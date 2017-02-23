8 أخطاء شائعة تجنبها عند تصميم غرفة المعيشة وحلولها

الخطأ: ملاصقة الأثاث كله للحائط بالرغم من وجود مساحة كافية لتحريكه للأمام قليلًا، ظنًا منك أن هذا يوسّع من المساحة في نظرك ولكنه يجعل الغرفة تبدو أكثر رسمية وأضيق.

الحل: حرّك الأثاث لمنتصف الغرفة إذا كان هناك من المساحة ما يكفي، لتركّز أكثر على التحاور بين الجالسين.