قبل و بعد : تصميم جريء لمنزل ميلانو الساحر

ديكور منزلنا كان في حالة صعبة بالماضي حيث كان يعاني من الظلمة و انتهاء موضة بعض المكونات و عدم جدوى استخدام البعض الآخر إلى أن حان وقت التغيير الذي صنع و نفذ بشكل مبدع للغاية من تصميم مكتب ARCHITREK المتخصص في الهندسة المعمارية في ميلانو الإيطالية و الذي نجح في قلب التصميم القديم الذي كان يعاني من الإهمال و الفوضى إلى شيء آخر جريء في الشكل و جديد في المضمون و ينعم بكافة التفاصيل الجمالية التي يحتاجها أي منزل في عصرنا الحالي .

إليكم تفاصيل تلك الجولة الرائعة التي ستمدكم بأفكار لا حصر لها سواء في التجديد أو في تعزيز الجمال في تصميم منازلكم برفقة هوميفاي ..