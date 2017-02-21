19 تصميم حالم لغرفة معيشة بها تلفزيون

مكان التلفزيون في غرفة المعيشة قد يكون مألوفاً لنا خصوصاً في التصميمات الحداثية بفضل شكل التلفزيون الذكي و الذي يمكن أن يثري أي تصميم ، فغرفة المعيشة التي بها تلفزيون لابد أن يكون فيها بعض الضوابط التي تضمن ظهورها بشكل لائق مثل موضع الجلسات و اتجاهها و طبيعة الأثاث التي لابد أن تكون مريحة و واسعة و غير رسيمة لتضمن لك مشاهدة ممتعة غير مقيدة لحريتك ..
اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في روعة 19 تصميم مختلف لغرف معيشة جميعها اشتركت و ازدادت جمالاً بوجود تلفزيون فيها ، فكيف كان شكلها ، هذا ما سنحاول معرفته في السطور القليلة المقبلة .
استخدم في تلك الغرفة المعايير الأساسية لغرفة يوجد بها تلفزيون فقط مثل مكتبة للتلفزيون و أريكة بسيطة قريبة من مجال رؤيته و كذلك ألوان شبه رسيمة و لكنها متوافقة مع بعضها ، الغرفة صغيرة الحجم لذا كان اختيار البساطة في التصميم أمر حتمي حتى لا يكون التصميم ضيقاً أكثر
في غرفة المعيشة التي يوجد بها تلفزيون تكون الامور أكثر هدوءاً و حاجة للتأمل و الاسترخاء لذا فإنه يمكننا استخدام كل الأشياء التي تساعدنا على ذلك مثل الكتب و اللوحات الفنية الهادئة ، و كذلك اللمسات الطبيعية مثل عمود الخشب الطبيعي الذي نراه هنا و الانفتاح الكبير على الخارج بواسطة الشرفات المواجهة تماماً للغرفة.
استخدام تلفزيون في غرفة المعيشة يعطيك طريقة جيدة للتقليل من سمك الأشياء خصوصاً التلفزيونات الليد الحديثة بشكلها الذكي العصري، لاحظ في هذا التصميم استخدام الفواصل الزجاجية الرفيعة و الرفوف و الأبواب الزجاجية حول التلفزيون التي زادت من جماله
في المنازل العائلية تكون الامور أكثر انفتاحاً و بعداً عن التعقيد خصوصاً في غرفة يعيش فيها الجميع مثل التلفزيون، نلاحظ هنا وجود المائدة الصغيرة المربعة الشكل في مقابل لجلسة على شكل حرف L التي تستوعب كل افراد الاسرة حول اتجاه التلفزيون .
يمكننا تخصيص الجهة التي يوجد بها التلفزيون لتكون تحفة فنية مستقلة مثل تخصيص الجدار المستند عليه ليكون خزانة أو مكتبة متكاملة بقطع خشبية واحدة و بتصميم متكامل
مثل الفكرة السابقة القائمة على تخصيص الجدار الخلفي للتلفزيون بلمسة فنية ، فإن هذا النموذج أكثر من رائع و عصري للغاية حيث نقوم بتخصيص خزانات كاملة في الجدار و لكن من الخشب المطلي بلون أبيض متماشي مع باقي الجدران مع تخصيص رف كبير و طويل للتلفزيون يستخدم كمكان للإكسسوارات كذلك مع رفوف متناثرة بشكل جميل حوله
يمكنك أن تستخدم التلفزيون مدفوناً في قلب الجدار و كأنه قطعة منه ، مثل فكرة الخزانة المحفورة في الحوائط و مثل فكرة المدفأة التي تجاوره في هذا التصميم .
