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8 حيل سهلة لتجعل تصميم بيتك أجمل

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Turquoise
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هناك الكثير من المشاكل التى تظهر لنا بعد الانتهاء من تصميم منازلنا، ولكن ما لا نعلمه عن التصميم الداخلي أن هناك الكثير من الحيل والأفكار التى تجعل من تصميم منزلك أجمل ودون أخطاء صعب تخطيها فيما بعد، وكما تعودنا من هوميفاي جلب كل جديد ومفيد لنا، فاليوم سنقدم لك 7 حيل سهلة جدا لتجعل تصميم بيتك أكثر جمالا..

1. اختر ألوان الدهان مسبقا ..

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

قبل أن تبدأ في تصميم منزلك، عليك أن تختار ألوان الدهانات والأرضيات مسبقا، هذا سيجعل الأمر في منتهى السهولة فيما بعد، ولن تقع في اختيار أي عنصر غير متناسق مع ذوقك الخاص أو غير مناسب للتصميم الخاص بمنزلك..

2. الإضاءة الطبيعية..

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

عليك بأن تحترم الإضاءة الطبيعية ولا تضحي بها مهما كانت الضغوطات، فهى الأمل الوحيد لك عند الملل من تصميم منزلك في المستقبل، أن تنعشه وتجعله أكثر بهجة، فقط اترك نوافذ منزلك واحرص على تصميمها بعناية واختر لها الستائر المناسبة لطراز تصميم منزلك، ويفضل اختيار درجة لون هادئة حتى تسمح بمرور أشعة الشمس..

3. تكامل وتجانس العناصر معا..

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

حين تختار عناصر منزلك عليك أن تجعلها متناغمة ومتناسقة، كل قطعة تتآلف مع غيرها وتكلمها، لتجعل المشهد متكامل ومنمق وتشعر وكأنها لوحة بتفاصيل مرسومة بيد فنان، كما أمامك مثلا في هذه الصورة، الأريكة مع الوسادات الصغيرة وطريقة اختيار ألوانهم، والطاولات الصغيرة واللوحات ووحدات الإضاءة والأرضيات الخشبية، لمسات دافئة قامت بإيصال المعنى ..

4. الطابع العام..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ولكل منزل طابع عام، يظهر من خلال تصميمه وألوانه والطراز المتبع فيه، فإن كنت من محبي الهدوء والاسترخاء احرص أن يكون ذلك ملموس في كل تفاصيل منزلك، من حيث باليتة الألوان المستخدمة وقطع الأثاث بسيطة غير معقدة، وإن كنت من محبي الفخامة فستلجأ للاكسسوارات والقطع الديكورية الفخمة، والألوان الخاصة بالكلاسيكية وتفاصيلها، فاختر الطابع العام لمنزلك قبل أن تبدأ في تصميمه..

5. سجادة أنيقة..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

السجاد رغم اعتقادنا أنه هو عنصر مكمل إلا أن له أهمية كبيرة في إبراز جمال التصميم ككل، وتوزيع قطع الأثاث حوله بطريقة صحيح يجعل من المشهد أكثر تنظيما، احرص دائما على أن تحتوى السجادة على لون واحد من الباليتة المستخدمة في التصميم ككل، وادمج لون آخر محايد أو جرئ حسب ذوقك الخاص، لتضيف لمسة جمالية رائعة للتصميم ..

6. اختيارات موفقة..

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

اختيارك أن تضيف لمنزلك لوحة فنية كبيرة أو ورق جدران معين، قد يكون موفق في بعض الأحيان ولكن في أوقات أخرى لا يكون مناسب، فهناك محددات كثيرة مثل استخدام الفراغ ونوع وخامة ورق الجدران والطراز المستخدم، فإذا كنت لم تخطط لذلك جيدا، فستصبح إضافة غير مفيدة على الإطلاق لمنزلك..

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7. ركن خاص..

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

إن كنت تملك فراغ غير مستخم في منزلك، فلا تتردد في أن تصنع منه ركن خاص ومميز لك، مقعد ذو تصميم مختلف وطاولة صغيرة أو وحدة تخزين ومجموعة لوحات مميزة تحمل طابع خاص ..

8. لمسة فنية..

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لمستك الفنية في منزلك تعطي له جانب من الخصوصية والحب، انشر في كل مكان تصميماتك اليدوية واختار لها مكان مميز يلفت الأنظار، هذه الفكرة أثبتت نجاح كبير في جعل منزلك أجمل وبسهولة وبأقل تكاليف..

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