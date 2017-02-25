النمط التبسيطي حل مثالي لغرف المعيشة الصغيرة

من خلال النمط التبسيطي، استطاع المصمم أن يضم ثلاث غرف في مساحة محدودة، وبقيت كل منهما تتمتع بالاستقلالية البصرية. غرفة المعيشة تبدو رائعة برغم صغر مساحتها، إلا أن الأريكة المُريحة بنغماتها الفاتحة واللمسة اللونية في البين باج المجاور لها، مع المنضدة الزجاجية، قد شكلوا مزيجًا رائعًا وأجواء مُريحة، فيما ساعدت الإضاءة القوية المتسللة من النافذة الزجاجية، بدعم من اللون الأبيض للجدران، في منح المكان إشراقة واتساع بصري، كما أن اللون الأسود لطاولة الطعام والمطبخ، قد شكل فاصلًا بصريًا منح غرفة المعيشة مساحتها المستقلة.