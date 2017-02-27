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38 فكرة لمطبخ أحلامك المنظم

Mohammed Awad Mohammed Awad
Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
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مطبخ نظيف  و مرتب و منسق بعناية قد يكون حلم صعب المنال مع كثرة التفاصيل و المكونات التي يحتوي عليها المطبخ العصري ما بين أواني و أدوات ضرورية و أجهزة كهربائية و مساحات قد تكون صغيرة، المطبخ المرتب مع هوميفاي اليوم أصبح من الواقع الملموس و يعتبر بين يديك من خلال 38 نموذج مختلف لمطابخ نسقت بعناية فائقة و صممت بشكل جمالي فريد ..

إليكم التفاصيل الرائعة في تلك الجولة الطويلة في الإبداع ..

1- أدراج مقسمة بعناية

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

يمكنك استخدام أدراج مقسمة مسبقاً بأماكن خاصة للشوك و الملاعق و السكاكين، و هي تفيدك جيداً في ترتيب تلك الأشياء سهلة الضياع في مكان آمن و سهل العثور عليه .

2- استخدام أوعية خاصة بالملاعق الخشبية

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الملاعق الخشبية الكبيرة قد تكون عائقاً أمام غلق إحدى أدراج خزانات مطبخك لذا فإن استخدام وعاء خارجي سيكون مثالياً لأنها كثيرة الاستخدام و تحتاج لفترة لتجف عقب غسيلها و نظافتها

3- أرفف زجاجية

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

استخدم أرفف زجاجية متعاقبة في توازي فوق بعضها أعلى منطقة الحوض غير المستغلة و هي مفيدة لمطبخك الضيق حيث تجعل التخزين كله بالاعلى حيث تترك لك باقي المساحة غير مهدرة .

4- بار بطول الحائط

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 مطبخألواح المطبخ
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

لو كان لديك ضيق واضح في المطبخ و المنزل بشكل عام ولا يوجد لديك مكان لوجود سفرة فاستغلالك لإحدى  الجدران لوضع عليها رفاً خشبياً رفيعاً يعمل كبار و جزيرة و سفرة غير رسمية في المطبخ أمر أكثر من رائع

5- أماكن للأجهزة الكهربائية في الخزانات

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living مطبخرفوف وأدراج
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

المطبخ في العصر الحديث أصبح يستوعب الكثير مة الاجهزة التي تعمل بالكهرباء و تساعدنا على الطهي و الغسيل و غيرها من الوظائف فلو اخترنا مكاناً للخزانات يلائم تلك الأجهزة سيكون الشكل أكثر من رائع ، مثل هذا النموذج الذي يظهر فيه المايكروويف و البوتوجاز يتخذان النصيحة ذاتها .

6- خزانات علوية

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

استخدم الخزانات العلوية في مطبخك الضيق حتى لا تهدر المساحة الأفقية التي تمكنك من الحركة بحرية ، و استخدم الخزانات بشكل ذكي يضمن تخزين كامل لكل الأغراض .

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7- رفوف طولية

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

الرفوف الطولية في أعلى المطبخ تكون بمثابة  مكان للتخزين و العرض الديكوري الجميل فهي توفر مساحة تخزينية كبيرة و تعطي شكلاً رائعاً للأواني و شخصية مستقلة للمطبخ لو احسنت تنسيقها 

8- مكان للغسالة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

في مطبخك يمكن أن تحل مشكلة عدم وجود مكان كافي لوضع الغسالة الكهربائية في الحمام او في أي غرفة أخرى لذا فإنه يمكنك اختيار احدى الخزانات و تصميمها بشكل يستطيع استيعاب الغسالة و ستعطي شكل رائع أيضاً

9- اترك مكان حر للثلاجة

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

على عكس الأجهزة الكهربائية الأخرى فإن الثلاجة تحتاج مساحة حرة لا يوجد بها أي خزانات لأنها تحتاج للطول والعرض و التهوية الجيدة لذا فإن الخزانات ستكون اختيار سيء للثلاجة و تركها سيكون افضل حل و أقربها للتنسيق السليم

10 – خزانات زجاجية

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura مطبخألواح المطبخ
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

في بعض الأحيان قد ننسى في أي مكان بمطبخنا قد وضعنا غرضاً أو أداة معينة لذا فإن الرف الزجاجي و الخزانة الزجاجية تكون حلاً عملياً بجانب شكلها الجميل لتظهر لك ما تخزن و توفر عليك اوقات البحث 

11- جزيرة في الجهة غير المستغلة

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

يمكنك تصميم جزيرة أو بار خارجي للمطبخ و لكن في الجهة الأخرى المقابلة لمركز العمليات الذي يضم ثقل المطبخ من حوض و بوتوجاز و خزانات ، سيكون البار رائعاً و موفراً لمساحة السفرة و ذو نكهة عصرية

12 – التنسيق على السفرة الداخلية

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

في داخل المطبخ لو كانت لديك مساحة لتصميم سفرة متكاملة سيكون امراً رائعاً و الاكثر روعة أن تقوم بتخصيصها بديكور حي مختلف حيث يمكنك وضع و تخزين الأطباق الرسمية عليها و ليس في الخزانات بهذا الشكل المتكرر الذي يعطيك شعور دائم بالاستعداد لأي عزائم 

13- فراغات بالحائط

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

يمكنك صنع رفوف و أماكن للتخزين عن طريق الحفر في الحائط بجعل رفوفاً غائرة من نفس تصميم الجدار و يمكنك تخصيصها بالأضواء المناسبة و الإكسسوارات الذوقية الجميلة مثل النبات و الأواني الفضية.

