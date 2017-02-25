شقة صغيرة ستبهرك أناقتها

هذا المقال سوف يأخذك في جولة داخل شقة صغيرة في موسكو ولكنها مُصممة بطريقة رائعة وألوان جميلة وتفاصيل راقية، تحتفظ بحداثتها رغم اللمسات الكلاسكية بها، وبالرغم من صغر مساحتها وغرفها إلا إنها مُنظمة ومُرتبة بطريقة رائعة، وديكوراتها جميلة سوف تبهرك تفاصيلها، بالإضافة إلى التنوع في الخامات المستخدمة بها من باركيه وسيراميك ورخام، لتبدو أنيقة وبسيطة فأنظر إليها الاّن..