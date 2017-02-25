للألوان سحرها الخاص، فلا يمكنك تخيل أي شيء في الحياة من حولك بدون ألوان، ولأن بيتك يستحق الاهتمام، فإن الوانه يجب أن تكون مُختاره بعناية ودقة، كي تحصل على هدوء وأناقة وتناغم في التفاصيل يبعث لك راحة أعصاب ويُبهر ضيوفك، فإن اختيار ألوان المنزل من جدران وأثاث وأرضية يجب أن يكون في تناسق تام ومناسب لمساحة المكان وتقسيمه، ولأن هوميفاي يهتم بكل تفاصيل الديكور الجديدة لمنزلك، فإن هذا المقال يخبرك كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك.