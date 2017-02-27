شقة مليئة بالألوان المبهجة

شقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة في تصميمها و اختيار ألوانها بطريقة هادئة للغاية مع احتفاظها بشيء من الوقار و الجرأة في الوقت ذاته ، الشقة التي سنقوم بجولة خلالها اليوم تعتبر من نوعية المنازل التي تصمم خصيصاً لعائلة صغيرة بها أطفال و بالرغم من ذلك فإننا سوف نجد الكثير من الرسمية و الإنطلاق في مزيج رهيب من تصميم Contraste Interior المتخصص في التصميم الداخلي بمدينة مريدا المكسيكية ، حيث نجح في الخلط بين الروح الكلاسيكية الأنيقة و الألوان و التفاصيل العصرية في كل الغرف بالرغم من عدم اتساع المساحة بالمقدار الكافي و لكن شيء من الإبداع قد صنع الفارق هنا ..

نسعد بصحبتكم في رحلة إلى السحر المكسيكي في التصميم برفقة هوميفاي خلال السطور القليلة المقبلة ..