استخدام التلفزيون من نفس لون الأثاث و الرفوف و المكتبة التي تحمله أمر ساحر خصوصاً في منزل يأخذ من هذا اللون خلفية متكررة في كل تفاصيله مثل هذا المنزل و اللون الأبيض الذي فيه ينتشر حتى في إطار التلفزيون الذي تم اختياره من نفس اللون و منه ايضاً الرفوف و الأثاث و كل شيء في هذا الركن مما جعله أنيقاً لأقصى درجة
يمكن أن نقرب الجلسة قدر الإمكان ناحية التلفزيون و نفصل بينها و بينه بمنضدة صغيرة مثل منضدة الصالون المعروفة و لكن بارتفاع أقل حتى لا تعيق الرؤية و في هذا الفكرة ميزة الشعور بدفء التصميم و خصوصيته
يمكننا استخدام مكتبة كاملة في الجدار و لكن بشكل رفوف مفتوحة لا يوجد به خزانات أبداً و هي فكرة رائعة مستمدة من فكرة قديمة لاستوديو التلفزيون الذي كان يوضع حوله شرائط و اسطوانات و راديو، و لكن بشكل أكثر حداثة يكون الرف أقل سمكاً و معبراً في ألوانه و مستوعباً لاكسسوارات و تحف بجانب التلفزيون و الريسيفر .
قد يحتم عليك التصميم عدم استخدام مكتبة و رف لحمل التلفزيون فوقه، و في تلك الحالة يكون التعليق هو أسلم حل و أورعها و أكثرها عصرية، حيث يمكنك تخصيص إحدى الجدران أو الاعمدة لتحمل عليه التلفزيون بشكل رائع و سيكون أنيقاً للغاية .
من نفس الفكرة السابقة يمكننا تخصيص الجدار الذي سوف يعلق عليه التلفزيون ببعض التطبيقات الجمالية مثل بعض الرفوف الرفيعة و الخزانات الأرضية الخشبية و هو ما يجعل هذا الجدار غنياً بالتفاصيل بدلاً من تركه بلا تفاصيل .
قد لا يكون هناك جدار يصلح لوضع تلفزيونك عليه في غرفة معيشتك اصغيرة لذا فإنه يمكن لك في تلك الحالة البحث عن أي سطح ثابت و قوي تضع فوقه التلفزيون الخاص بك بمنتهى السهولة و سيكون شكله رائعاً مثل نصف الجدار هذا الذي استخدمنا جزء منه كحامل للتفزيون
يمكننا اللجوء للتعليق في معظم الحالات التي نرى فيها ضرورة لذلك مثل زيادة عنصر الامان و البعد عن متناول الأطفال و كذلك استخدام المكتبة الصغيرة التي قد تكون مكاناً بديلاً في أغراض أخرى للحفظ و التخزين.
استخدام التلفزيون في تصميم المكتبة مبدع لأقصى درجة خصوصاً لو كانت المكتبة مؤدية لغرض كبير في وحدة التصميم مثل هذا النموذج الذي صممت منه المكتبة من الخشب الخالص و بألوان رائع و وفرت لنا مساحة تخزينية هائلة و أثرت التصميم للغاية .
خصص غرفة معيشتك التي يوجد بها تلفزيون بأضواء بيضاء حتى لا تؤيذي عينيك أثناء المشاهدة و ابتعد عن الأضواء الخافتة أو القوية للغاية و لكن اجعل الجلسة ذات تأثير مقبول من الضوء .
في غرفة معيشتك التي يوجد بها تلفزيون تزداد الحساسية لاستخدام عصري يكافيء التلفزيون العصري الذي يعتبر شكله بمفرده دافعاً لتصميم أكثر حداثة، استخدم اكسسوارات جميلة و ألوان أكثر جمالاً و جرأة ليكتمل المشهد العصري في غرفة معيشتك .
في المساحات الكبيرة و الشاشات العملاقة يكون من المفضل صحياً و تصميمياً أن نبتعد بجلستنا عن التلفزيون مسافة معقولة مما يوفر لنا الكثير من المجال الذي يمكننا من وضع أي تفصيلة زائدة فيه مثل المسند أو المنضدة الصغيرة
مكتبة كاملة للكتب في غرفة معيشتك قد يكون التلفزيون هو العامل المؤثر في ظهورها بشكل لائق خصوصاً لو كانت الألوان التي تستخدم في غرفتك تميل للأبيض و الاسود و تحتاج لتفصيلة سوداء اللون في المكتبة لتزيد من توازن التصميم في الغرفة كلها مثل هذا النموذج المتوازن لأقصى درجة .