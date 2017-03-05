10 غرف نوم بألوان وديكورات مُبهرة

يألق اللون الوردي في هذه الغرفة الملوكي الأنيقة، حيث ينتشر في الستائر والمفروشات وورق الحائط على الجانبين، مع اللون الأبيض والإضاءة القوية، وقد أظهرت الدراسات أن هذا اللون له مفعول المُهدئات، حيث يساعد على الاسترخاء، ويمكنك الشعور بالهدوء والراحة في أي مكان يحمل هذا اللون.

وقد استغلت هذه الغرفة المساحة على جانبي السرير لعمل دواليب بيضاء تحمل بداخلها العديد من الأرفف التخزينية البسيطة لخلق مكتبة رائعة في غرفة النوم، تناسب تمامًا مُحبي القراءة قبل النوم.