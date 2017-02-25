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كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Projecto - Salas, Balcão e Entrada, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة Turquoise
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للألوان سحرها الخاص، فلا يمكنك تخيل أي شيء في الحياة من حولك بدون ألوان، ولأن بيتك يستحق الاهتمام، فإن الوانه يجب أن تكون مُختاره بعناية ودقة، كي تحصل على هدوء وأناقة وتناغم في التفاصيل يبعث لك راحة أعصاب ويُبهر ضيوفك، فإن اختيار ألوان المنزل من جدران وأثاث وأرضية يجب أن يكون في تناسق تام ومناسب لمساحة المكان وتقسيمه، ولأن هوميفاي يهتم بكل تفاصيل الديكور الجديدة لمنزلك، فإن هذا المقال يخبرك كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك.

1. إشراقة وجمال

The way of living (2 этаж и мансарда), Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

مجموعة من الألوان الجميلة المُشرقة التي تُعطي إطلالة رائعة للغرفة، حيث يبدو الأساس في الغرفة هو اللون الأبيض الناصع على الجدران، واستخدام أثاث ملون يتكون من أريكة باللون الخوخي الذي يتكرر في أجزاء مختلفة للغرفة، مع لوحة رائعة من الألوان المختلفة على الجدار كديكور بسيط ومميز باللون الأخضر والخوخي والأصفر.

2. سحر الأحمر

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هذه الغرفة تُلهمك الفكرة لتصميم بألوان هادئة وبسيطة مع لمسة جريئة تصنع اختلافًا ملحوظًا في المكان، الأريكة الفيراني والذي يتناسب مع الأرضية الباركيه الرمادية، وسجادة فاتحة للحد من قتامة التفاصيل، مع اللمسة الحمراء التي تصنع حيوية للمكان وتتمثل في وحدة الإضاءة الجانبية واللوحة الصغيرة على الجدار.

3. الأزرق..

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يعد اللون الأزرق من الألوان المُهدئة للأعصاب والتي تصنع أجواء هادئة ورومانسية أيضًا، وقد تداخل الأزرق مع الأبيض لتصميم الجدران في هذا التصميم، بجانب إنه مناسب تمامًا للأماكن الواسعة حتى لا يبدو المكان قاتم، وقد استخدم أثاث بسيط لأريكة باللون الرمادي تحمل وسائد ملونة لصنع لمسة أكثر حيوية بالمكان، مع سحادة فاتحة على أرضية باركية غامق.

4. طعم الطبيعة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

هذه الباليتة من الألوان لمُحبي الأجواء الطبيعية وسحرها، حيث يتناغم اللون الأخضر مع اللون البُني في تصميم جميل قد تود اقتناء مثله، الأريكة والستائر والسقف باللون الأخضر، والأرضية باركيه خشبي باللون البُني، مع منضدة وطاولة تلفزيون باللون البُني أيضًا، بالإضافة إلى سجادة جميلة من صنع الطبيعة من جلود الحيوانات فكان لها لمستها المميزة بالغرفة.

5. أناقة التركواز

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

لأناقة أكثر يمكنك الاعتماد على التركواز لصناعة فارق ملحوظ في منزلك، ويبدو أفضل حينما يتداخل مع البُني والأبيض، كما في هذا التصميم الذي استخدم ستائر من التركواز والبُني معًا، وتكرر مرة أخرى في السقف مع الأبيض، واستخدم لهذه الألوان أثاث من أريكة بسيطة باللون الأبيض تحمل وسائد ملونة، وأرضية باركيه فاتحة.

6. اللمسات الخشبية

apartment with a splendid view on Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ينتشر في هذا التصميم اللمسات الخشبية لتوضح لك كأهميتها في إعطاء أناقة لمنزلك، حيث تظهر هنا في الأرضية الباركية الجميلة، ومنضدة الغرفة ومكتبة كبيرة على الجدار، تحتوي على عدد كبير من الأرفف التخزينية وتبدو قطعة ديكور مميزة في الغرفة، ويناسب كل هذه الأخشاب أريكة بلونٍ فاتح وسجادة بيضاء لتُبرز التفاصيل وتحد من قتامة المكان.

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7. الألوان الحيادية

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تبدو الألوان الحيادية هي الحل الأمثل لتصميم الغرف الصغيرة، فتُعطيها حجم ومساحة أكبر، فهي مناسبة لتصميم غرفة عائلية هادئة وحميمية وبسيطة، وإليك نموذج يستخدم أريكة بيضاء وسجادة بيضاء، مع دهانات بيج وأرضية باركيه.

8. الرمادي والأرجواني

квартира для молодой семьи, AG design AG design غرفة المعيشة Beige
AG design

AG design
AG design
AG design

هذه الباليتة الأنيقة لـ اللون الرمادي مع الأرجواني الجميل في تصميم بسيط يجمعهم مع الأرضية الباركيه الجميلة، حيث يظهر الأرجواني في الستائر ووحدة الإضاءة الجانبية، مع الرمادي في الأثاث البسيط والسجادة الفرو الصغيرة.. على أرضية باركيه ومع مكتبة خشبية جميلة.

9. دفء وتناغم

Projecto - Salas, Balcão e Entrada, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة Turquoise
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

يُعطي اللون البيج دفء وأناقة وتناغم جميل للتصميم في منزلك، فيمكنك أن تُدخل معه أحد الألوان القوية كالأزرق أو الفيروزي أو التركواز، وهذا التصميم استخدم التركواز لإعطاء لمسة جمالية مع اللون البيج، بحيث ظهر اللون البيج على إنه الغالب في الغرفة، الجدران والستائر والأساس باللون البيج، والأرضية تحمل سجادة تركواز مع ظهوره مرة اخرى في لمسات مختلفة بالغرفة.

10. أناقة ونعومة

Yellow on grey, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

استخدام درجات اللون الواحد تُعطي تناغم ونعومة رائعة للغرفة، هكذا نقدم لك باليتة الألوان هذه التي تحمل درجات اللون الأرجواني في الجدران، مع الأرضية الباركيه الفاتحة، واستخدام أثاث من لونين أريكة سوداء، وكرسي أبيض، ليبدو التصميم متناغم وجميل.

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