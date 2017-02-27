38 فكرة لمطبخ أحلامك المنظم

مطبخ نظيف و مرتب و منسق بعناية قد يكون حلم صعب المنال مع كثرة التفاصيل و المكونات التي يحتوي عليها المطبخ العصري ما بين أواني و أدوات ضرورية و أجهزة كهربائية و مساحات قد تكون صغيرة، المطبخ المرتب مع هوميفاي اليوم أصبح من الواقع الملموس و يعتبر بين يديك من خلال 38 نموذج مختلف لمطابخ نسقت بعناية فائقة و صممت بشكل جمالي فريد ..
إليكم التفاصيل الرائعة في تلك الجولة الطويلة في الإبداع ..
يمكنك استخدام أدراج مقسمة مسبقاً بأماكن خاصة للشوك و الملاعق و السكاكين، و هي تفيدك جيداً في ترتيب تلك الأشياء سهلة الضياع في مكان آمن و سهل العثور عليه .
الملاعق الخشبية الكبيرة قد تكون عائقاً أمام غلق إحدى أدراج خزانات مطبخك لذا فإن استخدام وعاء خارجي سيكون مثالياً لأنها كثيرة الاستخدام و تحتاج لفترة لتجف عقب غسيلها و نظافتها
استخدم أرفف زجاجية متعاقبة في توازي فوق بعضها أعلى منطقة الحوض غير المستغلة و هي مفيدة لمطبخك الضيق حيث تجعل التخزين كله بالاعلى حيث تترك لك باقي المساحة غير مهدرة .
لو كان لديك ضيق واضح في المطبخ و المنزل بشكل عام ولا يوجد لديك مكان لوجود سفرة فاستغلالك لإحدى الجدران لوضع عليها رفاً خشبياً رفيعاً يعمل كبار و جزيرة و سفرة غير رسمية في المطبخ أمر أكثر من رائع
المطبخ في العصر الحديث أصبح يستوعب الكثير مة الاجهزة التي تعمل بالكهرباء و تساعدنا على الطهي و الغسيل و غيرها من الوظائف فلو اخترنا مكاناً للخزانات يلائم تلك الأجهزة سيكون الشكل أكثر من رائع ، مثل هذا النموذج الذي يظهر فيه المايكروويف و البوتوجاز يتخذان النصيحة ذاتها .
استخدم الخزانات العلوية في مطبخك الضيق حتى لا تهدر المساحة الأفقية التي تمكنك من الحركة بحرية ، و استخدم الخزانات بشكل ذكي يضمن تخزين كامل لكل الأغراض .
الرفوف الطولية في أعلى المطبخ تكون بمثابة مكان للتخزين و العرض الديكوري الجميل فهي توفر مساحة تخزينية كبيرة و تعطي شكلاً رائعاً للأواني و شخصية مستقلة للمطبخ لو احسنت تنسيقها
في مطبخك يمكن أن تحل مشكلة عدم وجود مكان كافي لوضع الغسالة الكهربائية في الحمام او في أي غرفة أخرى لذا فإنه يمكنك اختيار احدى الخزانات و تصميمها بشكل يستطيع استيعاب الغسالة و ستعطي شكل رائع أيضاً
على عكس الأجهزة الكهربائية الأخرى فإن الثلاجة تحتاج مساحة حرة لا يوجد بها أي خزانات لأنها تحتاج للطول والعرض و التهوية الجيدة لذا فإن الخزانات ستكون اختيار سيء للثلاجة و تركها سيكون افضل حل و أقربها للتنسيق السليم
في بعض الأحيان قد ننسى في أي مكان بمطبخنا قد وضعنا غرضاً أو أداة معينة لذا فإن الرف الزجاجي و الخزانة الزجاجية تكون حلاً عملياً بجانب شكلها الجميل لتظهر لك ما تخزن و توفر عليك اوقات البحث
يمكنك تصميم جزيرة أو بار خارجي للمطبخ و لكن في الجهة الأخرى المقابلة لمركز العمليات الذي يضم ثقل المطبخ من حوض و بوتوجاز و خزانات ، سيكون البار رائعاً و موفراً لمساحة السفرة و ذو نكهة عصرية
في داخل المطبخ لو كانت لديك مساحة لتصميم سفرة متكاملة سيكون امراً رائعاً و الاكثر روعة أن تقوم بتخصيصها بديكور حي مختلف حيث يمكنك وضع و تخزين الأطباق الرسمية عليها و ليس في الخزانات بهذا الشكل المتكرر الذي يعطيك شعور دائم بالاستعداد لأي عزائم
يمكنك صنع رفوف و أماكن للتخزين عن طريق الحفر في الحائط بجعل رفوفاً غائرة من نفس تصميم الجدار و يمكنك تخصيصها بالأضواء المناسبة و الإكسسوارات الذوقية الجميلة مثل النبات و الأواني الفضية.
