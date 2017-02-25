شقة صغيرة ستبهرك أناقتها

هذا المقال سوف يأخذك في جولة داخل شقة صغيرة في موسكو ولكنها مُصممة بطريقة رائعة وألوان جميلة وتفاصيل راقية، تحتفظ بحداثتها رغم اللمسات الكلاسكية بها، وبالرغم من صغر مساحتها وغرفها إلا إنها مُنظمة ومُرتبة بطريقة رائعة، وديكوراتها جميلة سوف تبهرك تفاصيلها، بالإضافة إلى التنوع في الخامات المستخدمة بها من باركيه وسيراميك ورخام، لتبدو أنيقة وبسيطة فأنظر إليها الاّن..
يبدأ المدخل بألونٍ فاتحة ومُشرقة، على مقربة من غرفة المعيشة، فلا يبدو ممر المدخل طويل، بالرغم من ذلك فقط تزين السقف الخرساني بوحدتي إضاءة نحاسيتين، تأخذ لمسة كلاسكية في تصميمها، أما الباب نفسه فهو خشبي بسيط مطلي باللون الأبيض، وجدران الممر باللون البيج الفاتح والأرضية من الرخام.
بدأت غرفة المعيشة بأبواب جميلة من الأرابيسك الكلاسيكي الأنيق، حيث إنها خشبية مفرغة ومطلية باللون الأبيض، تُظهر ما خلفها من تفاصيل، لكنها تبدو قطعة ديكورية مميزة للغرفة وتُعطي لمسة اختلاف.
أرضية من الباركيه البُني الجميل تُعطي لمسة أناقة رائعة للغرفة، والألوان هادئة يقطع هدوئها اللون الأزرق القاتم في الستائر القماشية الجميلة على جانبي النافذة، ويتكرر أيضًا في وسائد الأريكة.
استخدام قطع مُحددة من الأثاث لتجنب الإزدحام والفوضى، وسجادة من الفرو الطبيعي على الأرضية لإعطاء ملمس ناعم ودافىء تحت القديمين، وقطعة ديكور أنيقة على شكل اّلة موسيقية جميلة.
لا ننسى لمسات الزهور الجميلة بجانب الأريكة على منضدة صغيرة مستديرة بأرجل معدنية ذهبية وخلفها المرايا الجميلة التي تُعطي لمسة ساحرة للغرفة ومزيد من الاتساع.
ثلاث قطع ديكورية أنيقة من المرايا لتزيين الحائط، وطاولة مستديرة ومميزة بإطار معدني جميل وسطح زجاجي شفاف لحمل الحلوى والزهور، بالإضافة إلى إنها تبدو كتحفة صغيرة في جانب الغرفة.
مدخل المطبخ يشبه تمامًا مدخل غرفة المعيشة بأبواب تغلق على بعضها من الخشب الأرابيسك ومطلية باللون الأبيض، تقع أمام غرفة المعيشة مباشرة، ولكن أرضيتها رخامية لتتحمل الأعمال في المطبخ أكثر.
أثاث المطبخ باللون الأبيض الناصع لإشراقة أكثر ووضوح، بالرغم من ذلك يفصل جزئي المطبخ في الواجهة الرخام الأسود لتزيين الحائط، وقد تم تقسيم المطبخ لثلاثة أجزاء يظهر هنا الجزء الأول بوضوح يحتوي على طاولة عريضة بأربعة دواليب، وثمانية اّخرين بالجدار معلقين حتى السقف، من الخشب ومطليين باللون الأبيض.
الجزء الثاني في يمين المطبخ يأتي بار صغير أسفل النافذة من طاولة رخامية بسيطة، وأمامه كرسيين من الخشب بمقاعد قماشية لجلسة طعام صغيرة فالمطبخ، وربما تناول وجبة الفطور سريعًا فالصباح..
على يسار المطبخ تأتي مجموعة أخرى من الدواليب لتيبدو الوحدات التخزينية وفيرة في هذا المطبخ، مما يسمح بتخزين كافة الأغراض وتجنب الفوضى وانتشار الأشياء بالخارج، وبالمنتصف يوجد موقد صغير متداخل بطريقة جميلة مع الدواليب الخشبية المطلية باللون الأبيض أيضًا.
تزيين الممر بمراّة كبيرة على الحائط يُعطي شعور بالاتساع والبراح وزيادة حجم المكان، بالإضافة إلى أن المرايا لمسة ديكورية أنيقة ومميزة تُعطي طابع مميز ولمسة ساحرة لمنزلك، مع وحدة الإضاءة البلورية التي تتدلى من السقف الخرساني.
طاولة صغيرة من مرصعة بالمرايا تبدو أنيقة ومميزة وجميلة في الممر، يعلوها بعض من الزهور والتحف والصور الفتوغرافية البسيطة.
الألوان الهادئة هي الغالبة على غرفة النوم، بحيث تبدو هادئة وجميلة ومُريحة للأعصاب، فالجدران خرسانية باللون المشمشي الفاتح، مع تداخل بسيط لـ اللون الأبيض، ويظهر هنا
كومدينو صغير وبسيط بأدراج تخزينية صغيرة، مع تبلوهات جميلة لتزيين الجدار.
الجانب الثاني من السرير يوجد فيه نفس
الكومدينو ولكنه يحمل باقة من الزهور الجميلة لتزيين الغرفة، مع مكتبة كبيرة تحتوي على العديد من الأرفف لحمل الكتب والتحف، فتبدو فكرة رائعة لاستغلال المساحة بالغرفة.
أما السرير بظهر مُبطن بالقماش البيج لجلسة مُريحة، مع إطار بنقوش كلاسكية جميلة، ومفروشات أنيقة وهادئة، ووحدتي إضاءة على الجانبين باللون الأبيض.
باب الحمام خشبي باللون الأبيض، أما الحمام نفسه فمطلي بألوان فاتحة، ويحتوي على حوض للوجه بطاولة تحمل الأدراج والدواليب التخزينية البسيطة، ومطلية باللون الأبيض.
وتعلو الطاولة مراّة كبيرة وجميلة، تزيد مساحة المكان، فلا غنى عن المراّة بالحمام، كما تتألق مع وحدتي إضاءة على جانبيها، وتعكس الضوء على بقية الأجزاء الأخرى.
فصل منطقة الدش بباب زجاجي جميل، وصُممت جدرانها بالسيراميك الصغير على نظام الفسيفساء، وتحتوي على دُش معدني كبير معلق على الجدار.
لا بأس بوجود بانيو صغير للحصول على جلسة استحمام مليئة بالراحة والاسترخاء، وهنا نجد البانيو أبيض سيراميكي وتصميمه بسيط.
أيضًا المرحاض سيراميكي أبيض وبسيط في جزء بمفرده، وتوجد وحدتي تخزيين معلقتين بالجدار لتوفير مساحة تخزينية أخرى بالحمام.
استخدام مراّة بنقوش تُشبه الأرابيسك للمسة كلاسكية أنيقة بالحمام تُشبه اللمسات التي كانت على أخشاب أبواب الشقة بالخارج.
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