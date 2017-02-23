8 أخطاء شائعة تجنبها عند تصميم غرفة المعيشة وحلولها

بالرغم من أننا نقوم بزيارة أصدقائنا وأقاربنا ونستطيع أن نرى بأنفسنا أخطاءهم في التصميم، إلا أننا بالرغم من ذلك نقع في بعض من تلك الأخطاء الشائعة في تصميم منزلنا مهما بلغت قوة ملاحظتنا. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة والحلول العملية لها عند تصميم غرفة المعيشة نرجو أن تلهمكم لتجنبها.
الخطأ: لا يوجد ألوان كافية! غرفة المعيشة تبدو باهتة ومملة وهذا ينقص من دفئها وحيويتها وتصميمها العصري.
الحل: إضافة بعض المخدات والخدديات الملونة سيغير التصميم تمامًا ويجعله أكثر حيوية وجاذبية.
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الخطأ: شراء غرفة معيشة كاملة حيث الكراسي والكنب والطاولة بنفس التصميم والألوان، الذي يجعل الغرفة تبدو مملة وموحّدة.
الحل: قم باختيار أثاث مختلف عن بعضه البعض من حيث التصميم والألوان ولكن مع مراعاة ملاءمته حتى لا يبدو بعيدًا جدًا عن بعضه البعض.
الخطأ: إضاءة غير موزعة في الغرفة بأكملها فتبدو بعض أماكن الغرفة قاتمة والرؤية غير واضحة.
الحل: توزيع الإضاءة على مستويات مختلفة والذي يشعرك بكبر المساحة أيضًا ويوضح من تفاصيل الديكور، يمكنك استخدام مستويات مختلةف من الأباجورات الطويلة والقصيرة والكشافات المثبتة في السقف والنجف والأباليك.
الخطأ: ملاصقة الأثاث كله للحائط بالرغم من وجود مساحة كافية لتحريكه للأمام قليلًا، ظنًا منك أن هذا يوسّع من المساحة في نظرك ولكنه يجعل الغرفة تبدو أكثر رسمية وأضيق.
الحل: حرّك الأثاث لمنتصف الغرفة إذا كان هناك من المساحة ما يكفي، لتركّز أكثر على التحاور بين الجالسين.
الخطأ: لا يوجد طاولة جانبية لوضع أغراضك أو وضع كوب مشروبك أثناء تناوله.
الحل: ضع طاولة جانبية! متوَقّع أليس كذلك؟
الخطأ: تعليق التليفزيون والديكور واللوحات الفنية على مستوى مرتفع جدًا ظنًا منك أن هذا يبعد مسافة السقف بصريًا، ولكنه يتركك بأوجاع في الرفبة بسبب النظر المستمر للأعلى.
الحل: قم بالجلوس على مقاعد الغرفة واجعل الأشياء المعلقة حولك في مستوى النظر.
الخطأ: وضع سجادة صغيرة أو عدم وضع سجادة على الإطلاق، مما لا يجعل الديكور مكتملًا وينقص من جمال الغرفة.
الحل: ضع سجادة بنقشة مناسبة إذا كان الأثاث غير منقوش أو سجادة سادة إذا كان منقوشًا. ولا تنس أن تضبط مقاسها بما يناسب مساحة الغرفة.
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