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شاليه بتصميم رائع لمصيف مختلف

ريم عوض ريم عوض
Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
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الأجازة التي نحصل عليها لا تكون راحة من العمل فقط، ولكن حتى راحة لبصرك من الديكور الرسمي الذي تراه يوميًا والألوان الباهتة والقاتمة. فعند تصميم منزل للأجازة من المهم أن تكون ألوانه مبهجة وخفيفة وتدعو للاسترخاء والراحة والمرح! في هذا المقال نقدم لكم جولة في منزل صيفي ستلهمكم أفكاره.

مدخل أبيض

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

أول ما تراه عند دخولك المنزل، أبيض في أبيض! استقبال منعش وملئ بالسكينة ولا يكسر بياضه سوا الخدديات الملونة والنباتات الموضوعة على الكونسول والتي تشارك أيضًا في الجو المنعش للمدخل.

السلم على اليسار يؤدي إلى الصالة التي تحتوي على غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ وغرف النوم. بالرغم من أن التصميم يغلب عليه اللون الأبيض إلا أن نمطه ليس تبسيطي (مينيمالي) ولكن عصري ببعض اللمسات الكلاسيكية العصرية أيضًا والتي نجدها في الرسم المحفور على المرآة وتفاصيل أخرى سنراها في باقي الغرف.

غرفة المعيشة

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

أول غرفة نراها عند الصعود للدور الثاني هي غرفة المعيشة، حيث تبدأ الألوان بالتدخل في الديكور لتضفي حياة على التصميم وبهجة لا مثيل لها! أكثر ما يلفت النظر في التصميم هو اللون الأصفر الفاتح، في الخدديات والأباجورات والسجادة. هل جربت أن تضع تلك الألوان مع بعضها البعض؟ الأصفر والبابايا القاتم والروز؟ مزيج رائع ومبهج من الألوان.

المكتب

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مكتب عمل أو دراسة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

إذا كنت تقضي فترة طويلة في المصيف ولن تستطيع الانقطاع عن العمل تمامًا فهذا التصميم المبهج لمكتب في الشاليه لن يجعلك تشعر أن عدت لمقر عملك بل سيزيد من انتاجيتك بسبب تصميمه المنعش! خاصة مع وجود هذا الكرسي البامبو بجانب النافذة الذي يعطيك الفرصة لأن تنجز عملك على إطلالة رائعة.

غرفة السفرة

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة السفرة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة السفرة دافئة وبسيطة، بطاولة ومقاعد خشبية فاتحة اللون على لونها الأصلي بدون طلاء إلا في إطار الكرسي الأبيض. الأثاث نمطه ريفيّ بلمسة عصرية. وبالطبع أثناء الأجازة تتسنى لنا الفرصة لقراءة الكتب والروايات المفضلة أمام الإطلالات الرائعة التي لا نجد الوقت لقراءتها في الأيام العادية؛ لذا كانت هذه المكتبة البيضاء إضافة رائعة وعملية للتصميم.

المطبخ

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

المطبخ بسيط جدًا بسبورة سوداء مميزة وأجهزة ملهَمة من النمط الكلاسيكي باللون الأزرق الفاتح. 

حمام الضيوف

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro حمام
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

حمام الضيوف بتصميم استوائي منعش خاصة مع هذه إطار المرآة المصنوع من الصدف المطلي باللون الأبيض لإحساس أقرب للبحر والمصيف.

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غرفة نوم

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

نبدأ الآن في جولة داخل غرف النوم، أول غرفة نوم بألوان أنثوية رقيقة بين الروز والأصفر والحوائط المزركشة.

غرفة نوم

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

صممت هذه الغرفة بإلهام من ألوان المراكب وأكشاك الشاطئ وملابس البحّارين بين الكحلي والأزرق.

حمام غرف النوم

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro حمام
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

حمام غرف النوم الصغيرة مساحته صغيرة وبسيط جدًا مطلي بالأبيض بالكامل وكابينة دش. والأرضية من سيراميك أبيض وأزرق يتماشى مع الغرفة السابقة.

غرفة النوم الرئيسية

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة نوم
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة النوم الرئيسية ألوانها بين الأبيض والأصفر والأسود؟ النافذة الكبيرة تسمح بدخول الضوء والاستمتاع بالإطلالة الرائعة لذا اختيار الستائر الشيفون الشفافة كان اختيارًا حتميًا! والتحفة الفنية المصنوعة من الشعاب المرجانية تجعلك لا تنسى أنك على البحر وفي مصيف عندما تستيقظ من النوم!

حمام غرفة النوم

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro حمام
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

وأخيرًا، الحمام الرئيسي الذي يخدم غرفة النوم الرئيسية بتصميم مقارب جدًا لغرفة النوم من حيث الألوان. 

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