يمكنك استخدام الخزانات الخشبية الصغيرة في حفظ السكاكين و الملاعق بأنواعها ستكون بشكل رائع لو خصصت لها مكان واحد و سيكون معدل الامان و الذوق حاضراً في مطبخك
المكان الذي نضع فيه الأطباق بجوار الحوض سواء كان مصمماً من الاستانلس أو الألومنيوم يمكن أن يكون طوق نجاة لتنسيق مطبخك بالكامل بسبب الفوضى التي يمكن أن تحدث بسبب الاطباق المتناثرة على رف المطبخ بعد أو قبل الغسيل
استخدم دولاب للتخزين مصنوع من الخشب أو الالومينوم و صممه بحيث يكون متنوعاً و شاملاً لأنواع المخزونات التي يمكن أن توضع فيه ما بين أدراج للملاعق و أخرى للحلل و الاواني و أخرى للبهارات و هكذا .
استخدم رف بحدود مفصلية يسمح بالفتح و الغلق عند الحاجة إليه و يصمم عادة من الخشب لسهولة الاستخدام و التفصيل و يمكنك أن تخصصه ليكون الرف الذي تقطع عليه الخضروات و اللحوم بدلاً من أن تشتري خشب منفصل
استخدم الزجاج المصنفر في تغطية الخزانات من الخارج لاسيما العلوية منها لتضمن شكلاً مشوقاً و شخصية مستقلة لمطبخك و سيكون من السهل عليك حينها التعرف على مخزوناتك بمجرد النظر من الخارج
في المساحات الضيقة قد يكون استخدام كراسي ثابتة أمر صعب للغاية لذا فإن الكراسي التي تفتح و تغلق تعتبر حلاً امثل في مطبخك، فيمكنك الاستغناء عنها و استخدامها وفقما تريد و ايضاً حجمها يكون أصغر حجماً من الكراسي المعتادة
لمطبخ يطبق عليه الهدوء و الغموض يمكنك تعميم استخدام خزانات بشكل واحد و طريقة تقفيل واحدة في كل مطبخك ما بين العلوي و السفلي و سيكون عليك مهمة تذكر ما خزنته ليكون الامر أسهل
في جزيرة المطبخ يمكنك عمل فتحات تستطيع استيعاب تخزين الزجاجات الخاصة بالزيت و المشروبات و السوائل سيكون شكلها مختلفاً و استخدامها غاية في الروعة
الجزيرة الخشبية التي تعتبر مفتوحة من الاسفل تستطيع استيعاب كراسي أكثر بكثير من المغلقة و كونها من الخشب فستكون سهلة الاستخدام و التنظيف كما نلاحظ هنا وحدة الخشب حتى في الجدار الخارجه منه و الرفوف اعلى التلفزيون من نفس نوعها و شكلها
استخدم المقابض الغائرة للداخل و ليس الخارج و هذا في المطابخ الصغيرة التي تتطلب خزاناتها مقابض متعددة مما سيجعل التصميم مزدحما بأشياء لا قيمة لها في التصميم .
مثل فكرة الفراغات التي تستوعب الزجاجات في الجزيرة يمكنك تطبيق الفكرة ذاتها و لكن تلك المرة في الخزانات العلوية و تصنع رفوفاً فقط تستطيع استيعاب الزجاجات ليس أكثر
استخدم الحوامل المعدنية لحمل المناديل و اللفافات الفويل بدلاً من تركها في الخزانات بلا جدوى
له مميزات عديدة من جهة التنظيم و التنسيق لاسيما في عدم حاجته لمحيط أسفل الخزانات لتركيبه فقط ما يحتاجه هو مساحة مناسبة على السطح بشكل رأسي و ليس أفقي .
