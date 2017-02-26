شاليه بتصميم رائع لمصيف مختلف

الأجازة التي نحصل عليها لا تكون راحة من العمل فقط، ولكن حتى راحة لبصرك من الديكور الرسمي الذي تراه يوميًا والألوان الباهتة والقاتمة. فعند تصميم منزل للأجازة من المهم أن تكون ألوانه مبهجة وخفيفة وتدعو للاسترخاء والراحة والمرح! في هذا المقال نقدم لكم جولة في منزل صيفي ستلهمكم أفكاره.
أول ما تراه عند دخولك المنزل، أبيض في أبيض! استقبال منعش وملئ بالسكينة ولا يكسر بياضه سوا الخدديات الملونة والنباتات الموضوعة على الكونسول والتي تشارك أيضًا في الجو المنعش للمدخل.
السلم على اليسار يؤدي إلى الصالة التي تحتوي على غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ وغرف النوم. بالرغم من أن التصميم يغلب عليه اللون الأبيض إلا أن نمطه ليس تبسيطي (مينيمالي) ولكن عصري ببعض اللمسات الكلاسيكية العصرية أيضًا والتي نجدها في الرسم المحفور على المرآة وتفاصيل أخرى سنراها في باقي الغرف.
أول غرفة نراها عند الصعود للدور الثاني هي غرفة المعيشة، حيث تبدأ الألوان بالتدخل في الديكور لتضفي حياة على التصميم وبهجة لا مثيل لها! أكثر ما يلفت النظر في التصميم هو اللون الأصفر الفاتح، في الخدديات والأباجورات والسجادة. هل جربت أن تضع تلك الألوان مع بعضها البعض؟ الأصفر والبابايا القاتم والروز؟ مزيج رائع ومبهج من الألوان.
إذا كنت تقضي فترة طويلة في المصيف ولن تستطيع الانقطاع عن العمل تمامًا فهذا التصميم المبهج لمكتب في الشاليه لن يجعلك تشعر أن عدت لمقر عملك بل سيزيد من انتاجيتك بسبب تصميمه المنعش! خاصة مع وجود هذا الكرسي البامبو بجانب النافذة الذي يعطيك الفرصة لأن تنجز عملك على إطلالة رائعة.
غرفة السفرة دافئة وبسيطة، بطاولة ومقاعد خشبية فاتحة اللون على لونها الأصلي بدون طلاء إلا في إطار الكرسي الأبيض. الأثاث نمطه ريفيّ بلمسة عصرية. وبالطبع أثناء الأجازة تتسنى لنا الفرصة لقراءة الكتب والروايات المفضلة أمام الإطلالات الرائعة التي لا نجد الوقت لقراءتها في الأيام العادية؛ لذا كانت هذه المكتبة البيضاء إضافة رائعة وعملية للتصميم.
المطبخ بسيط جدًا بسبورة سوداء مميزة وأجهزة ملهَمة من النمط الكلاسيكي باللون الأزرق الفاتح.
حمام الضيوف بتصميم استوائي منعش خاصة مع هذه إطار المرآة المصنوع من الصدف المطلي باللون الأبيض لإحساس أقرب للبحر والمصيف.
نبدأ الآن في جولة داخل غرف النوم، أول غرفة نوم بألوان أنثوية رقيقة بين الروز والأصفر والحوائط المزركشة.
صممت هذه الغرفة بإلهام من ألوان المراكب وأكشاك الشاطئ وملابس البحّارين بين الكحلي والأزرق.
حمام غرف النوم الصغيرة مساحته صغيرة وبسيط جدًا مطلي بالأبيض بالكامل وكابينة دش. والأرضية من سيراميك أبيض وأزرق يتماشى مع الغرفة السابقة.
غرفة النوم الرئيسية ألوانها بين الأبيض والأصفر والأسود؟ النافذة الكبيرة تسمح بدخول الضوء والاستمتاع بالإطلالة الرائعة لذا اختيار الستائر الشيفون الشفافة كان اختيارًا حتميًا! والتحفة الفنية المصنوعة من الشعاب المرجانية تجعلك لا تنسى أنك على البحر وفي مصيف عندما تستيقظ من النوم!
وأخيرًا، الحمام الرئيسي الذي يخدم غرفة النوم الرئيسية بتصميم مقارب جدًا لغرفة النوم من حيث الألوان.