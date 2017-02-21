إضاءة منازلنا مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، ومفاتح سحري لنجاح تصميماتنا، وكل فراغ له طريقة إضاءته السليمة والتى تناسبه ووتصلح للأنشطة التى تُمارس بداخله، هوميفاي اليوم ستقدم لك 15 فكرة متميزة لإضاءة منزلك بشكل رائع، وعلاج أخطاء التصميم وإبراز جماله وإضافة مساحة بصرية للفراغات الصغيرة..
حل بسيط للغاية لتزييين غرفة الطعام، وغير مكلف وسهل تنفيذه بنفسك، حيث إضافة مجموعة من المصابيح المتطابقة وبشكل متكرر ومنتظم، وكما اختار المصمم هنا مصابيح ينطلق من خلالها الضوء من عدة اتجاهات لينعكس على جدار حجري لتلفت الانتباه..
يمكنك استخدام واحدة الإضاءة لابراز ركن معين في منزلك، فمثلا جداري حجري أو دهان مختلف، حتى تجذب الانتباه له ..
هذه الفكرة في الأغلب تُستخدم في الممرات والأروقة وعند السلالم الداخلية، حيث يُضاء الجدار المجاور للممر من أعلى وأسفل معا لنترك انعكاس رائع ومميز..
للتأكيد على أجمل الديكورات والإضافات يمكنك إضافة وحدات إضاءة مميزة وصغيرة، كواجهة إعلانية مميزة تخطف القلوب..
أرضية لامعة تعكس قوة الإضاءة وتتألق بدرجات مختلفة، حيث أضاف المصمم مصباح على الجدار ذو تأثير خاص ووحدة إضاءة رأسية لتضئ الأريكة الرائعة لقراءة كتابك المفضل..
في حين أننا نلجأ لإضاءة قوية لغرف المعيشة لتتألق وتبقى طوال الوقت منتعشة ومشرقة، إلا هنا فضل المصمم إضافة خطوط من الإضاءة ناعمة نجحت في توزيع الضوء بشكل هادئ ومريح..
وللمرايا سحر خاص حين يُضاف لها وحدات إضاءة خاص تعكس جمالها وتقوم بإعادة توزيع الضوء بشكل مميز وعشوائي..
جدار حجري يتألق بوحدات إضاءة صغيرة ولكن بشكل مبتكرة حيث جاءت الإضاءة من أسفل على غير المعتاد، أضافت هذه الفكرة جمال من نوع خاص وأبرزت وجود الجدار الحجري في المنزلي، وقام المصمم بتوزيع المصابيح المثبتة وسط أحجار وحصى صغيرة..
مع تطور التكنولوجيا ظهرت العديد من النماذج للمصابيح المعلقة، بالتأكيد ستقع في حيرة شديدة ولكنك حين تقرر النمط المخصص لمنزلك سيسهل عليك الاختيار ..
توزيع الإضاءة لم يتوقف على وحدات الإضاءة والنوافذ التقليدية، ولكن جاءت بفتحات مميزة ومبتكرة ستنال إعجاب من يحب التجديد وإضافة اللمسات الخاصة لمنزله..
اختلاف درجات ألوان الإضاءة يجعل من التصميم بهجة وإطلالات مختلفة، ولمحبي البنفسج يقدم لنا المصمم اليوم هذا النموذج ليترك في خاطرنا هذه الفكرة لنقوم بتنفيذها يوما ما..
حافظ على إضاءة منزلك الطبيعية فهي لا غنى عنها ولا مثيل لها بالتأكيد، فتأثيرها يظل هو الأقوى على أي تصميم، ولها من القوة تحويل أي فراغ إلى لوحة مشرقة ..
إذا أضفت لوحة فنية خاصة لمنزلك قم بتأكيدها بوحدة إضاءة مميزة لتتألق وتتحول إلى ركن خاص مميز في منزلك..
الإضاءة غير المباشرة سلاح ذو حدين، يمكنك إضاءة منزلك عن طريقها فهي تعطي إطلالة رائعة ومميزة للتصميم، ولكنها للأسف لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، وخاصة في الفراغات التى تحتاج إضاءة قوية ..
كل مصباح له تأثير خاص به، ومؤخرا بدأت الشركات المنتجة للمصابيح الكهربية بإصدار كتالوجات تعرض تأثير كل مصباح لتختاره على هذا الأساس وليس فقط الشكل الخارجي ..
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