شقة مصرية فى منتهي الشياكة ستبهرك

غرفة المعيشة تستحوذ على مساحة كبيرة من المنزل.. الألوان المحايدة -وعلى رأسها اللون البيج بدرجاته المختلفة- تسيطر على تصميمها الداخلي بالكامل وكذلك الأثاث والديكورات جميعها ولاسيما الإكسسوارات أيضًا. تتكون الغرفة من كنبتين متعامدتين أمام إحداهما مقعدين بنفس التصميم ونفس الألوان فقط يختلفوا في لون الوسائد التي تزينهم.

أمام المقاعد المختلفة للمعيشة نجد وحدة تلفاز ضخمة بلمسات خشبية تغمر أغلبها أما البقية فهي مفرغة كما نراها في الصورة الواضحة أمامنا، جزء كبير من تلك الوحدة مستغل في وضع التلفاز والذي يعتليه ثلاثة أرفف مربعة الشكل مخصصة للتحف والإكسسوارات، وبالنسبة للجانب الآخر فهو بتصميم غير عادي بعضه مفرغ أيضًا وبعضه الآخر مصمم بفتحات تحوى بقية التحف والإكسسوارات الرفيعة.