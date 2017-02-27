10 ألوان رائعة يمكنك استخدامها في الغرف الصغيرة

ما هو لونك المفضل؟ كل منا له ألوانه المفضلة التى يود توظيفها في منزله ولا يعرف كيف وأين، ولذلك هو ما دفعنا اليوم في تقديم لك مجموعة أفكار رائعة، لألوان مميزة يمكنك استخدامها بكل سهولة، فعندما يتعلق الأمر بالديكور الداخلي لن تجد أفضل من هوميفاي لتجد لك أجمل الحلول وأروع الاقتراحات، 10 ألوان رائعة تصلح للغرف الصغيرة ..
مياه البحر الزرقاء بداخل منزلك، لوحة أنيقة متكاملة من جدران باللون الأزرق وسقف باللون الأبيض وأرضية من الخشب، ووحدات أثاث جعت بين ذاك وتلك بالإضافة للأصفر المبهج الجرئ، تصميم متميز لا تتردد في أن تمتلك مثله..
درجات الفيروزي من أكثر الألوان المميزة والتى تنال إعجاب الكثير منا، فهو لون حجر الفيروز، يجلب الحظ ويخطف القلوب، باختلاف درجاته استخدمه اليوم المصمم مع لون محايد لتأكيده وكسر حدته واختلاف درجاته..
الأحمر اختيار جرئ يصلح للغرف العائلية والمطابخ، فله سحر خاص على عقولنا يجدد طاقتنا ويسحب من طاقتنا السلبية ليحل محلها بهجة ويقظة وحب..
الانسجام مطلوب بين الدرجات المستخدمة في الغرفة وخاصة إن كان هناك عنصر طبيعي مثل الخشب، اختيار درجات محايدة قريبة من لون الخشب المستخدم كان موفقا وأبرز جمال التصميم وجعل منه لوحة متناغمة ومتناسقة..
خلفية بيضاء واطلق لخيالك العنان وارسم ما تحب، هو ما فعله المصمم بالتحديد هنا، حيث اختار اللون الأبيض وورسم لوحة فنية رقيقة باللون الأسود، ولم يحتاج أكثر من ذلك ليبرز جمال التصميم..
المزيج الأكثر انتشارا في غرف المعيشة، هو الأبيض والرمادي وأحيانا يكون لهم شريك ثالث مثل التصميم أمامنا، كان الأحمر له هذا النصيب، المحايدة في أجمل صورها ..
اختيار اللون الأصفر عادة يحتاج للجرأة وتحدي وخاصة إن كان في الجدران، بالإضافة أن هنا المصمم اختار نقوش مميزة وتحتاج للتأمل ساعات طويلة لتتعرف على تفاصيلها..
سيظل لون الصفاء والهدوء هو الأبيض مهما كان الفراغ المستخدم، يثبت وجوده ويحقق كيانه والمطلوب منه بنجاح دائما..
اختيار الدرجات الناعمة هي من أحدث صيحات الموضة باختلاف أصل اللون، ولكن يظل نعومة وبراءة الاختيار هي المسيطرة على التصميم..
بدرجات الباستيل يمكنك تصميم لوحة رائعة مثل كعكة مزينة بأجمل الألوان وأروعها، لوحة فنية مميزة يمكنك الاحتفاظ بها طول العمر..
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