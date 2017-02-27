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شقة رائعة على الطراز المينميال

آية منير آية منير
Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração غرفة السفرة بلاط Red
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هل سمعت عن الطراز المينيمال أو بأقول أخرى الطراز التبسيطي، هو طراز عنوانه البساطة وقلة التفاصيل، يلخص كل ما يوم قوله في المشهد الرئيسي إلى خطوط عريضة ورئيسية تتميز بدون تغيير شئ، له عشاقه ومحبيه ومريديه من كل أنحاء العلم، واليوم سنقدم لك نموذج لشقة رائعة على النمط المينيمال لنتأمل تفاصيلها ..

نظرة عامة..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração غرفة السفرة بلاط Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

في البداية نأخذ نظرة عامة وبشكل أكثر وضوح نلاحظ تفاصيل الشقة المصممة على الطراز التبسيطي، حيث راعى المصمم صغر مساحة الفراغ فاختار دمج غرفة المعيشة مع الطعام مع المطبخ، اللون الأبيض هو الأساس مع خطوط صريحة من الأسود ولمسات من الأحمر لكسر الملل والروتين أما عن السقف فجاء بمستوى واحد دون تفاصيل، ووحدات الإضاءة وزعت بشكل مناسب وبطريقة صحيحة، ولكن حافظ المصمم على مصدر الإضاءة الطبيعية لنجد الفراغ مشرق وحيوي وصحي أيضا..

طاولة الطعام..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração غرفة المعيشة خشب Black
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

طاولة الطعام دائرية مصممة من الزجاج وبقاعدة معدنية مميزة، جاء هذا الجدار ذو اللون الأسود دون تفاصيل مربكة، مع منطقة خاصة بالتليفزيون، ومقعد ذو تصميم جرئ باللون الأحمر..

مطبخ متميز..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

المطبخ يظل هو عنوان التصميم الداخلي للمنزل، ولكما كان مميزا أصبح التصميم أروع وأكثر بهجة، جدار من الفسيفساء بدرجات الأحمر، مع رخام باللون الأسود اللامع، ووحدات التخزين باللون الأبيض، تصميم خصص مكان لكل الأجهزة لتوفير المساحة..

حمام رائع..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração حمام بلاط Purple/Violet
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

تصميم الحمام على الطراز التبسيطي، جاء ليترك لمسة فنية رائعة داخل المنزل، باللون الأبيض والفسيفساء بدرجات الأسود والرماددي والفضي، اختار المصمم غرفة الاستحمام بدلا من البانيو وقام بإضافة جدار زجاجاي للحفاظ على الحمام جاف لأطول فترة ممكنة، وحوض غسيل الأيدي جاء بتصميم مستطيل الشكل، ليناسب الطراز المستخدم..

غرفة نوم بسيطة..

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração غرفة نوم خشب White
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

في نهاية جولتنا داخل هذا الشقة البسطة نذهب لنجد أن غرفة النوم جاءت بدون تفاصيل، دولاب ذو ضلفتين منزلقتين باللون الأبيض، وجدار كامل من أدراج مدمجة داخل الحائط، مع مكان لشاشة التليفزيون، هذا عن تصميم الجدران، أما السقف فاختار المصمم أن لا يضيف له أي تفاصيل سوى وحدات إضاءة حديثة موزعة بشكل منظم، السرير الرئيسي مزدوج بأغطية شبابية مميزة..

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