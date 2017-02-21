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19 تصميم حالم لغرفة معيشة بها تلفزيون

Mohammed Awad Mohammed Awad
Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES غرفة الميديا
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مكان التلفزيون في غرفة المعيشة قد يكون مألوفاً لنا خصوصاً في التصميمات الحداثية بفضل شكل التلفزيون الذكي و الذي يمكن أن يثري أي تصميم ، فغرفة المعيشة التي بها تلفزيون لابد أن يكون فيها بعض الضوابط التي تضمن ظهورها بشكل لائق مثل موضع الجلسات و اتجاهها و طبيعة الأثاث التي لابد أن تكون مريحة و واسعة و غير رسيمة لتضمن لك مشاهدة ممتعة غير مقيدة لحريتك ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في روعة 19 تصميم مختلف لغرف معيشة جميعها اشتركت و ازدادت جمالاً بوجود تلفزيون فيها ، فكيف كان شكلها ، هذا ما سنحاول معرفته في السطور القليلة المقبلة .

1- عناصر أساسية فقط

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES غرفة الميديا
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

استخدم في تلك الغرفة المعايير الأساسية لغرفة يوجد بها تلفزيون فقط مثل مكتبة للتلفزيون و أريكة بسيطة قريبة من مجال رؤيته و كذلك ألوان شبه رسيمة و لكنها متوافقة مع بعضها ، الغرفة صغيرة الحجم لذا كان اختيار البساطة في التصميم أمر حتمي حتى لا يكون التصميم ضيقاً أكثر

2- غرفة ملهمة

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos غرفة المعيشة
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

في غرفة المعيشة التي يوجد بها تلفزيون تكون الامور أكثر هدوءاً و حاجة للتأمل و الاسترخاء لذا فإنه يمكننا استخدام كل الأشياء التي تساعدنا على ذلك مثل الكتب و اللوحات الفنية الهادئة ، و كذلك اللمسات الطبيعية مثل عمود الخشب الطبيعي الذي نراه هنا و الانفتاح الكبير على الخارج بواسطة الشرفات المواجهة تماماً للغرفة.

3- أكثر ذكاءاً

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

استخدام تلفزيون في غرفة المعيشة يعطيك طريقة جيدة للتقليل من سمك الأشياء خصوصاً التلفزيونات الليد الحديثة بشكلها الذكي العصري، لاحظ في هذا التصميم استخدام الفواصل الزجاجية الرفيعة و الرفوف و الأبواب الزجاجية حول التلفزيون التي زادت من جماله 

4 – عائلي

Casa en Paracuellos del Jarama, Canexel Canexel غرفة المعيشة
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

في المنازل العائلية تكون الامور أكثر انفتاحاً و بعداً عن التعقيد خصوصاً في غرفة يعيش فيها الجميع مثل التلفزيون، نلاحظ هنا وجود المائدة الصغيرة المربعة الشكل في مقابل لجلسة على شكل حرف L  التي تستوعب كل افراد الاسرة حول اتجاه التلفزيون .

5- مكتبة جدارية

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura غرفة المعيشة خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

يمكننا تخصيص الجهة التي يوجد بها التلفزيون لتكون تحفة فنية مستقلة مثل تخصيص الجدار المستند عليه ليكون خزانة أو مكتبة متكاملة بقطع خشبية واحدة و بتصميم متكامل 

6- تلفزيون و رفوف

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

مثل الفكرة السابقة القائمة على تخصيص الجدار الخلفي للتلفزيون بلمسة فنية ، فإن هذا النموذج أكثر من رائع و عصري للغاية حيث نقوم بتخصيص خزانات كاملة في الجدار و لكن من الخشب المطلي بلون أبيض متماشي مع باقي الجدران مع تخصيص رف كبير و طويل للتلفزيون يستخدم كمكان للإكسسوارات كذلك مع رفوف متناثرة بشكل جميل حوله

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7- مدفون

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة المعيشة
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

يمكنك أن تستخدم التلفزيون مدفوناً في قلب الجدار و كأنه قطعة منه ، مثل فكرة الخزانة المحفورة في الحوائط و مثل فكرة المدفأة التي تجاوره في هذا التصميم .

