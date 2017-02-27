8 حمامات متميزة على الطراز الصناعي

النمط الصناعي هو أسلوب فريد من نوعه حيث يجمع بين ميزات من أساليب تصميم متعددة دون أي قواعد صارمة، اليوم سنتجول بين نماذج لحمامات على الطراز الصناعي، أول شيء ستلاحظ أن التصاميم أغلبها تختلف عن بعضها البعض، هذا يثبت ما قولناه من قبل حيث يمكنك القيام بكل ما تريد والذي يطلق عليه نمط صناعي، بالتأكيد هناك بعض القواعد التي ينبغي اتباعها ويفضل التخطيط لها منذ بداية التصميم الهندسي للمنزل، فذلك يسهل عليك الكثير للحصول على حمام صناعي من الطراز الأول..