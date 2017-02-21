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منزل أنيق يتمتع بالبساطة الجذابة

آية منير آية منير
Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB غرفة السفرة
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ونسافر معاَ اليوم إلى ألمانيا، لنتأمل تفاصيل منزل أنيق جدا بلمسات من الخشب، نموذج رائع من تصميم SNAP ARCHITEKTEN وعلى الطراز الحديث نجح في إبراز جمال وأناقة وبعناصر قليلة وتفاصيل دقيقة، هوميفاي ستأخذك اليوم في جولة سريعة بين أركان هذا المنزل، والذي سيلهمك بالتأكيد في تصميم منزلك وخاصة إن كنت من محبي الخشب وأناقته..

عنوان المنزل هو مدخله..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB غرفة المعيشة
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

المدخل الرئيسي للمنزل هو عنوانه والجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك، وفي أول إطلالة للمنزل معا، نجد تصميم مدخل بسيط جدا مع ركن خاص مكون فقط من مقعد رائع من الجلد الطبيعي ذو اللون الأسود مع مقعد صغير من الخشب والجلد أيضا، ولمسة من الطبيعة مع وحدة من نبات ظل رائع ومجموعة أخشاب خاصة لتزيين المنزل، الأرضية ستلفت نظرك رغم بساطتها وملمسها الناعم..

غرفة معيشة دافئة..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB غرفة المعيشة
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

غرفة المعيشة جاءت بتفاصيل هادئة جدا وبسيطة للغاية، حيث تكونت من أريكة على حرف L  باللون البيج ومجموعة من الوسادات مختلفة الحجم وبدرجات متفرقة من نفس لون الأريكة، تميز المنزل بإشراقته وروعة إضاءته، حيث حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة، وفضل ألا يضيف ستائر حتى لا يمنع أشعة الشمس أن تنتشر في كل أركان المنزل، وخاصة أن ثقافة المجتمع هناك مختلفا تماما، والخصوصية لا تمثل أحيانا عقبة ..

غرفة طعام لها إطلالة على المطبخ..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB غرفة السفرة
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

وبنظرة أشمل من جهة أخرى، نجد أن المصمم حافظ على الفراغ مفتوح ويجمع ما بين المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة معا، واختيار الخشب كبطل للمشهد حيث صُممت الطاولة من الخشب وأضيفت قطعة ديكورية من الخشب أيضا، ولكن اختلف ذلك في تصميم المطبخ..

مطبخ مفتوح..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB مطبخ
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

المطبخ المفتوح اختيار جرئ ولكنه هو الحل الأمثل للفراغات الصغيرة، وقام المصمم بتغيير الألوان المستخدمة من حيث الخشب إلى اللون الأبيض ليشعرك بأنه فراغ مستقل ولكنه احتفظ بدرجة البيج الأنيق في سطح العمل على هيئة رخام غير لامع بنفس اللون..

حمام أنيق..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB حمام
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

الحمام هو من أهم الفراغات في المنزل، على عكس ما يعتقد الكثير منا، حيث كلما كان أوسع وأكثر تنظيما، كلما كانت الحياة في هذا المنزل أكثر رفاهية، بألوان محايدة مع الخشب جاء تصميم الحمام رائع ومميز وبإضاءة مميزة تألق الفراغ وزاد روعة وجمال..

وحدة متكاملة ..

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB حمام
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

ومن جهة أخرى أكثر إيضاحا، نتأمل وحدة التخزين أسفل أوحواض غسيل الأيدي مع المرايا الكبيرة والمضاءة بعناية، مع لمسة باللون الخضر على هيئة وحدات صغيرة مميزة ..

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