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15 فكرة متميزة لإضاءة منزلك

آية منير آية منير
Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
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إضاءة منازلنا مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، ومفاتح سحري لنجاح تصميماتنا، وكل فراغ له طريقة إضاءته السليمة والتى تناسبه ووتصلح للأنشطة التى تُمارس بداخله، هوميفاي اليوم ستقدم لك 15  فكرة متميزة لإضاءة منزلك بشكل رائع، وعلاج أخطاء التصميم وإبراز جماله وإضافة مساحة بصرية للفراغات الصغيرة..

1. وحدات متتالية..

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

حل بسيط للغاية لتزييين غرفة الطعام، وغير مكلف وسهل تنفيذه بنفسك، حيث إضافة مجموعة من المصابيح المتطابقة وبشكل متكرر ومنتظم، وكما اختار المصمم هنا مصابيح ينطلق من خلالها الضوء من عدة اتجاهات لينعكس على جدار حجري لتلفت الانتباه..

2. جدار حجري..

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS جدران
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

يمكنك استخدام واحدة الإضاءة لابراز ركن معين في منزلك، فمثلا جداري حجري أو دهان مختلف، حتى تجذب الانتباه له ..

3. من أعلى وأسفل معا..

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño جدران حجر Amber/Gold
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هذه الفكرة في الأغلب تُستخدم في الممرات والأروقة وعند السلالم الداخلية، حيث يُضاء الجدار المجاور للممر من أعلى وأسفل معا لنترك انعكاس رائع ومميز..

4. واجهة إعلانية..

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

للتأكيد على أجمل الديكورات والإضافات يمكنك إضافة وحدات إضاءة مميزة وصغيرة، كواجهة إعلانية مميزة تخطف القلوب..

5. انعكاس..

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

أرضية لامعة تعكس قوة الإضاءة وتتألق بدرجات مختلفة، حيث أضاف المصمم مصباح على الجدار ذو تأثير خاص ووحدة إضاءة رأسية لتضئ الأريكة الرائعة لقراءة كتابك المفضل..

6. خطوط إضاءة..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

في حين أننا نلجأ لإضاءة قوية لغرف المعيشة لتتألق وتبقى طوال الوقت منتعشة ومشرقة، إلا هنا فضل المصمم إضافة خطوط من الإضاءة ناعمة نجحت في توزيع الضوء بشكل هادئ ومريح..

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7. سحر المرايا..

700, URBN URBN جدران
URBN

URBN
URBN
URBN

وللمرايا سحر خاص حين يُضاف لها وحدات إضاءة خاص تعكس جمالها وتقوم بإعادة توزيع الضوء بشكل مميز وعشوائي..

8. إضاءة خاصة..

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio جدران
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

جدار حجري يتألق بوحدات إضاءة صغيرة ولكن بشكل مبتكرة حيث جاءت الإضاءة من أسفل على غير المعتاد، أضافت هذه الفكرة جمال من نوع خاص وأبرزت وجود الجدار الحجري في المنزلي، وقام المصمم بتوزيع المصابيح المثبتة وسط أحجار وحصى صغيرة..

9. مصابيح معلقة..

Departamento , Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. جدران
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

مع تطور التكنولوجيا ظهرت العديد من النماذج للمصابيح المعلقة، بالتأكيد ستقع في حيرة شديدة ولكنك حين تقرر النمط المخصص لمنزلك سيسهل عليك الاختيار ..

10. لمسة مبتكرة..

Casa Tierra , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

توزيع الإضاءة لم يتوقف على وحدات الإضاءة والنوافذ التقليدية، ولكن جاءت بفتحات مميزة ومبتكرة ستنال إعجاب من يحب التجديد وإضافة اللمسات الخاصة لمنزله..

11. لمحبي البنفسج..

Lounge Club Diez, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

اختلاف درجات ألوان الإضاءة يجعل من التصميم بهجة وإطلالات مختلفة، ولمحبي البنفسج يقدم لنا المصمم اليوم هذا النموذج ليترك في خاطرنا هذه الفكرة لنقوم بتنفيذها يوما ما..

12. الإضاءة الطبيعية..

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos جدران
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

حافظ على إضاءة منزلك الطبيعية فهي لا غنى عنها ولا مثيل لها بالتأكيد، فتأثيرها يظل هو الأقوى على أي تصميم، ولها من القوة تحويل أي فراغ إلى لوحة مشرقة ..

13. إضاءة خاصة باللوحات الفنية..

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

إذا أضفت لوحة فنية خاصة لمنزلك قم بتأكيدها بوحدة إضاءة مميزة لتتألق وتتحول إلى ركن خاص مميز في منزلك..

14. إضاءة غير مباشرة .

Design House 2014, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos جدران
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

الإضاءة غير المباشرة سلاح ذو حدين، يمكنك إضاءة منزلك عن طريقها فهي تعطي إطلالة رائعة ومميزة للتصميم، ولكنها للأسف لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، وخاصة في الفراغات التى تحتاج إضاءة قوية ..

15. تأثير الأضاءة

Eráldica Diseño , ERÁLDICA ERÁLDICA جدران
ERÁLDICA

ERÁLDICA
ERÁLDICA
ERÁLDICA

كل مصباح له تأثير خاص به، ومؤخرا بدأت الشركات المنتجة للمصابيح الكهربية بإصدار كتالوجات تعرض تأثير كل مصباح لتختاره على هذا الأساس وليس فقط الشكل الخارجي ..

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