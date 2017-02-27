8 حيل سهلة لتجعل تصميم بيتك أجمل

هناك الكثير من المشاكل التى تظهر لنا بعد الانتهاء من تصميم منازلنا، ولكن ما لا نعلمه عن التصميم الداخلي أن هناك الكثير من الحيل والأفكار التى تجعل من تصميم منزلك أجمل ودون أخطاء صعب تخطيها فيما بعد، وكما تعودنا من هوميفاي جلب كل جديد ومفيد لنا، فاليوم سنقدم لك 7 حيل سهلة جدا لتجعل تصميم بيتك أكثر جمالا..
قبل أن تبدأ في تصميم منزلك، عليك أن تختار ألوان الدهانات والأرضيات مسبقا، هذا سيجعل الأمر في منتهى السهولة فيما بعد، ولن تقع في اختيار أي عنصر غير متناسق مع ذوقك الخاص أو غير مناسب للتصميم الخاص بمنزلك..
عليك بأن تحترم الإضاءة الطبيعية ولا تضحي بها مهما كانت الضغوطات، فهى الأمل الوحيد لك عند الملل من تصميم منزلك في المستقبل، أن تنعشه وتجعله أكثر بهجة، فقط اترك نوافذ منزلك واحرص على تصميمها بعناية واختر لها الستائر المناسبة لطراز تصميم منزلك، ويفضل اختيار درجة لون هادئة حتى تسمح بمرور أشعة الشمس..
حين تختار عناصر منزلك عليك أن تجعلها متناغمة ومتناسقة، كل قطعة تتآلف مع غيرها وتكلمها، لتجعل المشهد متكامل ومنمق وتشعر وكأنها لوحة بتفاصيل مرسومة بيد فنان، كما أمامك مثلا في هذه الصورة، الأريكة مع الوسادات الصغيرة وطريقة اختيار ألوانهم، والطاولات الصغيرة واللوحات ووحدات الإضاءة والأرضيات الخشبية، لمسات دافئة قامت بإيصال المعنى ..
ولكل منزل طابع عام، يظهر من خلال تصميمه وألوانه والطراز المتبع فيه، فإن كنت من محبي الهدوء والاسترخاء احرص أن يكون ذلك ملموس في كل تفاصيل منزلك، من حيث باليتة الألوان المستخدمة وقطع الأثاث بسيطة غير معقدة، وإن كنت من محبي الفخامة فستلجأ للاكسسوارات والقطع الديكورية الفخمة، والألوان الخاصة بالكلاسيكية وتفاصيلها، فاختر الطابع العام لمنزلك قبل أن تبدأ في تصميمه..
السجاد رغم اعتقادنا أنه هو عنصر مكمل إلا أن له أهمية كبيرة في إبراز جمال التصميم ككل، وتوزيع قطع الأثاث حوله بطريقة صحيح يجعل من المشهد أكثر تنظيما، احرص دائما على أن تحتوى السجادة على لون واحد من الباليتة المستخدمة في التصميم ككل، وادمج لون آخر محايد أو جرئ حسب ذوقك الخاص، لتضيف لمسة جمالية رائعة للتصميم ..
اختيارك أن تضيف لمنزلك لوحة فنية كبيرة أو ورق جدران معين، قد يكون موفق في بعض الأحيان ولكن في أوقات أخرى لا يكون مناسب، فهناك محددات كثيرة مثل استخدام الفراغ ونوع وخامة ورق الجدران والطراز المستخدم، فإذا كنت لم تخطط لذلك جيدا، فستصبح إضافة غير مفيدة على الإطلاق لمنزلك..
إن كنت تملك فراغ غير مستخم في منزلك، فلا تتردد في أن تصنع منه ركن خاص ومميز لك، مقعد ذو تصميم مختلف وطاولة صغيرة أو وحدة تخزين ومجموعة لوحات مميزة تحمل طابع خاص ..
لمستك الفنية في منزلك تعطي له جانب من الخصوصية والحب، انشر في كل مكان تصميماتك اليدوية واختار لها مكان مميز يلفت الأنظار، هذه الفكرة أثبتت نجاح كبير في جعل منزلك أجمل وبسهولة وبأقل تكاليف..
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