الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل مودرن عائلي ذو تصميم داخلي وخارجي عصري

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في منزل برازيلي على الطراز المودرن يمزج البساطة بكلاً من الفخامة والأناقة. هذا المنزل من تصميم استوديو Martins Arquitetura E Interiores  الابداعي. وما يميز هذا البيت أن طابعه يبدأ من المساحة الخارجية للفناء، الواجهة الخارجية بالإضافة للتصميم الداخلي للغرف، فتم مراعاة كل التفاصيل لنحصل على منزل ذو شخصية وأناقة متناهية.

فإذا كنت في حاجة لتصاميم مودرن لتلهمك لتصميم منزل العائلة إليك هذه الجولة في أرجاء هذا المنزل الرحب.

​واجهة معاصرة

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores منازل
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

تصرخ هذه الواجهة بالأناقة والفخامة على الطراز المودرن، فخطوط التصميم واضحة ومستقيمة، كما تم المزج بين عدد من الخامات التي خلقت تباين في الملمس والألوان، بين الخرسانة المطلية باللون الأبيض، للخشب والحجارة وأخيراً الزجاج. 

لا يمكننا أن ننكر دور الفناء القوي في إرساء ملامح الطراز المودرن والذي تكرر فيه التباين في الخامات، الألوان والحفاظ على التصميم ذو الخطوط المستقيمة.

​تصميم فني لغرفة المعيشة

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

عند انتقالنا للمساحة الداخلية، فأول ما تقع عليه أعينا هو فراغ المعيشة المتميز في تصميمه. فتم إختيار ألوان محيادة في الأثاث ليغلب عليه اللون البيج  والخشب البني في انسجام رائع بتصميم لا يتكرر كثيراً.

تم وضع لمسات نهائية جميلة على الفراغ بواسطة السجادة التي تمزج بين اللونين الأساسين في باليتة الألوان، الطاولات، اللوحات الفنية المستخدمةة على الحائط وأصص النباتات التي تضيف حيوية على الفراغ.

​غرفة سفرة فخمة

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

بجوار غرفة المعيشة نجد غرفة السفرة والتي تأخذ طابع مودرن ولكن باستخدام تصميم أنيق وخامات فخمة. فنلاحظ أيضاً تكرار الباليتة اللونية في هذا التصميم بداية من الكراسي إلى السجادة الأنيقة، أما الطاولة فقد أخذ سطحها خامة الزجاج لبعض التنوع والتباين في التصميم.

​بار مفتوح

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

تم عمل ركن للبار بتصميم بديع من الموزايك الأنيق مع لمسات إضاءة رائعة، مع مساحة خدمة خلفيه، لتكون مساحة رائعة لإستقبال الضيوف بشكل أقل رسمية من غرفة السفرة.

​مطبخ مفتوح

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores مطبخ
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

كما نلاحظ حتى الآن فباليتة الألوان موحدة حول هذا المنزل، وقد وقع الإختيار على اللون البني الداكن ليكون بطل المطبخ الأنيق، سواء في الخزانات أو الجرانيت المستخدم أو الزجاج المغلف للخزانات. المطبخ متسع للكثير من المساحة التخزينية كما يتيح حرية الحركة وإعداد الطعام بشكل مريح وعملي.

​حمام منتعش

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores حمام
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

هذا الحمام الأنيق والذي حافظ على نفس باليتة الألوان المكررة حول المنزل تم تصميمه بشكل أنيق ومتباين. فتم عمل مساحة كبيرة للدوش بالإضافة لمراعاة تخصيص مساحة للخزانات تحت وفوق الحوض.

​غرفة نوم جميلة وشبابية

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

دعونا نلقي نظرة على أحد غرف النوم والتي تأخذ طرازاً مودرن أنيق ومتألق بألوان ديعة ونقوشات شبابية ومعبرة عن شخصية صاحب الغرفة. فلم تكتفي المصممه بعمل ورق حائط أنيق بل كررت باليتة الألوان في مفروشات السرير بنقشة مشابهه، مع وضع لمسات نهائية بألوان صريحة لخلق توازن. الغرفة ليست أنيقة فحسب بل أن فيها كل ما يحتاجه مستخدمها من مساحة للنوم، التخزين والاستذكار.

شقة مودرن ذات تصميم حيوي وأنيق
ما رأيك في هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً