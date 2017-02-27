قبل و بعد : تصميم جريء لمنزل ميلانو الساحر

ديكور منزلنا كان في حالة صعبة بالماضي حيث كان يعاني من الظلمة و انتهاء موضة بعض المكونات و عدم جدوى استخدام البعض الآخر إلى أن حان وقت التغيير الذي صنع و نفذ بشكل مبدع للغاية من تصميم مكتب ARCHITREK المتخصص في الهندسة المعمارية في ميلانو الإيطالية و الذي نجح في قلب التصميم القديم الذي كان يعاني من الإهمال و الفوضى إلى شيء آخر جريء في الشكل و جديد في المضمون و ينعم بكافة التفاصيل الجمالية التي يحتاجها أي منزل في عصرنا الحالي .
إليكم تفاصيل تلك الجولة الرائعة التي ستمدكم بأفكار لا حصر لها سواء في التجديد أو في تعزيز الجمال في تصميم منازلكم برفقة هوميفاي ..
نلاحظ في الصورة التي على اليسار كيف كان الوضع قديماً مهملاً لأقصى درجة و يعاني المكان بكاملة من عتمة و قلة ضوء و شعور بالكسل رهيب و عدم راحة أكثر صعوبة و يكفي شكل المفرش على الجزيرة المطلة من المطبخ الذي لا يظهر له أية معالم .
و في الناحية اليمنى من الصورة نلاحظ كيف أصبح الوضع الآن و الذي لأول وهلة ستشعر أن الصورتين ليس لهما علاقة ببعضيهما و هذا ما سوف نحاول شرحه في الصور المقبلة ..
لقد قام المصمم بعمل كبير هنا حيث استبدل المظهر المعتم بآخر مشرق عن طريق فتح النوافذ دون ستائر و عمل رفوف و صناعة مكان يستوعب كنبة ركنة ليكون مخالف لجهة المطبخ حتى يتم الفصل بين الغرفتين على الأقل معنوياً مع استخدام اثاث حداثي و عصري يواكب الموضة و التوجة الحديث في الديكور بألوان جريئة .
المشهد بشكل عام يؤكد أن الوضع قد اختلف و قد قمنا بتلميع كامل للأعمدة الخشبية التي كانت موجودة سابقاً مع بعض اللمسات الجمالية مثل التحف التي فوق الرفوف و اضافة شخصية على التصميم بشكل عام
استخدمت المرايات الدائرية في شكل مرآة واحدة لتحقق مزيداً من العصرية و تكسر حاجز الفراغ الذي كان موجوداً في التصميم في السابق و بالإضافة لبعض الاواني الفخارية و العبارات الملصقة على الجدار اكتمل التصميم بتفاصيل مقبولة .
زاد الاعتماد على الأضواء البيضاء التي تمكن التصميم من الظهور بشكل افضل لاحظ قوة الأضواء في الاركان ، و كذلك تنوع التفاصيل في المكتبة التي تمتليء بالخزانات حتى لا يكون هناك أي فرصة لوجود فوضى و كراكيب كما في الماضي
على اليسار نلاحظ كيف كان المطبخ يعاني من سوء النظافة و قلة الحس الفني في الترتيب و التنسيق ، الألوان غير متماشية بالمرة و الضوء خافت لدرجة مزرية أمام الرفوف فصممت بدون أي رؤية لا في العملية ولا الذوقية .
و أنت لازلت تتعجب في النظر لما أصبح عليه المطبخ حالياً في الصورة اليمنى دعنا نستمتع ببعض الزوايا التي ستدهشك في هذا المطبخ بعد التجديد ..
المطبخ في الوقت الحالي أصبح منسقاً أكثر بالرغم من زيادة التفاصيل فيه، الخزانات أصبح لها دور على الحوائط و الجهة الأرضية حيث يمكنها الىن أن تستقبل الغسالة و الفرن الكهربائي و الكثير من الأغراض و الأدوات اللازمة في المطبخ .
بدلاً من المفرش الذي كان موجوداً و يسيء للتصميم فإن التجديد قد أتى لنا بجزيرة و سطح من أجمل ما يمكن مصمم من الخشب الخالص و مزود بلمعان طبيعي فريد، المساحة الكلية للبار قد زادت لسهولة تناول الطعام والشراب عليه من الداخل أو الخارج و كذلك الرفوف قد وضعت و لمعت بمنطقة بجوار البار و تطول حتى تصل لحدود الحوض .لتستوعب كمية أكبر من المخزنات
الحوض استبدل ليكون لامعاً من الاستانلس ستيل الجميل و فتح النافذة أعلاه زاد من عنصر اللمعان فيه و كذلك تم تنسيق الرف ليكون غير حاملاً لأي أواني و لا يسبب أي فوضى كما في الماضي .و قد تم الاعتماد على التعليقات المعدنية الصغيرة لحمل الاشياء الصغيرة التي ليس لها مكان مثل القفازات .
ظهر في المطبخ أخيراً حالة فريدة من التكامل حيث يمكننا ملاحظة اللمعان في الحوض و البوتوجاز و المدخنة الرقمية و أضوائها الجميلة العصرية و كل ذلك و الهدوء النفسي الذي يسببه مكان النافذة المثالي أمر آخر من الجمال و السحر .
التكدس كان هو سمة غرفة النوم في الماضى و ضيق المساحة وسوء استغلال الممرات كان كارثي بكل المقاييس فما ينبغي علينا فعله لنحاول تقليل تلك الفوضى و التجديد العصري لتلك الغرفة التي لايعرف بدايتها من نهايتها و كيف ياترى وصلنا لتلك الحالة الرائعة التي نراها ظاهرة في الصورة اليمنى بعد التجديد .
الغرفة بعد التجديد أصبحت شيء مثالي لا يقارن ، اللون الابيض استخد بشكل صحيح و وزع بعناية و توازن كثيراً بعد إضافة لمسة داكنة و مثلت في المفروشات و بعض الإكسسوارات مثل ساعة الحائط و هو ما كان مؤثراً في ظهور الغرفة بشكل متوازن بصرياً و هو ما أفاد في ظهور المساحة الكلية بشكل كبير .
من أجمل اللمسات التي قد تستخدم في أي غرفة نوم هو زيادة جانب السلام النفسي و الاسترخاء فيها و هو ما تم انجازه هنا بالشكل الأمثل حيث تمت إضافة أباجورة صفراء الضوء زادت الجانب الجمالي بجوار المرآة الكبيرة التي ضاعفت المساحة الأفقية للغرفة بشكل كبير حتى أنك يمكن أن تظن أن بالغرفة 4 أسرة و ليس سريرين .
الأرضيات تم تلميعها و الستائر و النوافذ ملائمين تماماً لمستوى الهدوء في الغرفة فلا يوجد عتمة و لا يوجد صخب و شدة ضوء فوق الحاجة، باختصار كل شيء مناسب تماماً في تلك الغرفة بعد التجديد الرائع .