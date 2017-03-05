10 غرف نوم بألوان وديكورات مُبهرة

تعد غرفة النوم هي أهم غرفة في منزلك، بحيث يجب عليك انتقاء تفاصيلها بعناقة للحصول على الراحة والاسترخاء بداخلها، والاستمتاع بنوم هادىء، كل هذا يتطلب الاهتمام باختيار الأثاث والمفروشات والألوان، وهذا المقال سوف يقوم بالتركيز على الألوان والديكورات التي تصنع غرفة نوم مثالية وجميلة، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10غرف نوم بألوان وديكورات مُبهرة، قد تلهمك أحدهم الفكرة لتصميم غرفة النوم الخاصة بك.
يألق اللون الوردي في هذه الغرفة الملوكي الأنيقة، حيث ينتشر في الستائر والمفروشات وورق الحائط على الجانبين، مع اللون الأبيض والإضاءة القوية، وقد أظهرت الدراسات أن هذا اللون له مفعول المُهدئات، حيث يساعد على الاسترخاء، ويمكنك الشعور بالهدوء والراحة في أي مكان يحمل هذا اللون.
وقد استغلت هذه الغرفة المساحة على جانبي السرير لعمل دواليب بيضاء تحمل بداخلها العديد من الأرفف التخزينية البسيطة لخلق مكتبة رائعة في غرفة النوم، تناسب تمامًا مُحبي القراءة قبل النوم.
ربما يلتصق بعقلك الباطن أن أن للأسود تأثير سلبي وقتامة على غرفة النوم، فتتجنبه بالرغم من أناقته ولمستة القوية، فأينما كان يظل سيد الألوان، ولكن إذا تم توظيفه بطريقة صحيحه لن تشعر بمشكلة في استخدامه، وهذه الغرفة استخدمت اللون الأسود مع الفضي للحد من سطوته، فكانت الستائر سوداء وبيضاء، والمفروشات بيضاء وأغطية سوداء، مع سجادة فضية فاتحة تحمل نقوش سوداء.
البُني هو لون الأرض وباطنها، يدل على الثبات والقوة والاستقرار، فمُحبي هذا اللون هم الشخصيات القوية والجادة، وهذه الغرفة استخدمت اللون البٌني بدرجاته الجميلة في الأرضية والجدار الذي يفصلها عن الخارج والمفروشات وإطار المراّة أعلى السرير، ولأنه لونٍ قوي فكان يحتاج إلى تداخل لون هادىء وبسيط معه مثل اللون الأبيض للسرير والبيج على الجدران والستارة، لتبدو التفاصيل متناغمة وجميلة.
البيج لون الهدوء والبساطة والرزانة والثقة بالنفس، ينتشر في هذه الغرفة بكامل التفاصيل، ليُعطي توحد وإصرار على تكراره.. حيث استخدم في السرير والمفروشات والجدران والستائر وإطارات النجف ووحدات الإضاءة الجانبية، كل هذا مع لمسة اختلاف تصنعها السجادة الفرو الفضية على الأرضية.
في هذه الغرفة أنت على موعد مع جلسة رومانسية بسحر اللون الأرجواني، والذي يظهر في الستائر القطيفة، ووسائد السرير والمفرش، للمسة رائعة يصنعها على الألوان الفاتحة بالغرفة، والتي استخدمت سرير بيج ومفروشات بيضاء وجدران أبيض ناصع البياض، كل هذا على أرضية من الباركيه المتينة.
لا ننسى السحر الذي تصنعه وحدتي الإضاءة ذات الأقراص المعدنية التي تتدلى منها قطع كرستالية وزجاجية على جانبي السرير في شكلٍ جميل.
نرى في هذه الغرفة اجتماع مجموعة من الألوان المُبهجة كالبنفسجي والوردي والمشمشي والموف لصناعة غرفة نوم مليئة بالألوان وجميلة، فإستخدام العديد من الألوان يُعطي لمسة مختلفة وتناغم رائع ومرح للمكان، وهذه الألوان هي المقترح الذي نقدمه لك للحصول على غرفة نوم مثالية، مع أرضية باركيه تناسب جميع الألوان.
غرفة نوم على النمط الكلاسيكي تستمد أناقتها من بساطتها ولونها الفيروزي الجميل، فهو لونٍ مثالي لعلاج الاكتئاب والشعور بالمرح والهدوء والراحة، وقد ظهر في هذه الغرفة بالسرير والمفروشات، مع جدران من ورق الحائط باللون البيج الجميل، مع طاولتين يشبهان الأنتيكات بنقوش كلاسكية على جانبي السرير وخلفهم المرايا الجميلة التي تُعطي لمسة لامعة وجذابة داخل الغرفة.
يعد الأصفر أحد أجمل ألوان الطبيعة، لون الطاقة، لون البهجة، ولون التفاؤل، استطاعت اللمسات الصفراء أن تُعطي الروح والحياة لهذه الغرفة التي ينتشر في تصميمها اللون الرمادي الفاتح على الجدران والسرير والمفروشات، مع الأرضية الباركيه الفاتحة ولمسات الزهور الجميلة.
في حين أن تقسيم الغرفة الرائع سمح بوجود ركن لجلسة شاي صباحية جميلة بكرسيين من القماش الأصفر ومنضدة صغيرة بالمنتصف.
هذه الغرفة على نمط انتقائي مميز، ذات أجواء دافئة، حيث تستمد دفئها وأناقتها من مجموعة الأخشاب التي تنتشر فيها بشكل واضح وصريح، حيث السقف الهندسي الخشبي، والأرضية الباركيه الرائعة، والدواليب التخزينية الجميلة، والطاولة الجانبية للسرير، هذه بالإضافة إلى اللون الرمادي للسرير والمفروشات مع اللون البيج الجميل في الكرسي وورق الحائط المنقوش.
هذه الغرفة تتمتع بنعومة ورقي من خلال استخدام الألوان الرملية الناعمة، حيث يتناغم اللون الرملي الغامق مع البيج في الجدران والستائر والسرير والمفروشات، والأرضية الباركيه الغامقة، بالإضافة إلى ثلاث طاولات باللون الأبيض، إثنين على جانبي السرير يحملان وحدات إضاءة جانبية جميلة، وواحدة كبيرة تحمل العديد من الأدراج.
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