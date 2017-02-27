منزل على مساحة 200 متر تكلف 700 ألفاً !

هوميفاي مكان ملهم لأولئك الذين يتطلعون لتصميم منزل العائلة الخاص بهم بتكاليف أقل حيث يجوب كل دول العالم ليوفر الأفكار و الإلهامات للوصول لما نطمح إليه، و اليوم نحن في بولندا حيث نجوب في الإلهام و التصميم الأنيق لــمنزل عائلي صمم على مساحة 200 متراً مربعاً في قلب الطبيعة الساحرة بتكلفة وصلت إلى 189 ألف زلوتي – عملة بولندا- أي ما يعادل تقريباً 47 ألف دولار أمريكي فقط ..

فدعونا نقم بتلك الجولة الرائعة و نستعرض سوياً التصميم الذي قام به مكتب HQ-DESIGN من روسيا و المتخصص في الهندسة المعمارية و الذي أخرج لنا تلك التحفة الفنية التي ستنال إعجابكم ..