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8 أخطاء شائعة تجنبها عند تصميم غرفة المعيشة وحلولها

ريم عوض ريم عوض
Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
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بالرغم من أننا نقوم بزيارة أصدقائنا وأقاربنا ونستطيع أن نرى بأنفسنا أخطاءهم في التصميم، إلا أننا بالرغم من ذلك نقع في بعض من تلك الأخطاء الشائعة في تصميم منزلنا مهما بلغت قوة ملاحظتنا. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة والحلول العملية لها عند تصميم غرفة المعيشة نرجو أن تلهمكم لتجنبها. 

1- غرفة معيشة بلا ألوان

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

الخطأ: لا يوجد ألوان كافية! غرفة المعيشة تبدو باهتة ومملة وهذا ينقص من دفئها وحيويتها وتصميمها العصري.

الحل: إضافة بعض المخدات والخدديات الملونة سيغير التصميم تمامًا ويجعله أكثر حيوية وجاذبية.

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2- أثاث موحد

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

الخطأ: شراء غرفة معيشة كاملة حيث الكراسي والكنب والطاولة بنفس التصميم والألوان، الذي يجعل الغرفة تبدو مملة وموحّدة.

الحل: قم باختيار أثاث مختلف عن بعضه البعض من حيث التصميم والألوان ولكن مع مراعاة ملاءمته حتى لا يبدو بعيدًا جدًا عن بعضه البعض.

3- إضاءة غير موزعة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

الخطأ: إضاءة غير موزعة في الغرفة بأكملها فتبدو بعض أماكن الغرفة قاتمة والرؤية غير واضحة.

الحل: توزيع الإضاءة على مستويات مختلفة والذي يشعرك بكبر المساحة أيضًا ويوضح من تفاصيل الديكور، يمكنك استخدام مستويات مختلةف من الأباجورات الطويلة والقصيرة والكشافات المثبتة في السقف والنجف والأباليك.

4- الأثاث ملاصق للحائط

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

الخطأ: ملاصقة الأثاث كله للحائط بالرغم من وجود مساحة كافية لتحريكه للأمام قليلًا، ظنًا منك أن هذا يوسّع من المساحة في نظرك ولكنه يجعل الغرفة تبدو أكثر رسمية وأضيق.

الحل: حرّك الأثاث لمنتصف الغرفة إذا كان هناك من المساحة ما يكفي، لتركّز أكثر على التحاور بين الجالسين.

5- لا يوجد طاولة جانبية

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الخطأ: لا يوجد طاولة جانبية لوضع أغراضك أو وضع كوب مشروبك أثناء تناوله.

الحل: ضع طاولة جانبية! متوَقّع أليس كذلك؟

6- تعليق الأشياء عاليًا

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

الخطأ: تعليق التليفزيون والديكور واللوحات الفنية على مستوى مرتفع جدًا ظنًا منك أن هذا يبعد مسافة السقف بصريًا، ولكنه يتركك بأوجاع في الرفبة بسبب النظر المستمر للأعلى.

الحل: قم بالجلوس على مقاعد الغرفة واجعل الأشياء المعلقة حولك في مستوى النظر.

7- سجادة صغيرة

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

الخطأ: وضع سجادة صغيرة أو عدم وضع سجادة على الإطلاق، مما لا يجعل الديكور مكتملًا وينقص من جمال الغرفة.

الحل: ضع سجادة بنقشة مناسبة إذا كان الأثاث غير منقوش أو سجادة سادة إذا كان منقوشًا. ولا تنس أن تضبط مقاسها بما يناسب مساحة الغرفة. 

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شقة مساحتها 60 م² بالرسم الهندسي بعد إعادة توزيع غرفها
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