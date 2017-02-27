شقة رائعة على الطراز المينميال

في نهاية جولتنا داخل هذا الشقة البسطة نذهب لنجد أن غرفة النوم جاءت بدون تفاصيل، دولاب ذو ضلفتين منزلقتين باللون الأبيض، وجدار كامل من أدراج مدمجة داخل الحائط، مع مكان لشاشة التليفزيون، هذا عن تصميم الجدران، أما السقف فاختار المصمم أن لا يضيف له أي تفاصيل سوى وحدات إضاءة حديثة موزعة بشكل منظم، السرير الرئيسي مزدوج بأغطية شبابية مميزة..

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