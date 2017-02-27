الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 حمامات متميزة على الطراز الصناعي

آية منير آية منير
Душевая и ванная комнаты класса люкс, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام Brown
Loading admin actions …

النمط الصناعي هو أسلوب فريد من نوعه حيث يجمع بين ميزات من أساليب تصميم متعددة دون أي قواعد صارمة، اليوم سنتجول بين نماذج لحمامات على الطراز الصناعي، أول شيء ستلاحظ أن التصاميم أغلبها تختلف عن بعضها البعض، هذا يثبت ما قولناه من قبل  حيث يمكنك القيام بكل ما تريد والذي يطلق عليه نمط صناعي، بالتأكيد هناك بعض القواعد التي ينبغي اتباعها ويفضل التخطيط لها منذ بداية التصميم الهندسي للمنزل، فذلك يسهل عليك الكثير للحصول على حمام صناعي من الطراز الأول..  

1. أبيض وأسود..

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

حمام جميل بعيدا عن السمات التقليدية وعلى النمط الصناعي قام المصمم بتقديمه لنا، حيث استخدم حمام الأسود والأبيض ووحدة خاصة لحوض غسيل الأيدي، تظهر أناقة داخلية من نوع خاص.ويعود الفضل لشغل الفيرفورجيه المتميز أسفل الحوض، وأكثر ما يميز هذا الطراز هو تعدد الاختيارات بين الاكسسوارات لتجد ما يناسب ذوقك الخاص..

2. تصميم دافئ..

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS حمام
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

وبألوان محايدة وإضاءة دافئة ونقوش متميزة، قدم لنا المصمم هذه اللوحة الأنيقة والتى تألقت بلمسات رائعة، تصميم وحدة متكاملة للأحواض مع المرحاض ودمج معهم وحدة تخزين مضاءة بشكل مبتكر، استخدام السلم الخشبي كأرفف يمكنك تخصيصها للمناشف وأدوات الاستحمام، اختيار وحدات الإضاءة كان موفق ورائع وأضاف لمسة رائعة للتصميم..

2. تفاصيل مميزة..

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис حمام
Александра Клямурис

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

مزيج رائع بين الأبيض والأسود ولمسات من البني المائل للأسود، ووبكلاسيكية بطابع صناعي يأتي هذا التصميم مزين بوحدات صغيرة من الناباتات، عناصر الإضاءة كانت مميزة للغاية بالإضافة لوحدة التخزين تشبه خزينة من الحديد المطلي..

3. ألوان مبهجة..

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского حمام
Студия Антона Базалийского

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

لن تصدق أن هذا التصميم يتبع أسلوب الصناعية في الديكور الداخلية، حيث اختيار الخامات التشطيبية جاءت تتبع هذا الطراز وتتألق بألوان مبهجة ومميزة..

4. أحجار طبيعية..

KONESER, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz حمام
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

الأحجار أحد أهم المواد التشطيبية المستخدمة والمفضلة في الطراز الصناعي، واستخدامه على حالته دون معالجات هي أحد أروع السمات له، بجانب الأخشاب والمعادن وحين يتم دمجهم معا نجد لوحة رائعة ومميزة ستنال إعجابك بالتأكيد..

5. إعادة استخدام..

Офис компании Сириус, 700 м2, Bronx Bronx حمام
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

إعادة تدوير المواسير القديمة وطلائها بمادة لامعة أو ذات تأثير مميز، واستخدامها في عدة أفكار مختلفة، ويمكنك تزيين الحمام عن طريق إبراز وجود المواسير المستخدمة بالفعل داخل الحمام  وتحويلها إلى عنصر ديكوري ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6. تصميم مبتكر..

Проект квартиры в городе-парке «Переделкино Ближнее», Дизайн Мира Дизайн Мира حمام
Дизайн Мира

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

اطلق العنان لخيالك واتركه يضيف لمسته على التصميم الداخلي، فالطراز الصناعي يتقبل كل الثقافات والأذوق ومختلف الخامات والمواد، كما هو أمامنا تصميم مبتكر لوحدة التخزين أسفل الحوض وغطاء للغسالة أيضا، ستلاحظ دائما اختيارات رائعة للمرايا في الطراز الصناعي، بالتأكيد ستعشق هذا النمط ..

7. حمام فريد من نوعه..

Apartamento LuPaBePe, 285au 285au حمام
285au

285au
285au
285au

الأخشاب لها سحر خاص، وفي الطراز الصناعي لها دور البطولة ولا تحتاج للكثير من المجهود في استخدامها فقط يتم معالجتها للحفاظ عليها، هنا في ذلك التصميم أضيفت وحدة تخزين خشبية مع هيكل أسمنتي، وجدار فيروزي بزخارف رائعة، تصميم مميز كلوحة فنية مرسومة بيد فنان..

يمكنك قراءة  32 صورة ستجعلك تقع في حب النمط الريفي

شقة رائعة على الطراز المينميال

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً