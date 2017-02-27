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قبل و بعد : تصميم جريء لمنزل ميلانو الساحر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
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ديكور منزلنا كان في حالة صعبة بالماضي حيث كان يعاني من الظلمة و انتهاء موضة بعض المكونات  و عدم جدوى استخدام البعض الآخر إلى أن حان وقت التغيير الذي صنع و نفذ بشكل مبدع للغاية  من تصميم مكتب  ARCHITREK المتخصص في الهندسة المعمارية في ميلانو الإيطالية  و الذي نجح في قلب التصميم القديم الذي كان يعاني من الإهمال و الفوضى إلى شيء آخر جريء في الشكل و جديد في المضمون و ينعم بكافة التفاصيل الجمالية التي يحتاجها أي منزل في عصرنا الحالي .

إليكم تفاصيل تلك الجولة الرائعة التي ستمدكم بأفكار لا حصر لها سواء في التجديد أو في تعزيز الجمال في تصميم منازلكم برفقة هوميفاي ..

قبل : فوضى و حالة من عدم الذوق

Casa R, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

نلاحظ في الصورة التي على اليسار كيف كان الوضع قديماً  مهملاً لأقصى درجة و يعاني المكان بكاملة من عتمة و قلة ضوء و شعور بالكسل رهيب و عدم راحة أكثر صعوبة و يكفي شكل المفرش على الجزيرة المطلة من المطبخ الذي لا يظهر له أية معالم .

و في الناحية اليمنى من الصورة نلاحظ كيف أصبح الوضع الآن و الذي لأول وهلة ستشعر أن الصورتين ليس لهما علاقة ببعضيهما و هذا ما سوف نحاول شرحه في الصور المقبلة ..

بعد : ماذا تم تحديداً

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

لقد قام المصمم بعمل كبير هنا حيث استبدل المظهر المعتم بآخر مشرق عن طريق فتح النوافذ دون ستائر و عمل رفوف و صناعة مكان يستوعب كنبة ركنة ليكون مخالف لجهة المطبخ حتى يتم الفصل بين الغرفتين على الأقل معنوياً مع استخدام اثاث حداثي و عصري يواكب الموضة و التوجة الحديث في الديكور بألوان جريئة .

بشكل أوضح

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المشهد بشكل عام يؤكد أن الوضع قد اختلف و قد قمنا بتلميع كامل للأعمدة الخشبية التي كانت موجودة سابقاً مع بعض اللمسات الجمالية مثل التحف التي فوق الرفوف و اضافة شخصية على التصميم بشكل عام

إكسسوارات

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

استخدمت المرايات الدائرية في شكل مرآة واحدة لتحقق مزيداً من العصرية و تكسر حاجز الفراغ الذي كان موجوداً في التصميم في السابق و بالإضافة لبعض الاواني الفخارية و العبارات الملصقة على الجدار اكتمل التصميم بتفاصيل مقبولة .

الأضواء

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

زاد الاعتماد على الأضواء البيضاء التي تمكن التصميم من الظهور بشكل افضل لاحظ قوة الأضواء في الاركان ، و كذلك تنوع التفاصيل في المكتبة التي تمتليء بالخزانات حتى لا يكون هناك أي فرصة لوجود فوضى و كراكيب كما في الماضي 

قبل : المطبخ في حالة صعبة

Casa R, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

على اليسار نلاحظ كيف كان المطبخ يعاني من سوء النظافة و قلة الحس الفني في الترتيب و التنسيق ، الألوان غير متماشية بالمرة و الضوء خافت لدرجة مزرية أمام الرفوف فصممت بدون أي رؤية لا في العملية ولا الذوقية .

و أنت لازلت تتعجب في النظر لما أصبح عليه المطبخ حالياً في الصورة اليمنى دعنا نستمتع ببعض الزوايا التي ستدهشك في هذا المطبخ بعد التجديد ..

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بعد : تكامل في مساحة صغيرة

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المطبخ في الوقت الحالي أصبح منسقاً أكثر بالرغم من زيادة التفاصيل فيه، الخزانات أصبح لها دور على الحوائط و الجهة الأرضية حيث يمكنها الىن أن تستقبل الغسالة و الفرن الكهربائي و الكثير من الأغراض و الأدوات اللازمة في المطبخ .

البار أصبح عصرياً

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

بدلاً من المفرش الذي كان موجوداً و يسيء للتصميم فإن التجديد قد أتى لنا بجزيرة و سطح من أجمل ما يمكن مصمم من الخشب الخالص و مزود بلمعان طبيعي فريد، المساحة الكلية للبار قد زادت لسهولة تناول الطعام والشراب عليه من الداخل أو الخارج و كذلك الرفوف قد وضعت و لمعت بمنطقة بجوار البار و تطول حتى تصل لحدود الحوض .لتستوعب كمية أكبر من المخزنات

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الحوض

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

الحوض استبدل ليكون لامعاً من الاستانلس ستيل الجميل و فتح النافذة أعلاه زاد من عنصر اللمعان فيه و كذلك تم تنسيق الرف ليكون غير حاملاً لأي أواني و لا يسبب أي فوضى كما في الماضي .و قد تم الاعتماد على التعليقات المعدنية الصغيرة لحمل الاشياء الصغيرة التي ليس لها مكان مثل القفازات .

تكامل

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

ظهر في المطبخ أخيراً حالة فريدة من التكامل حيث يمكننا ملاحظة اللمعان في الحوض و البوتوجاز و المدخنة الرقمية و أضوائها الجميلة العصرية و كل ذلك و الهدوء النفسي الذي يسببه مكان النافذة المثالي أمر آخر من الجمال و السحر .

قبل : غرفة النوم و تكدس كبير

Casa R, Architrek Architrek
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

التكدس كان هو سمة غرفة النوم في الماضى و ضيق المساحة وسوء استغلال الممرات كان كارثي بكل المقاييس فما ينبغي علينا فعله لنحاول تقليل تلك الفوضى و التجديد العصري لتلك الغرفة التي لايعرف بدايتها من نهايتها و كيف ياترى وصلنا لتلك الحالة الرائعة التي نراها ظاهرة في الصورة اليمنى بعد التجديد .

بعد : غرفة نوم أحلامك

Casa R, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

الغرفة بعد التجديد أصبحت شيء مثالي لا يقارن ، اللون الابيض استخد بشكل صحيح و وزع بعناية و توازن كثيراً بعد إضافة لمسة داكنة و مثلت في المفروشات و بعض الإكسسوارات مثل ساعة الحائط و هو ما كان مؤثراً في ظهور الغرفة بشكل متوازن بصرياً و هو ما أفاد في ظهور المساحة الكلية بشكل كبير .

شيء من الإبداع

Casa R, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

من أجمل اللمسات التي قد تستخدم في أي غرفة نوم هو زيادة جانب السلام النفسي و الاسترخاء فيها و هو ما تم انجازه هنا بالشكل الأمثل حيث تمت إضافة أباجورة صفراء الضوء زادت الجانب الجمالي بجوار المرآة الكبيرة التي ضاعفت المساحة الأفقية للغرفة بشكل كبير حتى أنك يمكن أن تظن أن بالغرفة 4 أسرة و ليس سريرين .

الأرضيات تم تلميعها و الستائر و النوافذ ملائمين تماماً لمستوى الهدوء في الغرفة فلا يوجد عتمة و لا يوجد صخب و شدة ضوء فوق الحاجة، باختصار كل شيء مناسب تماماً في تلك الغرفة بعد التجديد الرائع .

38 فكرة لمطبخ أحلامك المنظم
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