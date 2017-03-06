7 خطوات تساعدك في تصميم ديكورغرفة نومك

تعد غرفة النوم من الغرف الرئيسية بالمنزل التي تحتاج منك إلى تخطيط دقيق لتحقق وظيفتها بنجاح، فهي المكان الذي نلجأ إليه يوميًا للتخلص من التوتر وضغوطات الحياة اليومية وتمدنا بالطاقة لاستكمال أدوارنا اليومية في الحياة.
لذلك من المهم جدًا تأثيث الغرفة بطريقة صحيحة من اختيار أثاث مريح وألوان هادئة ومواد مريحة في باقي أدوات الغرفة والإضاءة المناسبة وكذلك ديكور الغرفة لتحقق ذوقك الشخصي المميز!
وفي جولتنا اليوم نعرض لك بعض الأفكار المميزة لديكور غرف النوم قد تساعدك في اختيار ما تفضله بغرفتك.
تتمتع الإضاءة بدور فعال في تغيير حالتك المزاجية لذلك احرص على دراسة وتوفير إضاءة مريحة ومتنوعة للوظائف المختلفة داخل الغرفة وتزيد من تأثير الغرفة الإيجابي.
أما توزيع الإضاءة يعتمد على دورها في الغرفة، فالإضاءة الخلفية تسهل عليك الشعور بالإسترخاء والذهاب إلى النوم سريعًا، الإضاءة الموجهة تساعدك على القراءة بوضوح وتركيز.
واختيار وحدات إضاءة مختلفة ومميزة تعمل كديكور مميز أيضًا للغرفة خاصة عندما تتماشى مع نفس نمط الغرفة.
كذلك السجاد من عناصر الديكور الرئيسية التي تضيف لديكور الغرفة بغض النظر عن وظيفتها الأخرى في تغطية الارضية.
ونلاحظ في ذلك التصميم تماشي ألوان السجادة مع الوسائد وأغطية السرير وكذلك ألوان الجدران
هل يمكنني زراعة نباتات في غرفة النوم؟
يعد ذلك السؤال من أكثر الأسئلة التي تُرسل إلينا بسبب انتشار أسطورة خطورة وجود نباتات في غرف النوم، نعلم أن النبات يمتص الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون ولكن امتصاص ثاني أكسيد الكربون يعد جزء آخر في دورة النباتات في أوقات أخرى خلال اليوم، ولكي تتجنب امتصاص الأكسجين خلال النوم احرص علي وجود إضاءة في الغرفة فلا تظلمها تمامًا.
أخيرًا، تذكر أن وجود نباتات في غرفة النوم يحسن من الحالة المزاجية.
احرص على اختيار لون مناسب لغرف النوم يساعد على الاسترخاء والشعور بالدفء والهدوء، تجنب اختيار اللون الأحمر لتأثيره النشط وذلك عكس ما نرغب به عندما نلجأ لغرف النوم.
فيفضل استخدام درجات اللون البني والأزرق والأخضر لتأثيرها المريح على الذهن وتجنب استخدام درجات داكنة من الألوان.
إن كنت ممن يستخدمون غرف النوم لوظائف مختلفة، فبالتأكيد تحتاج لوجود وحدات تخزين بشكل أنيق داخل الغرفة ترتب فيها أدواتك وكتبك بنظام مميز .
ولكي تحرص على تصميم ديكور منظم بدون زحام في الغرفة يمكنك الاستفادة من المساحات الخالية بالغرفة أعلى السرير وزوايا الغرفة فقط تجنب الأثاث الكبير واحرص على تصميم معظم الوحدات بدون أبواب كي لا تشغل مساحة زائدة.
في أحيان كثير لا تحتاج سوى تغيير في ألوان الغرفة كي تجدد من ديكورها ومن تأثير الجو العام بها، وعندما تقرر ذلك عليك بتغيير لون الستائر والأغطية.
نختم جولتنا بترشيح الخشب من الخامات العصرية الشائعة والتي تتميز بالأناقة والطبيعية وتأثير الدفء الذي يملأه بالغرفة وكذلك يتيح لك حرية اختيار ألوان وموديلات الأثاث.
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