت فيه الإكسسوارات والتحف في ترك بصمتها الأخاذة لتزين أرجاء الشقة المختلفة!
غرفة المعيشة تستحوذ على مساحة كبيرة من المنزل.. الألوان المحايدة -وعلى رأسها اللون البيج بدرجاته المختلفة- تسيطر على تصميمها الداخلي بالكامل وكذلك الأثاث والديكورات جميعها ولاسيما الإكسسوارات أيضًا. تتكون الغرفة من كنبتين متعامدتين أمام إحداهما مقعدين بنفس التصميم ونفس الألوان فقط يختلفوا في لون الوسائد التي تزينهم.
أمام المقاعد المختلفة للمعيشة نجد وحدة تلفاز ضخمة بلمسات خشبية تغمر أغلبها أما البقية فهي مفرغة كما نراها في الصورة الواضحة أمامنا، جزء كبير من تلك الوحدة مستغل في وضع التلفاز والذي يعتليه ثلاثة أرفف مربعة الشكل مخصصة للتحف والإكسسوارات، وبالنسبة للجانب الآخر فهو بتصميم غير عادي بعضه مفرغ أيضًا وبعضه الآخر مصمم بفتحات تحوى بقية التحف والإكسسوارات الرفيعة.
جلسة جانبية تقع خلف غرفة المعيشة مباشرة مكونة من مقعدين كلاسيكيين يملأن فراغ تلك البقعة من المنزل تتوسطهما طاولة ونجد أمامهما طاولة أخرى دائرية مكونة من رفين عليها مزهرية تحوى ورود مجففة وبسيطة.
نلمح هنا تصميم السقف المعلق وما يشمله من تجويفات تغلفها الإضاءة الليد من الداخل، يتساقط منه وحدتي إضاءة بأحبال طويلة تمتد على الجدران، فيما نلاحظ ثريا كريستالية تتدلى على الجانب الآخر المخصص للمعيشة.
بالمنطقة المقابلة للجلسة الصغيرة ذات الكرسيين نجد غرفة تناول الطعام مستقلة ومختبئة وحدها خلف وحدة التلفاز التي يمتد منها جدار خشبي يساعد في انفصالها عن بقية المنزل. الساحة بالكامل مذهلة وديكوراتها قمة في الفخامة والأناقة يعمهم التناسق ويزينهم العديد من الإكسسوارات بمختلف أشكالها وأنواعها.
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