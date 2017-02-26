شاليه بتصميم رائع لمصيف مختلف

أول ما تراه عند دخولك المنزل، أبيض في أبيض! استقبال منعش وملئ بالسكينة ولا يكسر بياضه سوا الخدديات الملونة والنباتات الموضوعة على الكونسول والتي تشارك أيضًا في الجو المنعش للمدخل.

السلم على اليسار يؤدي إلى الصالة التي تحتوي على غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ وغرف النوم. بالرغم من أن التصميم يغلب عليه اللون الأبيض إلا أن نمطه ليس تبسيطي (مينيمالي) ولكن عصري ببعض اللمسات الكلاسيكية العصرية أيضًا والتي نجدها في الرسم المحفور على المرآة وتفاصيل أخرى سنراها في باقي الغرف.