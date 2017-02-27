8 حيل سهلة لتجعل تصميم بيتك أجمل

ولكل منزل طابع عام، يظهر من خلال تصميمه وألوانه والطراز المتبع فيه، فإن كنت من محبي الهدوء والاسترخاء احرص أن يكون ذلك ملموس في كل تفاصيل منزلك، من حيث باليتة الألوان المستخدمة وقطع الأثاث بسيطة غير معقدة، وإن كنت من محبي الفخامة فستلجأ للاكسسوارات والقطع الديكورية الفخمة، والألوان الخاصة بالكلاسيكية وتفاصيلها، فاختر الطابع العام لمنزلك قبل أن تبدأ في تصميمه..