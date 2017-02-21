منزل أنيق يتمتع بالبساطة الجذابة

غرفة المعيشة جاءت بتفاصيل هادئة جدا وبسيطة للغاية، حيث تكونت من أريكة على حرف L باللون البيج ومجموعة من الوسادات مختلفة الحجم وبدرجات متفرقة من نفس لون الأريكة، تميز المنزل بإشراقته وروعة إضاءته، حيث حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة، وفضل ألا يضيف ستائر حتى لا يمنع أشعة الشمس أن تنتشر في كل أركان المنزل، وخاصة أن ثقافة المجتمع هناك مختلفا تماما، والخصوصية لا تمثل أحيانا عقبة ..