الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

اصنع بنفسك : 20 مشروع سهل و قليل التكلفة لحديقتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING حدائقديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

هناك بعض الأفكار التي يمكن أن تقوم بها بسهولة لتجعل من حديقة منزلك أجمل من أي وقت مضى، و تلك الأفكار لا تتطلب الكثير من المال فهي رخيصة الثمن للغاية  و لكنها تتطلب الكثير من الإبداع و يكمن الإبداع فيها بأنها يمكن أن تصنعها أنت بنفسك بسهولة دون الحاجة لمتخصص و كل ما عليك فقط هو الإطلاع على  النقاط و النماذج التالية في جولة هوميفاي الشيقة و الإبداعية في جمال 20 فكرة متنوعة و التي سوف تتضح بمجرد رؤيتها فأنت حينما تراها  ستجدها أبسط ما يكون .

إليكم التفاصيل

1- اصنع شواية ريفية الطراز

outdoor cooking area wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

من الأحجار الطبيعية و اجعلها ذات لون طبيعي و لاتحاول تلميعها لتضفي شكلاً ريفياً على حديقتك .

2- ضع مسار للحديقة من الخشب

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

استخدم الخشب القديم لديك في رسم ممر مناسب في حديقتك 

3- اصنع من الحبال مرجيحة في الشجر

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd حدائقأثاث
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

اربط الحبال في جذع شجرة قوي و استخدم لوح خشبي قوي لتثبت فيه الحبال كمقعد

4- اصنع حوض للطيور

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose حدائقديكورات واكسسوارات
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

بمياة متجددة تشبة النافورة الصغيرة

5- اصنع حامل للمشروبات

Vintage Coca Cola Cool-Box Vintage Archive المنزلأغراض منزلية
Vintage Archive

Vintage Coca Cola Cool-Box

Vintage Archive
Vintage Archive
Vintage Archive

من مخلفات قديمة كالصناديق و قم باعادة طلائها و تنيفها و استخدمها كثلاجة متنقلة في حديقتك

6- استخدم أدوات الحمام القديم

Washbasin planter Donna Walker Design حديقة
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

مثل الحوض و الذي يمكن ان يستخدم كأصص للزرع أو يستخدم حوض أيضاً بشكل طبيعي كمنفذ للمياة في الخارج .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدم الشمسيات الكبيرة كمظلات

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING حدائقديكورات واكسسوارات
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

يساعدك ذلك على انشاء جلسات متنوعة في حديقتك بإمكانيات بسيطة للغاية .

8- إعادة تدوير المصابيح الداخلية

Arabic lamp for garden homify حدائقإضاءة حديد Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

استخدمها في جلسة تناول الشاي بالخارج حول المسبح أو لتزيين الممرات

9- استخدم موائد متفرقة

Watering can Light Garland ELLA JAMES حدائقإضاءة
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

و قم بتزيينها بفروع النور و النباتات لتكون متلألأة في الليل 

10- كنب من ألواح الخشب عظيم

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

الصناديق والألواح القديمة يمكنها أن تكون أثاثاً جميلاً بمجرد لصقها و تلميعها ببساطة على شكل كنبة أو كرسي مثلما تريد .

اقرأ :  8 نصائح لمنزل أكثر عصرية

11 -إعادة تدوير بعض المقتنيات لاستخدامها في إطعام الطيور

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES حدائقديكورات واكسسوارات
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

سيكون من الامور الرائعة في حديقتك أن تجد الطيور تعرف مكانها تلقائياً .

12- صمم بعض الأبواب بشكل خرافي قليلاً لتضف لمسة سحر على حديقتك

Fairy door Marble Inspiration حدائقديكورات واكسسوارات
Marble Inspiration

Fairy door

Marble Inspiration
Marble Inspiration
Marble Inspiration

مثل الأبواب السحرية البيضاوية و الأبواب ذات الزخارف الجانبية .

13- قم بإعادة تدوير لبعض المعلبات و الصفائح

Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren حدائقأُصص النباتات والفازات
Rowen &amp; Wren

Brent Verdigris Plant Pot

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

و استخدمها بطريقة جمالية في حفظ النباث و تعمل على أنها أصص للزرع .

14- استخدم الزجاجات البلاستيكية القديمة

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

و ضع فيها تربة و بذور و قم بزراعتها بالنبات الذي تحبه ، سيكون لديك حديقة بالفعل .

15- إعادة توظيف لأعمدة الخشب

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 حدائقأسوار وجدران
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

استخدم ’ ملل السرير القديمة كمقاعد للجلوس في الخارج 

16- اصنع ممر بسيط في حديقتك

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs حديقة حجر رملي Beige
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

باستخدام بقايا السيراميك أو قطع الرخام التي لم تعد في حاجة لها  مع امتار قليلة من الزلط .

17- استخدم خيوط الصيد الخاصة بك

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

في ربط فروع  الشجر لينمو فوق الأسوار بشكل جمالي .

18- استخدم مهملات الصنوبر و الشمع

Bag of 10 Heart shaped firelighters Hunter Gatherer غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Hunter Gatherer

Bag of 10 Heart shaped firelighters

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

و شكلها عن طريق القوالب المعدنية في شكل زهور و قلوب تكون قابلة للإضاءة ليلاً

19- اصنع منحوتات جميلة للحديقة

Cow Parsley Garden Sculpture Garden Art and Sculpture حديقة معدن
Garden Art and Sculpture

Cow Parsley Garden Sculpture

Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture

من الخشب و المعدن و من بقايا سيقان النباتات و الحشائش.

20 – من بعض خشب الخردة يمكنك الرسم عليه بأناقة كعلامة لحديقتك

Welcome to my Bee - autiful Garden sign - rustic hanging bees plaque Tittlemouse حدائقديكورات واكسسوارات
Tittlemouse

Welcome to my Bee – autiful Garden sign – rustic hanging bees plaque

Tittlemouse
Tittlemouse
Tittlemouse

و ضعها في مقدمة مدخل حديقتك لتكون بمثابة شخصية مميزة للحديقة لمن يدخلها .

19 تصميم حالم لغرفة معيشة بها تلفزيون
زين حديقتك بأفكار رائعة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً