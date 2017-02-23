شقة مساحتها 60 م² بالرسم الهندسي بعد إعادة توزيع غرفها

الخطة الرئيسية لهذا المشروع هو تقسيم غرف المنزل لمنطقتين رئيسيتين، غرف النوم والصالة بكل ما تحويه غرف مفتوحة على بعضها البعض. في هذه الصورة ترى غرفة المعيشة بأثاث من الجلد الأخضر وطاولة زجاجية شفافة تزيد من اتساع الغرفة في نظرك، وطاولة تليفزيون صغيرة مع بعض الكشافات المثبتة في السقف التي توفر إضاءة واضحة بسبب توزيعها بشكل متساوٍ فوق الغرفة بأكملها.