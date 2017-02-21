19 تصميم حالم لغرفة معيشة بها تلفزيون

مكان التلفزيون في غرفة المعيشة قد يكون مألوفاً لنا خصوصاً في التصميمات الحداثية بفضل شكل التلفزيون الذكي و الذي يمكن أن يثري أي تصميم ، فغرفة المعيشة التي بها تلفزيون لابد أن يكون فيها بعض الضوابط التي تضمن ظهورها بشكل لائق مثل موضع الجلسات و اتجاهها و طبيعة الأثاث التي لابد أن تكون مريحة و واسعة و غير رسيمة لتضمن لك مشاهدة ممتعة غير مقيدة لحريتك ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في روعة 19 تصميم مختلف لغرف معيشة جميعها اشتركت و ازدادت جمالاً بوجود تلفزيون فيها ، فكيف كان شكلها ، هذا ما سنحاول معرفته في السطور القليلة المقبلة .