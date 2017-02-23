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شقة مساحتها 60 م² بالرسم الهندسي بعد إعادة توزيع غرفها

ريم عوض ريم عوض
Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة المعيشة
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هذه الشقة الكائنة في أسبانيا كانت موزعة بشكل سيئ، فقام المصممون بإعادة تصميمها بالكامل وإعادة توزيع الغرف بما يناسب قاطنيها والتركيز على العملية في استخدام كل جزء منها. دعونا نأخذكم في جولة بداخل تلك الشقة الصغيرة ذات مساحة تقدر بـ60 م² ولا ينقصها شيء!

غرفة المعيشة

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة المعيشة
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

الخطة الرئيسية لهذا المشروع هو تقسيم غرف المنزل لمنطقتين رئيسيتين، غرف النوم والصالة بكل ما تحويه غرف مفتوحة على بعضها البعض. في هذه الصورة ترى غرفة المعيشة بأثاث من الجلد الأخضر وطاولة زجاجية شفافة تزيد من اتساع الغرفة في نظرك، وطاولة تليفزيون صغيرة مع بعض الكشافات المثبتة في السقف التي توفر إضاءة واضحة بسبب توزيعها بشكل متساوٍ فوق الغرفة بأكملها.

الرسم الهندسي قبل وبعد

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

هذه هي مقارنة سريعة للرسم الهندسي للشقة قبل وبعد إعادة توزيع الغرف، على اليسار نرى الحالة القديمة للشقة حيث المطبخ والحمام في مكان بعيد عن باقي الغرف وغرفة السفرة منفصلة وحدها. في التصميم الجديد أبصحت السفرة وغرفة المعيشة في منطقة واحدة وبجانبهما المطبخ، وهذا التوزيع أكثر منطقية بالطبع.

السفرة

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة السفرة
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

في هذه الصورة ترى بوضوح غرفة السفرة المجاورة لغرفة المعيشة، والتي تعامل معها المصمم كأنها غرفة مستقلة من حيث الإضاءة فقام بتعليق نجفة ذهبية كلاسيكية وهي تعد القطعة المميزة الوحيدة في هذه المساحة من المنزل.

المطبخ

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo مطبخ
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

المطبخ أبيض بتصميم تبسيطي (مينيمالي) استغل فيه المصمم المساحة الأفقية بالإكثار من الخزانات ووضع الأجهزة فوق بعضها البعض توفيرًا للمساحة. واختار حوض صغير يتناسب مع مساحة السطح المتاح حتى لا يأكل منه معظمه.

ألوان دافئة

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة المعيشة
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

على عكس المطبخ، باقي غرف المنزل مصممة بألوان دافئة ومواد طبيعية، فالأرض مغطاة بالخشب الباركيه الفاتح في غرفة النوم ومدخل المنزل، والخشب المستخدم في الأثاث بني قاتم والمنسوجات بين البيج والأزرق البترولي الذي أضاف القليل من اللون للغرفة.

غرفة النوم الرئيسية

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة نوم
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

هذه المساحة طبقًا لمقارنة الرسم الهندسي كانت تحتوي على المطبخ في التصميم القديم. الآن هي غرفة نوم رئيسية وبداخلها حمام مرفق بها سنراه في الصورة القادمة. الدولاب جرّار توفيرًا للمساحة حيث لا يوجد مكان يفتح فيه مصراعي الدولاب إذا كان عاديًا.

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الحمام الرئيسي

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo حمام
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

الحمام الرئيسي أيضًا بألوان هادئة لإضفاء الدفئ والأناقة مع أقل استخدام ممكن للأثاث توفيرًا لمساحة الحمام الصغيرة.

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حمام الضيوف

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo حمام
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

حمام الضيوف مختلف عن الحمام الرئيسي وتتباين ألوانه بين الأبيض والأسود.ويتماشى الحمام مع المطبخ الذي سيراه الضيوف أيضًا ليتكاملا مع بعضهما البعض. 

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