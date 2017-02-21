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7 ديكورات حديثة لحمامات عصرية

آية منير آية منير
Interior Design : St John's Wood , In:Style Direct In:Style Direct حمام
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الكثير منا يعشق التصميمات العصرية لحمام منزله، بالرغم من أن المعظم يعتقد أنه واحد من أقل الغرف التى تستحق البحث والتدقيق قي تصميمها، ولكن ما سنعرضه لك اليوم سيغير تفكيرك بالتأكيد، وستقف كثيرا تتأمل كل هذه التفاصيل الرائعة والتى تتسم بجمال الحداثة والعصرية والتي يمكنك اقتنائها في منزلك، فقط بقليل من البحث والتخطيط لتصميم حمام منزلك، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك 7 تصميمات حديثة لحمامات عصرية متميزة..

1. الأزرق هو المناسب..

Appartamento Parioli - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

من اكثر الألوان التى تناسب ديكورات الحمامات هو الأزرق، لما يجلبه من سلام داخلي وهدوء وصفاء، اللون الأبيض مع الأزرق مزيج رائع يحمل في تفاصيله البحر والسماء، استخدمه المصمم خصيصا لغرفة الاستحمام، وصنع منه إطارات رقيقة حول المرايا.. تصميم راقي وهادئ يستحق الإعجاب.

2. ألوان محايدة..

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الألوان المحايدة هو عنوان الهدوء المطلق، والأكثر شيوعا في الحمامات لأنها تناسب جميع الأذواق، وستجد أمامك اختيارات متعددة في حين استخدامك لها كألوان أساسية في الحمام، إما اختيار لون محايد بدرجاته أو دمج أكثر من لون لتحافظ على إشراق وهدوء الحمام، أو تلجأ للجرأة وكسر روتينها وإضافة لمسات مبهجة..

3. تصميم مختلف..

Villa in St. Wendel, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

إذا كان التصميم الهندسي للحمام مختلف ومميز، فعليك استغلاله بكل الأشكال، كما فعل هنا المصمم حيث أتيح له نافذة على مستوى مائل في سقف  الحمام، مما أعطي إطلالة مختلفة للتصميم، وكأنها نافذة على السماء، لتقضي وقت استحمامك في لحظات من الاسترخاء والهدوء ..

4. منتجع صحي..

3GS Render, 3GS render 3GS render حمام
3GS render

3GS render
3GS render
3GS render

5. فسيفساء

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura حمام
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

لمحبي الفن والجمال، فسيفساء رائعة تناديكم وتخطف قلوبكم وتميز غرفة الاستحمام عن باقي فراغ الحمام، جمعت درجات ما بين البني والأبيض لتقدم لك لوحة رائعة ومميزة، واكتفى بها المصمم كلمسة مبتكرة في الحمام، فاختار البيج كلون محايد للتصميم ككل، وأضاف مرايا كبيرة لتعكس أشعة الشمس ليصبح الحمام أكثر إشراقا..

6. دهانات مقاومة للمياه

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Blue
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

ظهرت في الآونة الأخيرة أحدث صيحات الموضة وهي استبدال السيراميك للجدران بدهانات مميزة، ولكن عند دهانك لحوائط الحمام إحرص على إختيار دهانات مقاومة للماء، متاحة في الأسواق، أيضاً لأفضل النتائج فقم باستحدام دهانات نص لمعة لتسهل عملية التنظيف ووستجد في هذه اللحظة أن الاختيارات متعددة ما بين ألوان وتأثيرات ورسومات مختلفة

7- أرضية رائعة

INTERIOR DESIGN: una seconda casa di montagna,ispirazioni moderne accolgono dettagli della tradizione, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL حمام سيراميك White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

 هنا المصمم تخطى كل التوقعات واختار الخشب الطبيعي للأرضيات ليتألق ويصبح إضافة رائعة للتصميم، ويخطف البطولة من باقي عناصر الفراغ ويثبت على عكس ما يعتقد أغلب المتابعين أن الخشب ضعب استخدامه في الحمام بسبب المياه والرطوبة..

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