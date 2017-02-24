منزل مودرن عائلي ذو تصميم داخلي وخارجي عصري

جولتنا اليوم في منزل برازيلي على الطراز المودرن يمزج البساطة بكلاً من الفخامة والأناقة. هذا المنزل من تصميم استوديو Martins Arquitetura E Interiores الابداعي. وما يميز هذا البيت أن طابعه يبدأ من المساحة الخارجية للفناء، الواجهة الخارجية بالإضافة للتصميم الداخلي للغرف، فتم مراعاة كل التفاصيل لنحصل على منزل ذو شخصية وأناقة متناهية.

فإذا كنت في حاجة لتصاميم مودرن لتلهمك لتصميم منزل العائلة إليك هذه الجولة في أرجاء هذا المنزل الرحب.