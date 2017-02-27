منزل على مساحة 200 متر تكلف 700 ألفاً !

هوميفاي مكان ملهم لأولئك الذين يتطلعون لتصميم منزل العائلة الخاص بهم بتكاليف أقل حيث يجوب كل دول العالم ليوفر الأفكار و الإلهامات للوصول لما نطمح إليه، و اليوم نحن في بولندا حيث نجوب في الإلهام و التصميم الأنيق لــمنزل عائلي صمم على مساحة 200 متراً مربعاً في قلب الطبيعة الساحرة بتكلفة وصلت إلى 189 ألف زلوتي – عملة بولندا- أي ما يعادل تقريباً 47 ألف دولار أمريكي فقط ..
فدعونا نقم بتلك الجولة الرائعة و نستعرض سوياً التصميم الذي قام به مكتب HQ-DESIGN من روسيا و المتخصص في الهندسة المعمارية و الذي أخرج لنا تلك التحفة الفنية التي ستنال إعجابكم ..
استخدم في الواجهة الرئيسية مزيجاً بين الكلاسيكية و الحداثة متمثلة في الألوان التي زينتها من اللون الطبيعي للخشب في الفواصل و الطوب الذي يكسو السقف بشكل مائل و اللون الأبيض النقي في باقي الجدران، المنزل مصمم ليكون له هيئة و شخصية مستقلة ظهرت في التناغم الكبير بين المكونات التي ظهرت في الواجهة من نوافذ كبيرة و سقف مائل بشدة و أواني فخارية تحمل الورود و تجذب الإنتباه ، باختصار الواجهة غنية بالتفاصيل و مثيرة للاهتمام .
بعد الانتهاء من الواجهة الرئيسية نخطو قليلاً نحو الفناء الخلفي و الذي يظهر وحدة في التصميم و تكامل بين الأواني الفخارية التي وضعت هناك و هنا، و كذلك استمرار الالوان التي استخدمت في الواجهة على الجدران و الفواصل الخشبية و الطوب المغطي للسقف، كل شيء يتكرر هنا مع تفصيلة واحدة تبدو مختلفة و هي الجدار البارز و المغطى بالطوب المدهون بالرمادي الداكن و زينته نافذة عملاقة في الوسط بشكل اكثر من رائع .
و نلاحظ أن المصمم يعمل على تفاعل كامل بين المنزل و بين محيطه الطبيعي عن طريق تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة في حجمها و المفيدة في وظيفتها و شكلها من داخل و خارج المنزل .
استخدم في التصميم الداخلي لغرف المنزل الفكر الإقتصادي الذي يوفر في المساحة و يدمج أكثر من غرفة في مسطح واحد مفتوح بلا فواصل، حيث نلاحظ كيف أن تجاور الغرف في أقصى اليسار مختلف تماماً، ففي اليمين نلاحظ وجود غرف و حمام و مطبخ خزانات و غرفة داخلية، أما في اليمين بالقرب من المدخل نلاحظ وجود السفرة و غرفة المعيشة و المساحة المتروكة لحرية الحركة هي المسيطر الرئيسي هناك .
في الطابق العلوي قد خصص المصمم كل شيء لخدمة غرف النوم الموجودة بالأعلى ، كل شيء هنا هو للنوم فقط لا يوجد اي غرف أخرى سوى حمام ملحق بالغرف و تلك الغرف صممت لتكون كبيرة الحجم حيث تتراوح مساحتها من 16 إلى 22 و نصف متر مربع، غرف كبيرة و مثيرة و الحمام الملحق بها تقدر مساحته بأكثر من ثمانية أمتار مربعة ، إذن نحن أمام مشروع ترفيهي كامل للراحة و الاسترخاء بهذا الطابق و ما زاده و أكده هو إطلالة كل الغرف على نوافذ كبيرة تطل على الطبيعة الساحرة التي بالخارج .