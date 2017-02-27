38 فكرة لمطبخ أحلامك المنظم

لو كانت لديك أغراض كثيرة لتخزنها فإنه ينبغي عليك أن تستوعب أكبر كمية منها في الخزانات و لا تتركها في الخارج و هو ما سيكون دورك في تصميم خزانات علوية لا تهدر المساحة الكلية للمطبخ و يفضل أن تكون مغلقة تماماً حتى لا يظهر فيها أي فوضى من الخارج لتكدسها