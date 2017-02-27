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10 ألوان رائعة يمكنك استخدامها في الغرف الصغيرة

آية منير آية منير
Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
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ما هو لونك المفضل؟ كل منا له ألوانه المفضلة التى يود توظيفها في منزله ولا يعرف كيف وأين، ولذلك هو ما دفعنا اليوم في تقديم لك مجموعة أفكار رائعة، لألوان مميزة يمكنك استخدامها بكل سهولة، فعندما يتعلق الأمر بالديكور الداخلي لن تجد أفضل من هوميفاي لتجد لك أجمل الحلول وأروع الاقتراحات، 10 ألوان رائعة تصلح للغرف الصغيرة ..

1. الأزرق لون البحر..

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

مياه البحر الزرقاء بداخل منزلك، لوحة أنيقة متكاملة من جدران باللون الأزرق وسقف باللون الأبيض وأرضية من الخشب، ووحدات أثاث جعت بين ذاك وتلك بالإضافة للأصفر المبهج الجرئ، تصميم متميز لا تتردد في أن تمتلك مثله..

2. درجات الفيروزي..

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

درجات الفيروزي من أكثر الألوان المميزة والتى تنال إعجاب الكثير منا، فهو لون حجر الفيروز، يجلب الحظ ويخطف القلوب، باختلاف درجاته استخدمه اليوم المصمم مع لون محايد لتأكيده وكسر حدته واختلاف درجاته..

3. أحمر ناري..

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الأحمر اختيار جرئ يصلح للغرف العائلية والمطابخ، فله سحر خاص على عقولنا يجدد طاقتنا ويسحب من طاقتنا السلبية ليحل محلها بهجة ويقظة وحب..

4. انسجام درجات محايدة مع الخشب..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الانسجام مطلوب بين الدرجات المستخدمة في الغرفة وخاصة إن كان هناك عنصر طبيعي مثل الخشب، اختيار درجات محايدة قريبة من لون الخشب المستخدم كان موفقا وأبرز جمال التصميم وجعل منه لوحة متناغمة ومتناسقة..

5. رسومات على خلفية بيضاء..

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

خلفية بيضاء واطلق لخيالك العنان وارسم ما تحب، هو ما فعله المصمم بالتحديد هنا، حيث اختار اللون الأبيض وورسم لوحة فنية رقيقة باللون الأسود، ولم يحتاج أكثر من ذلك ليبرز جمال التصميم..

6. رمادي وأبيض..

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

المزيج الأكثر انتشارا في غرف المعيشة، هو الأبيض والرمادي وأحيانا يكون لهم شريك ثالث مثل التصميم أمامنا، كان الأحمر له هذا النصيب، المحايدة في أجمل صورها ..

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7. أصفر مائل للخضرة..

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

اختيار اللون الأصفر عادة يحتاج للجرأة وتحدي وخاصة إن كان في الجدران، بالإضافة أن هنا المصمم اختار نقوش مميزة وتحتاج للتأمل ساعات طويلة لتتعرف على تفاصيلها..

8. الأبيض..

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

سيظل لون الصفاء والهدوء هو الأبيض مهما كان الفراغ المستخدم، يثبت وجوده ويحقق كيانه والمطلوب منه بنجاح دائما..

9. درجات ناعمة..

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

اختيار الدرجات الناعمة هي من أحدث صيحات الموضة باختلاف أصل اللون، ولكن يظل نعومة وبراءة الاختيار هي المسيطرة على التصميم..

10. الباستيل..

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة قماش White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

بدرجات الباستيل يمكنك تصميم لوحة رائعة مثل كعكة مزينة بأجمل الألوان وأروعها، لوحة فنية مميزة يمكنك الاحتفاظ بها طول العمر..

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