يمكننا استخدام سفرة بكامل هيئتها على هيئة جزيرة للمطبخ سواء بشكلها و تكوينها الذي يكون ملاصق للجدران و من جهة أخرى يستخدم فيها المقاعد بطريقة رسمية بحيث يكون لها مكان أسفل منها و تختار من نفس لونها كالسفرة الرسمية تماماً
استخدام الأسطح الخشبية عملي للغاية فمثل فكرة منضدة مكواة المنزل يمكننا تصميم ذراع خشبي صغير بيضاوي الشكل نفتحه وقت الحاجة و نغلقه بعد الانتهاء من حاجتنا و بالتالي لن يستهلك أي مساحة
في الممر المؤدي لمطبخك يمكنك استغلاله ليكون بمائدة و كرسيين أو ثلاثة بشكل رسمي و عصري و تخصص تلك المنطقة بالاضواء المناسبة و سيكون لديك جلسة رسمية فندقية في داخل مطبخك
استخدام الخزانة على شكل مرآة من الخارج تمكنك من مضاعفة الشعور بمساحة مطبخك و تعمل مثل التكتيك الفني الذي يرمي لاستخدام الاسطح العاكسة في أي مساحة ضيقة مما يزيد من جمالها و أناقتها و البعد عن الشعور بضيقها
الرفوف التي تحمل طابع و نقشة الخشب الطبيعي تكون من افضل ما يكون خصوصاً في مطبخ يرتسم عليه الحس الطبيعي في شكله و لونه ، فمثلاً هنا نلاحظ وجود النبات و الخشب في كل الجهات و كذلك استخدمت الرفوف الخشبية في الجزيرة و في الخزانات المفتوحة و استخدمت الرفوف المعدنية في أسفل الفرن الكهربي ، باختصار لم يترك هذا التصميم أي متر خالي من الإبداع
على طريقة جزيرة المطبخ يمكنك تصميم مائدة كامل و لكنها بطريقة الجزيرة أي أنها مثبته في الحائط من جهة و حرة من جهة أخرى و هي ذات قيمة كبيرة في الحفاظ على المساحة و تنظيم المطبخ
يمكنك استخدام الجزيرة الخارجية للمطبخ في تنسيق و تزيين المطبخ بشكل عام عن طريق استخدام الكؤوس و الأكواب اللامعة و تنسيقها بشكل منظم مما يسظهر المطبخ بشكل عصري فريد .
في أضيق الحدود و حينما تكون الامور قد ساءت و لا يوجد أي مجال لصنع رفوف في أي حائط عليك في اضيق حد أن تستخدم أعلى الثلاجة في التنسيق و ربما أسلم حل هو استخدام العلب المناسبة لتخزن فيها ما تريد و لكن فكر مرات عديدة قبل تلك الخطوة التي قد توحي بمزيد من الفوضى
لو كانت لديك مساحة مناسبة في الخزانات العلوية يمكنك فتحها و تزويدها برف أو حامل معدني للمايكروويف من الخلف و الجانبين مما سيجعل المطبخ شكله أكثر من رائع و منسق للغاية .
لو كانت لديك أغراض كثيرة لتخزنها فإنه ينبغي عليك أن تستوعب أكبر كمية منها في الخزانات و لا تتركها في الخارج و هو ما سيكون دورك في تصميم خزانات علوية لا تهدر المساحة الكلية للمطبخ و يفضل أن تكون مغلقة تماماً حتى لا يظهر فيها أي فوضى من الخارج لتكدسها
في بعض الاحيان يمكننا تصميم صناديق خشبية في أعلى الرفوف لتعمل كالخزانات المغلقة و هذا لقلة الميزانية في بعض الاحيان و عدم قدرة المطبخ بشكل عام على استيعاب خزانات
على عكس المعتاد يمكنك استخدام رفوف أرضية مفتوحة للتزيين و التخزيين مثل هذا النموذج الرائع الذي استخدم أسفله لتخزين الحلل بشكل رائع و جميل قد تظنها للوهلة الأولى نباتات و زرع .