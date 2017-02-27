8 حمامات متميزة على الطراز الصناعي

النمط الصناعي هو أسلوب فريد من نوعه حيث يجمع بين ميزات من أساليب تصميم متعددة دون أي قواعد صارمة، اليوم سنتجول بين نماذج لحمامات على الطراز الصناعي، أول شيء ستلاحظ أن التصاميم أغلبها تختلف عن بعضها البعض، هذا يثبت ما قولناه من قبل حيث يمكنك القيام بكل ما تريد والذي يطلق عليه نمط صناعي، بالتأكيد هناك بعض القواعد التي ينبغي اتباعها ويفضل التخطيط لها منذ بداية التصميم الهندسي للمنزل، فذلك يسهل عليك الكثير للحصول على حمام صناعي من الطراز الأول..
حمام جميل بعيدا عن السمات التقليدية وعلى النمط الصناعي قام المصمم بتقديمه لنا، حيث استخدم حمام الأسود والأبيض ووحدة خاصة لحوض غسيل الأيدي، تظهر أناقة داخلية من نوع خاص.ويعود الفضل لشغل الفيرفورجيه المتميز أسفل الحوض، وأكثر ما يميز هذا الطراز هو تعدد الاختيارات بين الاكسسوارات لتجد ما يناسب ذوقك الخاص..
وبألوان محايدة وإضاءة دافئة ونقوش متميزة، قدم لنا المصمم هذه اللوحة الأنيقة والتى تألقت بلمسات رائعة، تصميم وحدة متكاملة للأحواض مع المرحاض ودمج معهم وحدة تخزين مضاءة بشكل مبتكر، استخدام السلم الخشبي كأرفف يمكنك تخصيصها للمناشف وأدوات الاستحمام، اختيار وحدات الإضاءة كان موفق ورائع وأضاف لمسة رائعة للتصميم..
مزيج رائع بين الأبيض والأسود ولمسات من البني المائل للأسود، ووبكلاسيكية بطابع صناعي يأتي هذا التصميم مزين بوحدات صغيرة من الناباتات، عناصر الإضاءة كانت مميزة للغاية بالإضافة لوحدة التخزين تشبه خزينة من الحديد المطلي..
لن تصدق أن هذا التصميم يتبع أسلوب الصناعية في الديكور الداخلية، حيث اختيار الخامات التشطيبية جاءت تتبع هذا الطراز وتتألق بألوان مبهجة ومميزة..
الأحجار أحد أهم المواد التشطيبية المستخدمة والمفضلة في الطراز الصناعي، واستخدامه على حالته دون معالجات هي أحد أروع السمات له، بجانب الأخشاب والمعادن وحين يتم دمجهم معا نجد لوحة رائعة ومميزة ستنال إعجابك بالتأكيد..
إعادة تدوير المواسير القديمة وطلائها بمادة لامعة أو ذات تأثير مميز، واستخدامها في عدة أفكار مختلفة، ويمكنك تزيين الحمام عن طريق إبراز وجود المواسير المستخدمة بالفعل داخل الحمام وتحويلها إلى عنصر ديكوري ..
اطلق العنان لخيالك واتركه يضيف لمسته على التصميم الداخلي، فالطراز الصناعي يتقبل كل الثقافات والأذوق ومختلف الخامات والمواد، كما هو أمامنا تصميم مبتكر لوحدة التخزين أسفل الحوض وغطاء للغسالة أيضا، ستلاحظ دائما اختيارات رائعة للمرايا في الطراز الصناعي، بالتأكيد ستعشق هذا النمط ..
الأخشاب لها سحر خاص، وفي الطراز الصناعي لها دور البطولة ولا تحتاج للكثير من المجهود في استخدامها فقط يتم معالجتها للحفاظ عليها، هنا في ذلك التصميم أضيفت وحدة تخزين خشبية مع هيكل أسمنتي، وجدار فيروزي بزخارف رائعة، تصميم مميز كلوحة فنية مرسومة بيد فنان..
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