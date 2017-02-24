منزل مودرن عائلي ذو تصميم داخلي وخارجي عصري

جولتنا اليوم في منزل برازيلي على الطراز المودرن يمزج البساطة بكلاً من الفخامة والأناقة. هذا المنزل من تصميم استوديو Martins Arquitetura E Interiores الابداعي. وما يميز هذا البيت أن طابعه يبدأ من المساحة الخارجية للفناء، الواجهة الخارجية بالإضافة للتصميم الداخلي للغرف، فتم مراعاة كل التفاصيل لنحصل على منزل ذو شخصية وأناقة متناهية.
فإذا كنت في حاجة لتصاميم مودرن لتلهمك لتصميم منزل العائلة إليك هذه الجولة في أرجاء هذا المنزل الرحب.
تصرخ هذه الواجهة بالأناقة والفخامة على الطراز المودرن، فخطوط التصميم واضحة ومستقيمة، كما تم المزج بين عدد من الخامات التي خلقت تباين في الملمس والألوان، بين الخرسانة المطلية باللون الأبيض، للخشب والحجارة وأخيراً الزجاج.
لا يمكننا أن ننكر دور الفناء القوي في إرساء ملامح الطراز المودرن والذي تكرر فيه التباين في الخامات، الألوان والحفاظ على التصميم ذو الخطوط المستقيمة.
عند انتقالنا للمساحة الداخلية، فأول ما تقع عليه أعينا هو فراغ المعيشة المتميز في تصميمه. فتم إختيار ألوان محيادة في الأثاث ليغلب عليه اللون البيج والخشب البني في انسجام رائع بتصميم لا يتكرر كثيراً.
تم وضع لمسات نهائية جميلة على الفراغ بواسطة السجادة التي تمزج بين اللونين الأساسين في باليتة الألوان، الطاولات، اللوحات الفنية المستخدمةة على الحائط وأصص النباتات التي تضيف حيوية على الفراغ.
بجوار غرفة المعيشة نجد غرفة السفرة والتي تأخذ طابع مودرن ولكن باستخدام تصميم أنيق وخامات فخمة. فنلاحظ أيضاً تكرار الباليتة اللونية في هذا التصميم بداية من الكراسي إلى السجادة الأنيقة، أما الطاولة فقد أخذ سطحها خامة الزجاج لبعض التنوع والتباين في التصميم.
تم عمل ركن للبار بتصميم بديع من الموزايك الأنيق مع لمسات إضاءة رائعة، مع مساحة خدمة خلفيه، لتكون مساحة رائعة لإستقبال الضيوف بشكل أقل رسمية من غرفة السفرة.
كما نلاحظ حتى الآن فباليتة الألوان موحدة حول هذا المنزل، وقد وقع الإختيار على اللون البني الداكن ليكون بطل المطبخ الأنيق، سواء في الخزانات أو الجرانيت المستخدم أو الزجاج المغلف للخزانات. المطبخ متسع للكثير من المساحة التخزينية كما يتيح حرية الحركة وإعداد الطعام بشكل مريح وعملي.
هذا الحمام الأنيق والذي حافظ على نفس باليتة الألوان المكررة حول المنزل تم تصميمه بشكل أنيق ومتباين. فتم عمل مساحة كبيرة للدوش بالإضافة لمراعاة تخصيص مساحة للخزانات تحت وفوق الحوض.
دعونا نلقي نظرة على أحد غرف النوم والتي تأخذ طرازاً مودرن أنيق ومتألق بألوان ديعة ونقوشات شبابية ومعبرة عن شخصية صاحب الغرفة. فلم تكتفي المصممه بعمل ورق حائط أنيق بل كررت باليتة الألوان في مفروشات السرير بنقشة مشابهه، مع وضع لمسات نهائية بألوان صريحة لخلق توازن. الغرفة ليست أنيقة فحسب بل أن فيها كل ما يحتاجه مستخدمها من مساحة للنوم، التخزين والاستذكار.