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شقة صغيرة ستبهرك أناقتها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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هذا المقال سوف يأخذك في جولة داخل شقة صغيرة في موسكو ولكنها مُصممة بطريقة رائعة وألوان جميلة وتفاصيل راقية، تحتفظ بحداثتها رغم اللمسات الكلاسكية بها، وبالرغم من صغر مساحتها وغرفها إلا إنها مُنظمة ومُرتبة بطريقة رائعة، وديكوراتها جميلة سوف تبهرك تفاصيلها، بالإضافة إلى التنوع في الخامات المستخدمة بها من باركيه وسيراميك ورخام، لتبدو أنيقة وبسيطة فأنظر إليها الاّن..

المدخل..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يبدأ المدخل بألونٍ فاتحة ومُشرقة، على مقربة من غرفة المعيشة، فلا يبدو ممر المدخل طويل، بالرغم من ذلك فقط تزين السقف الخرساني بوحدتي إضاءة نحاسيتين، تأخذ لمسة كلاسكية في تصميمها، أما الباب نفسه فهو خشبي بسيط مطلي باللون الأبيض، وجدران الممر باللون البيج الفاتح والأرضية من الرخام.

غرفة المعيشة..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بدأت غرفة المعيشة بأبواب جميلة من الأرابيسك الكلاسيكي الأنيق، حيث إنها خشبية مفرغة ومطلية باللون الأبيض، تُظهر ما خلفها من تفاصيل، لكنها تبدو قطعة ديكورية مميزة للغرفة وتُعطي لمسة اختلاف.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أرضية من الباركيه البُني الجميل تُعطي لمسة أناقة رائعة للغرفة، والألوان هادئة يقطع هدوئها اللون الأزرق القاتم في الستائر القماشية الجميلة على جانبي النافذة، ويتكرر أيضًا في وسائد الأريكة.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدام قطع مُحددة من الأثاث لتجنب الإزدحام والفوضى، وسجادة من الفرو الطبيعي على الأرضية لإعطاء ملمس ناعم ودافىء تحت القديمين، وقطعة ديكور أنيقة على شكل اّلة موسيقية جميلة.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لا ننسى لمسات الزهور الجميلة بجانب الأريكة على منضدة صغيرة مستديرة بأرجل معدنية ذهبية وخلفها المرايا الجميلة التي تُعطي لمسة ساحرة للغرفة ومزيد من الاتساع.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ثلاث قطع ديكورية أنيقة من المرايا لتزيين الحائط، وطاولة مستديرة ومميزة بإطار معدني جميل وسطح زجاجي شفاف لحمل الحلوى والزهور، بالإضافة إلى إنها تبدو كتحفة صغيرة في جانب الغرفة.

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المطبخ..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

مدخل المطبخ يشبه تمامًا مدخل غرفة المعيشة بأبواب تغلق على بعضها من الخشب الأرابيسك ومطلية باللون الأبيض، تقع أمام غرفة المعيشة مباشرة، ولكن أرضيتها رخامية لتتحمل الأعمال في المطبخ أكثر.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أثاث المطبخ باللون الأبيض الناصع لإشراقة أكثر ووضوح، بالرغم من ذلك يفصل جزئي المطبخ في الواجهة الرخام الأسود لتزيين الحائط، وقد تم تقسيم المطبخ لثلاثة أجزاء يظهر هنا الجزء الأول بوضوح يحتوي على طاولة عريضة بأربعة دواليب، وثمانية اّخرين بالجدار معلقين حتى السقف، من الخشب ومطليين باللون الأبيض.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجزء الثاني في يمين المطبخ يأتي بار صغير أسفل النافذة من طاولة رخامية بسيطة، وأمامه كرسيين من الخشب بمقاعد قماشية لجلسة طعام صغيرة فالمطبخ، وربما تناول وجبة الفطور سريعًا فالصباح..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

على يسار المطبخ تأتي مجموعة أخرى من الدواليب لتيبدو الوحدات التخزينية وفيرة في هذا المطبخ، مما يسمح بتخزين كافة الأغراض وتجنب الفوضى وانتشار الأشياء بالخارج، وبالمنتصف يوجد موقد صغير متداخل بطريقة جميلة مع الدواليب الخشبية المطلية باللون الأبيض أيضًا.

ممر داخلي إلى غرفة النوم..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تزيين الممر بمراّة كبيرة على الحائط يُعطي شعور بالاتساع والبراح وزيادة حجم المكان، بالإضافة إلى أن المرايا لمسة ديكورية أنيقة ومميزة تُعطي طابع مميز ولمسة ساحرة لمنزلك، مع وحدة الإضاءة البلورية التي تتدلى من السقف الخرساني.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

طاولة صغيرة من مرصعة بالمرايا تبدو أنيقة ومميزة وجميلة في الممر، يعلوها بعض من الزهور والتحف والصور الفتوغرافية البسيطة.

غرفة النوم..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الألوان الهادئة هي الغالبة على غرفة النوم، بحيث تبدو هادئة وجميلة ومُريحة للأعصاب، فالجدران خرسانية باللون المشمشي الفاتح، مع تداخل بسيط لـ اللون الأبيض، ويظهر هنا كومدينو صغير وبسيط بأدراج تخزينية صغيرة، مع تبلوهات جميلة لتزيين الجدار.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجانب الثاني من السرير يوجد فيه نفس الكومدينو ولكنه يحمل باقة من الزهور الجميلة لتزيين الغرفة، مع مكتبة كبيرة تحتوي على العديد من الأرفف لحمل الكتب والتحف، فتبدو فكرة رائعة لاستغلال المساحة بالغرفة.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أما السرير بظهر مُبطن بالقماش البيج لجلسة مُريحة، مع إطار بنقوش كلاسكية جميلة، ومفروشات أنيقة وهادئة، ووحدتي إضاءة على الجانبين باللون الأبيض.

الحمام..

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

باب الحمام خشبي باللون الأبيض، أما الحمام نفسه فمطلي بألوان فاتحة، ويحتوي على حوض للوجه بطاولة تحمل الأدراج والدواليب التخزينية البسيطة، ومطلية باللون الأبيض. 

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

وتعلو الطاولة مراّة كبيرة وجميلة، تزيد مساحة المكان، فلا غنى عن المراّة بالحمام، كما تتألق مع وحدتي إضاءة على جانبيها، وتعكس الضوء على بقية الأجزاء الأخرى.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

فصل منطقة الدش بباب زجاجي جميل، وصُممت جدرانها بالسيراميك الصغير على نظام الفسيفساء، وتحتوي على دُش معدني كبير معلق على الجدار.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لا بأس بوجود بانيو صغير للحصول على جلسة استحمام مليئة بالراحة والاسترخاء، وهنا نجد البانيو أبيض سيراميكي وتصميمه بسيط.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

أيضًا المرحاض سيراميكي أبيض وبسيط في جزء بمفرده، وتوجد وحدتي تخزيين معلقتين بالجدار لتوفير مساحة تخزينية أخرى بالحمام.

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدام مراّة بنقوش تُشبه الأرابيسك للمسة كلاسكية أنيقة بالحمام تُشبه اللمسات التي كانت على أخشاب أبواب الشقة بالخارج.

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