14- تطبيقات خشبية للتخزين

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

يمكنك استخدام الخزانات الخشبية الصغيرة في حفظ السكاكين و الملاعق بأنواعها ستكون بشكل رائع لو خصصت لها مكان واحد و سيكون معدل الامان و الذوق حاضراً في مطبخك 

15- حوامل الاطباق

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

المكان الذي نضع فيه الأطباق بجوار الحوض سواء كان مصمماً من الاستانلس أو الألومنيوم يمكن أن يكون طوق نجاة لتنسيق مطبخك بالكامل بسبب الفوضى التي يمكن أن تحدث بسبب الاطباق المتناثرة على  رف المطبخ بعد أو قبل الغسيل

16 – دولاب للتخزين

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

استخدم دولاب للتخزين مصنوع من الخشب أو الالومينوم و صممه بحيث يكون متنوعاً و شاملاً لأنواع المخزونات التي يمكن أن توضع فيه ما بين أدراج للملاعق و أخرى للحلل و الاواني و أخرى للبهارات و هكذا .

17 – رف مفصلي

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

استخدم رف بحدود مفصلية يسمح بالفتح و الغلق عند الحاجة إليه و يصمم عادة من الخشب لسهولة الاستخدام و التفصيل و يمكنك أن تخصصه ليكون الرف الذي تقطع عليه الخضروات و اللحوم بدلاً من أن تشتري خشب منفصل

18 – خزانات من الزجاج المصنفر

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

استخدم الزجاج المصنفر في تغطية الخزانات من الخارج لاسيما العلوية منها لتضمن شكلاً مشوقاً و شخصية مستقلة لمطبخك و سيكون من السهل عليك حينها التعرف على مخزوناتك بمجرد النظر من الخارج

19- كراسي تغلق و تفتح

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في المساحات الضيقة قد يكون استخدام كراسي ثابتة أمر صعب للغاية لذا فإن الكراسي التي تفتح و تغلق تعتبر حلاً امثل في مطبخك، فيمكنك الاستغناء عنها و استخدامها وفقما تريد و ايضاً حجمها يكون أصغر حجماً من الكراسي المعتادة 

20 – خزانات مغلقة من نوع واحد

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon مطبخإضاءة
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

لمطبخ يطبق عليه الهدوء و الغموض يمكنك تعميم استخدام خزانات بشكل واحد و طريقة تقفيل واحدة في كل مطبخك ما بين العلوي و السفلي و سيكون عليك مهمة تذكر ما خزنته ليكون الامر أسهل 

21- فتتحات في الجزيرة

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

في جزيرة المطبخ يمكنك عمل فتحات تستطيع استيعاب تخزين الزجاجات الخاصة بالزيت و المشروبات و السوائل سيكون شكلها مختلفاً و استخدامها غاية في الروعة

22- جزيرة خشبية

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

الجزيرة الخشبية التي تعتبر مفتوحة من الاسفل تستطيع استيعاب كراسي أكثر بكثير من المغلقة و كونها من الخشب فستكون سهلة الاستخدام و التنظيف كما نلاحظ هنا وحدة الخشب حتى في الجدار الخارجه منه و الرفوف اعلى  التلفزيون من نفس نوعها و شكلها

23 – مقابض غائرة

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

استخدم المقابض الغائرة للداخل و ليس الخارج و هذا في المطابخ الصغيرة التي تتطلب خزاناتها مقابض متعددة مما سيجعل التصميم مزدحما بأشياء لا قيمة لها في التصميم .

24- رفوف صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مثل فكرة الفراغات التي تستوعب الزجاجات في الجزيرة يمكنك تطبيق الفكرة ذاتها و لكن تلك المرة في الخزانات العلوية و تصنع رفوفاً فقط تستطيع استيعاب الزجاجات ليس أكثر

25 – حوامل معدنية

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design مطبخ MDF Multicolored
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

استخدم الحوامل المعدنية لحمل المناديل و اللفافات الفويل بدلاً من تركها في الخزانات بلا جدوى 

26- الفرن الإلكتروني

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

له مميزات عديدة من جهة التنظيم و التنسيق لاسيما في عدم حاجته لمحيط أسفل الخزانات لتركيبه فقط ما يحتاجه هو مساحة مناسبة على السطح بشكل رأسي و ليس أفقي .