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8- كتلة واحدة

Reforma piso, LCB studio LCB studio غرفة المعيشة White
LCB studio

LCB studio
LCB studio
LCB studio

استخدام التلفزيون من نفس لون الأثاث و الرفوف و المكتبة التي تحمله أمر ساحر خصوصاً في منزل يأخذ من هذا اللون خلفية متكررة في كل تفاصيله مثل هذا المنزل و اللون الأبيض الذي فيه ينتشر حتى في إطار التلفزيون الذي تم اختياره من نفس اللون و منه ايضاً الرفوف و الأثاث و كل شيء في هذا الركن مما جعله أنيقاً لأقصى درجة

9- أكثر قرباً

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يمكن أن نقرب الجلسة قدر الإمكان ناحية التلفزيون و نفصل بينها و بينه بمنضدة صغيرة مثل منضدة الصالون المعروفة و لكن بارتفاع أقل حتى لا تعيق الرؤية و في هذا الفكرة ميزة الشعور بدفء التصميم و خصوصيته

10 -رفوف كاملة مفتوحة

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يمكننا استخدام مكتبة كاملة في الجدار و لكن بشكل رفوف مفتوحة لا يوجد به خزانات أبداً و هي فكرة رائعة مستمدة من فكرة قديمة لاستوديو التلفزيون الذي كان يوضع حوله شرائط و اسطوانات و راديو، و لكن بشكل أكثر حداثة يكون الرف أقل سمكاً و معبراً في ألوانه و مستوعباً لاكسسوارات و تحف بجانب التلفزيون و الريسيفر .

11- تخصيص عامود لحمل التلفزيون

MS apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

قد يحتم عليك التصميم عدم استخدام مكتبة و رف لحمل التلفزيون فوقه، و في تلك الحالة يكون التعليق هو أسلم حل و أورعها و أكثرها عصرية، حيث يمكنك تخصيص إحدى الجدران أو الاعمدة لتحمل عليه التلفزيون بشكل رائع و سيكون أنيقاً للغاية .

12 – معلق بجوار رفوف

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura غرفة المعيشة
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

من نفس الفكرة السابقة يمكننا تخصيص الجدار الذي سوف يعلق عليه التلفزيون ببعض التطبيقات الجمالية مثل بعض الرفوف الرفيعة و الخزانات الأرضية الخشبية و هو ما يجعل هذا الجدار غنياً بالتفاصيل  بدلاً من تركه بلا تفاصيل .

13- فوق نصف جدار

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة المعيشة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

قد لا يكون هناك جدار يصلح لوضع تلفزيونك عليه في غرفة معيشتك اصغيرة لذا فإنه يمكن لك في تلك الحالة البحث عن أي سطح ثابت و قوي تضع فوقه التلفزيون الخاص بك بمنتهى السهولة و سيكون شكله رائعاً مثل نصف الجدار هذا الذي استخدمنا جزء منه كحامل للتفزيون 

14- معلق فوق مكتبة صغيرة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

يمكننا اللجوء للتعليق في معظم الحالات التي نرى فيها ضرورة لذلك مثل زيادة عنصر الامان و البعد عن متناول الأطفال و كذلك استخدام المكتبة الصغيرة التي قد تكون مكاناً بديلاً في أغراض أخرى للحفظ و التخزين.

15 – معلق و يخرج من مكتبة

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة المعيشة خشب Black
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

استخدام التلفزيون في تصميم المكتبة مبدع لأقصى درجة خصوصاً لو كانت المكتبة مؤدية لغرض كبير في وحدة التصميم مثل هذا النموذج الذي صممت منه المكتبة من الخشب الخالص و بألوان رائع و وفرت لنا مساحة تخزينية هائلة و أثرت التصميم للغاية .

16- تخصيص بأضواء

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة المعيشة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

خصص غرفة معيشتك التي يوجد بها تلفزيون بأضواء بيضاء حتى لا تؤيذي عينيك أثناء المشاهدة و ابتعد عن الأضواء الخافتة أو القوية للغاية و لكن اجعل الجلسة ذات تأثير مقبول من الضوء .

17- عصري

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

في غرفة معيشتك التي يوجد بها تلفزيون تزداد الحساسية لاستخدام عصري يكافيء التلفزيون العصري الذي يعتبر شكله بمفرده دافعاً لتصميم أكثر حداثة، استخدم اكسسوارات جميلة و ألوان أكثر جمالاً و جرأة ليكتمل المشهد العصري في غرفة معيشتك .

18 – بعيد

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

في المساحات الكبيرة و الشاشات العملاقة يكون من المفضل صحياً و تصميمياً أن نبتعد بجلستنا عن التلفزيون مسافة معقولة مما يوفر لنا الكثير من المجال الذي يمكننا من وضع أي تفصيلة زائدة فيه مثل المسند أو المنضدة الصغيرة 

19 – مكتبة الكتب و التلفزيون أيضاً

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

مكتبة كاملة للكتب في غرفة معيشتك قد يكون التلفزيون هو العامل المؤثر في ظهورها بشكل لائق خصوصاً لو كانت الألوان التي تستخدم في غرفتك تميل للأبيض و الاسود و تحتاج لتفصيلة سوداء  اللون في المكتبة  لتزيد من توازن التصميم في الغرفة كلها مثل هذا النموذج المتوازن لأقصى درجة .

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التلفزيون في غرفة معيشتك

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