شقة مليئة بالألوان المبهجة

شقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة في تصميمها و اختيار ألوانها بطريقة هادئة للغاية مع احتفاظها بشيء من الوقار و الجرأة في الوقت ذاته ، الشقة التي سنقوم بجولة خلالها اليوم تعتبر من نوعية المنازل التي تصمم خصيصاً لعائلة صغيرة بها أطفال و بالرغم من ذلك فإننا سوف نجد الكثير من الرسمية و الإنطلاق في مزيج رهيب من تصميم Contraste Interior المتخصص في التصميم الداخلي بمدينة مريدا المكسيكية ، حيث نجح في الخلط بين الروح الكلاسيكية الأنيقة و الألوان و التفاصيل العصرية في كل الغرف بالرغم من عدم اتساع المساحة بالمقدار الكافي و لكن شيء من الإبداع قد صنع الفارق هنا ..
نسعد بصحبتكم في رحلة إلى السحر المكسيكي في التصميم برفقة هوميفاي خلال السطور القليلة المقبلة ..
بالنسبة لغرفة استقبال فإن الامور تتجه بنا نحو الهدوء و العصرية و شعور حقيقي بالاسترخاء و التأمل بفضل استخدام الأثاث الأبيض المبطن و الزخرفة الآتية من روح الزهور و الورود التي تتزين بها المنضدة المتوسطة للجلسة و بعض الوسادات على الكنب .
نوع الجلسة في حد ذاتها جاء على شكل مربع ناقص ضلع منه كنبة متكاملة بحرف L و يكملها الكراسي لتكون جلسة مغلقة مواجهة لبعضها مما يجعلها رسمية بامتياز و تستطيع استقبال الضيوف في أي لحظة بفضل أناقتها و تماشيء مكوناتها مع لون التريكواز الهاديء على الجدران .
من أروع ما يكون و تكراراً للمراهنة على الألوان الحالمة الجميلة نرى الكراسي باللون الأزرق و الضوء القوي برز جمال السفرة عن طريق النجفة الدائرية التي تتوسطها من الأعلى ، و لم تغب اللمسة الطبيعية هنا أيضاً عن طريق وجود إكسسوار النبات و الزهور في الزهرية التي فوق المائدة مثل الزهرية التي كانت موجودة في غرفة الاستقبال في الصورة السابقة مما يوضح المنهج العام الذي يسير عليه المصمم .
غرفة نوم الاطفال جاءت فكرتها رائعة عن طريق ورق الحائط المشابه للنجوم و اللون الرمادي المحايد و الذي وازنه اللون الأبيض في النجوم و في الرفوف و الصورة التعبيرية أيضاً، كل شيء في الغرفة يساعد الطفل على الهدوء و التأمل خصوصاً فكرة النجوم على الحائط في كل الاتجاهات .
و لا نلاحظ هنا أي استفادة من المساحة المتروكة لحرية الحركة لسبب معين يكمن في أن الطفل في تلك المرحلة العمرية يحتاج للهدوء و المساحة الطبيعي للحبو بعكس أن يكون فيعمر أكبر سيحتاج لتغيير ذلك السرير بآخر أكبر و مليء تلكا لمساحة بسبل الترفية و اللهو .
نلاحظ وجود خزانات مغلقة و رفوف مفتوحة لحفظ متعلقات الطفل الرضيع بعيداً عن إحداث أي فوضى قد تسببها كثرة متعلقات الأطفال في هذه السن الصغيرة ، و من انحية أخرى راعى المصمم الضرورة الصحية لوجود منفؤذ للضوء و الهواء الطبيعي و بالفعل كان هناك مساحة جيدة للنوافذ و استخدام رائع للستائر الخفيفة فوقها لتمرير أكبر كمية ممكنة من الضوء .
استخدم في تلك الغرفة الطراز الكلاسيكي الهاديء و المائل لاستخدام الزخارف في معظم المكونات مثل الأباجورات و مسند السرير، و كذلك تكرر استخدام الزهريات و الورود هنا مثل الخارج و كأنها بصمة التصميم الرئيسية التي يرغب المصمم في إبرازها لتعبر عن الهدوء و الراحة النفسية في كل الغرف .
و من الاساليب العصرية في استغلال المساحات كانت الجزامة الصغيرة ذات الرف الواحد في نهاية السرير والتي تسمح باستغلال جيد للمساحة المهدرة في تلك المنطقة غير المستغلة .
من المرات النادرة التي نرى فيها تصميم لغرف النوم يركز على فتح نوافذ أرضية مستطيلة بجوار السرير بدلاً من الشرفات و النوافذ العادية و لكنها فكرة جديدة تحافظ على الخصوصية و تساعد على الشعور بشيء جيد لعشاق التغيير و كسر المعتاد .
في تلك الغرفة نلاحظ أن الطراز المستخدم فيها انتقائي لحد بعيد حيث هناك مزيج بين أكثر من طراز تصميمي، الرفوف الخماسية فوق السرير أكثر من رائعة كما أن الكرسي الشفاف عصري بامتياز و منطقة العمل و الدراسة تم تخصيها بلون أخضر لتزيد التركيز و الإقبال على العمل، و السرير صمم بلون ازرق لرفع حالة الهدوء و التامل خصوصاً و أن التكامل في تلك الحالة جاء عن طريق فتح نافذة في جوار النائم لتساعده على ذلك تماماً .
نلاحظ أن الغرفة لا يوجد بها الكثير من التفاصيل ؤ قد ركز المصمم على الالوان و تناغمها بشكل مميز مما جعلنا لا نشعر و لا نلاحظ حاجة الغرفة لأي مكون آخر مثل الغرف الخارجية التي اعتمد فيها على التدرج في الألوان بشكل ملحوظ و ناجح ، هذا النموذج باختصار من أروع تصميمات الشقق العائلية التي تنعم بالتأمل و الاسترخاء .