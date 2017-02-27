شقة رائعة على الطراز المينميال

هل سمعت عن الطراز المينيمال أو بأقول أخرى الطراز التبسيطي، هو طراز عنوانه البساطة وقلة التفاصيل، يلخص كل ما يوم قوله في المشهد الرئيسي إلى خطوط عريضة ورئيسية تتميز بدون تغيير شئ، له عشاقه ومحبيه ومريديه من كل أنحاء العلم، واليوم سنقدم لك نموذج لشقة رائعة على النمط المينيمال لنتأمل تفاصيلها ..
في البداية نأخذ نظرة عامة وبشكل أكثر وضوح نلاحظ تفاصيل الشقة المصممة على الطراز التبسيطي، حيث راعى المصمم صغر مساحة الفراغ فاختار دمج غرفة المعيشة مع الطعام مع المطبخ، اللون الأبيض هو الأساس مع خطوط صريحة من الأسود ولمسات من الأحمر لكسر الملل والروتين أما عن السقف فجاء بمستوى واحد دون تفاصيل، ووحدات الإضاءة وزعت بشكل مناسب وبطريقة صحيحة، ولكن حافظ المصمم على مصدر الإضاءة الطبيعية لنجد الفراغ مشرق وحيوي وصحي أيضا..
طاولة الطعام دائرية مصممة من الزجاج وبقاعدة معدنية مميزة، جاء هذا الجدار ذو اللون الأسود دون تفاصيل مربكة، مع منطقة خاصة بالتليفزيون، ومقعد ذو تصميم جرئ باللون الأحمر..
المطبخ يظل هو عنوان التصميم الداخلي للمنزل، ولكما كان مميزا أصبح التصميم أروع وأكثر بهجة، جدار من الفسيفساء بدرجات الأحمر، مع رخام باللون الأسود اللامع، ووحدات التخزين باللون الأبيض، تصميم خصص مكان لكل الأجهزة لتوفير المساحة..
تصميم الحمام على الطراز التبسيطي، جاء ليترك لمسة فنية رائعة داخل المنزل، باللون الأبيض والفسيفساء بدرجات الأسود والرماددي والفضي، اختار المصمم غرفة الاستحمام بدلا من البانيو وقام بإضافة جدار زجاجاي للحفاظ على الحمام جاف لأطول فترة ممكنة، وحوض غسيل الأيدي جاء بتصميم مستطيل الشكل، ليناسب الطراز المستخدم..
في نهاية جولتنا داخل هذا الشقة البسطة نذهب لنجد أن غرفة النوم جاءت بدون تفاصيل، دولاب ذو ضلفتين منزلقتين باللون الأبيض، وجدار كامل من أدراج مدمجة داخل الحائط، مع مكان لشاشة التليفزيون، هذا عن تصميم الجدران، أما السقف فاختار المصمم أن لا يضيف له أي تفاصيل سوى وحدات إضاءة حديثة موزعة بشكل منظم، السرير الرئيسي مزدوج بأغطية شبابية مميزة..
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