النمط التبسيطي حل مثالي لغرف المعيشة الصغيرة

نجد دائما النمط التبسيطي يتميز بإتجهاته في إيجاد حلول لمشكلات التصميم، لكي يتمكن المصمم من إيجاد حلول لتحدي المساحات الصغيرة متجها إلى النمط التبسيطي في استخدام الأثاث والألوان وتقسيم المساحات، ويبدو جمال هذا النمط في سرعة تأثيره على الحالة النفسية والشعورية للأفراد، فبمجرد دخولك مكان بهذا النمط تجد السلام النفسي والراحة والاسترخاء.. كما إن فيه من العملية ما يكفي ليكون الأفضل بين الانماط في تصميم الغرف الصغيرة، خاصة غرف المعيشة التي تحتاج إلى أن تحتوي على مقاعد ومنضدة وتلفزيون ومكتبة في بعض الأحيان، وهذا النمط يساعدك تمامًا على الجمع بين كل هذه الأشياء بطريقة بسيطة مهما كانت مساحة غرفتك.
هذه الغرفة تمشي على خطة النمط التبسيطي بدقة، حيث استخدمت أريكة واحدة بسيطة باللون الدخاني وبعض الوسائد الملونة، ومنضدة صغيرة وبسيطة بسطح خشبي وأرجل معدنية ولا شيء اّخر، مما يعطي اتساع وبرح للغرفة وهدوء وتناغم ينتج عن ألوانها الحيادية التي تتأرجح بين الرمادي الفاتح والغامق والأخشاب مع الأرضية الباركيه.
بذكاء بالغ تم تصميم تلك الغرفة وتحديد أبعادها داخل مساحة مفتوحة من خلال الأريكة الصممة على شكل حرف L، والتي شكلت مع الجدار حدود بصرية لغرفة المعيشة الصغيرة، فيما تركت المساحة إلى جانبها خالية، لتشكل ممر يسمح بالتحرك بأريحية وفي الوقت ذاته يمنح المكان اتساعًأ بصريًا، يدعمه اللون الأبيض المسيطر على أنحاء المكان.
استخدام جدار من الطوب اللبن مع الأرضية الباركيه يُعطي لمسات ريفية جميلة تضفي بساطة أكثر على المكان، كما استخدمت لغرفة أريكة رمادية تحمل وسائد ملونة أميزها تلك الصفراء التي تُعطي شعورًا بالبهجة والحيوية للغرفة،مع منضدة صغيرة بقرص مستدير وأرجل خشبية، واستخدم سجادة صغيرة حتى لا تأكل من مساحة المكان.
أفضل ما يمكن استخدامه من ألوان لصناعة غرفة على النمط التبسيطي هو اللون الأبيض، لأمنه يُعطي اتساع للمساحات الصغيرة، ويتغلب تمامًا على ضيق الغرف، كما في غرفة المعيشة هذه التي استخدمت كل شيء باللون الأبيض
الأثاث والجدرن والستائر والسجادة فأصبحت ناصعة البياض وتبدو واسعة.
من خلال النمط التبسيطي، استطاع المصمم أن يضم ثلاث غرف في مساحة محدودة، وبقيت كل منهما تتمتع بالاستقلالية البصرية. غرفة المعيشة تبدو رائعة برغم صغر مساحتها، إلا أن الأريكة المُريحة بنغماتها الفاتحة واللمسة اللونية في البين باج المجاور لها، مع المنضدة الزجاجية، قد شكلوا مزيجًا رائعًا وأجواء مُريحة، فيما ساعدت الإضاءة القوية المتسللة من النافذة الزجاجية، بدعم من اللون الأبيض للجدران، في منح المكان إشراقة واتساع بصري، كما أن اللون الأسود لطاولة الطعام والمطبخ، قد شكل فاصلًا بصريًا منح غرفة المعيشة مساحتها المستقلة.
إذا أردت استخدام ثاث بألون قاتمة يجب أن تكون الجدران والخلفية فاتحة تمامًا قدر الإمكان، وذلك للحد من القتامة وتجنب ضيق المساحة، فهذه الغرفة استخدمت أثاث من مقاعد سوداء لخلفية وجدران ناصعة البياض، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة التي تسمح بمرور الضوء لإشراقة أكبر في الغرفة.
هذه الغرفة استغلت المساحة بطريقة رائعة لعمل غرفة معيشة أمام غرف النوم، بالإضافة إلى ذلك استطاعت عمل مكتبة خشبية صغيرة معلقة على الجدار، كما إنها اعتمدت على أريكة صغيرة ومنضدة خشبية.. دون اللجوء إلى العديد من قطع الأثاث للحد من انتشار الفوضى، مع وحدتي إضاءة صغيرتين لديكور رائع بالغرفة.
تصنع اللمسات الصفراء فارقًا رائعًا في أي مكان، فاللون الأصفر في الأساس لونٍ مُبهج ومُشرق يُعطي تفاؤل، وهذا النموذج لغرفة معيشة بسيطة استخدمت أثاث رمادي فاتح وجدران بيضاء وأرضية من الباركيه الفاتح، مع كرسي ووسائد باللون الأصفر، الذي خلق لمسة اختلاف ومرح بالغرفة.
هذه المساحة قسمت بطريقة رائعة لحيث ضمت أكثر من غرفة، إلا أن غرفة المعيشة كن لها نصيب كبير من الأناقة والجمال، حيث نُظمت بذكاء سمح بوجود أريكة من جزئين ومنضدة قماسية بألوان مُبهجة، ومكتبة تلفزيون صغيرة أسفل السلم، ولان التفاصيل بألوان فاتحة كان هناك إمكانية لإضافة سجادة باللون الفيراني الجميل الذي تماشي مع التفاصيل.
للمرايا والزجاج سحرهم الخاص، فبإمكانهم خلق مساحة إضافية للغرفة، وفي النمط التبسيطي يمكن استخدام المرايا والزجاج للحصول على حجم إضافي في غرفة المعيشة الصغيرة، كما في هذه الغرفة التي تستخدم أريكة بيضاء وسجادة من الفرو ومكتبة تلفزيون بسيطة وتُحاوطهم المرايا والزجاج من كل الاتجاهات.
شاهد أيضًا 9 تصميمات مُذهلة لأرضيات غرف المعيشة