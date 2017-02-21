اصنع بنفسك : 20 مشروع سهل و قليل التكلفة لحديقتك

هناك بعض الأفكار التي يمكن أن تقوم بها بسهولة لتجعل من حديقة منزلك أجمل من أي وقت مضى، و تلك الأفكار لا تتطلب الكثير من المال فهي رخيصة الثمن للغاية و لكنها تتطلب الكثير من الإبداع و يكمن الإبداع فيها بأنها يمكن أن تصنعها أنت بنفسك بسهولة دون الحاجة لمتخصص و كل ما عليك فقط هو الإطلاع على النقاط و النماذج التالية في جولة هوميفاي الشيقة و الإبداعية في جمال 20 فكرة متنوعة و التي سوف تتضح بمجرد رؤيتها فأنت حينما تراها ستجدها أبسط ما يكون .
إليكم التفاصيل
من الأحجار الطبيعية و اجعلها ذات لون طبيعي و لاتحاول تلميعها لتضفي شكلاً ريفياً على حديقتك .
استخدم الخشب القديم لديك في رسم ممر مناسب في حديقتك
اربط الحبال في جذع شجرة قوي و استخدم لوح خشبي قوي لتثبت فيه الحبال كمقعد
بمياة متجددة تشبة النافورة الصغيرة
من مخلفات قديمة كالصناديق و قم باعادة طلائها و تنيفها و استخدمها كثلاجة متنقلة في حديقتك
مثل الحوض و الذي يمكن ان يستخدم كأصص للزرع أو يستخدم حوض أيضاً بشكل طبيعي كمنفذ للمياة في الخارج .
يساعدك ذلك على انشاء جلسات متنوعة في حديقتك بإمكانيات بسيطة للغاية .
استخدمها في جلسة تناول الشاي بالخارج حول المسبح أو لتزيين الممرات
و قم بتزيينها بفروع النور و النباتات لتكون متلألأة في الليل
الصناديق والألواح القديمة يمكنها أن تكون أثاثاً جميلاً بمجرد لصقها و تلميعها ببساطة على شكل كنبة أو كرسي مثلما تريد .
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سيكون من الامور الرائعة في حديقتك أن تجد الطيور تعرف مكانها تلقائياً .
مثل الأبواب السحرية البيضاوية و الأبواب ذات الزخارف الجانبية .
و استخدمها بطريقة جمالية في حفظ النباث و تعمل على أنها أصص للزرع .
و ضع فيها تربة و بذور و قم بزراعتها بالنبات الذي تحبه ، سيكون لديك حديقة بالفعل .
باستخدام بقايا السيراميك أو قطع الرخام التي لم تعد في حاجة لها مع امتار قليلة من الزلط .
في ربط فروع الشجر لينمو فوق الأسوار بشكل جمالي .
و شكلها عن طريق القوالب المعدنية في شكل زهور و قلوب تكون قابلة للإضاءة ليلاً
من الخشب و المعدن و من بقايا سيقان النباتات و الحشائش.
و ضعها في مقدمة مدخل حديقتك لتكون بمثابة شخصية مميزة للحديقة لمن يدخلها .