27 – جزيرة منفصلة

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design مطبخ
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

يمكننا استخدام سفرة بكامل هيئتها على هيئة جزيرة للمطبخ سواء بشكلها و تكوينها الذي يكون ملاصق للجدران و من جهة أخرى يستخدم فيها المقاعد بطريقة رسمية بحيث يكون لها مكان أسفل منها  و تختار من نفس لونها كالسفرة الرسمية تماماً

28 – ذراع خشبي يعمل كرف

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

استخدام الأسطح الخشبية عملي للغاية فمثل فكرة منضدة مكواة المنزل  يمكننا تصميم ذراع خشبي صغير بيضاوي الشكل نفتحه وقت الحاجة و نغلقه بعد الانتهاء من حاجتنا و بالتالي لن يستهلك أي مساحة 

29 – جلسة فندقية

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b مطبخ
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

في الممر المؤدي لمطبخك يمكنك استغلاله ليكون بمائدة و كرسيين أو ثلاثة بشكل رسمي و عصري و تخصص تلك المنطقة بالاضواء المناسبة و سيكون لديك جلسة رسمية فندقية في داخل مطبخك 

30 – خزانات المرآة

COZINHA PEQUENA E CHARMOSA, Rachel Avellar Interiores Rachel Avellar Interiores مطبخ Blue
Rachel Avellar Interiores

Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores

استخدام الخزانة على شكل مرآة من الخارج تمكنك من مضاعفة الشعور بمساحة مطبخك و تعمل مثل التكتيك الفني الذي يرمي لاستخدام الاسطح العاكسة في أي مساحة ضيقة مما يزيد من جمالها و أناقتها و البعد عن الشعور بضيقها 

31 – رفوف في كل الجهات

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

الرفوف التي تحمل طابع و نقشة الخشب الطبيعي تكون من افضل ما يكون خصوصاً في مطبخ يرتسم عليه الحس الطبيعي في شكله و لونه ، فمثلاً هنا نلاحظ وجود النبات و الخشب في كل الجهات و كذلك استخدمت الرفوف الخشبية في الجزيرة و في الخزانات المفتوحة و استخدمت الرفوف المعدنية في أسفل الفرن الكهربي ، باختصار لم يترك هذا التصميم أي متر خالي من الإبداع

اقرأ : كيف تؤثر النباتات في ديكور منزلك؟

32 – سفرة بجانب واحد

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA مطبخ
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

على طريقة جزيرة المطبخ يمكنك تصميم مائدة كامل و لكنها بطريقة الجزيرة أي أنها مثبته في الحائط من جهة و حرة من جهة أخرى و هي ذات قيمة كبيرة في الحفاظ على المساحة و تنظيم المطبخ

33- التخزين فوق الجزيرة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

يمكنك استخدام الجزيرة الخارجية للمطبخ في تنسيق و تزيين المطبخ بشكل عام عن طريق استخدام الكؤوس و الأكواب اللامعة و تنسيقها بشكل منظم مما يسظهر المطبخ بشكل عصري فريد .

34 – أعلى الثلاجة

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

في أضيق الحدود و حينما تكون الامور قد ساءت و لا يوجد أي مجال لصنع رفوف في أي حائط عليك في اضيق حد أن تستخدم أعلى الثلاجة في التنسيق و ربما أسلم حل هو استخدام العلب المناسبة لتخزن فيها ما تريد و لكن فكر مرات عديدة قبل تلك الخطوة التي قد توحي بمزيد من الفوضى 

35- حامل للمايكروويف

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

لو كانت لديك مساحة مناسبة في الخزانات العلوية يمكنك فتحها و تزويدها برف أو حامل معدني للمايكروويف من الخلف و الجانبين مما سيجعل المطبخ شكله أكثر من رائع و منسق للغاية .

36 – خزانات علوية في كل الحوائط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لو كانت لديك أغراض كثيرة لتخزنها فإنه ينبغي عليك أن تستوعب أكبر كمية منها في الخزانات و لا تتركها في الخارج و هو ما سيكون دورك في تصميم خزانات علوية لا تهدر المساحة الكلية للمطبخ و يفضل أن تكون مغلقة تماماً حتى لا يظهر فيها أي فوضى من الخارج لتكدسها 

37- صناديق مفتوحة

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

في بعض الاحيان يمكننا تصميم صناديق خشبية في أعلى الرفوف لتعمل كالخزانات المغلقة و هذا لقلة الميزانية في بعض الاحيان و عدم قدرة المطبخ بشكل عام على استيعاب خزانات 

38- رفوف سفلية للتنسيق

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

على عكس المعتاد يمكنك استخدام رفوف أرضية مفتوحة للتزيين و التخزيين مثل هذا النموذج الرائع الذي استخدم أسفله لتخزين الحلل بشكل رائع و جميل قد تظنها للوهلة الأولى نباتات و زرع .

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