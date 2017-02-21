7 ديكورات حديثة لحمامات عصرية

الكثير منا يعشق التصميمات العصرية لحمام منزله، بالرغم من أن المعظم يعتقد أنه واحد من أقل الغرف التى تستحق البحث والتدقيق قي تصميمها، ولكن ما سنعرضه لك اليوم سيغير تفكيرك بالتأكيد، وستقف كثيرا تتأمل كل هذه التفاصيل الرائعة والتى تتسم بجمال الحداثة والعصرية والتي يمكنك اقتنائها في منزلك، فقط بقليل من البحث والتخطيط لتصميم حمام منزلك، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 7 تصميمات حديثة لحمامات عصرية متميزة..
من اكثر الألوان التى تناسب ديكورات الحمامات هو الأزرق، لما يجلبه من سلام داخلي وهدوء وصفاء، اللون الأبيض مع الأزرق مزيج رائع يحمل في تفاصيله البحر والسماء، استخدمه المصمم خصيصا لغرفة الاستحمام، وصنع منه إطارات رقيقة حول المرايا.. تصميم راقي وهادئ يستحق الإعجاب.
الألوان المحايدة هو عنوان الهدوء المطلق، والأكثر شيوعا في الحمامات لأنها تناسب جميع الأذواق، وستجد أمامك اختيارات متعددة في حين استخدامك لها كألوان أساسية في الحمام، إما اختيار لون محايد بدرجاته أو دمج أكثر من لون لتحافظ على إشراق وهدوء الحمام، أو تلجأ للجرأة وكسر روتينها وإضافة لمسات مبهجة..
إذا كان التصميم الهندسي للحمام مختلف ومميز، فعليك استغلاله بكل الأشكال، كما فعل هنا المصمم حيث أتيح له نافذة على مستوى مائل في سقف الحمام، مما أعطي إطلالة مختلفة للتصميم، وكأنها نافذة على السماء، لتقضي وقت استحمامك في لحظات من الاسترخاء والهدوء ..
لمحبي الفن والجمال، فسيفساء رائعة تناديكم وتخطف قلوبكم وتميز غرفة الاستحمام عن باقي فراغ الحمام، جمعت درجات ما بين البني والأبيض لتقدم لك لوحة رائعة ومميزة، واكتفى بها المصمم كلمسة مبتكرة في الحمام، فاختار البيج كلون محايد للتصميم ككل، وأضاف مرايا كبيرة لتعكس أشعة الشمس ليصبح الحمام أكثر إشراقا..
ظهرت في الآونة الأخيرة أحدث صيحات الموضة وهي استبدال السيراميك للجدران بدهانات مميزة، ولكن عند دهانك لحوائط الحمام إحرص على إختيار دهانات مقاومة للماء، متاحة في الأسواق، أيضاً لأفضل النتائج فقم باستحدام دهانات نص لمعة لتسهل عملية التنظيف ووستجد في هذه اللحظة أن الاختيارات متعددة ما بين ألوان وتأثيرات ورسومات مختلفة
هنا المصمم تخطى كل التوقعات واختار الخشب الطبيعي للأرضيات ليتألق ويصبح إضافة رائعة للتصميم، ويخطف البطولة من باقي عناصر الفراغ ويثبت على عكس ما يعتقد أغلب المتابعين أن الخشب ضعب استخدامه في الحمام بسبب المياه والرطوبة..
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